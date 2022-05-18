«Тинькофф» не раскрыл данные о выручке и прибыли в отчёте за первый квартал 2022 года Статьи редакции
После смены основного акционера TCS Group опубликовала конкретные данные только о количестве клиентов.
- TCS Group в отчёте за первый квартал 2022 года не стала раскрывать данные о чистой прибыли и другие финансовые показатели, впервые с IPO в 2013 году. Звонок с аналитиками также не проводился, пишет РБК.
- Компания указала, что в первом квартале чистая прибыль снизилась по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года (16,6 млрд рублей) и год к году (14,2 млрд рублей), но не привела конкретных данных.
- Чистые процентные доходы TCS Group увеличились год к году и по сравнению с четвёртым кварталом (было 35,4 млрд рублей).
- В отчёте «Тинькофф» сообщил, что имеет «значительный запас ликвидности в рублях и иностранной валюте, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям в этом году». Валовая выручка и кредитный портфель в первом квартале выросли из-за прироста клиентской базы.
- В первом квартале число клиентов «Тинькофф» увеличилось на 1,9 млн, до 22,7 млн. Активная клиентская база — на 9%, до 15,8 млн.
- Компания сообщила, что продлит приостановку выплат дивидендов до декабря 2022 года. Группа не платит вознаграждение акционерам с начала 2021 года.
- Олег Тиньков продал 35% акций TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», после нескольких постов, осуждающих «спецоперацию». В интервью New York Times он сравнил сделку с «отчаянной распродажей» и рассказал, что получил лишь около 3% от реальной, по его мнению, стоимости актива.
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Хороший продукт с некогда перспективным будущим медленно будет гнить и превращаться в очередную российскую пародию на бизнес. Помянем.
Так менеджмент тот же. Поживем - увидим.
Тот же. Но это уже не про развитие, а про выживание. Ты можешь дальше поддерживать российскую авантюру и тебе будет навсегда закрыт доступ к технологиям, мировым рынкам и инвестициям. А можешь высказаться резко против и тогда твой бизнес быстро переходит под управление товарища майора. Судьбу вк мы все наблюдаем. Не знаю человека в здравом уме что еще там хоть чем то пользуется.
А когда ребрендинг?
Пусть Олег фамилию меняет. Это дешевле обойдётся
Тинькофф опять сабака )) свой бизнес на пике продал. Мог бы Яндексу но болел, чуйка тогда не сработала
Олег Тинькофф первый в мире не раскрыл данные о выручке
Тинькофф: Деньги любят тишину
прибыль 10 млрд долларов спасибо J.P Morgan
Это будет мой секрет!
Не хотят раскрывать, сколько потеряли на своем баге с валютой 😉