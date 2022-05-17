Финансы
Прикладной Макс

Сооснователь Revolut Николай Сторонский запустит венчурный фонд — он будет искать стартапы с помощью машинного обучения Статьи редакции

Например, находить перспективные стартапы в базах данных.

  • Вместе с другими инвесторами Сторонский вложит около $200 млн в фонд Quantum Light, пишет американский Forbes.
  • Сторонский считает, что нынешняя венчурная модель устарела, а у венчурных капиталистов есть что-то от «стадного менталитета»: в плохие времена никто из них не хочет инвестировать, а в хорошие они инвестируют во всё подряд.
  • Чтобы искать перспективные стартапы серии B и C, фонд будет использовать машинное обучение. Для этого Сторонский за последний год нанял команду из шести инженеров и специалистов по анализу данных, которые будут искать быстрорастущие стартапы в разных базах — например, Linkedin и корпоративных документах.
  • В каких конкретно областях будут искать стартапы и какие суммы фонд будет в них вкладывать, пока неизвестно.
  • Сторонский отметил, что некоторые фонды используют базы данных для поиска стартапов, но никто из них не прибегал к помощи алгоритмов.

#новость

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20 комментариев
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Александр Филиппенко

Дожили. Стартап ради стартапов ))
Продвинутый ли чел... Покажет время. Много их прекрасный имён, стоящих продуктов единицы...

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Винниамин Пяточков

Ну так 😃 Его алгоритм поиска машинным обучением будет находить стартапы про ... машинное обучение.

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Пришелец

Машины тоже своих наверх пропихивают.

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ЯжПрограммист

Теперь осталось создать сервис, который будет генерировать стартапы с помощью машинного обучения. Третий, который будет выделять им финансирование, тоже с помощью машинного обучения. И четвёртый который будет закрывать их, естественно с помощью машинного обучения. После этого задача инновационного развития будет полностью решена и людям не прийдется заниматься этим, а просто переходить из одного стартапа в другой.

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Dmitry Semenikhin

Horizon Zero Dawn напомнило

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Кирилл Родин

И четвертый который будет их выгодно продавать уже продвинутый стартап,а деньги пускать опять на поиск и продвижение следующего

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Marat Nigametzianov

Генерить уже можно на gpt

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Roman Zykov

Алгоритмы они такие :)

https://vc.ru/services/314438-servis-prodazhi-zhilya-zillow-rezko-podeshevel-pochti-na-tret-on-kupil-slishkom-mnogo-domov-i-ne-zarabotal-iz-za-algoritmov

Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел…
«Маркетплейс» для недвижимости хотел зарабатывать на перепродаже домов, но переплатил из-за…
vc.ru
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Вася Пражкин

Нечего на алгоритмы пенять, коли у аналитиков розовые очки )

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Motivator Positive

Продвинутый чел

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Вася Пражкин
но никто из них не прибегал к помощи алгоритмов

Никто не терял еще деньги с помощью алгоритмов? Коля, твой выход!

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Сергей Подливак

С венчурным фондом понятно. А то что они хотят делать поисковик по базам, при этом используя алгоритмы доступные из туториалов, заявляя что занимаются машинным обучением - это хуерга какая-то. По каким критериям находить кандидата: технологии, опыт работы, хорошие отзывы, места работы, за - вы меня конечно извините, но это какая-то лажа.

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Oleg Zhuravlev

Да не лажа собрать успешные проекты, натренировать на них нейросеть и вот тебе стартап по поиску единорогов ;)

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Bastard

Откуда ж столько успешных проектов, чтобы данных хватило, для тренировки нейросети

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Сергей Подливак

Во во.

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sse

Да классный чувак

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Sergey Vasiliev

Рейтинг стартапоспобосности по соц. сетям?

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eugene

B C раунды ,это уже работающий бизнес а не стартап .но и оценки там уже совсем другие .

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Denis Ivanov

Уже было)

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Анна

Жаль, что Револют не доступен гражданам РФ😵‍💫

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