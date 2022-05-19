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Финансы
Рая Хачатрян

Минэкономразвития подготовило два сценария развития российской экономики до 2025 года: плохой и ещё хуже Статьи редакции

Ни в одном из них ВВП не вернётся к показателям 2021 года.

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Министерство экономического развития рассказало, в каком состоянии была российская экономика до «военной операции» и как скоро она к ней вернётся. Есть два варианта развития в 2023-2025 годах: базовый — более мягкий и консервативный — пожёстче.

Как развивалась российская экономика в феврале-апреле 2022 года

  • В январе-феврале ВВП рос: на 5% год к году. Промышленное производство увеличилось на 7,5%, безработица была на минимальном уровне — 4,3%, а зарплаты росли. Оборот розничной торговли увеличился на 4,4% год к году.
  • Но всё изменилось в конце февраля 2022 года: из-за санкций увеличились волатильность рубля, а также ликвидность банковского сектора. Инфляция увеличилась до 17,8% в апреле по сравнению с прошлым годом.
  • Из-за мер ЦБ и правительства удалось «сохранить устойчивость финансового и валютного рынков, стабилизировать ситуацию в экономике», считают в Минэке: по итогам апреля курс рубля укрепился на уровне 71 рублей за доллар, инфляция — 17,7-17,8%.

Базовый сценарий

  • В базовом варианте предполагается, что правительство реализует меры по поддержке экономики, ЦБ снизит ключевую ставку, а экономика сможет восстановиться.
  • К концу 2022 года доходы населения упадут на 6,8%, безработица увеличится до 6,7%, оборот розничной торговли снизится на 8,7%. Из-за импортных и экспортных ограничений объём инвестиций в основной капитал снизится на 19,4%.
  • Экономика будет восстанавливаться за счёт потребительского спроса: потребление и доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше уровней 2021 года.
  • В 2022 году в реальном выражении экспорт товаров снизится на 14,2% по сравнению с 2021 годом: нефтегазовый на 8,4%, остальной на 19,9%. В 2023-2025 годах экспорт будет расти, но к докризисному уровню не вернётся: к концу 2025 года будет на 9,5% меньше показателя 2021 года.
  • Импорт сократится на 26,5% в 2022 году, но к 2025 году отыграет примерно треть падения.
  • Цены на российскую нефть Urals составят $73-74 за баррель в 2022 году, но к 2025 году снизятся до $61,2. Всё из-за того, что мировая экономика адаптируется к новым условиям и найдёт замену российским энергоносителям. То же самое случится и с газом и с другими ресурсами.
  • Инфляция составит 17,5% к концу 2022 года, 6,1% — 2023 года, 4% — 2024 года. Это целевой уровень ЦБ.
  • До конца 2022 года курс рубля закрепится на уровне в среднем 73,5 рублей за доллар. В 2023-2025 годах рубль ослабится примерно на 2% в год в номинальном выражении, в реальном – остаётся стабильным. ЦБ постепенно смягчит ограничения.
  • ВВП по итогам 2022 года снизится на 7,8%. Но потом начнёт медленно восстанавливаться: в 2023 году упадёт на 0,7% за год, а в 2024 и 2025 годах увеличится на 3,2% и 2,6% соответственно. При этом к докризисному уровню экономика не вернётся.

Консервативный сценарий

  • В 2022 году санкции будут жёстче, производственно-логистические цепочки восстановятся медленнее, а цены на товары российского экспорта упадут. Из-за этого экономика рухнет на 8,8%.
  • Мировые цены на нефть Urals упадут до около $57 за баррель к 2025 году. Курс рубля ослабнет до примерно 86 рублей за доллар.
  • Потребительский спрос упадёт, из-за чего инфляция будет ниже, чем в базовом варианте: 16,5% в конце 2022 года, 5,4% — 2023 года и 3,7% — 2024 года. Выход инфляции на целевой уровень ожидается только к концу 2025 года.
  • ВВП уменьшится на 2,9% к 2023 году. К 2025 году он будет на 7% ниже, чем в 2021 году. Всё из-за падения доходов, спроса, экспорта и инвестиций.

Полный доклад Минэкономразвития есть на сайте ведомства. Прогнозы были также у ЦБ.

#новость #экономика #минэкономразвития

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93 комментария
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evilnw

Имхо даже самый негативный вариант смотрится как-то совсем оптимистично.

