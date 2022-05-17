Финансы
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Home Credit продаст банковские активы в России группе инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Статьи редакции

Это не первый банк, который таким образом уходит с российского рынка.

  • Чешская инвестиционная группа PPF и входящий в её состав банк Home Credit продадут банковские активы в России и дочерние компании.
  • Покупателем станет группа частных инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Иваном Тырышкиным. Им перейдёт российский «ХКФ банк» (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»). Стороны подписали соглашение о продаже, параметры сделки не уточняются.
  • В рамках сделки казахстанский банк Home Credit продадут акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
  • Сделка будет проведена «упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане».
  • «ХКФ банк» (Банк «Хоум кредит») работает под этим брендом с 2002 года. Клиентская база банка — более 36 млн человек, пишет РБК.
  • В апреле 2022 года французская Societe Generale сообщила о продаже «Росбанка» компании «Интеррос» Владимира Потанина. В австрийском Raiffeisen Bank International заявили, что рассматривают разные варианты, в том числе продажу российского подразделения. Итальянский UniCredit, по данным Bloomberg, также ведёт предварительные переговоры о продаже бизнеса в России.

#новость #банки

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12 комментариев
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Наталья Тегетаева

Странно, что без Потанина обошлось, он вроде ЮКБ предлагал купить, но видимо мало предложил, ну а про Тиньков все и так в курсе )

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Denis Dolmatov

Идёт передел рынка, интересно к чему в итоге это приведёт. Сколько кампаний останется через лет 10, которые вот так вот продают

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Лаврентий Петренко

Идёт не передел рынка, не он причиной всех этих вынужденных продаж бизнеса.

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Arr Arutyunyan

Ну да, обязательно надо тыкнуть, а то вдруг еще кто-то не понимает почему это происходит. Причина причиной, а передел рынка идет.

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Dimitri

На вряд ли нынешний режим протянет 10 лет…

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color

Сбербанк останется :) Один.

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Филипп Гаврилов

Во всех подобных сделках сам бренд остаётся или переименуют?

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Общественный бокал

Будет «Домашний займ».

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Soulis

НашЗайм или РосЗайм

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Dimitri

НашZайм

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неформат

таки продался хомяк, они ещё задолго до со пытались то системе то ещё кому

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Федор Русаков

С их приложением на коленке вообще удивительно, что нашелся покупатель, там только переделывать с нуля

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