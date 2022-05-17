Регулятор реагирует на рост цен в стране ужесточением денежной политики, из-за чего инвесторы опасаются продолжительной рецессии, может даже на месяцы.

{"id":423294,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":423294,"gtm":null} 19 просмотров

Мировые фондовые индексы и биржи начали падать примерно в конце марта-начале апреля 2022 года и не могут стабилизироваться уже несколько недель подряд.

Из-за распродажи индекса MSCI ACWI на глобальных рынках компании потеряли $11 трлн капитализации — это худший показатель с 2008 года․



S&P 500 падает шесть недель, в последний раз такое было в 2011 году. С начала 2022 года индекс упал на 15,6%. 9 мая он закрылся 4000 пунктов — впервые с марта 2021 года.

У Nasdaq падение продолжается столько же. С начала года индекс Nasdaq Composite упал на 26%.



Индекс Dow Jones снижается семь недель подряд — это самое длительное его падение с 2001 года. С начала года он потерял 11,9%.

Stoxx Europe 600 с конца марта упал на 6%, а с начала 2022 года — на 10,4%.

Акции многих отдельных компаний упали еще больше: например, бумаги Netflix и Peloton рухнули примерно на 50-60% с начала года.

Падают и криптовалютные активы․ В апреле криптовалютный рынок, по данным CoinMarketCap, потерял около $800 млрд капитализации и 10 мая достигнул минимума в $1,4 трлн. С максимальных значений в ноябре 2021 года биткоин упал в цене на 50%, а биржа Coinbase — почти на 18%.

Привязанный к доллару стейблкоин TerraUSD, который должен был поддерживать стоимость в один доллар, 17 мая упал до 11 центов, его рыночная капитализация уменьшилась с $1,3 млрд до $19 млн. А связанная с ней криптовалюта Luna потеряла практически все свое значение.

Эксперты из Morgan Stanley и Citigroup Inc. считают причиной падений высокую инфляцию, действия центральных банков и возможную рецессию, особенно в США. Именно из-за этого они ожидают и дальнейшего падения акций.

Как падают индексы и биткоин с начала 2022 года. Источник: Fortune, данные на 16 мая

Почему падают индексы

С начала пандемии Федеральная резервная система поддерживала рынки сверхмягкой денежно-кредитной политикой: ввела почти нулевые процентные ставки и проводила политику количественного смягчения, то есть выкупала казначейские и ипотечные облигации у коммерческих банков, обеспечивая рынки ликвидностью.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Но в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией — около двух месяцев она находилась в диапазоне от 0,25% до 0,5% годовых. Тогда же регулятор завершил практику количественного смягчения.

4 мая ФРС увеличил ставку опять на 50 пунктов — крупнейшее повышение за 20 лет. Теперь ставка находится на уровне 0,75-1% и может вырасти ещё больше, ознаменовав «конец эры свободных денег», пишет Fortune. Вдобавок, регулятор заявил, что с 1 июня будет продавать часть купленных ранее ипотечных и казначейских облигаций.

В марте 2022 года годовая инфляция в США составила рекордные за 40 лет 8,5%. Цены на энергоресурсы и продовольствия растут на фоне «военной операции» России в Украине и новой волны коронавируса в Китае. ФРС планирует снизить инфляцию до 2%, поэтому может ещё сильнее ужесточить денежную политику. Рынок ждёт повышения ставка на 75 базовых пунктов в июне.

По данным Deutsche Bank, ФРС «никогда не могла скорректировать» даже небольшие скачки инфляции «без того, чтобы подтолкнуть экономику к серьезной рецессии» — замедлениям темпа экономического развития.

Именно этого и опасаются инвесторы: при рецессии снижаются мультипликаторы акций — производные финансовые показатели, которые считают инвесторы, чтобы понять какие акции переоценены, недооценены или соответствуют своей цене.

Deutsche Bank считает, что рецессия необратима, однако банк прогнозирует восстановление экономики к середине 2024 года. Опрошенные Bloomberg экономисты заявили, что вероятность рецессии в США в 2022 году составляет 30%. В апреле она была на уровне 27,5%, а в феврале — 15%.

Что будет с рынками

В Goldman Sachs снизили прогноз ВВП США: эксперты прогнозируют рост на 2,4% в 2022 году вместо 2,6% и на 1,6% в 2023 году вместо 2,2%. По словам главного экономиста инвестбанка Яна Хациуса, во втором квартале экономику ждет большой удар, поскольку коронавирус и ситуация в Украине подтолкнут цены к росту, замедлят цепочки поставок и подорвут покупательную способность потребителей.

В инвестбанке также рассчитали два сценария развития S&P 500. В оптимистическом говорится, что к концу 2022 года индекс закроется на уровне 4300 пунктов — почти на 7% больше, чем при закрытии 13 мая.

Худший случай гораздо мрачнее: согласно ему, по экономике США ударит рецессия, акции упадут еще на 10% и закроют 2022 год на уровне 3600. Согласно этому прогнозу, экономический рост замедлится не только в США, но и в других развитых странах.

Бывший генеральный директор Goldman и нынешний старший председатель Ллойд Бланкфейн делает ставку на последний сценарий. 15 мая он сказал интервьюеру Face the Nation, что существует «очень, очень высокий риск» того, что американская экономика погрузится в рецессию.

15 мая Morgan Stanley заявили, что S&P 500 ещё есть куда упасть, прежде чем он достигнет «медвежьего рынка». «Мы по-прежнему уверены, что более низкие цены еще впереди», — сообщил главный стратег Morgan Stanley по акциям Майкл Дж. Уилсон.

По его словам, индекс может упасть до 3400 пунктов — то есть ещё на 15%. Однако стратег отметил, что ожидает, что к весне 2023 года индекс восстановится до 3900, даже если волатильность рынка сохранится. 16 мая Уилсон добавил, что риск рецессии к 2023 году существенно возрос.

По итогам торгов 16 мая индекс S&P упал на 0,39%, Nasdaq Composite — на 1,2%, а Dow Jones прибавил 0,8%. Несмотря на нескончаемые падения испольнительный директор управляющей компании BRI Wealth Management Дэн Бордман-Вестон считает, что это ещё не капитуляция инвесторов. «Нас ждут сложные несколько недель и месяцев»