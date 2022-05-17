Home Credit продаст банковские активы в России группе инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Статьи редакции
Это не первый банк, который таким образом уходит с российского рынка.
- Чешская инвестиционная группа PPF и входящий в её состав банк Home Credit продадут банковские активы в России и дочерние компании.
- Покупателем станет группа частных инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Иваном Тырышкиным. Им перейдёт российский «ХКФ банк» (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»). Стороны подписали соглашение о продаже, параметры сделки не уточняются.
- В рамках сделки казахстанский банк Home Credit продадут акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
- Сделка будет проведена «упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане».
- «ХКФ банк» (Банк «Хоум кредит») работает под этим брендом с 2002 года. Клиентская база банка — более 36 млн человек, пишет РБК.
- В апреле 2022 года французская Societe Generale сообщила о продаже «Росбанка» компании «Интеррос» Владимира Потанина. В австрийском Raiffeisen Bank International заявили, что рассматривают разные варианты, в том числе продажу российского подразделения. Итальянский UniCredit, по данным Bloomberg, также ведёт предварительные переговоры о продаже бизнеса в России.
1243 просмотров
Странно, что без Потанина обошлось, он вроде ЮКБ предлагал купить, но видимо мало предложил, ну а про Тиньков все и так в курсе )
Идёт передел рынка, интересно к чему в итоге это приведёт. Сколько кампаний останется через лет 10, которые вот так вот продают
Идёт не передел рынка, не он причиной всех этих вынужденных продаж бизнеса.
Ну да, обязательно надо тыкнуть, а то вдруг еще кто-то не понимает почему это происходит. Причина причиной, а передел рынка идет.
На вряд ли нынешний режим протянет 10 лет…
Сбербанк останется :) Один.
Во всех подобных сделках сам бренд остаётся или переименуют?
Будет «Домашний займ».
НашЗайм или РосЗайм
НашZайм
таки продался хомяк, они ещё задолго до со пытались то системе то ещё кому
С их приложением на коленке вообще удивительно, что нашелся покупатель, там только переделывать с нуля