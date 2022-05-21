Новости и тексты на фоне 87 дня «операции»: «Сбербанк» может не выплачивать дивиденды за 2021 год Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,2 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,93 рублей. Покупает по 57,66 и 59,09 рубля соответственно.
Санкции
США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий, пишет Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны, — из-за «продолжающегося нарушения экспортного контроля», введённого в отношении России. Ограничения ввели уже против «Аэрофлота», Utair и других, как пишет РБК, их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти — по которой перевозится большая часть топлива — в Европу, но при этом хочет сохранить поставки по трубопроводу, по которой проходит «наименьшая часть». По словам главы МИДа страны, «Венгрия будет убита без российского топлива».
Что происходит
«Газпром» остановил поставки газа в Финляндию, сообщила финская газовая госкомпания Gasum. Поставки прекратятся 21 мая, с 7:00. Финляндия отказалась платить за газ в рублях.
Правительство поручило «Сбербанку» не выплачивать дивиденды за 2021 год — для «обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций» России.
Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.
Краткие сводки:
- доллару прям поплохело, но Сбер держит оборону (хотя тоже сдаёт, но медленнее, чем бакс)
- оказывается у авиакомпании Россия были привилегии. Теперь их нет - отобрали штаты, остальные лишились их ранее
- Венгрия говорит - вот вы все там без "морской" нефти давайте, а мы себе по трубе-то оставим, потому как жить очень сильно хочется
- Финны сидят без российского газа (я так понимаю - прекращают газовать). Нет ₽ - нет газа
- мегапоручение Сберу от самого правительства - не делитесь деньгами, не платите дивиденды, а то кредиты нечем выдать будет.
Сегодня:
Международный день чая;
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
День Тихоокеанского флота ВМФ России;
День военного переводчика в России;
День полярника в России;
День инвентаризатора (День работника БТИ) в России;
День калмыцкого чая!
Желаю всем чудесной субботы и обалденного настроения!
Кстати, я-таки запустил канал в телеге по коротким новостям, связанный с vc, постараюсь сегодня-завтра оформить/настроить и в своём профиле и блоге опубликую адрес, так что - милости прошу!
Пойду приготовлю калмыцкий чай по такому поводу
там ваш хлеб забирают))) копируют ваш стиль сокращения
Именины: Акулина, Семен, Гавриил, Николай, Василий, Дмитрий, Иосиф
А как быть акционерам Сбербанка?
Принесите мне песца погладить 😣
Кратко:
- Доллар вроде ниже 60 рублей , но Сбербанк и Биржа думают иначе.
- Наши авиакомпании могут начинать пилить Боинги на запчасти , ибо другого не будет.
- Венгрия сделала удар чуть пониже спины, мест становится там все меньше
- Скоро в Финляндии появятся базы НАТО и этим все сказано
- Акционеры Сбербанка, вам выдадим леденцы петушок на палочке, сами знаете, что с ними делать
как прекрасно быть Венгрией , никаких морских границ, никаких морских поставок
Можно было и не писать ничего, хоть день отдохнуть
Ну надо же инвесторов Сбера порадовать перед выходными. Так сказать, задать повод двухдневной пьянке.
Венгры торгуются. Щас им полярда евро пообещают - и будет полноценный шестой пакет санкций (ну а после выкатывания пакета можно их и кинуть).
Нудна нудь...Всем хороших выходных друзья!
коротко: А теперь мы заберём ваши деньги
Т. е. тем кто рассчитывал на свои законно заработанные деньги (дивиденды) - можно пойти и взять эти деньги в кредит под % у самих себя!
Ура! Ура! День Чая! Всех с днём чая друзья! Пойду чаю накачаю! Ура! Ура! Ура!
а как насчет чифира?
Все так стриггерились на приостановку выплаты дивидендов (как школьники на слово "тычинка" на уроке природоведения), словно это что-то новое. Аэрофлот, например, не выплачивает дивиденды с 2021 года. На иностранных рынках также присутствуют подобные случаи.
Вот, например, компания Macy's
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/macy-s-priostanovila-vyplatu-dividendov
Но ведь там результат Ковида, а у нас его победили уже несколько раз, также нам сказали ,что деньги на всё есть и никаких ограничений люди не почувствуют, а тут раз и нет дивидендов. А что-то случилось? Санкции оказались не такими полезными и безболезненными?
Back to USSR
Просто цитата : "в 1996 году США потратили миллиарды на приведение Ельцина к власти, а уже в 1997 выкачали 20 тыс тонн меди и прочих ресурсов за смехотворные цены, прибыль составила более 5700% !" (из послания президента США населению страны 1998 году).
Вас как лохов обувают и не скрывают этого, а Вы как украинцы радуетесь очередному майдану, думаете что если Путина скинете то ... такие как Вы ничего кроме презрения не вызывают.
Такие как Вы со стороны выглядите как маменькин сынок у которого шпана отбирает телефон а он у них просит удалить переписку со совоей девушкой ...
https://vk.com/video607979559_456239084
А как нужно расценивать действия Набиулиной в вопросе неадекватного укрепления рубля. Ее нужно наградить или расстрелять? Как вы думаете?
Так ее начальник оценивает ее работу отличной и в очередной раз заново назначает. Если уж ее наградить или расстрелять, то и начальника надо тоже соразмерно представить
Про отказ Литвы от электроэнергии из РФ можете дополнить: https://www.delfi.lt/ru/news/live/litva-s-voskresenya-ne-budet-poluchat-gaz-neft-i-elektrichestvo-iz-rossii.d?id=90280381