«Назвать сотни миллионов долларов копейками язык не поворачивается»: Потанин рассказал о покупке доли в TCS Group Статьи редакции
«Интеррос» не планирует увеличивать долю в «Тинькофф» и объединять его с «Росбанком», банк будет развиваться максимально независимо, рассказал предприниматель.
Владимир Потанин рассказал в интервью «Интерфаксу» о сделках по покупке «Росбанка» у французской Societe Generale и 35%-й доли TCS Group у её основателя Олега Тинькова.
По его словам, «Интеррос» имел небольшой пакет акций TCS Group до сделки и присматривался к «Тинькофф». Стороны не раскрывали сумму покупки. По словам Тинькова, Потанин позвонил ему и предложил купить долю за «копейки» — около 3% от реальной стоимости.
Потанин не согласился с такой формулировкой: «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги».
Покупка 35% TCS Group — это портфельная инвестиция, управлять которой будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который и структурировал эту сделку. Такая модель докажет «крайне низкий уровень вмешательства нового акционера в дела банка», отметил Потанин.
По его словам, планов по консолидации доли в TCS Group у «Интерроса» нет.
Скорее компании будут интересны предложения менеджмента «Тинькофф» о привлечении возможных партнёров. Если такие партнёры в будущем будут предлагать инвестировать в развитие международного бизнеса банка или новые направление, «Интеррос» будет для них открыт.
О сделке с «Росбанком»
По словам Потанина, компания с сожалением узнала о решении Societe Generale уйти из России и была заинтересована в том, чтобы «Росбанк» «остался в том же независимом, самостоятельном и эффективном виде, в котором он был».
При этом инициатива по покупке «Росбанка» и доли в TCS Group, исходила от продавца, отметил предприниматель.
«Интеррос» сохранит большинство независимых членов в совете директоров «Росбанка», позиции менеджмента и программы его стимулирования. Также компания будет консолидировать банк и объявит обязательное предложение для небольшого количества оставшихся миноритарных акционеров.
Объединение «Росбанка» с «Тинькофф» не обсуждается, от покупки «Юникредит» отказались
- По словам Потанина, объединение «Росбанка» и «Тинькофф банка» никогда не обсуждалось: компания не видит у них никакой синергии и относится к активам по-разному. «Для нас “Тинькофф” — это высокотехнологичная финтеховская компания, а “Росбанк” — это классический, разумно консервативный банк», — отметил Потанин.
- Итальянская UniCredit выходила с предложением по продаже банка «Юникредит» после того, как стало известно о сделке с «Росбанком». Но «Интеррос» эта покупка не заинтересовала.
- Дальнейшие покупки в банковской сфере «Интеррос» не планирует.
- Кроме TCS Group «Интеррос» присматривался и к другим лидерам российского ИТ-рынка — например, «Яндексу», HeadHunter и ivi, в которых у него небольшие доли.
- В подобные сделки «Интеррос» готов инвестировать из созданного в 2021 году фонда на $1 млрд, а «при определённом стечении обстоятельств» выделять и более значительные ресурсы. Компанию интересуют как стартапы, так и состоявшиеся участники рынка.
- В апреле «Интеррос» договорился о покупке 40% компании-разработчика ПО и информационных систем «Рексофт». По словам Потанина, это стратегически важная сделка на фоне сворачивания сервиса в России западными ИТ-компаниями.
А, ну если для него это большие деньги, тогда ладно. Приду в салон покупать мерс за косарь баксов. Скажу, что для меня это большие деньги - пусть продают
Рэкет с получеловеческим лицом
Олег вместо $10 млрд продал бизнес за $0.3 млрд.
Потанин под дурачка косит
Ну так продал бы за 10. Кто ему не давал?))
Они все косят под дураков. Это такой командный стиль на всех уровнях власти, вплоть до деда. Иначе объяснить свои действия с учётом общечеловеческих ценностей и морали они просто не смогут.