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Serpantin74

Да тут вообще прогнозировать нельзя, ситуация меняется каждый день. Завтра наши просветленные лидеры очередные меры борьбы против фашизма придумают, или спасение экономики. И будет два сценария, совсем плохо или полный п****ц

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1 комментарий
Анар FS

Фиксируем индексы в 30-40% сейчас и забываем про них, далее падение будет уже минимальные.

Все просто...

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2 комментария
Alex Gurulli

Не, ну а чё, щас АвтоВаз запустят, Москвич собирать начнут, а там уже по накатанной.

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5 комментариев
Grandzlo

Безработица 6% и снижение доходов 8% уж очень оптимистично.

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Вадим Д.

Сокращаю:

- январь-февраль - рост ВВП и низкая безработица
- с февраля: инфляция 17,8% на апрель
- курс ₽ укрепили действиями ЦБ
- базовый сценарий: снижение ключевой ставки, рост безработицы до 6,7%, падение доходов на 6,8%, падение розничной торговли на 8,7%, падение инвестиций на 19,4%, доходы в 2025-м будут выше, чем в 2021 на 1-2%, сокращение импорта на 26,5% сейчас, цена нефти упадёт к 2025-му до $61,2 - то же самое с газом и другими ресурсами. В целом: к 2025-му экономика к докризисному уровню не вернётся
- очень плохой сценарий (наиболее вероятный и тоже выглядит смягчённым): санкции жёстче, экономика рухнет на 8,8%, спрос падает, а с ним и инфляция - но чуть-чуть, ВВП в 2025-м на 7% ниже уровня 2021-го.

Занавес.

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In the Abyss

обычно ваши сокращения смешные, а сейчас все так грустно, что даже улыбаться не хочется

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5 комментариев
Андрей Колесников

не вы ли дефолт в марте обещали? Что-то не похоже что дефолт. Может просто я не специалист. Но специалисты говорят что дефолта нет.

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Прямо даже интересно, за кого будут голосовать россияне в 2024 году? Дайте угадаю, нам будут рассказывать про злых врагов и обещания максимально скорой раскачки и вставания с колен. Кстати, как там обещания догнать Португалию? Можно забыть, я правильно понял?

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Иванка Сегодина
Прямо даже интересно, за кого будут голосовать россияне в 2024 году?

Голосовать то будут за разных, а как обычно нарисуют итоги за одного. Победит с перевесом в 80%, объявят надеждой России и снова на троне много-много лет.

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7 комментариев
Alex Gurulli

Zа кого надо будут голосовать.
Поонял, даа?

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2 комментария
Дмитрий Михайлович

Времени на раскачку вообще нет!
*грозно бросая карандаш на стол*

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Олег

Не, не так. Времени на раскачку нет.

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Умный цвет

Минэкономразвития - одно из самых нелепых и совершенно бесполезных министерств, застрявших где-то в начале нулевых.

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evilnw

Подозреваю, что они всегда готовят два отчета. Один общедоступный для обычных плебесов, а второй для внутриполитического блока. Подозреваю, что во втором более реалистичные цифры, которые в раза два хуже чем у общедоступного.

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2 комментария
Alex Gurulli

Это они командовали металлургам цены на металл не поднимать?

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3 комментария
Soulis

Ну как сказать...Я помню как читал отчёт Минэка в 2012 году, где они говорили, что не смотря на +/- успешный выход из кризиса 2008, экономика в плохом состоянии и если не начать кардинальные реформы, то дальше будет хуже. Т.е. и без всякого 2014 было понимание, что дела то не очень идут на самом деле. Просто скорее всего на их отчёт забили и его прочитали не властные господа, а такие как я)

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Цифровые комплексы

"И живые будут завидовать мертвым"© Джон Сильвер

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Egor Chusov

Я думал это слоган ПФР

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Chris Nite

Короче, от буквально голода для некоторых слоев населения до нищеты в лучшем случае. Кайф, спасибо, лучшая страна.

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Пришелец
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Alex Gurulli

Э, министры, давайте помягче, очко у народа уже побаливает.

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Dmitry Voloshin

Это даже ещё начали разогревать.

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Soulis

В стране кризис, на всех смазки не напасёшься. Проявите патриотизм.

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Milana Glodenis

"доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше" при официальной инфляции 17% и реальной 50-70%. Тогда откуда возьмётся рост потребительского спроса, за счёт которого планируют стимулировать экономику... Это у меня цифры не бьются или я чего-то не понимаю...

