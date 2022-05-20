Финансы
Пушкинский шмель

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года Статьи редакции

Доллар торгуется ниже 59 рублей.

  • Биржевой курс евро на 11:02 мск падает на 4,9 рублей и составляет около 59,49 рублей. Евро опустился ниже 60 рублей на бирже впервые с апреля 2017 года.
  • Курс доллара к этому времени снижается на 4,25 рублей, до 57,65 рублей. Это минимум с апреля 2018 года.
  • Продолжающий поступать на рынок объём валютной выручки экспортёров и незначительная потребность в ней импортёров создают для рубля «комфортную ситуацию», считает старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. Рубль также укрепляется на фоне неудачной попытки G7 договориться об эмбарго на российскую нефть, добавляют эксперты «Интерфакс-ЦЭА».
  • Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа «Промсвязьбанка» Егор Жильников связывает укрепление рубля с приближающимися налоговыми выплатами 25-27 мая. Компаниям-экспортёрам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.
  • Гендиректор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин отмечал, что крепкий рубль в моменте помогает замедлить инфляцию, что позволяет ЦБ в рамках таргетирования роста цен понижать ключевую ставку. По его мнению, политика «крепкого рубля» сейчас оправдана.

Неплохо было бы видеть более или менее стабильный курс рубля, но тем не менее Банк России не может вмешиваться каждый день в рынок. Поэтому курсовая волатильность сохранится, ведь экспортные притоки выручки неравномерны.

Поэтому в определенные дни, в определенные часы мы видим, резкие укрепления курса евро. Значит, какой-то экспортер продал очень много евро в моменте.

Дмитрий Шагардин
цитата по «Коммерсанту»

#новость #доллар #евро

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229 комментариев
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Ilya Voronov
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Пришелец

Выдающееся жонглирование фактами!

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1 комментарий
Дмитрий Ковач

Доллар падал?

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4 комментария
DN

Озон?))

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Александр Пилигрим

Скоро деньги станут бумагой, если только, поставить железную зановесь. Тогда может быть если ценообразование будет жостко контролироваться. Имеешь товар это эквивалент денег. Поэтому будет переходить в электронную форму валюта. А доллар был валютой, пока не стали манипуляции с ним, надо напечататли, в бедность какую то, страну ввели.

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SilanseR

Это хорошо, пусть падает/рисуют
Но мои любимые соленые орешки растут, с 40 уже 120₽ 🙁

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Prosto Zurab

Кока кола поднялась с 35 до 55, дошик с 40 до 60, и падать не собираются пока

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6 комментариев
cdsfawg fdrterghfgn

это потому что рубль растёт, вот и цены в рублях растут. Что ж ты как маленький )

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VS

Операция по дежирнизации

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Дмитрий Разломов

Мои поднялись с 100р до 150р, сейчас опустились до 100р вновь.

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1 комментарий
Сергей Гавренков

Видеокарты зато дешевеют

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1 комментарий
Артем Федосов

Всё, пиндосы, вешайтесь! Ко вторнику вашу экономику нахрен обвалим😄

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Serge

Так обвалят, что уже сейчас продукты по такому курсу в России заметно дороже, чем на Западе.

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33 комментария
Алеоп

Рубль по $200

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Nomad from Mordor

- Вы доллар продаете?
- Показываем

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Антон Большаков

Красивое

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Philipp Novikov

https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q

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Roman Galchenko

Я вот особо не понимаю, что опять не нравится всепропальщикам?

Продает титька бакс по 190р - плохо. Сейчас бакс торгуется по 60р - тоже, не торт.

Какой курс устроил бы либеральное сообщество? Можете хотя бы коридор назвать. Про конкретную цифирь я уже молчу.

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Valentin Dombrovsky

Стабильный.

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9 комментариев
evilnw

Проблема не в курсе доллара, а чем он вызван.

