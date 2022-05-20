Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года Статьи редакции
Доллар торгуется ниже 59 рублей.
- Биржевой курс евро на 11:02 мск падает на 4,9 рублей и составляет около 59,49 рублей. Евро опустился ниже 60 рублей на бирже впервые с апреля 2017 года.
- Курс доллара к этому времени снижается на 4,25 рублей, до 57,65 рублей. Это минимум с апреля 2018 года.
- Продолжающий поступать на рынок объём валютной выручки экспортёров и незначительная потребность в ней импортёров создают для рубля «комфортную ситуацию», считает старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. Рубль также укрепляется на фоне неудачной попытки G7 договориться об эмбарго на российскую нефть, добавляют эксперты «Интерфакс-ЦЭА».
- Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа «Промсвязьбанка» Егор Жильников связывает укрепление рубля с приближающимися налоговыми выплатами 25-27 мая. Компаниям-экспортёрам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.
- Гендиректор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин отмечал, что крепкий рубль в моменте помогает замедлить инфляцию, что позволяет ЦБ в рамках таргетирования роста цен понижать ключевую ставку. По его мнению, политика «крепкого рубля» сейчас оправдана.
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Выдающееся жонглирование фактами!
Доллар падал?
Озон?))
Скоро деньги станут бумагой, если только, поставить железную зановесь. Тогда может быть если ценообразование будет жостко контролироваться. Имеешь товар это эквивалент денег. Поэтому будет переходить в электронную форму валюта. А доллар был валютой, пока не стали манипуляции с ним, надо напечататли, в бедность какую то, страну ввели.
Это хорошо, пусть падает/рисуют
Но мои любимые соленые орешки растут, с 40 уже 120₽ 🙁
Кока кола поднялась с 35 до 55, дошик с 40 до 60, и падать не собираются пока
это потому что рубль растёт, вот и цены в рублях растут. Что ж ты как маленький )
Операция по дежирнизации
Мои поднялись с 100р до 150р, сейчас опустились до 100р вновь.
Видеокарты зато дешевеют
Всё, пиндосы, вешайтесь! Ко вторнику вашу экономику нахрен обвалим😄
Так обвалят, что уже сейчас продукты по такому курсу в России заметно дороже, чем на Западе.
Рубль по $200
- Вы доллар продаете?
- Показываем
Красивое
https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q
Я вот особо не понимаю, что опять не нравится всепропальщикам?
Продает титька бакс по 190р - плохо. Сейчас бакс торгуется по 60р - тоже, не торт.
Какой курс устроил бы либеральное сообщество? Можете хотя бы коридор назвать. Про конкретную цифирь я уже молчу.
Стабильный.
Проблема не в курсе доллара, а чем он вызван.
товарищ, вы же наверное не глупый и должны понимать, что лучший курс тот, который не прыгает как сумасшедший, а практически стабилен, с незначительными естественными колебаниями, но не ручное управление. это же и касается ВВП страны. плохо и в плюс, плохо и в минус. сейчас курс снизился не изза великих мыслей и правильных действий, а из-за снижения торгового оборота меж странами. доллары тратить некуда, при этом их количества нам больше не завезут. т.е. есть вероятность, что бакс подлетит также стремительно снова, как падает сейчас, если вдруг понадобится доллар для взаиморасчетов
70-100
Да просто народ на панике накупил по 90-100 вот и орут теперь. Каааак бакс по шисят???? Я же по 90 брал, шо же вы творите та, аааааааа!!!!!
Сейчас государство скупит оставшуюся валюту по 40.
А цены растут по другим причинам и главные тут
1. Стоимость и доступность логистики.
2. Стоимость и доступность зап частей и расходников для импортного оборудования на котором делают относительно отечественную продукцию. Взять тоже молоко - все оборудование импортное, его обслужи, запчасти купи, а где и за сколько?
3. Не маловажный фактор. Жадность продавана, тут и так все понятно.
Вчера с другом разговаривал. Минералка, которую он постоянно покупает, подорожала с 60 до 260 рублей. Так что, в принципе, не важно какой курс.
Такой чтоб я успел заработать. 😁
очевидно 200, радости было бы полные камменты))
вся беда в волатильности, сегодня 120, завтра 57...нет стабильности (с)
Курс не настоящий!!!
где я могу наличку взять по такому курсу?
В чем именно?
В чем его ненастоящесть?
Вот настоящий курс вчера в восемь вечера). Курс покупки на пять рублей выше биржевого вчерашнего
Сволочи!
Я был бы рад, если бы цены тоже падали вслед за курсом.
