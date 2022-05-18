В App Store появилось приложение «Прайм баланс» — ещё одна копия «ВТБ Онлайн» Статьи редакции
Первая появилась в апреле, через несколько дней её удалили из магазина приложений.
На вторую копию приложения ВТБ обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». В комментариях пользователи также поделились скриншотом из поддержки банка, которая подтвердила, что приложение ВТБ выпустил совместно с технологическим партнёром.
Разработчиком «Прайм баланса» указан финансовый маркетплейс «Юником24», который предлагает подобрать кредиты и займы. По данным «Контур.Фокуса», 46% ООО «Юником24» принадлежит ООО «Сбережения Плюс» — это переименованное ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». Также ВТБ в 2019-м рассказывал, что «Юником24» войдёт в экосистему банка.
Редакция vc.ru также скачала «Прайм баланс» и смогла зайти по номеру карты ВТБ, банк прислал SMS с кодом. Интерфейс приложения полностью повторяет функции «ВТБ Онлайн», но в приложении нет упоминаний банка. На официальном сайте ВТБ вход в приложение отображается в истории авторизаций.
На момент написания заметки в ВТБ не ответили на запрос.
- ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля.
- Их приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленные приложения работают. ВТБ предлагает скачать приложение для Android в обход магазина со своего сайта.
- 19 апреля в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», 22 апреля оно исчезло из магазина приложений.
Новое приложение, появившееся в AppStore от ВТБ
AppStore : удяляем
ВТБ :
Интересно, сколько продержится.
В этот раз это приложение ссылка которая внутри себя содержит брацзер и ведёт на мобильную версию сайта, претензии какие к банку?
Так и до приложения-агрегатора банков недалеко.
Было бы прикольно
Суперапп для супераппов!
Пару дней есть думаю. Плюс у нас в штатах ещё ночь ;)
Баланс онлайн живет отлично 👍🏻
3…2…1… до бана в Аппсторе
Это вы дни считаете?
— Доктор, сколько мне осталось?
— 5…
— Пять чего? Лет? Месяцев? Недель?
— Четыре… три… два…
Часы
В этот раз ВТБ прислал ссылку в смс.
Клиентам на iOS была рассылка?
Не знаю всем или нет. Мне пришло сообщение: Прайм-Баланс - это новое приложение ВТБ для iOS. Установите прямо сейчас по ссылке - *url*. С уважением, ВТБ Привилегия.
Мне ничего не приходило
Интересно, пытаются как то поддержать клиентов на iOS другие банки? Не слышал об этом.
А смысл, у сбербанка мобильная версия даже лучше чем приложение
Да, только без оплаты через СБП
Всей редакцией проверяли?
А они упорные. Или упоротые.
Можно выйти на следующий уровень: сделать приложение, которое работает с несколькими банками - в том числе ВТБ. Но про него не говорить явно. Интересно - такое приложение тоже санкции нарушает?
Идеальный вариант - сделать стандартное API банка и давать доступ внешним приложениям к нему.