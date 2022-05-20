Минфин и ЦБ предложили сохранять налоговый вычет для инвесторов при переносе ИИС другому брокеру — Frank Media Статьи редакции
Владельцы ИИС жаловались, что теряют льготы при переводе активов со счётов попавших под санкции банков другим брокерам.
- Минфин и ЦБ подготовили изменения в налоговый кодекс, которые позволят инвестору сохранить вычет при переводе активов с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), пишет Frank Media со ссылкой на письмо ЦБ одному из профучастников. Его подлинность изданию подтвердили два участника рынка.
- В Минфине Frank Media подтвердили, что сейчас «прорабатываются технические варианты перевода активов без потери льгот». В ведомстве не ответили, будут ли эти поправки иметь обратную силу.
- Инвесторы должны перевести на счет другого брокера все активы и заключить с ним договор о ведении ИИС. По закону. такой счёт может быть только один, поэтому договор со старым брокером нужно прекратить в течение месяца, пояснял ЦБ. Если перевести только часть активов или сначала закрыть один ИИС, а потом открыть другой, льгота пропадёт.
- Проблема с потерей налоговых льгот возникла в последние несколько месяцев, пишет издание. Владельцы ИИС жаловались, что попавшие под санкции «Альфа-банк» и «Сбер» перевели их иностранные активы на счета других брокеров, что грозило утратой вычета.
- ИИС бывают двух типов. Тип А позволяет вернуть 13% от суммы, которую внесли на ИИС в течение года (в расчёт идёт пополнение максимум на 400 тысяч рублей), получить налоговый вычет можно через год при оплате НДФЛ. Тип Б позволяет не платить НДФЛ с дохода от ценных бумаг, чтобы получить вычет, нужно продержать деньги на счету не меньше трёх лет. Максимальная сумма пополнения по обоим счетам — 1 млн рублей.
- 19 мая Frank Media сообщил, что Минфин и ЦБ предложили запретить покупать иностранные активы на индивидуальный инвестиционный счёт. А сумму, на которую счёт можно максимально пополнить в год — увеличить до 3 млн рублей.
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А с застрявшими у брокеров на ИИС "до момента снятия ограничений" иностранными бумагами как я понял можно уже попрощаться.
Я морально свыкаюсь с этой мыслью
Стать спекулянтом не получилось. Считайте это инвестициями.
Ой-вей, какие брокеры-шмокеры могут быть тут вообще? Тем более в иностранных бумагах. Тем более купленные на Мосбирже. Рынок "ценных бумаг", ага. С ИИС вооьще смешно - уж как впаривали всем эти иисы в банках и брокерах, а оказалось, что в случае проблем никто вообще не знает, что с этим делать. Типа, это ваш риск и вы сами виноваты, что живете здесь.
Людей просто наипали в очередной раз со всеми этими акциями, биржами и заверениями госрегулятора. Кстати, это отличный сигнал, что будет с вкладами дальше. Условный банк Сбер будет, как всегда, ни при чем. Как в 91-93 годах.
Поэтому обсуждения брокеров, иис и прочих вкладов - это копошение в исчезающем мираже. Круг замкнется, и все начнется сначала. 1991-2022. Бабло в банках и брокерах - не ваше бабло. Только нал и металл.
Пожалуйста, прекратите публиковать чушь на vc, даже не понимая смысл.Минфин и ЦБ предложили сохранять налоговый вычет для инвесторов при переносе ИИС другому брокеру — Frank Media
при смене брокера вычет и так сохраняетсяМинфин и ЦБ подготовили изменения в налоговый кодекс, которые позволят инвестору сохранить вычет при переводе активов с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)
при перевода активов с ИИС, вычет и так сохраняется
В оригинале хоть как-то смысл прослеживается, но до vc доехала только чушь.