Если видеокарту на авито кто-то продает за 900к, а другой чел точно такую же продал вчера за 120к, это как правильнее называется: что первый ахуел, или что второй за копейки продал?)) Зная самомнение тинька, его банк бесценен. И дешевле, чем 9435983495843983495834 млрд фунтов не стоит. Поэтому любые суммы меньше он и выставляет как "продал за копейки". Как вы ему вообще верите? Он же ездабол, каких поискать))
Предлагаю Потанину продать Интеррос за 300 миллионов. И пусть потом у него язык не поворачивается назвать это копейками.
3 сотни миллионов — всё равно сотни. Правда, Олег говорил о «справедливой оценке» своей доли в $7.5 млрд. — не понимаю, откуда взялись 10.
Тиньков мог тупо ни чего не говорить, было бы 10млрд, но он решил по своему
Яндексу хотел за 6.2 продать, из них 1/3 (35%) его денег бы было. А так после 24 февраля оценочная стоимость упала до 8 примерно, т.е. максимум 2.67 миллиардов.
Понятно, что в итоге получил 7-10 раз меньше, чем он хотел/мог в идеале.
Ну если уж Олег продал, тогда не Потанин под дурачка, а Владимир. Под песни Аллы и Филиппа. А так то не косит, а купил за оговоренную сумму. Тинькову бы следовало перестать из себя жертву и святошу разыгрывать. Как-то блевотно у него это выходит
Не усидел олежка на двух стульях, а теперь злится XD
На Потанина он кстати не злится, он говорил, что наоборот ему благодарен, что то выкупил его долю максимально оперативно. Про копейки он не в упрек ему говорил, а в целом.
Да ладно, не пытался он усидеть на двух стульях, понятно было чем всë закончится если действие властей критиковать.Он чего то хотел этим добиться.
Завтра Олег скажет - Да вы что не поняли? Это был толстый троллинг. Ну вы даете, я специально так сделал, чтобы санкции меня не коснулись. Хотите эксклюзив, мы это с Песковым придумали. Можете позвонить у него узнать.
Ща всепропальщики повылезают и примутся хоронить Тинькофф
Потанин вернулся в свою молодость, в 90-е😂
Ща прибегут урапатриоты и порадуются очередному прорыву
Тинькофф банк уже не тот )))
Тинькофф банк, стоил $6 миллиардов в апреле 2021. А сейчас он стоит в разы меньше потому что: экономика в очень тяжелом состоянии, международных инвесторов нет, перспектив выхода не международные рынки нет, команда топ менеджеров разбежалась, есть вполне реальные перспективы попасть под санкции, но даже без санкция вся операционная деятельность замкнулась внутри России. Плюс этот актив жжет руки Олегу, так что его надо быстро продать.
Так что Олег как всегда - пиздит. Никто его не принуждал продавать банк за копейки, это текущая объективная стоимость его доли. Если бы его доля на самом деле стоила $2 миллиарда, он бы мог пойти к Грефу или Костину, но его доля, в текущих условиях, стоит ± столько сколько за нее заплатили.
Лицемерие Потанина – восторг.
Вопрос ведь не в том, что большие это деньги или нет. Вопрос в том, что достаточная ли это сумма жа такую долю в успешном банке.
И есть подозрения, что не очень достаточная.
Но Потанин предпочёл говорить не о цене за долю, а просто о деньгах. Типа дали СТОЛЬКО миллионов Олегу, а он ещё и не доволен. Пусть спасибо скажет!
В чем его лицемерие? Если сегодня к примеру цена на квартиру будет 100 млн, а завтра при каких либо условиях вам предложат ее за 50. То вы скажете, пожалуй куплю за 100, вдруг лицемером назовут.
Это рынок и что будет завтра с любой публичной компанией никто не знает.
Какой вопрос - такой ответ. Разговаривать эти чуваки умеют.
Спасибо кэп, чтоб мы без тебя делали
Дорога ложка к обеду..
p.s покупатель считает что дорого, продавец считает что отдал даром.
