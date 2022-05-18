Оценка SpaceX выросла до $125 млрд — Reuters Статьи редакции
В октябре 2021 года инвесторы оценивали компанию в $100 млрд.
- Оценка компании превысила отметку $125 млрд после продажи акций на вторичном рынке, пишет Reuters со ссылкой на источники. Акции продали по цене в $72 за штуку, какое именно количество акций, неизвестно.
- 16 мая New York Post сообщила, что Илон Маск продаст часть акций SpaceX, чтобы финансировать покупку Twitter. Он планировал продавать акции по $70 за штуку — это на 25% больше цены в $56 в октябре 2021-го с поправкой на сплит акций — разделение их 10 к 1.
- Тогда инвесторы оценили SpaceX в $100 млрд, сообщало CNBC. С этой оценкой, по данным CB Insights, SpaceX считается второй по стоимости частной компанией в мире, которая уступает только китайской Bytedance ($140 млрд).
- Самой дорогой частной компанией Кремниевой долины считается сервис онлайн-платежей Stripe — в марте 2021-го он привлекал инвестиции при оценке в $95 млрд, на вторичном рынке в феврале того же тогда стартап оценивали в $115 млрд.
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Батут не пригодился
И зуб до сих пор на месте.
Да не переживай. С такими темпами скоро шрапнель на орбиту будут завозить, так сказать, закрывать космос на пару лет.
Помню небывалый ажиотаж на питерской бирже, после полета Бренсона..
А как потом все сдулось с 65 до 6
Не сдулось, а приземлилось. Инвесторы слетали? Слетали. Какие вопросы?
Не сдулось, а
Да, был момент, когда несколько месяцев подряд многие аналитики восхищались проектом Virgin Group, сулили продолжительную стабильность, рост и превосходные возможности компании.
Ну так и было...Народ заработал по 3-4 икса
Илон Маск, потрать деньги у умом, сделай машину времени!
Верни всех в 2000 год, когда у нас у всех были надежды и перспективы
Так Путин и изобрел уже такую машину, следующая остановка — 37 год, пристегните ремни
когда выезжаем?
за вами уже выехали
С какой стати эти надежды и перспективы должны были сбыться то?
Эти цифры на столько далеки, что не кажутся уже такими далекими.
У меня тоже такое чувство, когда пишу на бумаге получается не очень много.🤣
https://pravo.ru/news/240804/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Уважаемая редакция, уже как пол дня новость есть.
Не удивлюсь, что она на ТЖ окажется быстрее, чем на ресурсе про бизнес.
Уже как вчера, была новость по этой теме от лица, действующего в данном процессе, который даже выложил скан ответа. Не вижу смысла в дублировании.
40 миллиардов минус 25 получилось 15.
Теперь надо, что Твиттер скинул этих 15 миллиардов и получим отличный результат.🤣
Гениально!
А что Рогозин?
Пойду доширак заварю