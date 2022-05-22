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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:20 мск — 60,2, евро — 62,7 рубля.

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Курс доллара на Мосбирже на 10:20 мск — 60,23 рубля, евро — 62,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,3 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 66,16 рублей, евро — 68,20 рублей. Покупает по 57,66 и 59,29 рубля соответственно.

Что происходит

«Наложенные на Россию санкции практически поломали всю логистику в нашей стране», — заявил министр транспорта Виталий Савельев. Для решения проблемы власти рассматривают транспортный коридор «Север — Юг», куда входят прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

Швейцария сняла санкции с российского производителя удобрений «Еврохим» после того, как попавший под санкции бизнесмен Андрей Мельниченко вышел из совета директоров компании. Об этом пишет газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

Литва остановила импорт российских газа и нефти.

В России может появиться способ расчётов с иностранными правообладателями. Российские компании смогут отправлять зарубежным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через рублевый счет в банке — и таким образом решить проблемы, связанные с отключением от SWIFT, пишет «Ъ». Но такая схема расчетов не дает кинопрокатчикам, онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам и издателям права использовать контент в России без договора на конкретный фильм или книгу, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 21 мая, — по ссылке.