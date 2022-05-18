«Сбер» получил статус ИТ-компании Статьи редакции
Это позволит его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии, для других отраслевых льгот компания не проходит, говорят эксперты.
- Информация об этом внесена в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры, пишет РБК. По данным реестра, банк получил этот статус 25 апреля 2022 года.
- В список ИТ-компаний также были внесены его «дочки»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».
- Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на льготы. Близкий к правительству источник РБК отметил, что из этих льгот ИТ-специалисты «Сбера» могут рассчитывать на отсрочку от армии.
- В Минцифры не стали комментировать, на какие именно льготы сможет претендовать «Сбер». Там напомнили, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой есть ИТ, и что аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие для получения налоговых льгот для ИТ-компаний». В «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
- С 2021 года в России действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Эти льготы могут получить ИТ-компании с аккредитацией и с не менее 90% выручки от разработки ПО. Требование распространяется и на льготную ипотеку для сотрудников. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что под эти требования попадают обычно узкоспециализированные компании.
3629 просмотров
Конечно, бедненькие же, обязатеьно нужна поддержка от государства.
Причём помощь по-факту самому себе. Главный акционер Сбера правительство. И его орган помогает по-сути своему предприятию.
В чем обязательность? Налоговые оптимизации не столько про бедность, сколько про хитровыдуманность
Ха-ха кто бы сомневался...
Я честно вот даже не знаю - а точно ли в правительстве нет агентов Украины? Ну просто, ебать... Ну как можно в ситуации, когда в стране нарастает даже не экономический кризис, а натуральный экономический ШОК, начать накачивать плюшками итак гигантского, бесформенного монополиста?
Ну вот мне просто интересно, вот ФСБ не хочет узнать, кто принял это охуенное решение? Или это несколько человек было. Ну вот у них точно дома не обнаружится паспорт с трезубцем?
Я, если что, от политики далёк, и мой спич не занимает никакую сторону, а касается исключительно диспозиции сторон. Потому что одним натурально выгодно то, что делают другие, причём САМИ НАД СОБОЙ.
Так, ладно, а что делать если Сбер - действительно айти компания?
А зачем Сберу такой статус? Чтоб китайские облака юзать?
Потому что это уже давно it компания, у которой банк одно из направлений
Сбер именно та компания которой нужны эти льготы за счёт нас?
Да!
Сбер может получить даже орден Красного Знамени, но лучше от этого он не станет.
Для тех кто невнимательно читал пост:
1) Сбер из льгот получил только отсрочку для сотрудников
2) Для первого пункта нужно быть аккредитованной it компанией
Налоговых льгот у Сбера не будет
А импотека самим себе как-же?
Ну это пока. Вот по сути они на 99% ит платформу пилят и используют
Хорошая экономия! Так и надо )
Можно мне тоже статус IT компании?))
Нет!
Ему это не поможет
Колхоз "Трудовик" получил статус ИТ компании, теперь ИТ продукты можно есть...
Бедный сбер, а то без льгот обанкротится. А самый сюр, что такой мегакорпорации дают льготы, а кинотеатрам нет.
Так ты себе программист
"Где карту открывали, там ипотеку и берите "
Сбубль!
Ну или Срубль!
Гум!
(Лопнул)
Будут разрабатывать рубли?
Майнить сберкойны.
Где вообще найти этот реестр IT компаний? Внятных сайтов не нашел
Удивительно, на сайте Минкомсвязи https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/#section-list-of-accredited-organizations
Будут разрабатывать Сбер.Рубль ?
АхТыСбер
сами себе еботеку по 5% отписывать будут?
Как думаете, когда можно будет продать акции Сбера? Выросли на +300%, а продать нельзя, ибо ЦБ не разрешает торговые операции🥲
"где покупали - туда и идите" (С) Сбербанк еще несколько лет назад.
То есть без льготной ипотеки?)
Вечная отсрочка всех от армии и льготная импотека самим себе!
То-то я смотрю «Анонимусы» на днях заявили, что взломали «Сбер»
Это фейк
Ну теперь или в сбер или так
Дважды статусный сбер: и финансовая организация, и ИТ-компания (оказывается)!
А чем Сбер занимается в IT? Мобильные приложения какие-то разрабатывает?
Как думаете, когда можно будет продать акции Сбера? Выросли на +300%, а продать нельзя, ибо ЦБ не разрешает торговые операции🥲
Да ну? Это-ж кому же он не разрешает? Нерезидентам?