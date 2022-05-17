Акции и целые индексы в США падают уже несколько недель: в чём причина и что будет дальше Статьи редакции
Регулятор реагирует на рост цен в стране ужесточением денежной политики, из-за чего инвесторы опасаются продолжительной рецессии, может даже на месяцы.
Мировые фондовые индексы и биржи начали падать примерно в конце марта-начале апреля 2022 года и не могут стабилизироваться уже несколько недель подряд.
- Из-за распродажи индекса MSCI ACWI на глобальных рынках компании потеряли $11 трлн капитализации — это худший показатель с 2008 года․
- S&P 500 падает шесть недель, в последний раз такое было в 2011 году. С начала 2022 года индекс упал на 15,6%. 9 мая он закрылся 4000 пунктов — впервые с марта 2021 года.
- У Nasdaq падение продолжается столько же. С начала года индекс Nasdaq Composite упал на 26%.
- Индекс Dow Jones снижается семь недель подряд — это самое длительное его падение с 2001 года. С начала года он потерял 11,9%.
- Stoxx Europe 600 с конца марта упал на 6%, а с начала 2022 года — на 10,4%.
Акции многих отдельных компаний упали еще больше: например, бумаги Netflix и Peloton рухнули примерно на 50-60% с начала года.
Падают и криптовалютные активы․ В апреле криптовалютный рынок, по данным CoinMarketCap, потерял около $800 млрд капитализации и 10 мая достигнул минимума в $1,4 трлн. С максимальных значений в ноябре 2021 года биткоин упал в цене на 50%, а биржа Coinbase — почти на 18%.
Привязанный к доллару стейблкоин TerraUSD, который должен был поддерживать стоимость в один доллар, 17 мая упал до 11 центов, его рыночная капитализация уменьшилась с $1,3 млрд до $19 млн. А связанная с ней криптовалюта Luna потеряла практически все свое значение.
Эксперты из Morgan Stanley и Citigroup Inc. считают причиной падений высокую инфляцию, действия центральных банков и возможную рецессию, особенно в США. Именно из-за этого они ожидают и дальнейшего падения акций.
Почему падают индексы
С начала пандемии Федеральная резервная система поддерживала рынки сверхмягкой денежно-кредитной политикой: ввела почти нулевые процентные ставки и проводила политику количественного смягчения, то есть выкупала казначейские и ипотечные облигации у коммерческих банков, обеспечивая рынки ликвидностью.
Но в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией — около двух месяцев она находилась в диапазоне от 0,25% до 0,5% годовых. Тогда же регулятор завершил практику количественного смягчения.
4 мая ФРС увеличил ставку опять на 50 пунктов — крупнейшее повышение за 20 лет. Теперь ставка находится на уровне 0,75-1% и может вырасти ещё больше, ознаменовав «конец эры свободных денег», пишет Fortune. Вдобавок, регулятор заявил, что с 1 июня будет продавать часть купленных ранее ипотечных и казначейских облигаций.
По данным Deutsche Bank, ФРС «никогда не могла скорректировать» даже небольшие скачки инфляции «без того, чтобы подтолкнуть экономику к серьезной рецессии» — замедлениям темпа экономического развития.
Именно этого и опасаются инвесторы: при рецессии снижаются мультипликаторы акций — производные финансовые показатели, которые считают инвесторы, чтобы понять какие акции переоценены, недооценены или соответствуют своей цене.
Deutsche Bank считает, что рецессия необратима, однако банк прогнозирует восстановление экономики к середине 2024 года. Опрошенные Bloomberg экономисты заявили, что вероятность рецессии в США в 2022 году составляет 30%. В апреле она была на уровне 27,5%, а в феврале — 15%.
Что будет с рынками
В Goldman Sachs снизили прогноз ВВП США: эксперты прогнозируют рост на 2,4% в 2022 году вместо 2,6% и на 1,6% в 2023 году вместо 2,2%. По словам главного экономиста инвестбанка Яна Хациуса, во втором квартале экономику ждет большой удар, поскольку коронавирус и ситуация в Украине подтолкнут цены к росту, замедлят цепочки поставок и подорвут покупательную способность потребителей.
В инвестбанке также рассчитали два сценария развития S&P 500. В оптимистическом говорится, что к концу 2022 года индекс закроется на уровне 4300 пунктов — почти на 7% больше, чем при закрытии 13 мая.
Худший случай гораздо мрачнее: согласно ему, по экономике США ударит рецессия, акции упадут еще на 10% и закроют 2022 год на уровне 3600. Согласно этому прогнозу, экономический рост замедлится не только в США, но и в других развитых странах.
Бывший генеральный директор Goldman и нынешний старший председатель Ллойд Бланкфейн делает ставку на последний сценарий. 15 мая он сказал интервьюеру Face the Nation, что существует «очень, очень высокий риск» того, что американская экономика погрузится в рецессию.
15 мая Morgan Stanley заявили, что S&P 500 ещё есть куда упасть, прежде чем он достигнет «медвежьего рынка». «Мы по-прежнему уверены, что более низкие цены еще впереди», — сообщил главный стратег Morgan Stanley по акциям Майкл Дж. Уилсон.
По его словам, индекс может упасть до 3400 пунктов — то есть ещё на 15%. Однако стратег отметил, что ожидает, что к весне 2023 года индекс восстановится до 3900, даже если волатильность рынка сохранится. 16 мая Уилсон добавил, что риск рецессии к 2023 году существенно возрос.
По итогам торгов 16 мая индекс S&P упал на 0,39%, Nasdaq Composite — на 1,2%, а Dow Jones прибавил 0,8%. Несмотря на нескончаемые падения испольнительный директор управляющей компании BRI Wealth Management Дэн Бордман-Вестон считает, что это ещё не капитуляция инвесторов. «Нас ждут сложные несколько недель и месяцев»
Период мучительной волатильности неизбежен, пишет New York Times. Качели, которые один или два года назад считались бы крайне необычными, стали нормой, рассказывает изданию старший экономист финансового холдинга Nomura Securities Роберт Дент. Такое периодически случается на финансовых рынках, но именно эти рынки приносят деньги людям, способным переждать период турбулентности, заключает NYT.