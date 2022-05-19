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Финансы
Роскошный коктейль

«Назвать сотни миллионов долларов копейками язык не поворачивается»: Потанин рассказал о покупке доли в TCS Group Статьи редакции

«Интеррос» не планирует увеличивать долю в «Тинькофф» и объединять его с «Росбанком», банк будет развиваться максимально независимо, рассказал предприниматель.

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Владимир Потанин рассказал в интервью «Интерфаксу» о сделках по покупке «Росбанка» у французской Societe Generale и 35%-й доли TCS Group у её основателя Олега Тинькова.

По его словам, «Интеррос» имел небольшой пакет акций TCS Group до сделки и присматривался к «Тинькофф». Стороны не раскрывали сумму покупки. По словам Тинькова, Потанин позвонил ему и предложил купить долю за «копейки» — около 3% от реальной стоимости.

Потанин не согласился с такой формулировкой: «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги».

О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка.

Основатель обсуждал со мной скорее своё наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом.

Владимир Потанин

Покупка 35% TCS Group — это портфельная инвестиция, управлять которой будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который и структурировал эту сделку. Такая модель докажет «крайне низкий уровень вмешательства нового акционера в дела банка», отметил Потанин.

По его словам, планов по консолидации доли в TCS Group у «Интерроса» нет.

Не думаю, чтобы это пошло на пользу бизнесу. Перспективы таких высокотехнологичных бизнесов, как «Тинькофф банк», возрастают, когда они развиваются независимо, обладают большим количеством акционеров и ассоциируются у всех участников рынка с независимой структурой. Даже 35% «Интерроса» — это уже большая доля.

Владимир Потанин

Скорее компании будут интересны предложения менеджмента «Тинькофф» о привлечении возможных партнёров. Если такие партнёры в будущем будут предлагать инвестировать в развитие международного бизнеса банка или новые направление, «Интеррос» будет для них открыт.

О сделке с «Росбанком»

По словам Потанина, компания с сожалением узнала о решении Societe Generale уйти из России и была заинтересована в том, чтобы «Росбанк» «остался в том же независимом, самостоятельном и эффективном виде, в котором он был».

Это была не просто партнёрская сделка, которая дала возможность Societe Generale цивилизованно уйти с рынка, раз уж они такое решение приняли. Для меня, в частности, это было эмоциональное решение — возвращение «Росбанка», так сказать, в семью «Интерроса», откуда он и происходил.

Владимир Потанин

При этом инициатива по покупке «Росбанка» и доли в TCS Group, исходила от продавца, отметил предприниматель.

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«Интеррос» сохранит большинство независимых членов в совете директоров «Росбанка», позиции менеджмента и программы его стимулирования. Также компания будет консолидировать банк и объявит обязательное предложение для небольшого количества оставшихся миноритарных акционеров.

Объединение «Росбанка» с «Тинькофф» не обсуждается, от покупки «Юникредит» отказались

  • По словам Потанина, объединение «Росбанка» и «Тинькофф банка» никогда не обсуждалось: компания не видит у них никакой синергии и относится к активам по-разному. «Для нас “Тинькофф” — это высокотехнологичная финтеховская компания, а “Росбанк” — это классический, разумно консервативный банк», — отметил Потанин.
  • Итальянская UniCredit выходила с предложением по продаже банка «Юникредит» после того, как стало известно о сделке с «Росбанком». Но «Интеррос» эта покупка не заинтересовала.
  • Дальнейшие покупки в банковской сфере «Интеррос» не планирует.
  • Кроме TCS Group «Интеррос» присматривался и к другим лидерам российского ИТ-рынка — например, «Яндексу», HeadHunter и ivi, в которых у него небольшие доли.
  • В подобные сделки «Интеррос» готов инвестировать из созданного в 2021 году фонда на $1 млрд, а «при определённом стечении обстоятельств» выделять и более значительные ресурсы. Компанию интересуют как стартапы, так и состоявшиеся участники рынка.
  • В апреле «Интеррос» договорился о покупке 40% компании-разработчика ПО и информационных систем «Рексофт». По словам Потанина, это стратегически важная сделка на фоне сворачивания сервиса в России западными ИТ-компаниями.
Владимир Потанин

#новость #интеррос #рексофт #тинькофф #росбанк

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77 комментариев
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Butcher

А, ну если для него это большие деньги, тогда ладно. Приду в салон покупать мерс за косарь баксов. Скажу, что для меня это большие деньги - пусть продают

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Sasha Korablyov

Рэкет с получеловеческим лицом

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Псков Бурито

Олег вместо $10 млрд продал бизнес за $0.3 млрд.
Потанин под дурачка косит

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Стас Иванов

Ну так продал бы за 10. Кто ему не давал?))

