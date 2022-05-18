Бывшего партнёра Усманова, экс-гендиректора «Мегафона» и медиамагната.

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28 февраля крупнейшие фондовые биржи США приостановили торги большинством российских акций из-за «военной операции» в Украине. Однако они пропустили две SPAC-компании российского медиамагната Ивана Таврина, которые до сих пор торгуются на Nasdaq и ищут стартапы для слияний, пишет WSJ.

Акции Kismet Acquisition Two и Kismet Acquisition Three стоят менее $10. Это компании-«пустышки»: они ничего не создают и не продают. Обычно схема работает так: сначала SPAC привлекают средства инвесторов и сами выходят на биржу, затем ищут перспективные стартапы и сливаются с ними.

Поскольку SPAC уже торгуются, эти стартапы автоматически выходят на биржу, обходя процедуру классического IPO: поднимается стоимость акций и инвесторы получают выгоду. У «пустышек» есть два года, чтобы найти частную компанию и слиться с ней. После этого SPAC ликвидируется, а инвесторы получают деньги обратно.

Так одна из компаний Таврина вывела на биржу разработчика игр Nexters. Правда, торги акциями Nexters Nasdaq приостановила. А другие структуры бизнесмена всё ещё могут найти новые компании для слияний и заработать на этом. Крайний для них срок — февраль 2023 года.

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Аналитики, которые отслеживают листинг компаний в США, утверждают, что SPAC Таврина, по-видимому, одни из немногих компаний, связанных с Россией, которые всё ещё торгуются на рынках Штатов, отмечает WSJ. А сам Таврин — бывший гендиректор «Мегафона», сооснователь и владелец «ЮТВ Холдинг» и деловой партнёр Алишера Усманова — никогда не попадал под американские санкции.

Кто такой Иван Таврин

Иван Таврин родился в 1976 году, окончил международно-правовой факультет МГИМО, а в середине 90-х занялся рекламой. Это ему посоветовал отец — Владимир Таврин. В советское время он руководил «Совтелеэкспортом», а после развала Союза — канадским каналом Super Chanel в России.

Тогда вместе с приятелем Сергеем Власовым Таврин учредил рекламное агентство «Констракт». В 1997 году они разделили бизнес: Власов получил московский, Таврин — региональный. Именно этим бизнесом он и занимался дальше: в 2002 году учредил «Региональную медиа группу», которая скупала телеканалы и радиостанции. Потом он планировал продавать эти активы подороже федеральным игрокам.

В 2005 году РМГ объединился с компанией Independent Network Television Holding, владеющей ТВ3, а бизнесмен получил 10% в компании. Спустя год компанию купил Владимир Потанин за $550 млн. Таврин получил $55 млн — на 400% больше, чем инвестировал, отмечает Forbes.

В 2007 году Иван основал холдинг «Медиа-1», а в 2009 году объединил его с компанией Алишера Усманова «АФ Медиа Холдинг». Так появился холдинг «ЮТВ», куда вошли региональные каналы Таврина, а также «Муз-ТВ» и «7ТВ» Усманова. Таврин стал гендиректором холдинга.

С 2012 года медиаменеджер возглавил «Мегафон», а также совет директоров «Коммерсанта». Все структуры принадлежали Усманову. В 2013 году купил у Павла Дурова 11,99% акций «ВКонтакте», которые потом продал Mail.ru Group. Так компания получила 51,99% акций соцсети.

Из «Мегафона» менеджер ушёл в 2016 году. За время работы в компании Forbes оценивал его состояние в $400-600 млн. В 2017 году выкупил у Усманова его долю в «ЮТВ Холдинг»: на тот момент в группу входили телеканалы СТС, «Домашний», Disney, «Ю» и «Муз-ТВ».

Спустя год Таврин занялся SPAC: изначально хотел вывести на Лондонскую биржу компанию Kismet Acquisition Limited. Однако от этой идеи бизнесмен отказался и провёл IPO на Nasdaq — только в 2020 году. В ходе размещения он привлёк $250 млн. Именно эта компания объединилась в итоге с Nexters.

Kismet Acquisition Two и Kismet Acquisition Three вышли на биржу в феврале 2021 года и привлекли от инвесторов $450 млн. После «военной операции» в Украине компании заявили, что расширяют поиск частных компаний в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, и будут менее сосредоточены на России. В документах для регуляторов они также отметили, что негативное отношение к России может помешать SPAC заключить сделку.