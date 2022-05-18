Финансы
Деревенский магнит

«Сбер» получил статус ИТ-компании Статьи редакции

Это позволит его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии, для других отраслевых льгот компания не проходит, говорят эксперты.

  • Информация об этом внесена в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры, пишет РБК. По данным реестра, банк получил этот статус 25 апреля 2022 года.
  • В список ИТ-компаний также были внесены его «дочки»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».
  • Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на льготы. Близкий к правительству источник РБК отметил, что из этих льгот ИТ-специалисты «Сбера» могут рассчитывать на отсрочку от армии.
  • В Минцифры не стали комментировать, на какие именно льготы сможет претендовать «Сбер». Там напомнили, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой есть ИТ, и что аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие для получения налоговых льгот для ИТ-компаний». В «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
  • С 2021 года в России действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Эти льготы могут получить ИТ-компании с аккредитацией и с не менее 90% выручки от разработки ПО. Требование распространяется и на льготную ипотеку для сотрудников. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что под эти требования попадают обычно узкоспециализированные компании.

#новость #сбер

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58 комментариев
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Псков Бурито

Конечно, бедненькие же, обязатеьно нужна поддержка от государства.

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Perhaps

Причём помощь по-факту самому себе. Главный акционер Сбера правительство. И его орган помогает по-сути своему предприятию.

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Стас Иванов

В чем обязательность? Налоговые оптимизации не столько про бедность, сколько про хитровыдуманность

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1 комментарий
Дружеский татарин

Ха-ха кто бы сомневался...

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Perhaps

Я честно вот даже не знаю - а точно ли в правительстве нет агентов Украины? Ну просто, ебать... Ну как можно в ситуации, когда в стране нарастает даже не экономический кризис, а натуральный экономический ШОК, начать накачивать плюшками итак гигантского, бесформенного монополиста?
Ну вот мне просто интересно, вот ФСБ не хочет узнать, кто принял это охуенное решение? Или это несколько человек было. Ну вот у них точно дома не обнаружится паспорт с трезубцем?
Я, если что, от политики далёк, и мой спич не занимает никакую сторону, а касается исключительно диспозиции сторон. Потому что одним натурально выгодно то, что делают другие, причём САМИ НАД СОБОЙ.

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Виктор Ефимов

Так, ладно, а что делать если Сбер - действительно айти компания?

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2 комментария
Валютный ключ

А зачем Сберу такой статус? Чтоб китайские облака юзать?

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Семен Смирнов

Потому что это уже давно it компания, у которой банк одно из направлений

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Кай Айну

Сбер именно та компания которой нужны эти льготы за счёт нас?

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Дружеский татарин

Да!

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Слегка Придурковатый

Сбер может получить даже орден Красного Знамени, но лучше от этого он не станет.

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Eugene Lashchenov

Для тех кто невнимательно читал пост:
1) Сбер из льгот получил только отсрочку для сотрудников
2) Для первого пункта нужно быть аккредитованной it компанией
Налоговых льгот у Сбера не будет

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Дружеский татарин

А импотека самим себе как-же?

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6 комментариев
Справедливый ключ

Ну это пока. Вот по сути они на 99% ит платформу пилят и используют

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Andrey Yukin

Хорошая экономия! Так и надо )

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VC комментатор

Можно мне тоже статус IT компании?))

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Дружеский татарин

Нет!

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3 комментария
Никита Кашонков

Ему это не поможет

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Solomon Vagner

Колхоз "Трудовик" получил статус ИТ компании, теперь ИТ продукты можно есть...

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Гуманитарный теркин30см

Бедный сбер, а то без льгот обанкротится. А самый сюр, что такой мегакорпорации дают льготы, а кинотеатрам нет.

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Игорь Худолей

Так ты себе программист

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Цифровые комплексы

"Где карту открывали, там ипотеку и берите "

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Дружеский татарин

Сбубль!

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Дружеский татарин

Ну или Срубль!

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Nice Man

Гум!

(Лопнул)

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Skyray

Будут разрабатывать рубли?

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Цкуро Бесцветный

Майнить сберкойны.

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1 комментарий
Валентин

Где вообще найти этот реестр IT компаний? Внятных сайтов не нашел

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Цкуро Бесцветный

Удивительно, на сайте Минкомсвязи https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/#section-list-of-accredited-organizations

Аккредитация ИТ-компаний
Аккредитация ИТ-компаний
digital.gov.ru
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Nomad from Mordor

Будут разрабатывать Сбер.Рубль ?

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Активный волк

АхТыСбер

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неформат

сами себе еботеку по 5% отписывать будут?

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Dana Danke

Как думаете, когда можно будет продать акции Сбера? Выросли на +300%, а продать нельзя, ибо ЦБ не разрешает торговые операции🥲

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Мимопрохожий

"где покупали - туда и идите" (С) Сбербанк еще несколько лет назад.

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Медовар

То есть без льготной ипотеки?)

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Дружеский татарин

Вечная отсрочка всех от армии и льготная импотека самим себе!

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Активный волк

То-то я смотрю «Анонимусы» на днях заявили, что взломали «Сбер»

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Сбер

Это фейк

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Руслан Халиуллин

Ну теперь или в сбер или так

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Вадим Д.

Дважды статусный сбер: и финансовая организация, и ИТ-компания (оказывается)!

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Jenya Metelskiy

А чем Сбер занимается в IT? Мобильные приложения какие-то разрабатывает?

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Dana Danke

Как думаете, когда можно будет продать акции Сбера? Выросли на +300%, а продать нельзя, ибо ЦБ не разрешает торговые операции🥲

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Andrew Volosnikov

Да ну? Это-ж кому же он не разрешает? Нерезидентам?

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