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6 комментариев
Сергей Сма

Они все косят под дураков. Это такой командный стиль на всех уровнях власти, вплоть до деда. Иначе объяснить свои действия с учётом общечеловеческих ценностей и морали они просто не смогут.

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2 комментария
Андрей Николаев

Если видеокарту на авито кто-то продает за 900к, а другой чел точно такую же продал вчера за 120к, это как правильнее называется: что первый ахуел, или что второй за копейки продал?)) Зная самомнение тинька, его банк бесценен. И дешевле, чем 9435983495843983495834 млрд фунтов не стоит. Поэтому любые суммы меньше он и выставляет как "продал за копейки". Как вы ему вообще верите? Он же ездабол, каких поискать))

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1 комментарий
Пришелец

Предлагаю Потанину продать Интеррос за 300 миллионов. И пусть потом у него язык не поворачивается назвать это копейками.

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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

3 сотни миллионов — всё равно сотни. Правда, Олег говорил о «справедливой оценке» своей доли в $7.5 млрд. — не понимаю, откуда взялись 10.

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1 комментарий
Алексей

Тиньков мог тупо ни чего не говорить, было бы 10млрд, но он решил по своему

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Теоретический рак

Яндексу хотел за 6.2 продать, из них 1/3 (35%) его денег бы было. А так после 24 февраля оценочная стоимость упала до 8 примерно, т.е. максимум 2.67 миллиардов.

Понятно, что в итоге получил 7-10 раз меньше, чем он хотел/мог в идеале.

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Даниил

Ну если уж Олег продал, тогда не Потанин под дурачка, а Владимир. Под песни Аллы и Филиппа. А так то не косит, а купил за оговоренную сумму. Тинькову бы следовало перестать из себя жертву и святошу разыгрывать. Как-то блевотно у него это выходит

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Roman Volgasov

Не усидел олежка на двух стульях, а теперь злится XD

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Наглый Кот

На Потанина он кстати не злится, он говорил, что наоборот ему благодарен, что то выкупил его долю максимально оперативно. Про копейки он не в упрек ему говорил, а в целом.

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Ярослав

Да ладно, не пытался он усидеть на двух стульях, понятно было чем всë закончится если действие властей критиковать.Он чего то хотел этим добиться.

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5 комментариев
KIK

Завтра Олег скажет - Да вы что не поняли? Это был толстый троллинг. Ну вы даете, я специально так сделал, чтобы санкции меня не коснулись. Хотите эксклюзив, мы это с Песковым придумали. Можете позвонить у него узнать.

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jonewayne
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Кирилл Нузалиев

Ща всепропальщики повылезают и примутся хоронить Тинькофф

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Антон Штадлер

Потанин вернулся в свою молодость, в 90-е😂

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Пришелец

Ща прибегут урапатриоты и порадуются очередному прорыву

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Андрей Князев

Тинькофф банк уже не тот )))

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Злой Полушубок

Тинькофф банк, стоил $6 миллиардов в апреле 2021. А сейчас он стоит в разы меньше потому что: экономика в очень тяжелом состоянии, международных инвесторов нет, перспектив выхода не международные рынки нет, команда топ менеджеров разбежалась, есть вполне реальные перспективы попасть под санкции, но даже без санкция вся операционная деятельность замкнулась внутри России. Плюс этот актив жжет руки Олегу, так что его надо быстро продать.

Так что Олег как всегда - пиздит. Никто его не принуждал продавать банк за копейки, это текущая объективная стоимость его доли. Если бы его доля на самом деле стоила $2 миллиарда, он бы мог пойти к Грефу или Костину, но его доля, в текущих условиях, стоит ± столько сколько за нее заплатили.

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Андрей

Лицемерие Потанина – восторг.
Вопрос ведь не в том, что большие это деньги или нет. Вопрос в том, что достаточная ли это сумма жа такую долю в успешном банке.
И есть подозрения, что не очень достаточная.

Но Потанин предпочёл говорить не о цене за долю, а просто о деньгах. Типа дали СТОЛЬКО миллионов Олегу, а он ещё и не доволен. Пусть спасибо скажет!

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KIK

В чем его лицемерие? Если сегодня к примеру цена на квартиру будет 100 млн, а завтра при каких либо условиях вам предложат ее за 50. То вы скажете, пожалуй куплю за 100, вдруг лицемером назовут.
Это рынок и что будет завтра с любой публичной компанией никто не знает.

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3 комментария
Make Luv

Какой вопрос - такой ответ. Разговаривать эти чуваки умеют.

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123

Спасибо кэп, чтоб мы без тебя делали

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S.Capusta

Дорога ложка к обеду..
p.s покупатель считает что дорого, продавец считает что отдал даром.
Так было всегда

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Рациональный диод
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Make Luv

Сейчас оба, наверно, уже сидят.

