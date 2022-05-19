Без лёгкого «карточного туризма»: банки Армении и Казахстана стали ужесточать требования для открытия счёта нерезидентам Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- После отключения выпущенных в России карт Visa и Mastercard за границей и для оплаты в иностранных сервисах у россиян вырос спрос на счета и карты в заграничных банках. Граждане стали ездить в «карточные туры» — например, на несколько дней в Казахстан и Армению.
- В Армении в марте 2022 года нерезиденты открыли 27 тысяч новых счетов. В банках Казахстана граждане России и Беларуси за это же время открыли почти 12 тысяч счетов.
- В начале марта многие банки Армении открывали счета российским клиентам и выпускали карты по двум-трём документам — паспорту, справке с места работы и подтверждению доходов. Но уже к концу месяца требования ужесточили: теперь нужно доказать, что клиент приехал в страну надолго. Например, показать справку с работы в Армении, наличие ИП или юрлица, договор аренды жилья на три-шесть месяцев и другие документы.
- Так сделали Inecobank, Ardshinbank и Converse Bank, рассказали в колл-центрах. Но иногда в разных отделениях условия меняются не одновременно, отмечает Forbes. В Unibank нерезиденту для открытия счёта по-прежнему нужен только загранпаспорт, в Armswissbank нужен загранпаспорт и депозит минимум на $100 тысяч.
- В Казахстане обязательным для клиентов раньше было получение местного индивидуального идентификационного номера (ИИН, аналог ИНН). Помимо ИИН и паспорта, некоторые банки требовали также казахстанский номер телефона. Но в конце марта местный ЦБ предупредил банки о рисках при выпуске карт Visa и Mastercard для россиян.
- После этого крупные банки ужесточили правила для нерезидентов: например, в Halyk и Forte требуют трудовой договор с местной компанией, подтверждение обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности в стране. В банке «Алтын» открыть счёт нерезиденту вообще нельзя, рассказали в колл-центе. В «Центркредите» и банке Kaspi можно открыть счёт по паспорту и ИИН.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что основная причина — комплаенс: банки решили более тщательно проводить проверку, чтобы избежать вторичных санкций и не нарушать законодательство. При этом увеличивая срок проверки, банк создаёт нагрузку на сотрудников, поэтому стоимость услуг для нерезидентов повышается, а требования — ужесточаются.
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Это было очевидно, прижали хитрожопых
Забавно это читать от русскоязычного. Своих не любим?
и не бросаем
Ты поэтому ему минус поставил? Что за прикол тут такой?
И зачем это банкам то? В их банках люди буду хранить деньги, делать транзакции. Смысл пилить сук, на котором сидишь?
Страх вторичных санкций: человек из санкционных списков приходит в банк, ему открывают счёт и пам-пам, банку прилетает от США/евросоюза/др. Страны, издавшей документ о санкциях (штраф, включение в санкционные списки или прочее).
Вообще не понятно. Они могли бы очень навариться на наших гражданах, в чем соль?
Боязнь попасть под втоничные санкции. Это парализует работу банка и никакие россияне не компенсируют такие риски.
Санкции
Как бы ещё Грузия туда же не подключилась. У меня много знакомых уехали в Армению и несколько в Грузию. Но они уже успели всё оформить.
Но какая выгода для банков? Просто чтобы показать свою политическую позицию?
американцы доступно всем объяснили, что всех кто помогает обходить санкции будут отсекать от рынка
դանակ в артқа
o que ta escrito?
а Белоруссия чё как?
Если верить коммисаренко, юмористу, они сами под санкциями. Только в телемелетряндию... =)
Где про лукашенко он бомбил
В целом белорусские карты Visa и MasterCard работают за границей.
А гражданину РФ открыть реально сейчас?
Подумалось мне что зачем лететь в Армению когда до Белоруссии всяко ближе.
Действительно требования ужесточились и не во всех офисах банка открывают карту. В одном офисе Kaspi мне отказали, а в другом затребовали СНИЛС.
ps. Получал карту на этой неделе.
У меня есть карта, только она мне вообще-то не нужна.
Можно было проще сделать – все обслуживание в банке на национальном языке. Не знаешь – изучай язык и приходи потом за картюлечкой
никто не хочет разделить участь Bankoff..
будет весело, если начнут уже открытые россиянами карты закрывать.
могут