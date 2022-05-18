Финансы
Равнодушный Орзэмэс

Юрлицо Google в России запланировало начать процесс банкротства Статьи редакции

Компания не может исполнять свои денежные обязательства.

  • ООО «Гугл», российская структура Google, планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, следует из уведомления в федеральном реестре юридически значимых сведений.
  • Согласно заявлению, компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
  • В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег.
  • Кроме того, против «дочки» Google подано несколько исков в арбитражный суд, истцами выступают российские СМИ, пишет «Интерфакс».
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

1927 просмотров
Спасибо за наводку Evgeniy Zorin
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36 комментариев
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Cyril Ruzanov

Занимательно. А дальше получается, что Google будет не соответствовать «закону о приземлении» 🤔

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ROME

Их уже приземлили

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Aliona Marketing

Надеюсь, они просто обанкротят это ООО и откроют новое? Или все сервисы Гугл кирдык и мы возвращаемся в Эксель?

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From Siberia to London

Нет, на ИП все сервисы повесят.

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Михаил Золотов

Российское Юр лицо в первую очередь нужно было чтобы получать деньги с российских рекламодателей. Рекламы нет, денег от нее тоже, видимо и юр лицо сейчас не особо нужно

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David Давид

А деньги не хотят вернуть за контекст ??? Пускай бабки вернут и валят куда хотят ))

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Кирилл Половинкин

Напишите в Спортлото, должны помочь

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Dimitri

Администрации президента напиши. Пускай бабло вернут.

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Dimitri

Гугл видимо окончательно болт забил на рынок РФ.

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Kirill Zaytcev

так давно еще, все это началось еще два месяца назад

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sdf

Ну с такими темпами да, проще забить на рынок рф с 3 месяцем какой-то там спецоперации.

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A . JD

А вместе с банкротством отключит все сервисы и ОС Андроид?

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YCbluKOBPbl

На старые версии нет . На 13 может быть )

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Владислав Бирюков

Лучше так, чем платить идиотские штрафы, которые вообще неадекватные по сумме

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Demid An

Значит не сможем пользоватся сервисами @gmail.com?
.
Ps. Жаль что власть РФ не реагирует адекватно.
.
Pss. Не критикую, но осуждаю.

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Buck Mulligan

Ну мне на этапе двухфакторной аутентификации уже не приходит смс

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Alexey Shabolkin

Установите Google Authenticator, с ним нет проблем

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Buck Mulligan

Я им и пользовался. Сменил модель телефона и вуаля. Google Authenticator обнулился

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Alexey Shabolkin
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IPA и говнокод

Так там перенос же есть специально на такой случай

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Buck Mulligan

Ну я вот тупанул. Не отсканировал qr код
Забыл

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Макс Смирнов

Главное, что в Госдуме смогут)

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Egor Tulupov

Так мораторий на банкротство с 1 апреля

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Информационный глобус

Мораторий не запрещает самостоятельно обратиться с заявлением о собственном банкротстве. Это иные лица не могут подать такое заявление в отношении других, за исключением случаев когда организация отказалась от применения моратория. А так самостоятельно в любом случае себя банкротить даже в мораторий никто не запрещает.

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Влад Михайлов

Наверное и смарфонам скоро кирдык

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Сергей

Полагаю, что вскоре Google и все ее сервисы просто заблокируют в России, как продукцию «недружественной» страны

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sdf

Или в РФ просто уйдет моль вместе со всей шоблоеблой признав поражение и перестав срать себе в штаны на весь мир. А, точно, этого не будет...

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Вадим Д.

Ох уж это юрлицо...
А если серьёзно – надеюсь, это банкротство никак не повлияет на работу их сервисов в России.

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Maxim Stroganoff

ООО "ГУГЛ" перед банкротском не хочет вернуть уплаченные регулярным платежом деньги на рекламу?

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ROME

В суд, потом к приставам

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Maxim Stroganoff

Они даже в ЭДО на закрывающие документы не дают ответ

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Виталий Голуб

Так банкроты же, денег нет)

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Информационный глобус

Надо включаться в реестр требований кредиторов всем кому должен Гугл. Учитывая какие обороты у организации были то чьи то требования удовлетворят, кому то что то да перепадёт может из остатков.

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Valeratal Val

Так Вы ж знаете, куда у них делись деньги.

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Арсен Аникян

Ну с такими штрафами от нашего суда,неудивительно

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Redmi

Ну вот и начали банкротится западные компании

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