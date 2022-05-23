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Источник: «Аэрофлот»

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — около 58,89 рублей, евро — 60,9 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:19 мск — 59,99 рублей, евро — 63,52 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 20 мая — 60,23 рубля, евро — 62,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,46 рублей.

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Санкции

Правительство Австрии сообщило о заморозке 97 счетов, на которых хранились российские активы на общую сумму около €254 млн.

Что происходит

Российский поставщик ИТ-решений Softline сократил сотрудникам зарплаты на 25%, выяснил Forbes. Решение будет действовать в течение 2022 года, если результаты компании изменятся к лучшему, его могут отменить.

Комитет Госдумы по финансовому рынку «в рабочем порядке» обсуждал законопроект, разрешающий владельцам ИИС, пострадавшим при переводе средств между брокерами, иметь более одного такого счёта. Документ находится на согласовании с правительством и экспертами, пишет «Коммерсантъ».

ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, регулятор покупает валютную выручку у экспортёров.

Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов дал интервью РБК. Он рассказал о возможном возвращении таможенной статистики, «расизме» по отношению к отечественным перевозчикам и о том, несет ли параллельный импорт риски для потребителей.

Выезжающие из России менеджеры стали реже покупать обратные билеты: в марте доля билетов «в один конец» составила 70%, в апреле — 47%, выяснили в компании «Аэроклуб» после анализа более 1 млн транзакций — оплаты авиабилетов и бронирований отелей.

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в апреле на 30% год к году — до 5,03 млн человек, пишет «Ъ». В марте среднее снижение пассажиропотока год к году составило 20%, до 5,2 млн человек.

«Ведомости» рассказывают, что известно о турецкой Ziylan Group. Входящая в группу FLO Retailing, по данным «Ъ», может купить магазины Reebok в России.

Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес, рассказали источники «Ъ».

Новости предыдущего дня, 22 мая, — здесь.