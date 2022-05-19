Финансы
Роскошный коктейль

Банки смогут без ограничений продавать россиянам наличную валюту, кроме долларов и евро Статьи редакции

Наличные доллары и евро купить можно, но только те, что поступили в кассы с 9 апреля.

  • По решению ЦБ банки смогут с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. До 9 сентября россияне могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля.
  • Ограничения для других валют сняли, поскольку у банков есть остатки иностранных банкнот, объяснил ЦБ.
  • Регулятор запретил продажу наличной валюты гражданам в начале марта 2022 года, чтобы остановить падение рубля. Тогда же ЦБ ввёл другие валютные ограничения: клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. С 11 апреля снимать можно и евро.
  • С 18 апреля россияне снова могли купить наличную валюту в банках — но только ту что поступила в кассы начиная с 9 апреля. Но продажи возобновились не во всех банках, а некоторые организации стали продавать доллары и евро только определённым категориям клиентов.

#новость #цб

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32 комментария
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Игорь Брага

"Кроме долларов и евро"

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Алексей Алексеев

Отличная новость!
Как раз вчера планировал монгольских тугриков закупить на всю котлету

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Виктор Албанец

Фунты, франки, йены, не деньги уже?

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Andrey Zykov

Ну, не все люди эти ваши образования получали, что еще за фунты с йенами? Диковинка какая-то непонятная.

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Вадим Д.

Классно, то, что нужно при покупке валюты. Доллары и евро-то нигде не котируются.

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Михаил Мн

Швейцарские франки, британские фунты - берите кому нужно, нытики.

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James Baxter

где и по какому курсу

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under construction

в москве, питере вопрос решаем.
правда тут и с евро и долларами проблем нет

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Andrey Dmitriev

Я выскажу непопулярную точку зрения, но к чему это нытье и петросянство в комментах?
Закрученные гайки ослабляют достаточно быстро. Такими темпами вангую полную отмену ограничений к июлю максимум, для резидентов во всяком случае. И падение ставки ниже 10.
Какой у вас блин случай в РФ, что вам срочно нужны баксы наликом, но при этом те же фунты не подходят никак?

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Пит Подлый

Да это хохлоботы с ТЖ шалят.

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Skyray

Короче рубль на деньги опять не поменять.

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Валентин Малиновски

Кроме долларов и евро..

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AlexSam

Подкупить что-ли северокорейские что там в ходу у них...

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Вадим Д.

Жёлуди и ракушки в основном.

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Пришелец

Там натуральный обмен. Мешок риса на новую мотыгу меняют. Надо брать на вооружение.

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DN

Доллары 1950 года выпуска

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Julie Renard

77 рублей за фунт! Это оч крутой курс

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Julie Renard

Можно фунты купить или франки

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xv svs

Главное, что без ограничений.

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Пришелец

Это издевательство какое-то? Кроме долларов и евро в каких-то ощутимых объемах в России никакой валюты нет.

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under construction

Гонконгский доллар достаточно жестко завязан на американский доллар.
можно транзитом через него.

Есть еще несколько валют фиксировано привязанных к доллару.

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Степан Фадеев

ЦБ прям принуждает делать мультивалютную корзину. Молодец какой))

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Лаврентий Петренко

"доллары и евро только определённым категориям клиентов"

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Jack Sparrow

Кто покупал на днях доллары или евро в банке, подскажите, по какому курсу продавали?

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Дмитрий П

Узбекский сум: ну заживем!

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Edievsky

Ну теперь в Турцию сразу с лирами)

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Julie Renard

Райффайзен ответил )) обмена не предвидится )) даже на узбекские похоже

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Лаврентий Петренко

"банки смогут ... продавать"

А смогут и не продавать.

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Castle Bravo

Индийские рупиий нудно купить, кто знает курс.

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Слегка Придурковатый

Пойду юанями закуплюсь на все.

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Игорь Добрый

ребят а можно на бирже купить валюту и вывести в наличные через банкомат? или только раньше такое было?

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Эдгар Миранович

Хотят максимально уменьшить оборот иностранной валюты, чтоб рубль хоть чуть-чуть поднялся в цене.

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