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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 19 мая: доллар — 63,56 рублей, евро — 66,51 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 63,59, евро — 67,02 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71 рубля.

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«Сбер» продаёт доллары от 70,06 рубля, евро — 73,55. Покупает по 59,92 и 62,4 рубля соответственно.

Санкции

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Страны Евросоюза пока не смогли прийти к общему решению.

Что происходит

Российский бизнес McDonald’s достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали The Bell три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

Google вывезла большую часть своих сотрудников из России в Дубай, узнала The Wall Street Journal. По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в стране.

ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений. Представители регулятора выясняют, насколько корректно банки соблюдают ограничения на выдачу наличной валюты, говорят источники РБК на рынке.

«КамАЗ» локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей под маркой «Москвич», выяснили «Ведомости». По словам одного из источников, «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а власти Москвы прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем.

Полиция, выяснил «Ъ», ищет способы обновить парк патрульных автомобилей ГИБДД. Прежде МВД приобретало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, но после начала «спецоперации» в Украине большинство западных автопроизводителей из России ушли.

Турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Российские перевозчики пока не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов, а обязательства перед туристами выполнять нужно во избежание социальной напряженности.

Минфин изучает разные варианты поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА, против которой введены санкции, и прорабатывает разные варианты помощи, прежде всего — отмену НДС для частных инвесторов.

Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.