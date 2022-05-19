Новости и тексты на фоне 85 дня «спецоперации»: бизнес McDonald's в России достанется франчайзи Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 19 мая: доллар — 63,56 рублей, евро — 66,51 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 70,06 рубля, евро — 73,55. Покупает по 59,92 и 62,4 рубля соответственно.
Санкции
Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Страны Евросоюза пока не смогли прийти к общему решению.
Что происходит
Российский бизнес McDonald’s достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали The Bell три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.
Google вывезла большую часть своих сотрудников из России в Дубай, узнала The Wall Street Journal. По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в стране.
ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений. Представители регулятора выясняют, насколько корректно банки соблюдают ограничения на выдачу наличной валюты, говорят источники РБК на рынке.
«КамАЗ» локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей под маркой «Москвич», выяснили «Ведомости». По словам одного из источников, «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а власти Москвы прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем.
Полиция, выяснил «Ъ», ищет способы обновить парк патрульных автомобилей ГИБДД. Прежде МВД приобретало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, но после начала «спецоперации» в Украине большинство западных автопроизводителей из России ушли.
Турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Российские перевозчики пока не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов, а обязательства перед туристами выполнять нужно во избежание социальной напряженности.
Минфин изучает разные варианты поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА, против которой введены санкции, и прорабатывает разные варианты помощи, прежде всего — отмену НДС для частных инвесторов.
Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.
То есть "Москвичи" будут теперь китайскими? Иронично.
Масыкывитьси - имыпортазаметсение
Для понимающих:
马死可危机
Был такой завод АМУР, в Новоуральске, хотели они тоже собирать китайские авто, что бы выжить, но был принят интересный закон, и они не смогли легально это всё делать, в итоге так и обанкротились, цеха сейчас превратились в труху, специалисты разбежались. Наверное это западные лоббисты постарались. Как думаете?
Как же смешно и ведь поцреоты будут рады и просить добавки с лопаты.
Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать.
- доллар топчется на месте, сбер стремительно стоит на своём
- заблокированы санкции под нумером 6: решают кто сильнее должен ущипнуть
- российский McDonald's достанется местным: или родственнику Назарбаева, или нефтянику из Новокузнецка, голоса разделились 2:1
- Google вывозит россиян в Дубай. Пока только своих сотрудников. Компания планирует прикрыть свою коммерцию в России
- ЦБ неустанно проверяет банки по теме валюты, бдит: как там ограничения соблюдают
- сейчас соберитесь: КамАЗ в Москве будет собирать китайские Москвичи! Это прекрасно, товарищи! - сказали товарищи из Китая
- минфин поддержит алмазодобытчиков. Ну правильно, кого ещё?
- полиция думает какие машины закупать для себя. Но тут уже КамАЗ подсуетился, чуть подождать осталось
- Россия:Турция, счёт по разрешениям для авиакомпаний - 1:2 (Турция в 2 раза меньше выдала). Не ждём увеличения числа рейсов.
Сегодня:
День фармацевтического работника в России!
Желаю всем замечательного четверга и отличного настроения!
Нет, ну у тебя искусно получается изложить новости между содержанием и словосочетанием "сегодня снова пиздец", браво 👏
Сегодня - День Пионерии!
Кратко: еще не умер
Ок, зумер!
Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). После все вернётся в норму как в Германии после Гитлера. Но до этого будет война и санкции
Даже когда это произойдёт, в норму все вернётся очень не скоро. ☹️
85 день как мы откатываемся в совок
85 день возвращения во времена, когда у деда член стоял. Поскорее бы он уже откинулся
Радует, что хотя бы откатываемся к периоду смерти совка.
Не оскорбляйте так совок, там было хотя-бы кое что)
Главное чтоб в маке готовили также,а кто владеет второстепенно для меня
Так же. В СПб несколько маков работает - вкус без изменений
Хуже готовить уже не получится
В Белоруссии Оруэлла запретили, у нас - некромосквич собирать будут...где правда, где фейки...?😲
Не некромосквич, а азиатомосквич (-:
Но с Оруэллом, точнее с 1984, батька чёт совсем загнул. Может, прочитал?
Разведывательный спутник Космос-2555, успешно запущенный РН Ангара 29 апреля, сгорел в атмосфере утром 18 мая.
https://tass.ru/kosmos/14663549/
Не повезло.
И таки чо? Весьма вероятно, что всё по плану ™
Может он все что надо сделал и героически погиб в борьбе со старлинком?
Ну если во всех остальных сферах не очень, то вполне логично что и в космической отрасли и со стратегическим вооружением не может быть иначе.
Вот вам стоп слово для остановки всего этого пиздеца
Флюгегехаймен...
"Google вывезла большую часть своих сотрудников из России в Дубай, узнала The Wall Street Journal. По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в стране."- Кто нибудь может пояснить, Гугл прекратит поддержку действующих подписок Воркспейса, или полный уход из России?
Скорее всего они не смогут принимать оплату если не будет ООО «Гугл»
«…минфин изучает варианты поддержки Алросса, втч отмену НДС на бриллианты для частных инвесторов…»
«Частный инвестор», в данном случае, это россиянин, которому впарят бриллианты без GIA, которые без GIA никому не нужны в мире, и которые он не сможет никуда вывезти
Отличный план!
:))
Чёт скучный счётчик стал. Никах превозмоганий. Одна обыденность. Эдак можно часы считать со времен крымнаша.
Калинин's Фри Чикен.
Теперь ветеранам будут дарить Москвичи, причем и ветеранам "операций"...🤔😂
" Полиция, выяснил «Ъ», ищет способы обновить парк патрульных автомобилей ГИБДД. " а это уже смешно)) интересно на чем будут кататься гаишники
Давно всех чиновников пора на отечественные авто посадить.