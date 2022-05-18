Юрлицо Google в России запланировало начать процесс банкротства Статьи редакции
Компания не может исполнять свои денежные обязательства.
- ООО «Гугл», российская структура Google, планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, следует из уведомления в федеральном реестре юридически значимых сведений.
- Согласно заявлению, компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
- В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег.
- Кроме того, против «дочки» Google подано несколько исков в арбитражный суд, истцами выступают российские СМИ, пишет «Интерфакс».
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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Спасибо за наводку Evgeniy Zorin
Занимательно. А дальше получается, что Google будет не соответствовать «закону о приземлении» 🤔
Их уже приземлили
Надеюсь, они просто обанкротят это ООО и откроют новое? Или все сервисы Гугл кирдык и мы возвращаемся в Эксель?
Нет, на ИП все сервисы повесят.
Российское Юр лицо в первую очередь нужно было чтобы получать деньги с российских рекламодателей. Рекламы нет, денег от нее тоже, видимо и юр лицо сейчас не особо нужно
А деньги не хотят вернуть за контекст ??? Пускай бабки вернут и валят куда хотят ))
Напишите в Спортлото, должны помочь
Администрации президента напиши. Пускай бабло вернут.
Гугл видимо окончательно болт забил на рынок РФ.
так давно еще, все это началось еще два месяца назад
Ну с такими темпами да, проще забить на рынок рф с 3 месяцем какой-то там спецоперации.
А вместе с банкротством отключит все сервисы и ОС Андроид?
На старые версии нет . На 13 может быть )
Лучше так, чем платить идиотские штрафы, которые вообще неадекватные по сумме
Значит не сможем пользоватся сервисами @gmail.com?
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Ps. Жаль что власть РФ не реагирует адекватно.
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Pss. Не критикую, но осуждаю.
Ну мне на этапе двухфакторной аутентификации уже не приходит смс
Установите Google Authenticator, с ним нет проблем
Я им и пользовался. Сменил модель телефона и вуаля. Google Authenticator обнулился
Так там перенос же есть специально на такой случай
Ну я вот тупанул. Не отсканировал qr код
Забыл
Главное, что в Госдуме смогут)
Так мораторий на банкротство с 1 апреля
Мораторий не запрещает самостоятельно обратиться с заявлением о собственном банкротстве. Это иные лица не могут подать такое заявление в отношении других, за исключением случаев когда организация отказалась от применения моратория. А так самостоятельно в любом случае себя банкротить даже в мораторий никто не запрещает.
Наверное и смарфонам скоро кирдык
Полагаю, что вскоре Google и все ее сервисы просто заблокируют в России, как продукцию «недружественной» страны
Или в РФ просто уйдет моль вместе со всей шоблоеблой признав поражение и перестав срать себе в штаны на весь мир. А, точно, этого не будет...
Ох уж это юрлицо...
А если серьёзно – надеюсь, это банкротство никак не повлияет на работу их сервисов в России.
ООО "ГУГЛ" перед банкротском не хочет вернуть уплаченные регулярным платежом деньги на рекламу?
В суд, потом к приставам
Они даже в ЭДО на закрывающие документы не дают ответ
Так банкроты же, денег нет)
Надо включаться в реестр требований кредиторов всем кому должен Гугл. Учитывая какие обороты у организации были то чьи то требования удовлетворят, кому то что то да перепадёт может из остатков.
Так Вы ж знаете, куда у них делись деньги.
Ну с такими штрафами от нашего суда,неудивительно
Ну вот и начали банкротится западные компании