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Источник: tutu.ru

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 18 мая: доллар — 63,54 рублей, евро — 66,36 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 63,59, евро — 67,02 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 70,43 рубля, евро — 74,45. Покупает по 60,26 и 63,08 рубля соответственно.

Санкции

Австралия расширила санкции против России. В список попали гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Канада запретила въезд тысяче попавшим под санкции россиянам и Владимиру Путину.

Что происходит

Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, ДНР и ЛНР.

В ЦБ обратилась группа инвесторов, потерявших миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения санкций. Инвесторы убеждены, что в «Сбербанке», через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках.

Крупнейшие американские нефтесервисные компании, в том числе Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, разрывают контракты с российскими компаниями и планируют продать бизнес местному менеджменту.

Участники рынка интернет-рекламы оценили затраты на вступающие в силу в сентябре требования по её учету в 10–20 млрд рублей. Они просят отложить вступление закона в силу минимум на полгода, но Роскомнадзор настаивает, что новое регулирование сделает рынок более конкурентоспособным.

Роскомнадзор начал процедуру исключения Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов.

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