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Финансы
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Новости и тексты на фоне 86 дня «операции»: сохранение вычета при переносе ИИС, льготы для разработчиков российского ПО Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Евгений Разумный / «Ведомости»

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 19 мая: доллар — 62,4 рубля, евро — 64,93 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,01, евро — 64,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69 рублей.

«Сбер» продаёт доллары от 68,64 рублей, евро — 71,6 рублей. Покупает по 58,62 и 60,78 рубля соответственно.

Санкции

США рассматривают возможность снять на шесть месяцев санкции с белорусских калийных удобрений в обмен на транзит через Белоруссию украинского зерна, выяснила The Wall Street Journal.

Что происходит

Минфин и ЦБ подготовили изменения в налоговый кодекс, которые позволят инвестору сохранить налоговый вычет при переводе активов с индивидуальных инвестиционных счетов другому брокеру, узнал Frank Media.

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Международное кадровое агентство Kelly Services ищет покупателя на свой локальный бизнес, узнал Forbes. Компания занимается подбором постоянного персонала, администрированием труда работников, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов и другим.

Администрация президента провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. На ней обсуждали несколько проблем: потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр и необходимость создать российский игровой движок. Для решения первой задачи разработчики попросили содействия в выходе на китайский рынок.

Госдума 19 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование. Поправки разрешают им применять к основной норме амортизации ИТ-продуктов повышающий коэффициент, но не выше 3. Это означает, что с учётом дополнительного коэффициента сумма расходов компании становится больше, а налоговая база и, соответственно, сама сумма налога на прибыль — меньше.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и ФАС проконтролировать соблюдение сроков расчётов за продукты питания между сетями и производителями. Ведомства должны найти меры для устранения задержек в оплате за товар.

Комитет Госдумы по информационной политике в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответных мерах в отношении иностранных СМИ в России, который в том числе дает Генпрокуратуре право отзывать лицензию СМИ без суда. В комитете согласны ко второму чтению предусмотреть в отношении российских СМИ временную приостановку регистрации «до устранения недостатков».

Новости предыдущего дня, 19 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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10 комментариев
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Макс Бруквин

Из жизни малого бизнеса : так как введён мароторий на проверки, эти долбоебы пошли по стране с проверками по экологии, которые под мароторий не попадают. В нашей отрасли с одной и той же формулировкой ходят по разным регионам. Я, конечно, понимаю "казна пустеет, милорд". Потому как по экологи там без вариантов штраф и кто то им подкинул идею))

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Alfa Sierra

Падихах не помер, расходимся

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Медовар

Разве USDT не соскамился?

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FE-DO B1gMan

ust на terra соскамился это другое

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Roman Goncharenko

Тссс! Это на июнь!

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Александр Иванов

Чет я не понял, зачем вывозить зерно через Белоруссию, если можно сразу вывозить его через Польшу? Или просто кто-то понял, что совершил ошибку наложив санкции на экспорт удобрений?

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Александр Романов

Два пути - можно вывезти в 2 раза больше за период времени. Плюс надо перегружать из одних вагонов в другие - у нас разная жд колея с Европой, что тоже требует времени.

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Artur Smolin

День 86 - Империя обсуждает ремейк игры «Аллоды Онлайн», Федерация снимает санкции на поставки с Татуина, потому что Джабба Хатт нанёс превентивный удар

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Вадим Д.

Краткие сводки:

- доллар чуть проседает, но незначительно, сбер таки тоже чуть снизил ценник
- штатам нужны удобрения, так нужны, что готовы снять с Беларуси санкции (временно!) если та разрешить возить через себя украинское зерно
- мутная схема минфина для инвесторов (или против инвесторов, я не инвестор, не могу сходу оценить всю глубину)
- агентство Kelly Services ищет покупателя для локального бизнеса, спешите - возможны скидки
- АП встречалась с разработчиками игр с целью поддержки и разработки национального игрового движка (видимо он - часть той самой экосистемы!). Пока решили продавать игры в Китай. А у Китая, судя по всему, не спросили
- госдума решила так: если в вашей организации есть отечественное оборудование (станки, столы, вёдра?) или софт - снизить вам налоговоую нагрузгу
- первый вице-премьер дал бессмысленно поручение минпромторгу и ФАС. Торговые сети и производители наверняка сами умеют производить оплату, зачем их контролировать?
- комитет госдумы по инфополитике рекомендует закон, позволяющий отзывать лицензию СМИ на "честном" слове.

Сегодня:
День Волги;
Всемирный день метрологии;
Всемирный день пчёл;
Всемирный день травматолога!

Желаю всем весёлой пятницы и замечательных выходных!

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Поразительный бинокль

Ничего интересного сегодня...

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