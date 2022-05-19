Ни в одном из них ВВП не вернётся к показателям 2021 года.

{"id":424942,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":424942,"gtm":null} 5703 просмотров

Министерство экономического развития рассказало, в каком состоянии была российская экономика до «военной операции» и как скоро она к ней вернётся. Есть два варианта развития в 2023-2025 годах: базовый — более мягкий и консервативный — пожёстче.

Как развивалась российская экономика в феврале-апреле 2022 года

В январе-феврале ВВП рос: на 5% год к году. Промышленное производство увеличилось на 7,5%, безработица была на минимальном уровне — 4,3%, а зарплаты росли. Оборот розничной торговли увеличился на 4,4% год к году.

Но всё изменилось в конце февраля 2022 года: из-за санкций увеличились волатильность рубля, а также ликвидность банковского сектора. Инфляция увеличилась до 17,8% в апреле по сравнению с прошлым годом.

Из-за мер ЦБ и правительства удалось «сохранить устойчивость финансового и валютного рынков, стабилизировать ситуацию в экономике», считают в Минэке: по итогам апреля курс рубля укрепился на уровне 71 рублей за доллар, инфляция — 17,7-17,8%.

Базовый сценарий

В базовом варианте предполагается, что правительство реализует меры по поддержке экономики, ЦБ снизит ключевую ставку, а экономика сможет восстановиться.



К концу 2022 года доходы населения упадут на 6,8%, безработица увеличится до 6,7%, оборот розничной торговли снизится на 8,7%. Из-за импортных и экспортных ограничений объём инвестиций в основной капитал снизится на 19,4%.



Экономика будет восстанавливаться за счёт потребительского спроса: потребление и доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше уровней 2021 года.



В 2022 году в реальном выражении экспорт товаров снизится на 14,2% по сравнению с 2021 годом: нефтегазовый на 8,4%, остальной на 19,9%. В 2023-2025 годах экспорт будет расти, но к докризисному уровню не вернётся: к концу 2025 года будет на 9,5% меньше показателя 2021 года.



Импорт сократится на 26,5% в 2022 году, но к 2025 году отыграет примерно треть падения.

Цены на российскую нефть Urals составят $73-74 за баррель в 2022 году, но к 2025 году снизятся до $61,2. Всё из-за того, что мировая экономика адаптируется к новым условиям и найдёт замену российским энергоносителям. То же самое случится и с газом и с другими ресурсами.



Инфляция составит 17,5% к концу 2022 года, 6,1% — 2023 года, 4% — 2024 года. Это целевой уровень ЦБ.

До конца 2022 года курс рубля закрепится на уровне в среднем 73,5 рублей за доллар. В 2023-2025 годах рубль ослабится примерно на 2% в год в номинальном выражении, в реальном – остаётся стабильным. ЦБ постепенно смягчит ограничения.



ВВП по итогам 2022 года снизится на 7,8%. Но потом начнёт медленно восстанавливаться: в 2023 году упадёт на 0,7% за год, а в 2024 и 2025 годах увеличится на 3,2% и 2,6% соответственно. При этом к докризисному уровню экономика не вернётся.



Консервативный сценарий

В 2022 году санкции будут жёстче, производственно-логистические цепочки восстановятся медленнее, а цены на товары российского экспорта упадут. Из-за этого экономика рухнет на 8,8%.

Мировые цены на нефть Urals упадут до около $57 за баррель к 2025 году. Курс рубля ослабнет до примерно 86 рублей за доллар.

Потребительский спрос упадёт, из-за чего инфляция будет ниже, чем в базовом варианте: 16,5% в конце 2022 года, 5,4% — 2023 года и 3,7% — 2024 года. Выход инфляции на целевой уровень ожидается только к концу 2025 года.

ВВП уменьшится на 2,9% к 2023 году. К 2025 году он будет на 7% ниже, чем в 2021 году. Всё из-за падения доходов, спроса, экспорта и инвестиций.