Неплохо было бы видеть более или менее стабильный курс рубля, но тем не менее Банк России не может вмешиваться каждый день в рынок. Поэтому курсовая волатильность сохранится, ведь экспортные притоки выручки неравномерны.

Поэтому в определенные дни, в определенные часы мы видим, резкие укрепления курса евро. Значит, какой-то экспортер продал очень много евро в моменте.