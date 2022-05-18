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Финансы
Равнодушный Орзэмэс

Новости и тексты на фоне 84 дня «операции»: Россия открыла наземную границу с Грузией, новые санкции Канады и Австралии Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: tutu.ru

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 18 мая: доллар — 63,54 рублей, евро — 66,36 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 63,59, евро — 67,02 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

«Сбер» продаёт доллары от 70,43 рубля, евро — 74,45. Покупает по 60,26 и 63,08 рубля соответственно.

Санкции

Австралия расширила санкции против России. В список попали гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Канада запретила въезд тысяче попавшим под санкции россиянам и Владимиру Путину.

Что происходит

Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, ДНР и ЛНР.

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В ЦБ обратилась группа инвесторов, потерявших миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения санкций. Инвесторы убеждены, что в «Сбербанке», через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках.

Крупнейшие американские нефтесервисные компании, в том числе Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, разрывают контракты с российскими компаниями и планируют продать бизнес местному менеджменту.

Участники рынка интернет-рекламы оценили затраты на вступающие в силу в сентябре требования по её учету в 10–20 млрд рублей. Они просят отложить вступление закона в силу минимум на полгода, но Роскомнадзор настаивает, что новое регулирование сделает рынок более конкурентоспособным.

Роскомнадзор начал процедуру исключения Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов.

Новости предыдущего дня, 17 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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20 комментариев
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Вадим Д.

Где мало слов, там вес они имеют.

- про доллар: всё там же, сбер - настороже
- Австралия расширяет санкции, сегодня почти все - про структуры-аббревиатуры: RT, МЧС, ФСБ, Газпром-медиа
- Канада тысяче россиян во главе с Путиным запретила въезд (думали что именно так он помчится к ним, во главе своей славной тысячи?)
- нет сухопутной границе! Ну хорошо, нет - только ограничениям пересечения границы с Грузией, ДНР, ЛНР
- инвесторы! жалуются! что их! не предупредили о рисках! Виноват Сбер по их мнению)
- крупные нефтесервисные компании США хотят продать бизнес в России местным менеджерам
- интернет реклама против РКН: - это дорого, отложите! - Ничего подобного, это вам на пользу, не отложим!
- РКН сомневается что Netflix и Megogo - это аудиовизуальные сервисы. - Исключить из реестра!

Сегодня:
Международный день музеев;
День Балтийского флота ВМФ России;
День Розовой Пантеры!

Желаю всем прекрасного дня и волшебного настроения!

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S.Capusta

Пора менять лампочку в фонаре светлого будущего, а то хреначим уже на ощупь..

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Вадим Д.

По приборам идём!

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S.Capusta

Как бы не свернуть не туда..

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ATM-Tech

Я смотрю, зародился новый жанр комментария👍

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Вадим Д.

(-: Не знал, что у комментов свои жанры есть. Пусть мой будет самым младшим братом в семье сестёр-жанров - Сокрашатель.

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Alfa Sierra
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Загадочный Данила

Не все так однозначно, надо разбираться

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WFDA

Сегодня 10385 день нашей телестройки

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Kirill Volkov

Накаркали с мемом в конце февраля, где была отфотошопленная страница rt со словами: «шел 342 день спец операции, идем с опережением»

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Пришелец

И мы счастливы!

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Владимир Гуськов

Сообщение выше похоже на бота 👆,он эти картинки везде спамит

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Комментарий удален модератором

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Марина Анохина

Ничего не происходит просто так, внимание вопрос: зачем открыли границу с Грузией?

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Сергей Леопольдович

Три шага назад, один вперед. Положительная динамика!

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Арсений Жмуров

Потому что давно пора.

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Загадочный Данила

Надо разбираться

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Kirill Kazakov

-В чём сила, брат?
-В санкциях

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Галина Карасева
В ЦБ обратилась группа инвесторов, потерявших миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения санкций. Инвесторы убеждены, что в «Сбербанке», через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках.

звучит как-то безнадежно, я конечн, на стороне людей, но мне кажется ничего подобного никогда ничем позитивным не заканчивалось

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DN

Лучше бы прямое авиасообщение с Грузией открыли, а то армяне совсем уже цены задрали

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Загадочный Данила

Ну а почему Симонянам, Кеосаянам можно обдирать всех, а им нет?

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