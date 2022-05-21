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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:20 мск — 60,2, евро — 62,7 рубля.

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Курс доллара на Мосбирже на 10:20 мск — 60,23 рубля, евро — 62,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,2 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,93 рублей. Покупает по 57,66 и 59,09 рубля соответственно.

Санкции

США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий, пишет Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны, — из-за «продолжающегося нарушения экспортного контроля», введённого в отношении России. Ограничения ввели уже против «Аэрофлота», Utair и других, как пишет РБК, их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.

Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти — по которой перевозится большая часть топлива — в Европу, но при этом хочет сохранить поставки по трубопроводу, по которой проходит «наименьшая часть». По словам главы МИДа страны, «Венгрия будет убита без российского топлива».

Что происходит

«Газпром» остановил поставки газа в Финляндию, сообщила финская газовая госкомпания Gasum. Поставки прекратятся 21 мая, с 7:00. Финляндия отказалась платить за газ в рублях.

Правительство поручило «Сбербанку» не выплачивать дивиденды за 2021 год — для «обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций» России.

Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.