А пока моя зарплата в рублях уменьшается (я экспортер), а цены чет нет.
Придется бросать работать на заграницу и идти работать в Сбер, видимо.
Или сваливать туда :)
Та же фигня — только мы помогаем нанять разработчиков зарубежным компаниям. Смотрю, как падает моя комиссия в пересчёте на рубли, а платить за офис и прочее как раз таки в рублях надо.
Вы имели ввиду службу безопасности Сбера?
ну скоро заживем! Наконец то у нас будет зарплата и пенсия как у америкосов!
Мб укрепление рубля?
Там тоже видимо путаются)
В северной Корее тоже, северо корейский вон укрепляется по отношению к доллару и евро......
Курс доллара вернулся на уровень 2018, как и вся экономика 😁
Курс доллара и экономика теперь пойдут на отметки 2014，а потом и 90-х годов. Слава мудрому ПУ! Слава деду восстановителю!
с чего взяли что экономика вернулась к 18? она наоборот упала к 98. в 18 еще норм было
где я могу наличку взять по такому курсу? Я бы приехал
Зачем так дорого? Через пол года существенно дешевле возьмете и без нерв:)
Европа газ покупает за рубли.
Нет. Просто конвертируется в рубли. Обесценование в другом
Ну вообще как бы да )
Бегу в комментарии почитать мнение квалифицированных экономистов
ну и рынки омереки сразу отреагировали )
А цены когда упадут? Они с каждым днем вверх летят
У вас это где? У нас в России, в последнее время, они стабильно падают. Что на смартфоны, что на компьютеры. Даже на сахар упали.
RTX 3060 12gb — уже за ~40k, можно взять. Подписка на C4D 60k, против февральских 120k. Какой же кайф!
угу угу
зайти зацени ценики на фотики и объективы https://nikonstore.ru
они выросли на процентов 30-60% и дешеветь не собираются
взять куда? вы не уточнили
Давай давай бери 😂😂😂
Доллар падает, но цены растут )))
там на нашей мосбирже кровь кишки, очевидно порвало даже системных спекулей. Сложно даже представить дальнейшие развитие событий.
Ждём стадии принятия у покупателей доллара
Минфин открыл кружок рисования
А купуить то его можно за эту сумму?
Можно. Только обналичить — геморрой.
Рубль такой: вы думаете, я вас не переиграю
Купите у меня наличку. 500 евро и 1900 баксов.
по 59 руб?
Могу в Питере купить +3р к ЦБ РФ.
Мне страшно, когда растёт рубль. Ведь МРОТ в стране 200$. И чем крепче рубль, тем ниже покупательная способность зарплаты, получаемой населением в рублях.
это наивная теория. слишком много таких взаимосвязей, без которых ни хлеба, ни картохи за низкие цены вы не получите. скорее всё будет наоборот. курс бакса низкий - 59 рупь (по причине "нечего покупать у запада" потому что не продают, бакс не требуется, дешевеет), а цена на хлеб и картоху высокая, потому что оборудование западное сломалось, заменить нечем, покупают втридорога у перекупов через казахию и цена на окончательный продукт в итоге в 2-3 раза выше, чем при прошлом курсе в 75 руб. вот и считайте дальше и отождествляйте, мрот в долларах, курсы и цены. Это как теплое с мягким, некая связь есть, но прямой связи нет.
Херово греет батарея...
Ненене, верните обратно вирусологов и спецов по вооружению. А экономистов заберите.
План такой:
- купить доллары/евро
- поехать за границу куда пустят
- перевести валюту swift переводом куда разрешат, заранее узнать у банка получателя
если средняя зп пограмиста 150-200 к, получается около 2.5-3.3 к валюты, на неё можно просуществовать в чистом умытом западном мире
Кто планировал честно оплачивать свои обязательства в банках потихоньку, живя не в России, тому теперь проще банкротом себя объявить, видимо :D
А тут будут нарисованые адепты?
Если будут, пишите мне.
Поговорим.
Так к новому году и до 55 копеек упадёт
Сейчас бы еще раз наши папиры на повтор лоев отправить и можно нерезов отпускать с богом.
С ценами в магазинах конечно абсурд. Зато пиздаболам что кричали доллар по 200 будет ЦБ каждое утро им в кашу срет.
Нарисованный курс рубля - огромное достижение страны.
Пофигу на качество жизни, покупательскую способность и прочее, главное это - рисованный курс.
Всех победим!
Фиктивный курс для успокоения пролов.
К осени отвяжут и начнется