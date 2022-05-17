Бывший глава VK Борис Добродеев запустит инвесткомпанию — она будет вкладываться в проекты в СНГ Статьи редакции
Он уже ведёт переговоры по поводу четырёх-пяти сделок в Казахстане и Узбекистане на сумму около $10 млн.
- Борис Добродеев рассказал Forbes, что покинул должность гендиректора компании USM Telecom, которую занял в начале февраля 2022 года. Теперь он сосредоточится на собственных проектах.
- Добродеев планирует создать инвесткомпанию и вкладываться в проекты в сфере финтеха и e-commerce, базирующиеся в странах СНГ — в первую очередь в Казахстане и Узбекистане. Сейчас он выбирает наиболее подходящую юрисдикцию. Компанию зарегистрируют в ближайшие полтора-два месяца.
- Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах, чтобы «в будущем было удобнее строить синергию между ними». На первом этапе он готов вложить несколько десятков миллионов долларов собственных средств. Через год он планирует привлечь дополнительные инвестиции — например, из Индии или Китая. Это позволит запускать проекты в других странах — Египте, Иордании, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии.
- Сейчас Добродеев ведет переговоры по поводу четырёх-пяти сделок в Казахстане и Узбекистане на сумму около $10 млн. Один из этих проектов — запуск маркетплейса с товарами, который потом может развиваться и в других странах. Предположительно, он состоится осенью 2022 года.
- Также он хочет вкладываться в в финансовые сервисы, поскольку видит «потенциал проникновения финансовых технологий, которые помогут получить быстрый и удобный доступ к денежным переводам, платежам, кредитам и покупке товаров в рассрочку».
- С 2014 года Борис Добродеев занимал пост гендиректора «Вконтакте» после ухода Павла Дурова. В 2016 году он стал гендиректором Mail.ru Group (сейчас — VK). В декабре 2021-го он покинул свой пост, а новым главой VK стал Владимир Кириенко.
1286 просмотров
—-
Один из этих проектов — запуск маркетплейса с товарами, который потом может развиваться и в других странах. Предположительно, он состоится осенью 2022 года.
—-
Запуск, то есть он вкладывается не в продукт, MVP, а еще просто разработку или идею. А если я приду с идеей, какой процент, что меня пошлют в долгое пешее? Как говорится, молодой человек, это не для вас написано))
Если вы придете с протестированной гипотезой и командой разработки, а до этого сами запускали несколько бизнесов с разными степенями успеха - то есть вероятность, что дадут денег.
Если у вас идея - "запустить свой Instagram или AppStore", то скорее всего не дадут денег.
Тогда зачем мне в таком случае:Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах
Потому что у вас нет денег на создание чего-то. Выпустить продукт и вывести его на окупаемость - дорогая штука, все время нужно фактически сжигать деньги. Вам за протестированную идею и наличие команды дадут часть бизнеса.
Венчурный бизнес он такой и есть.
"Уходил" чтоб подумать
Думал думал и вот что придумал
"Как попробовать вывести деньги из России"
Борис Добродеев
2022
Литиздат
Борис мог бы и телегу свою черкануть — куда за инвестициями бежать…