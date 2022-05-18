Первая появилась в апреле, через несколько дней её удалили из магазина приложений.

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На вторую копию приложения ВТБ обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». В комментариях пользователи также поделились скриншотом из поддержки банка, которая подтвердила, что приложение ВТБ выпустил совместно с технологическим партнёром.

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Разработчиком «Прайм баланса» указан финансовый маркетплейс «Юником24», который предлагает подобрать кредиты и займы. По данным «Контур.Фокуса», 46% ООО «Юником24» принадлежит ООО «Сбережения Плюс» — это переименованное ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». Также ВТБ в 2019-м рассказывал, что «Юником24» войдёт в экосистему банка.

Редакция vc.ru также скачала «Прайм баланс» и смогла зайти по номеру карты ВТБ, банк прислал SMS с кодом. Интерфейс приложения полностью повторяет функции «ВТБ Онлайн», но в приложении нет упоминаний банка. На официальном сайте ВТБ вход в приложение отображается в истории авторизаций.

Страница сервисов в «Прайм баланс»

На момент написания заметки в ВТБ не ответили на запрос.