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Фото: Евгений Разумный / «Ведомости»

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 19 мая: доллар — 62,4 рубля, евро — 64,93 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,01, евро — 64,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 68,64 рублей, евро — 71,6 рублей. Покупает по 58,62 и 60,78 рубля соответственно.

Санкции

США рассматривают возможность снять на шесть месяцев санкции с белорусских калийных удобрений в обмен на транзит через Белоруссию украинского зерна, выяснила The Wall Street Journal.

Что происходит

Минфин и ЦБ подготовили изменения в налоговый кодекс, которые позволят инвестору сохранить налоговый вычет при переводе активов с индивидуальных инвестиционных счетов другому брокеру, узнал Frank Media.

Международное кадровое агентство Kelly Services ищет покупателя на свой локальный бизнес, узнал Forbes. Компания занимается подбором постоянного персонала, администрированием труда работников, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов и другим.

Администрация президента провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. На ней обсуждали несколько проблем: потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр и необходимость создать российский игровой движок. Для решения первой задачи разработчики попросили содействия в выходе на китайский рынок.

Госдума 19 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование. Поправки разрешают им применять к основной норме амортизации ИТ-продуктов повышающий коэффициент, но не выше 3. Это означает, что с учётом дополнительного коэффициента сумма расходов компании становится больше, а налоговая база и, соответственно, сама сумма налога на прибыль — меньше.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и ФАС проконтролировать соблюдение сроков расчётов за продукты питания между сетями и производителями. Ведомства должны найти меры для устранения задержек в оплате за товар.

Комитет Госдумы по информационной политике в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответных мерах в отношении иностранных СМИ в России, который в том числе дает Генпрокуратуре право отзывать лицензию СМИ без суда. В комитете согласны ко второму чтению предусмотреть в отношении российских СМИ временную приостановку регистрации «до устранения недостатков».

Новости предыдущего дня, 19 мая — здесь.