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My first name

товарищ, вы же наверное не глупый и должны понимать, что лучший курс тот, который не прыгает как сумасшедший, а практически стабилен, с незначительными естественными колебаниями, но не ручное управление. это же и касается ВВП страны. плохо и в плюс, плохо и в минус. сейчас курс снизился не изза великих мыслей и правильных действий, а из-за снижения торгового оборота меж странами. доллары тратить некуда, при этом их количества нам больше не завезут. т.е. есть вероятность, что бакс подлетит также стремительно снова, как падает сейчас, если вдруг понадобится доллар для взаиморасчетов

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7 комментариев
Иван Чувашов

70-100

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4 комментария
Парень

Да просто народ на панике накупил по 90-100 вот и орут теперь. Каааак бакс по шисят???? Я же по 90 брал, шо же вы творите та, аааааааа!!!!!

Сейчас государство скупит оставшуюся валюту по 40.

А цены растут по другим причинам и главные тут

1. Стоимость и доступность логистики.
2. Стоимость и доступность зап частей и расходников для импортного оборудования на котором делают относительно отечественную продукцию. Взять тоже молоко - все оборудование импортное, его обслужи, запчасти купи, а где и за сколько?
3. Не маловажный фактор. Жадность продавана, тут и так все понятно.

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Игорь Пронин

Вчера с другом разговаривал. Минералка, которую он постоянно покупает, подорожала с 60 до 260 рублей. Так что, в принципе, не важно какой курс.

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Извинись

Такой чтоб я успел заработать. 😁

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Leonid Busygin

очевидно 200, радости было бы полные камменты))

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Летний ихтиандр

вся беда в волатильности, сегодня 120, завтра 57...нет стабильности (с)

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1 комментарий
Gosoo Gosoo

Курс не настоящий!!!

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Евгений Кубата

где я могу наличку взять по такому курсу?

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16 комментариев
Zypar Akhmat

В чем именно?

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16 комментариев
Dmitry Popov

В чем его ненастоящесть?

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19 комментариев
Андрей

Вот настоящий курс вчера в восемь вечера). Курс покупки на пять рублей выше биржевого вчерашнего

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Сергей Галкин

Сволочи!

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Иван Помидоров
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Я никто и звать меня никак

Я был бы рад, если бы цены тоже падали вслед за курсом.
А пока моя зарплата в рублях уменьшается (я экспортер), а цены чет нет.
Придется бросать работать на заграницу и идти работать в Сбер, видимо.
Или сваливать туда :)

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Valentin Dombrovsky

Та же фигня — только мы помогаем нанять разработчиков зарубежным компаниям. Смотрю, как падает моя комиссия в пересчёте на рубли, а платить за офис и прочее как раз таки в рублях надо.

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Roman Goncharenko

Вы имели ввиду службу безопасности Сбера?

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1 комментарий
Alfa Sierra

ну скоро заживем! Наконец то у нас будет зарплата и пенсия как у америкосов!

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Бывший химик
Поэтому в определенные дни, в определенные часы мы видим, резкие укрепления курса евро. Значит, какой-то экспортер продал очень много евро в моменте.

Мб укрепление рубля?

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Дмитрий Ковач

Там тоже видимо путаются)

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Castle Bravo

В северной Корее тоже, северо корейский вон укрепляется по отношению к доллару и евро......

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LEONOVICH MIKHAIL

Курс доллара вернулся на уровень 2018, как и вся экономика 😁

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Vladislav S

Курс доллара и экономика теперь пойдут на отметки 2014，а потом и 90-х годов. Слава мудрому ПУ! Слава деду восстановителю!

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4 комментария
My first name

с чего взяли что экономика вернулась к 18? она наоборот упала к 98. в 18 еще норм было

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Евгений Кубата

где я могу наличку взять по такому курсу? Я бы приехал

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vitman

Зачем так дорого? Через пол года существенно дешевле возьмете и без нерв:)

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2 комментария
Сергей

Европа газ покупает за рубли.