Так было всегда
Сейчас оба, наверно, уже сидят.
Потанин хитрый жук. По факту, да, деньги немаленькие. Но если оценка стоимости была, например, 2 миллиарда, а выкупил он за 150 лямов, то это копейки. Опять же, что такое «сотни миллионов»? Это 150 или 900? Разница колоссальная.
акции стоят ровно столько, за сколько их готовы купить - почему не скинул раньше?
а когда захотел - никому они не были нужны)))
в их сфере все хитрожопые, так что никого не жалко
А как надо было?
Покупай дешевле, продавай дороже — классика.
Ну по факту просто банк переименуют и ничего не изменится странно что всяким предателям типа Тинькова вообще за это платят, посмотрите как на Западе поступили - отжали собственность РФ под надуманным предлогом, даже их юристы не могут ни один закон под это подвести.
Да вы бы хоть аккаунты покупали для спама. Жаль да, что любой дату регистрации посмотреть может?
Вы ту собственность которую "отжали" в глаза не видели и не увидите никогда. Она не ваша. Не топите за нее ))
Ведь совсем ничего не случилось?
Ха-ха… Не в защиту и не в оправдание, но капитализация TCS Group в прошлые годы (до начала спец. операции) доходила до 20-21 миллиарда долларов. 35% (что имел сам Тиньков) от этой суммы - это где-то 7 миллиардов. При этом состояние Потанина в прошлые годы оценивалось в 20-25 миллиардов долларов. После этих цифр его фраза про пару сотен миллионов и «для меня это большие деньги» начинает играть новыми красками.
Капитализация компании равно свободные деньги на твоем счету -это оценка компании.
А что, Тинькова теперь тоже нельзя называть по имени-фамилии?
«Этот персонаж, о котором идёт речь»...
в иноагенты не хочется
Там суть очень простая. Тиньков при смерти и напоследок решил показаться хорошим + ударить по банку который продал за копейки. Но с этим проблем не будет, банк переименуют и инфраструктура никуда не денется, хотя к Тинкову и до этого было много претензий... вспоминается актуалочка:
Да угомонись ты уже со своей боевой картиночкой.
Большие деньги? А он счет за отопление прошлой зимой видел? Вот где по настоящему большие деньги.
Сущие копейки
Большие ли деньги миллиард долларов? Конечно большие, но если это миллиард за компанию Эпл , то это уже не кажутся большими деньгами.
По оценке Форбс доля стоили 9 млрд. Но за нее не продать. А за 300 млн продать. Что и было сделано.
Считаете, что теперь Потанин может кому-то перепродать обратно за 9 млрд долю, раз это такой хороший банк?
Потанин конечно лицемерит, но это норма для публичного пространства. Вот Тиньков сказал то что на уме было, ну и какой результат имеет? Потанин будет говорить неискренние вещи, если ее ждёт публика. Уверенный десятизначнодолларовый миллиардер быстренько получил большую долю в сверхэффективном, быстрорастущем и пожалуй дижитал банком номер в мире, за сотни миллионов. Тут Яндекс был послан за 4 ярда. Вот там были бы не копейки
Яндекс лохонулся когда продал Я.Деньги
Ну и мерзкая рожа, эталонное детище залоговых аукционов.
Не, ну а чё вы хотели, пахан сказал: "отжимаем у лоха", мы и отжали. А так ещё и заплатили, а чё, это большие деньги. У меня яхта почти столько стоила.
А было все хорошо, но произошёл переломный момент...
Видимо Юникредит хотел немного больше копеек чем человек с чистой кармой
Интересно как быстро эти копейки заморозят в ЕС?
Если сравнивать сотни миллионов долларов с миллиардами, то это копейки )
Нахера ему 20 ярдов бачей, если он понимает что несколько сотен миллионов бачей это овер много?
не может остановиться
Я и моя пачка Доширака не согласны
"Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки."
Но почему-то в хорошие он не попал.