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Paul Denisevich

Потанин хитрый жук. По факту, да, деньги немаленькие. Но если оценка стоимости была, например, 2 миллиарда, а выкупил он за 150 лямов, то это копейки. Опять же, что такое «сотни миллионов»? Это 150 или 900? Разница колоссальная.

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Александр Соколов

акции стоят ровно столько, за сколько их готовы купить - почему не скинул раньше?
а когда захотел - никому они не были нужны)))

в их сфере все хитрожопые, так что никого не жалко

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Денис Пихаров

А как надо было?
Покупай дешевле, продавай дороже — классика.

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Евгений Волков

Ну по факту просто банк переименуют и ничего не изменится странно что всяким предателям типа Тинькова вообще за это платят, посмотрите как на Западе поступили - отжали собственность РФ под надуманным предлогом, даже их юристы не могут ни один закон под это подвести.

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Генератор Мемов

Да вы бы хоть аккаунты покупали для спама. Жаль да, что любой дату регистрации посмотреть может?

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Philips

Вы ту собственность которую "отжали" в глаза не видели и не увидите никогда. Она не ваша. Не топите за нее ))

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Dmitry
под надуманным предлогом

Ведь совсем ничего не случилось?

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k3rch
Потанин не согласился с такой формулировкой: «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги».

Ха-ха… Не в защиту и не в оправдание, но капитализация TCS Group в прошлые годы (до начала спец. операции) доходила до 20-21 миллиарда долларов. 35% (что имел сам Тиньков) от этой суммы - это где-то 7 миллиардов. При этом состояние Потанина в прошлые годы оценивалось в 20-25 миллиардов долларов. После этих цифр его фраза про пару сотен миллионов и «для меня это большие деньги» начинает играть новыми красками.

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KIK

Капитализация компании равно свободные деньги на твоем счету -это оценка компании.

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Краб в маске лося
«с основателем банка» «он», «его», «основатель», «для него», «он»

А что, Тинькова теперь тоже нельзя называть по имени-фамилии?
«Этот персонаж, о котором идёт речь»...

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Александр Соколов

в иноагенты не хочется

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Андрей Колесников

Там суть очень простая. Тиньков при смерти и напоследок решил показаться хорошим + ударить по банку который продал за копейки. Но с этим проблем не будет, банк переименуют и инфраструктура никуда не денется, хотя к Тинкову и до этого было много претензий... вспоминается актуалочка:

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Random Dude

Да угомонись ты уже со своей боевой картиночкой.

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Вася Пражкин
«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги».

Большие деньги? А он счет за отопление прошлой зимой видел? Вот где по настоящему большие деньги.

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Умный цвет

Сущие копейки

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Олег Asti

Большие ли деньги миллиард долларов? Конечно большие, но если это миллиард за компанию Эпл , то это уже не кажутся большими деньгами.

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Алексей Дымов

По оценке Форбс доля стоили 9 млрд. Но за нее не продать. А за 300 млн продать. Что и было сделано.
Считаете, что теперь Потанин может кому-то перепродать обратно за 9 млрд долю, раз это такой хороший банк?

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Khamitov Ilshat

Потанин конечно лицемерит, но это норма для публичного пространства. Вот Тиньков сказал то что на уме было, ну и какой результат имеет? Потанин будет говорить неискренние вещи, если ее ждёт публика. Уверенный десятизначнодолларовый миллиардер быстренько получил большую долю в сверхэффективном, быстрорастущем и пожалуй дижитал банком номер в мире, за сотни миллионов. Тут Яндекс был послан за 4 ярда. Вот там были бы не копейки

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Алексей

Яндекс лохонулся когда продал Я.Деньги

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1 комментарий
Random Dude

Ну и мерзкая рожа, эталонное детище залоговых аукционов.

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Alexey Arhipov

Не, ну а чё вы хотели, пахан сказал: "отжимаем у лоха", мы и отжали. А так ещё и заплатили, а чё, это большие деньги. У меня яхта почти столько стоила.

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Георгий Кузнецов

А было все хорошо, но произошёл переломный момент...

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DN

Видимо Юникредит хотел немного больше копеек чем человек с чистой кармой

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DN

Интересно как быстро эти копейки заморозят в ЕС?

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Медовар

Если сравнивать сотни миллионов долларов с миллиардами, то это копейки )

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Евгений Смиренников

Нахера ему 20 ярдов бачей, если он понимает что несколько сотен миллионов бачей это овер много?

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AIAIAI

не может остановиться

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svnchez

Я и моя пачка Доширака не согласны

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R-Globus

"Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки."

Но почему-то в хорошие он не попал.

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