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Zypar Akhmat

Нет. Просто конвертируется в рубли. Обесценование в другом

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7 комментариев
Soulis
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Valeryi

Ну вообще как бы да )

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Алеоп

Бегу в комментарии почитать мнение квалифицированных экономистов

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Статист

ну и рынки омереки сразу отреагировали )

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Prosto Zurab

А цены когда упадут? Они с каждым днем вверх летят

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Сергей

У вас это где? У нас в России, в последнее время, они стабильно падают. Что на смартфоны, что на компьютеры. Даже на сахар упали.

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5 комментариев
Roman Volgasov

RTX 3060 12gb — уже за ~40k, можно взять. Подписка на C4D 60k, против февральских 120k. Какой же кайф!

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Nomad from Mordor

угу угу
зайти зацени ценики на фотики и объективы https://nikonstore.ru
они выросли на процентов 30-60% и дешеветь не собираются

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2 комментария
Vladislav S

взять куда? вы не уточнили

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4 комментария
Михаил Цветков

Давай давай бери 😂😂😂

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Nomad from Mordor

Доллар падает, но цены растут )))

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Константин Пронин

там на нашей мосбирже кровь кишки, очевидно порвало даже системных спекулей. Сложно даже представить дальнейшие развитие событий.

Ждём стадии принятия у покупателей доллара

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Юрий Карпов

Минфин открыл кружок рисования

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Псков Бурито

А купуить то его можно за эту сумму?

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Михаил

Можно. Только обналичить — геморрой.

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2 комментария
Натан Трилесник

Рубль такой: вы думаете, я вас не переиграю

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Fizik Psix

Купите у меня наличку. 500 евро и 1900 баксов.

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DeA

по 59 руб?

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1 комментарий
ProtoMan

Могу в Питере купить +3р к ЦБ РФ.

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C Ever

Мне страшно, когда растёт рубль. Ведь МРОТ в стране 200$. И чем крепче рубль, тем ниже покупательная способность зарплаты, получаемой населением в рублях.

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My first name

это наивная теория. слишком много таких взаимосвязей, без которых ни хлеба, ни картохи за низкие цены вы не получите. скорее всё будет наоборот. курс бакса низкий - 59 рупь (по причине "нечего покупать у запада" потому что не продают, бакс не требуется, дешевеет), а цена на хлеб и картоху высокая, потому что оборудование западное сломалось, заменить нечем, покупают втридорога у перекупов через казахию и цена на окончательный продукт в итоге в 2-3 раза выше, чем при прошлом курсе в 75 руб. вот и считайте дальше и отождествляйте, мрот в долларах, курсы и цены. Это как теплое с мягким, некая связь есть, но прямой связи нет.

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3 комментария
Johnny Vorony

Херово греет батарея...

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Михаил Сизов

Ненене, верните обратно вирусологов и спецов по вооружению. А экономистов заберите.

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Статист

План такой:
- купить доллары/евро
- поехать за границу куда пустят
- перевести валюту swift переводом куда разрешат, заранее узнать у банка получателя

если средняя зп пограмиста 150-200 к, получается около 2.5-3.3 к валюты, на неё можно просуществовать в чистом умытом западном мире

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Владимир Кривошеев

Кто планировал честно оплачивать свои обязательства в банках потихоньку, живя не в России, тому теперь проще банкротом себя объявить, видимо :D

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Сергей Галкин

А тут будут нарисованые адепты?
Если будут, пишите мне.
Поговорим.

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DN

Так к новому году и до 55 копеек упадёт

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Константин Пронин

Сейчас бы еще раз наши папиры на повтор лоев отправить и можно нерезов отпускать с богом.

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Фёдор Хан

С ценами в магазинах конечно абсурд. Зато пиздаболам что кричали доллар по 200 будет ЦБ каждое утро им в кашу срет.

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تقي

Нарисованный курс рубля - огромное достижение страны.
Пофигу на качество жизни, покупательскую способность и прочее, главное это - рисованный курс.

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تقي

Всех победим!

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Oleg Dergilev

Фиктивный курс для успокоения пролов.
К осени отвяжут и начнется

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