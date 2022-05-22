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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 88 дня «операции»: в России может появиться способ расчётов с иностранными правообладателями Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:20 мск — 60,2, евро — 62,7 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 10:20 мск — 60,23 рубля, евро — 62,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,3 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,20 рублей. Покупает по 57,66 и 59,29 рубля соответственно.

Что происходит

«Наложенные на Россию санкции практически поломали всю логистику в нашей стране», — заявил министр транспорта Виталий Савельев. Для решения проблемы власти рассматривают транспортный коридор «Север — Юг», куда входят прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

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Швейцария сняла санкции с российского производителя удобрений «Еврохим» после того, как попавший под санкции бизнесмен Андрей Мельниченко вышел из совета директоров компании. Об этом пишет газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

Литва остановила импорт российских газа и нефти.

В России может появиться способ расчётов с иностранными правообладателями. Российские компании смогут отправлять зарубежным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через рублевый счет в банке — и таким образом решить проблемы, связанные с отключением от SWIFT, пишет «Ъ». Но такая схема расчетов не дает кинопрокатчикам, онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам и издателям права использовать контент в России без договора на конкретный фильм или книгу, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 21 мая, — по ссылке.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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Вадим Д.

Краткость – душа остроумия:

- рубль на высоте, ну да - выходные, завтра посмотрим
- минтранс: вся логистика страны сломана санкциями. Планируется коридор Север-Юг, соединяющий порты Волги и Каспия
- Швейцарии не чужды удобрениям долой санкции с их производителя!
- Литва не берёт российские нефть и газ
- решается вопрос расплаты с правообладателями без SWIFT, но лицензии на использование произведений от этого не появятся.

Сегодня:
Международный день биологического разнообразия;
Всероссийский день бассейновой индустрии!

Желаю всем отличного дня и волшебного настроения!

Чуть больше в канале «Пишу • Сокращаю»: https://t.me/write_and_cut

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S.Capusta

Это была чуждая нам логистика, обманом навязанная англосаксами и иллюминатами. Издревле на Руси не было никакой логистики и все прекрасно жили. Сломав логистику, мы вернули традиционные ценности и восстановили свою самобытность.

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Vasiliy Leytman

и вообще, все что начинается на "логи" чужеродно и никогда не удавалось русам))) та же "логика" тоже должна быть отменена!)))

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Михаил Желтухин
на "логи" чужеродно

Слыш плоти

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Театральный шмель

За биологическое разнообразие господа! Шампанского! Кто бы мы без него.

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Вадим Д.

Однообразная биомасса (-:

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Многие бокалы

Новости:
Курс красивый, но не твой.
Санкции уничтожили логистику! Сегодня проснулся министр транспорта.
С производителей говна сняли санкции, насчёт палок ведутся переговоры.
Литва все.
Придумали, как оплачивать фильмы, но никто все равно не продаёт.
Падишах жив.

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Дмитрий Кузнецов
С производителей говна

Жаль, что ты сейчас не отдыхаешь на Шри-Ланке.

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Многие бокалы

Я не имею ничего против производителей химических удобрений. На самом деле, это очень важное производство, просто сама новость смешная и шутка напрашивается сама собой. Страна бензоколонка - превращается в Казахстан из известного сатирического фильма, в котором было высмеяно типичное постсоветское государство. Здесь плакать надо, но сил адекватно это воспринимать уже нет.

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Бублик

Что, на этот раз без пираток в кинотеатрах?

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Вадим Д.

С ними, но они будут не так хороши.

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Alfa Sierra

зато вспомним молодость, мать твою 😂

https://www.youtube.com/watch?v=lSuZmr3-UVs

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Вадим Д.

Периодически пересматриваю старые боевики и комедии. Даже дети в восторге (-:

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Театральный шмель

С ранним Арни как пример, Вспомнить Все не так давно пересматривал. Забавные киношки были.

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Вадим Д.

А Ван Дамм, а Слай, а Майкл Дудикофф?! (-:

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Театральный шмель

Кобра со Сталлоне, Рэмбо.

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Театральный шмель

Включи им Звездный десант, классика классики.

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Евгений Стагис

В домашних вполне нормально, особенно если рекламу повырезать.

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Владимир Соболев

Как-то очень плавно происходит переход от слов о том, что у нас всё хорошо, мы сможем жить сами, к заявлениям министров финансов и транспорта о неконкурентоспособности после выхода на мировой рынок и нарушению логических путей

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Сергей С.

Почему про главное событие дня ничего не сказали?
https://www.youtube.com/watch?v=xB6OJAr9GpI

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Сергей С.

Нихао, товарищ. С первого числа проезд по карте Тройка 4 юаня

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Дмитрий Филиппов

Пионеры, дед совсем пиzданулся

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AlexSam

Я так мыслю, что дедов таких примерно человек 20-50 по всей стране, а не только лишь он один.

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Оптимальный фитиль

Курс доллара 58

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S.Capusta

Блин, а поставщики то не знают..
Сегодня моя любимая водичка подорожала на 30%. (((

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ernestbernar

Админы, а почему вы фото В. В. Путина перестали публиковать в шапке этих постов как было в первые дни спецоперации?

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Антон Кузьмин

Просто его портрет надо повесить в шапке сайта в рамочке)) 🎖

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Саша Антипов

Дельно подмечено, непорядок получается.

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Alfa Sierra
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Alfa Sierra

Падишах все еще жив, расходимся

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Shoo
Российские компании смогут отправлять зарубежным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через рублевый счет в банке.

Опять боты и ватники будут кричать на каждом углу «АЗАЗА, платим за лицензии в рублях, Путин всех переиграл!!!!».

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Андрес Оле
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Кирилл Родин

Всё идёт по плану?

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Андрес Оле

Конечно. Хер знает какой этот план, но все точно идет по нему.

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Маджид Гаджиев
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