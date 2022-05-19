Банки смогут без ограничений продавать россиянам наличную валюту, кроме долларов и евро Статьи редакции
Наличные доллары и евро купить можно, но только те, что поступили в кассы с 9 апреля.
- По решению ЦБ банки смогут с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. До 9 сентября россияне могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля.
- Ограничения для других валют сняли, поскольку у банков есть остатки иностранных банкнот, объяснил ЦБ.
- Регулятор запретил продажу наличной валюты гражданам в начале марта 2022 года, чтобы остановить падение рубля. Тогда же ЦБ ввёл другие валютные ограничения: клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. С 11 апреля снимать можно и евро.
- С 18 апреля россияне снова могли купить наличную валюту в банках — но только ту что поступила в кассы начиная с 9 апреля. Но продажи возобновились не во всех банках, а некоторые организации стали продавать доллары и евро только определённым категориям клиентов.
1826 просмотров
"Кроме долларов и евро"
Отличная новость!
Как раз вчера планировал монгольских тугриков закупить на всю котлету
Фунты, франки, йены, не деньги уже?
Ну, не все люди эти ваши образования получали, что еще за фунты с йенами? Диковинка какая-то непонятная.
Классно, то, что нужно при покупке валюты. Доллары и евро-то нигде не котируются.
Швейцарские франки, британские фунты - берите кому нужно, нытики.
где и по какому курсу
в москве, питере вопрос решаем.
правда тут и с евро и долларами проблем нет
Я выскажу непопулярную точку зрения, но к чему это нытье и петросянство в комментах?
Закрученные гайки ослабляют достаточно быстро. Такими темпами вангую полную отмену ограничений к июлю максимум, для резидентов во всяком случае. И падение ставки ниже 10.
Какой у вас блин случай в РФ, что вам срочно нужны баксы наликом, но при этом те же фунты не подходят никак?
Да это хохлоботы с ТЖ шалят.
Короче рубль на деньги опять не поменять.
Кроме долларов и евро..
Подкупить что-ли северокорейские что там в ходу у них...
Жёлуди и ракушки в основном.
Там натуральный обмен. Мешок риса на новую мотыгу меняют. Надо брать на вооружение.
Доллары 1950 года выпуска
77 рублей за фунт! Это оч крутой курс
Можно фунты купить или франки
Главное, что без ограничений.
Это издевательство какое-то? Кроме долларов и евро в каких-то ощутимых объемах в России никакой валюты нет.
Гонконгский доллар достаточно жестко завязан на американский доллар.
можно транзитом через него.
Есть еще несколько валют фиксировано привязанных к доллару.
ЦБ прям принуждает делать мультивалютную корзину. Молодец какой))
"доллары и евро только определённым категориям клиентов"
Кто покупал на днях доллары или евро в банке, подскажите, по какому курсу продавали?
Узбекский сум: ну заживем!
Ну теперь в Турцию сразу с лирами)
Райффайзен ответил )) обмена не предвидится )) даже на узбекские похоже
"банки смогут ... продавать"
А смогут и не продавать.
Индийские рупиий нудно купить, кто знает курс.
Пойду юанями закуплюсь на все.
ребят а можно на бирже купить валюту и вывести в наличные через банкомат? или только раньше такое было?
Хотят максимально уменьшить оборот иностранной валюты, чтоб рубль хоть чуть-чуть поднялся в цене.