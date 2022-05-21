{"id":13466,"url":"\/distributions\/13466\/click?bit=1&hash=891d339b00b86120568ea8e4296ded112a42876a976e2fd335004400f35cbd30","title":"\u0427\u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442, \u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"24bb823c-c595-5fc8-be0f-fba9e89237c2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 87 дня «операции»: «Сбербанк» может не выплачивать дивиденды за 2021 год Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1550 просмотров

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:20 мск — 60,2, евро — 62,7 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 10:20 мск — 60,23 рубля, евро — 62,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,2 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,93 рублей. Покупает по 57,66 и 59,09 рубля соответственно.

Санкции

США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий, пишет Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны, — из-за «продолжающегося нарушения экспортного контроля», введённого в отношении России. Ограничения ввели уже против «Аэрофлота», Utair и других, как пишет РБК, их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.

Купить рекламу Отключить

Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти — по которой перевозится большая часть топлива — в Европу, но при этом хочет сохранить поставки по трубопроводу, по которой проходит «наименьшая часть». По словам главы МИДа страны, «Венгрия будет убита без российского топлива».

Что происходит

«Газпром» остановил поставки газа в Финляндию, сообщила финская газовая госкомпания Gasum. Поставки прекратятся 21 мая, с 7:00. Финляндия отказалась платить за газ в рублях.

Правительство поручило «Сбербанку» не выплачивать дивиденды за 2021 год — для «обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций» России.

Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.

#днрилнр #новость

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Написать комментарий...
Вадим Д.

Краткие сводки:

- доллару прям поплохело, но Сбер держит оборону (хотя тоже сдаёт, но медленнее, чем бакс)
- оказывается у авиакомпании Россия были привилегии. Теперь их нет - отобрали штаты, остальные лишились их ранее
- Венгрия говорит - вот вы все там без "морской" нефти давайте, а мы себе по трубе-то оставим, потому как жить очень сильно хочется
- Финны сидят без российского газа (я так понимаю - прекращают газовать). Нет ₽ - нет газа
- мегапоручение Сберу от самого правительства - не делитесь деньгами, не платите дивиденды, а то кредиты нечем выдать будет.

Сегодня:
Международный день чая;
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
День Тихоокеанского флота ВМФ России;
День военного переводчика в России;
День полярника в России;
День инвентаризатора (День работника БТИ) в России;
День калмыцкого чая!

Желаю всем чудесной субботы и обалденного настроения!

Кстати, я-таки запустил канал в телеге по коротким новостям, связанный с vc, постараюсь сегодня-завтра оформить/настроить и в своём профиле и блоге опубликую адрес, так что - милости прошу!

Ответить
Развернуть ветку
Парфен Рогожин

Пойду приготовлю калмыцкий чай по такому поводу

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Nikita Selyanin

там ваш хлеб забирают))) копируют ваш стиль сокращения

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitry Pasyutin

Именины: Акулина, Семен, Гавриил, Николай, Василий, Дмитрий, Иосиф

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

А как быть акционерам Сбербанка?

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Юности вольная птица

Принесите мне песца погладить 😣

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Кратко:
- Доллар вроде ниже 60 рублей , но Сбербанк и Биржа думают иначе.
- Наши авиакомпании могут начинать пилить Боинги на запчасти , ибо другого не будет.
- Венгрия сделала удар чуть пониже спины, мест становится там все меньше
- Скоро в Финляндии появятся базы НАТО и этим все сказано
- Акционеры Сбербанка, вам выдадим леденцы петушок на палочке, сами знаете, что с ними делать

Ответить
Развернуть ветку
Иван Шеметов

как прекрасно быть Венгрией , никаких морских границ, никаких морских поставок

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Андрей

Можно было и не писать ничего, хоть день отдохнуть

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ну надо же инвесторов Сбера порадовать перед выходными. Так сказать, задать повод двухдневной пьянке.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Венгры торгуются. Щас им полярда евро пообещают - и будет полноценный шестой пакет санкций (ну а после выкатывания пакета можно их и кинуть).

Ответить
Развернуть ветку
Предельный корабль

Нудна нудь...Всем хороших выходных друзья!

Ответить
Развернуть ветку
Специфический щит

коротко: А теперь мы заберём ваши деньги

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Т. е. тем кто рассчитывал на свои законно заработанные деньги (дивиденды) - можно пойти и взять эти деньги в кредит под % у самих себя!

Ответить
Развернуть ветку
Предельный корабль

Ура! Ура! День Чая! Всех с днём чая друзья! Пойду чаю накачаю! Ура! Ура! Ура!

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Valetov

а как насчет чифира?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Люц Шнайдер

Все так стриггерились на приостановку выплаты дивидендов (как школьники на слово "тычинка" на уроке природоведения), словно это что-то новое. Аэрофлот, например, не выплачивает дивиденды с 2021 года. На иностранных рынках также присутствуют подобные случаи.

Вот, например, компания Macy's

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/macy-s-priostanovila-vyplatu-dividendov

Macy s приостановила выплату дивидендов
Американский ритейлер Macy's сообщил, что приостанавливает выплату дивидендов, начиная со второго…
bcs-express.ru
Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Но ведь там результат Ковида, а у нас его победили уже несколько раз, также нам сказали ,что деньги на всё есть и никаких ограничений люди не почувствуют, а тут раз и нет дивидендов. А что-то случилось? Санкции оказались не такими полезными и безболезненными?

Ответить
Развернуть ветку
Парфен Рогожин

Back to USSR

Ответить
Развернуть ветку
Максим Морозов

Просто цитата : "в 1996 году США потратили миллиарды на приведение Ельцина к власти, а уже в 1997 выкачали 20 тыс тонн меди и прочих ресурсов за смехотворные цены, прибыль составила более 5700% !" (из послания президента США населению страны 1998 году).

Вас как лохов обувают и не скрывают этого, а Вы как украинцы радуетесь очередному майдану, думаете что если Путина скинете то ... такие как Вы ничего кроме презрения не вызывают.
Такие как Вы со стороны выглядите как маменькин сынок у которого шпана отбирает телефон а он у них просит удалить переписку со совоей девушкой ...

https://vk.com/video607979559_456239084

Ответить
Развернуть ветку
Янис

А как нужно расценивать действия Набиулиной в вопросе неадекватного укрепления рубля. Ее нужно наградить или расстрелять? Как вы думаете?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Так ее начальник оценивает ее работу отличной и в очередной раз заново назначает. Если уж ее наградить или расстрелять, то и начальника надо тоже соразмерно представить

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Neo

Про отказ Литвы от электроэнергии из РФ можете дополнить: https://www.delfi.lt/ru/news/live/litva-s-voskresenya-ne-budet-poluchat-gaz-neft-i-elektrichestvo-iz-rossii.d?id=90280381

Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть…
Оператор биржи Nord Pool принял решение не покупать российскую электроэнергию у единственного ее…
www.delfi.lt
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
null