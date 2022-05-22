Новости и тексты на фоне 88 дня «операции»: в России может появиться способ расчётов с иностранными правообладателями Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,3 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,20 рублей. Покупает по 57,66 и 59,29 рубля соответственно.
Что происходит
«Наложенные на Россию санкции практически поломали всю логистику в нашей стране», — заявил министр транспорта Виталий Савельев. Для решения проблемы власти рассматривают транспортный коридор «Север — Юг», куда входят прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.
Швейцария сняла санкции с российского производителя удобрений «Еврохим» после того, как попавший под санкции бизнесмен Андрей Мельниченко вышел из совета директоров компании. Об этом пишет газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.
Литва остановила импорт российских газа и нефти.
В России может появиться способ расчётов с иностранными правообладателями. Российские компании смогут отправлять зарубежным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через рублевый счет в банке — и таким образом решить проблемы, связанные с отключением от SWIFT, пишет «Ъ». Но такая схема расчетов не дает кинопрокатчикам, онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам и издателям права использовать контент в России без договора на конкретный фильм или книгу, говорят эксперты.
Новости предыдущего дня, 21 мая, — по ссылке.
Краткость – душа остроумия:
- рубль на высоте, ну да - выходные, завтра посмотрим
- минтранс: вся логистика страны сломана санкциями. Планируется коридор Север-Юг, соединяющий порты Волги и Каспия
- Швейцарии не чужды удобрениям долой санкции с их производителя!
- Литва не берёт российские нефть и газ
- решается вопрос расплаты с правообладателями без SWIFT, но лицензии на использование произведений от этого не появятся.
Сегодня:
Международный день биологического разнообразия;
Всероссийский день бассейновой индустрии!
Желаю всем отличного дня и волшебного настроения!
Чуть больше в канале «Пишу • Сокращаю»: https://t.me/write_and_cut
Это была чуждая нам логистика, обманом навязанная англосаксами и иллюминатами. Издревле на Руси не было никакой логистики и все прекрасно жили. Сломав логистику, мы вернули традиционные ценности и восстановили свою самобытность.
и вообще, все что начинается на "логи" чужеродно и никогда не удавалось русам))) та же "логика" тоже должна быть отменена!)))
Слыш плоти
За биологическое разнообразие господа! Шампанского! Кто бы мы без него.
Однообразная биомасса (-:
Новости:
Курс красивый, но не твой.
Санкции уничтожили логистику! Сегодня проснулся министр транспорта.
С производителей говна сняли санкции, насчёт палок ведутся переговоры.
Литва все.
Придумали, как оплачивать фильмы, но никто все равно не продаёт.
Падишах жив.
Жаль, что ты сейчас не отдыхаешь на Шри-Ланке.
Я не имею ничего против производителей химических удобрений. На самом деле, это очень важное производство, просто сама новость смешная и шутка напрашивается сама собой. Страна бензоколонка - превращается в Казахстан из известного сатирического фильма, в котором было высмеяно типичное постсоветское государство. Здесь плакать надо, но сил адекватно это воспринимать уже нет.
Что, на этот раз без пираток в кинотеатрах?
С ними, но они будут не так хороши.
зато вспомним молодость, мать твою 😂
https://www.youtube.com/watch?v=lSuZmr3-UVs
Периодически пересматриваю старые боевики и комедии. Даже дети в восторге (-:
С ранним Арни как пример, Вспомнить Все не так давно пересматривал. Забавные киношки были.
А Ван Дамм, а Слай, а Майкл Дудикофф?! (-:
Кобра со Сталлоне, Рэмбо.
Включи им Звездный десант, классика классики.
В домашних вполне нормально, особенно если рекламу повырезать.
Как-то очень плавно происходит переход от слов о том, что у нас всё хорошо, мы сможем жить сами, к заявлениям министров финансов и транспорта о неконкурентоспособности после выхода на мировой рынок и нарушению логических путей
Почему про главное событие дня ничего не сказали?
https://www.youtube.com/watch?v=xB6OJAr9GpI
Нихао, товарищ. С первого числа проезд по карте Тройка 4 юаня
Пионеры, дед совсем пиzданулся
Я так мыслю, что дедов таких примерно человек 20-50 по всей стране, а не только лишь он один.
Курс доллара 58
Блин, а поставщики то не знают..
Сегодня моя любимая водичка подорожала на 30%. (((
Админы, а почему вы фото В. В. Путина перестали публиковать в шапке этих постов как было в первые дни спецоперации?
Просто его портрет надо повесить в шапке сайта в рамочке)) 🎖
Дельно подмечено, непорядок получается.
Падишах все еще жив, расходимся
Опять боты и ватники будут кричать на каждом углу «АЗАЗА, платим за лицензии в рублях, Путин всех переиграл!!!!».
Всё идёт по плану?
Конечно. Хер знает какой этот план, но все точно идет по нему.