Последние 17 месяцев были трудным и теперь пришло время уйти, говорит основатель.

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В начала 2021 года трейдеры-любители с Reddit решили «наказать Уолл-стрит»: они «по приколу» подняли стоимость акций «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop. Многие хэдж-фонды годами играли на понижении акций сети, поэтому после резкого роста акций понесли убытки.

Прошло более года, а фонд Melvin Capital, который был основным игроком на понижение, не смог восстановиться. 18 мая его основатель Гейб Плоткин рассказал клиентам о закрытии, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо об этом.

Последние 17 месяцев были невероятно трудными для фирмы и для вас, наших инвесторов. Я отдал всё, что мог, но этого было недостаточно, чтобы получить ожидаемую отдачу. Теперь я понимаю, что мне нужно отойти от управления внешним капиталом. Я неустанно работал 20 лет, чтобы построить и возглавить исключительную команду профессионалов. Я благодарен за доверие, которое вы оказали мне и нашей команде.

Гейб Плоткин основатель Melvin Capital в письме инвесторам

Как развивался фонд до 2020 года

В 2020 году Melvin Capital был одним из самых эффективных фондов и управлял активами на $12,5 млрд. Его основал в 2014 году Гейб Плоткин — один из самых известных трейдеров в хедж-фонде SAC Capital Стивена Коэна.

Коэн называл Плоткина «исключительным инвестором» и вложил в его фирму около $200 млн. А помощник Коэна Перри Бойл считал Гейба «самым дисциплинированным и ориентированным на процесс» среди всех управляющих в компании. Melvin Capital, названный в честь покойного дедушки Плоткина, вырос на 46% в 2015 году. Тогда же компания заняла второе место в рейтинге 50 самых эффективных хедж-фондов по версии Bloomberg с активами на $1,5 млрд.

Компания росла в основном за счёт того, что делала ставку на падение акций. Около 70% прибыли за первый год принесли шорты: например, акции розничного продавца JC Penney Co и компании SunEdison Inc, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

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Фонд был в плюсе почти каждый год после открытия, кроме 2018 года. Однако потом сумел отыграть падение и уже к концу 2020 году сообщил, что вырос на 51%. А спустя несколько месяцев стал «мишенью» для пользователей Reddit и еле-еле избежал закрытия.

Как реддиторы почти разрушили Melvin

До января 2020 года акции сети магазинов GameStop годами стоили менее $20. Однако в начале 2021 года они подорожали: 15 января достигли $35,5, 22 января — $65, 26 января — $81,16, а на пике 29 января стоили $325. Их стоимость разгоняли пользователи Reddit, которые захотели наказать миллионеров с Уолл-стрит и вдобавок подзаработать.

Игровая компания была популярной среди шорт-продавцов на Wall Street, её считали главным кандидатом на падение на американском фондовом рынке, писало CNBC. Хэдж-фонд Melvin шортил бумаги GameStop ещё с 2014 года. После резкого роста акций он потерял $7 млрд за месяц.

Происходящее на рынке подробно объяснял Павел Комаровский на примере картошки.

Чтобы избежать краха, 25 января Плоткину пришлось экстренно заключать сделку с Point72 Asset Management Коэна и фондом Citadel — ещё одним шортером акций GameStop. Они инвестировали в Melvin $2,75 млрд и получили долю в фонде на три года.

Следующие два дня были настолько жестокими для Melvin, что люди в Citadel и Point72 задавались вопросом, хватит ли вложенных денег, пишет WSJ. Акции росли быстро, пользователи Reddit следом за GameStop разгоняли цены и других бумаг.

С 1 января в 2021 году GameStop вырос до 1745% на пике, сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings до 839%, а производитель наушников Koss — 1761%. Melvin заявил, что стоимость более 10 акций из его портфеля выросли более чем на 100% за 10 дней, но в целом за январь фонд сократился примерно наполовину.

Плоткин и его главные заместители, операционный директор Дэвид Курд и партнёр Грейсон Клаймер, разрабатывали стратегию выживания. Они продали доли в нескольких компаниях, отказались от шортов и сократили кредитное плечо. Фонд привлекал новые средства от клиентов, которые верили в их видение.

В феврале 2021 года Melvin вырос на 14%, и некоторые инвесторы надеялись на быстрое восстановление. Но зря.

Миллиардные компании и Reddit, который понял, что объединившись можно манипулировать фондовым рынком

Как компания пришла к закрытию

В 2021 году фонд сделал ставку на компании из сфер туризма и развлечений: организатор мероприятий Live Nation Entertainment, оператор тематических парков SeaWorld Entertainment, гостиничная сеть Hilton и онлайн-турагентство Expedia Group.

С февраля по декабрь 2021 года Melvin зафиксировал доходность 33,2%, превзойдя большинство других подобных фондов. Это не выправило общую отчётность, испорченную январём: по итогам всего года падение Melvin составило 39%.

Некоторые инвесторы продолжали верить в компанию, осознавая всю странность январских событий, пишет Bloomberg. Но восстановление — и потенциальный оптимизм — оказались недолгими. В апреле 2022 года хедж-фонд Плоткина упал более чем на 23%.

Сначала основатель попытался изменить размер фонда, сократив с $8,7 млрд до $5 млрд. Он также хотел, чтобы инвесторы платили Melvin вознаграждение за результат, даже несмотря на то, что они понесли огромные убытки, из-за чего фонд почти ничего не зарабатывал. На эти деньги он хотел платить зарплаты своим 30 специалистам, не затрагивая деньги фонда.

Но инвесторам этот ход не понравился, а Плоткин извинялся за своё заявление. «Мне жаль. Я совершил ошибку. Мы признаем, что сосредоточились на будущих доходах без достаточного учета ваших инвестиционных потерь», — написал он инвесторам в конце апреля.

Bloomberg узнал о закрытии фонда 18 мая. Melvin обещал, что вернёт как минимум 50% денежных средств инвесторам до 31 мая, а остальное — до 30 июня.