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R-Globus

Ну не совсем цифры. Тут проблема не в инфляции, а в количестве безработных, которых занять нечем. 1-2% - это учет индексации всяких социальных и бюджетных, все остальные будут на товары и продукты смотреть, потому что ни за 1к, ни за 2к (как пример) себе позволить буханку хлеба в день не смогут. Вон "экономисты" воют от "укрепившегося рубля", бюджет видите ли по швам трещит из-за некомфортного курса, а при 30 руб за доллар будут вообще людям должны в 2 раза больше, чем те заработали. Это ж дополнительные обязательства. А у них обратная модель.

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Ronan Hardman

Эмм, доходы сократятся, усилится безработица, а потребление возрастёт? Это в мире розовосопельных пони, что ли?

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Псков Бурито

Пока у руля профаны, страна катится вниз. Ни стратегии, ни системы, ни любви к своему делу..... точечные инициативы, которые сами по себе хорошие, но из-за бессстемности ведут страну в тупик. Россия - страна бездарных чиновников!

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Герман Воронов
Россия - страна бездарных чиновников!

В первую очередь Россия - страна людей без гражданской позиции

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2 комментария
savenkov alexander

Ну если Бурито придет к власти, он сразу все наладит и рост экономики будет 777% в год

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Джавахарлал Неру

Приходит пациент к доктору:
- Доктор! Помогите!!! Вытащите у меня из задницы зонтик!
- Не могу!
- Ну, тогда хотя бы закройте!

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xv svs

Мы идем к успеху всей страной. Зато думать не надо, варианты уже подготовлены:
1. Плохой.
2. Еще хуже

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bySashka

Врать перестали, стали недоговаривать

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Герман Воронов

Это публичные, внутренние хуже того, что хуже

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Фёдор Павлов

3.Самый худший

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Герман Воронов

А деду посрать, у него все равно при любом сценарии денег жопой жуй, на него это никак не повлияет. Электорат тоже все сожрет. Кроме того, что гопник потеряет лицо, если отступит назад. Так что будем лезть в бутылку дальше и дальше, можно не сомневаться в худшем сценарии.

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ROME

Они не знают что будет через месяц с ценами на нефть, зато знают какая будет в 2025 году. Живут в своем мире. И самое главное что за все это пиздабольство никто ответственности не несет

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bySashka

Врать перестали, стали недоговаривать

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Я никто и звать меня никак

Краткое обращение МЭР к экономике: ' тобi пiзда'

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Дмитрий Филиппов

Сокращаю:
- Пи$да всему

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Тот, на кого написали донос

**Z** Vсему

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Александр Курбатов

Ничего. Мы прорвемZя! Покупайте гречку, риZ и мед уже ZейчаZ! Грибочки и ягодки нас Zпасут. Zzzzzzzz

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Troy

"плохой и ещё хуже " ахах отличные варианты

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Дмитрий Ермаков
Экономика будет восстанавливаться за счёт потребительского спроса

Ребята, давайте поддержим российскую экономику. Ну, хотя бы на словах, раз-два: РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! :)

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savenkov alexander

А вот а вот в США уже рецессия!!1

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ilia

Но "все идет по плану, так и планировалось"...

На самом деле, удивительно еще что Минэку разрешают "выпускать такие цифры"... Не иначе как на самом деле прогнозы существенно хуже, думается...

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Тот, на кого написали донос

На самом деле будет либо так: затрахали со своими законами, запретами курей и валежника - пойду картоху садить. Либо так: ну наконец-то грохнули - пойду картоху садить.

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badResistor

салют будем запускать в день X?

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3 комментария
Max Nalobin

Фантазёры...

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Парень

Зато какой будет рост после ослабления санкции! Ууууххх. А их рано или поздно ослабят, 100%

Так что падение сполна отыграем. Не так страшно.

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Ахмедгаджи Ахмедгаджиев

Все перемелется — будет мука, а на муку будет большой спрос, особенно если Европа не успеет вывезти украинские запасы зерна

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Dimitri

Европа на 85% покрывает спрос европейской мукой и зерном.

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Lucky boy

https://coub.com/view/5628j

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savenkov alexander

В 2021

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From Siberia to London

А можно посмотреть третий, где просто пиздец?

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Максим Абдрахманов

Жду что завтра всех кто это насчитал уволят (или посадят), а новые посчитают правильно - где мы через 5 лет обгоним США и все страны будут нам завидовать. А то сейчас это на какой то бунт похоже против великого геополитика.

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Андрей Колесников

Напомнило

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Ildar S

Нефтегазовое эмбарго ЕС на горизонте нескольких лет: маячит
ЦБ: не хочу, не буду, никакого нефтегазового эмбарго, не смеем произносить и тем более учитывать это!

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AIAIAI

Только на пользу

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Игорь

Печально всё это😊

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