Новости и тексты на фоне 84 дня «операции»: Россия открыла наземную границу с Грузией, новые санкции Канады и Австралии Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 18 мая: доллар — 63,54 рублей, евро — 66,36 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.
«Сбер» продаёт доллары от 70,43 рубля, евро — 74,45. Покупает по 60,26 и 63,08 рубля соответственно.
Санкции
Австралия расширила санкции против России. В список попали гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.
Канада запретила въезд тысяче попавшим под санкции россиянам и Владимиру Путину.
Что происходит
Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, ДНР и ЛНР.
В ЦБ обратилась группа инвесторов, потерявших миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения санкций. Инвесторы убеждены, что в «Сбербанке», через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках.
Крупнейшие американские нефтесервисные компании, в том числе Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, разрывают контракты с российскими компаниями и планируют продать бизнес местному менеджменту.
Участники рынка интернет-рекламы оценили затраты на вступающие в силу в сентябре требования по её учету в 10–20 млрд рублей. Они просят отложить вступление закона в силу минимум на полгода, но Роскомнадзор настаивает, что новое регулирование сделает рынок более конкурентоспособным.
Роскомнадзор начал процедуру исключения Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов.
Новости предыдущего дня, 17 мая — здесь.
Где мало слов, там вес они имеют.
- про доллар: всё там же, сбер - настороже
- Австралия расширяет санкции, сегодня почти все - про структуры-аббревиатуры: RT, МЧС, ФСБ, Газпром-медиа
- Канада тысяче россиян во главе с Путиным запретила въезд (думали что именно так он помчится к ним, во главе своей славной тысячи?)
- нет сухопутной границе! Ну хорошо, нет - только ограничениям пересечения границы с Грузией, ДНР, ЛНР
- инвесторы! жалуются! что их! не предупредили о рисках! Виноват Сбер по их мнению)
- крупные нефтесервисные компании США хотят продать бизнес в России местным менеджерам
- интернет реклама против РКН: - это дорого, отложите! - Ничего подобного, это вам на пользу, не отложим!
- РКН сомневается что Netflix и Megogo - это аудиовизуальные сервисы. - Исключить из реестра!
Сегодня:
Международный день музеев;
День Балтийского флота ВМФ России;
День Розовой Пантеры!
Желаю всем прекрасного дня и волшебного настроения!
Пора менять лампочку в фонаре светлого будущего, а то хреначим уже на ощупь..
По приборам идём!
Как бы не свернуть не туда..
Я смотрю, зародился новый жанр комментария👍
(-: Не знал, что у комментов свои жанры есть. Пусть мой будет самым младшим братом в семье сестёр-жанров - Сокрашатель.
Не все так однозначно, надо разбираться
Сегодня 10385 день нашей телестройки
Накаркали с мемом в конце февраля, где была отфотошопленная страница rt со словами: «шел 342 день спец операции, идем с опережением»
И мы счастливы!
Сообщение выше похоже на бота 👆,он эти картинки везде спамит
Комментарий удален модератором
Ничего не происходит просто так, внимание вопрос: зачем открыли границу с Грузией?
Три шага назад, один вперед. Положительная динамика!
Потому что давно пора.
Надо разбираться
-В чём сила, брат?
-В санкциях
звучит как-то безнадежно, я конечн, на стороне людей, но мне кажется ничего подобного никогда ничем позитивным не заканчивалось
Лучше бы прямое авиасообщение с Грузией открыли, а то армяне совсем уже цены задрали
Ну а почему Симонянам, Кеосаянам можно обдирать всех, а им нет?