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Финансы
Равнодушный Орзэмэс

В App Store появилось приложение «Прайм баланс» — ещё одна копия «ВТБ Онлайн» Статьи редакции

Первая появилась в апреле, через несколько дней её удалили из магазина приложений.

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На вторую копию приложения ВТБ обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». В комментариях пользователи также поделились скриншотом из поддержки банка, которая подтвердила, что приложение ВТБ выпустил совместно с технологическим партнёром.

Разработчиком «Прайм баланса» указан финансовый маркетплейс «Юником24», который предлагает подобрать кредиты и займы. По данным «Контур.Фокуса», 46% ООО «Юником24» принадлежит ООО «Сбережения Плюс» — это переименованное ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». Также ВТБ в 2019-м рассказывал, что «Юником24» войдёт в экосистему банка.

Редакция vc.ru также скачала «Прайм баланс» и смогла зайти по номеру карты ВТБ, банк прислал SMS с кодом. Интерфейс приложения полностью повторяет функции «ВТБ Онлайн», но в приложении нет упоминаний банка. На официальном сайте ВТБ вход в приложение отображается в истории авторизаций.

Страница сервисов в «Прайм баланс»

На момент написания заметки в ВТБ не ответили на запрос.

  • ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля.
  • Их приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленные приложения работают. ВТБ предлагает скачать приложение для Android в обход магазина со своего сайта.
  • 19 апреля в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», 22 апреля оно исчезло из магазина приложений.

#новость #втб

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22 комментария
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Roman Tushaev

Новое приложение, появившееся в AppStore от ВТБ
AppStore : удяляем
ВТБ :

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Правый якорь

Интересно, сколько продержится.

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Алексей

В этот раз это приложение ссылка которая внутри себя содержит брацзер и ведёт на мобильную версию сайта, претензии какие к банку?

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lomar

Так и до приложения-агрегатора банков недалеко.

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Sasha Guseinov

Было бы прикольно

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Alex Jian

Суперапп для супераппов!

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Ianis Antropenko

Пару дней есть думаю. Плюс у нас в штатах ещё ночь ;)

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Тимур Абашев

Баланс онлайн живет отлично 👍🏻

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Dimitri

3…2…1… до бана в Аппсторе

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lomar

Это вы дни считаете?

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Gre Li

— Доктор, сколько мне осталось?
— 5…
— Пять чего? Лет? Месяцев? Недель?
— Четыре… три… два…

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Dimitri

Часы

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Vilent

В этот раз ВТБ прислал ссылку в смс.

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Uncle Gluk

Клиентам на iOS была рассылка?

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Vilent

Не знаю всем или нет. Мне пришло сообщение: Прайм-Баланс - это новое приложение ВТБ для iOS. Установите прямо сейчас по ссылке - *url*. С уважением, ВТБ Привилегия.

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Натан Трилесник

Мне ничего не приходило

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Uncle Gluk

Интересно, пытаются как то поддержать клиентов на iOS другие банки? Не слышал об этом.

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Алексей

А смысл, у сбербанка мобильная версия даже лучше чем приложение

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Сергей Манухин

Да, только без оплаты через СБП

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Artemy

Всей редакцией проверяли?

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Вася Пражкин

А они упорные. Или упоротые.

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Denis Kiselev

Можно выйти на следующий уровень: сделать приложение, которое работает с несколькими банками - в том числе ВТБ. Но про него не говорить явно. Интересно - такое приложение тоже санкции нарушает?

Идеальный вариант - сделать стандартное API банка и давать доступ внешним приложениям к нему.

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