Новости и тексты на фоне 89 дня «операции»: перевозки российских авиакомпаний упали на 30% в апреле Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 21-23 мая: доллар — около 58,89 рублей, евро — 60,9 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,46 рублей.
Санкции
Правительство Австрии сообщило о заморозке 97 счетов, на которых хранились российские активы на общую сумму около €254 млн.
Что происходит
Российский поставщик ИТ-решений Softline сократил сотрудникам зарплаты на 25%, выяснил Forbes. Решение будет действовать в течение 2022 года, если результаты компании изменятся к лучшему, его могут отменить.
Комитет Госдумы по финансовому рынку «в рабочем порядке» обсуждал законопроект, разрешающий владельцам ИИС, пострадавшим при переводе средств между брокерами, иметь более одного такого счёта. Документ находится на согласовании с правительством и экспертами, пишет «Коммерсантъ».
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, регулятор покупает валютную выручку у экспортёров.
Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов дал интервью РБК. Он рассказал о возможном возвращении таможенной статистики, «расизме» по отношению к отечественным перевозчикам и о том, несет ли параллельный импорт риски для потребителей.
Выезжающие из России менеджеры стали реже покупать обратные билеты: в марте доля билетов «в один конец» составила 70%, в апреле — 47%, выяснили в компании «Аэроклуб» после анализа более 1 млн транзакций — оплаты авиабилетов и бронирований отелей.
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в апреле на 30% год к году — до 5,03 млн человек, пишет «Ъ». В марте среднее снижение пассажиропотока год к году составило 20%, до 5,2 млн человек.
«Ведомости» рассказывают, что известно о турецкой Ziylan Group. Входящая в группу FLO Retailing, по данным «Ъ», может купить магазины Reebok в России.
Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес, рассказали источники «Ъ».
Новости предыдущего дня, 22 мая, — здесь.
Все точное коротко.
– доллар - около (60,23₽), Сбер тоже рядом
– Softline сократил з/п сотрудникам на 25%, нечего жировать (сохраняют рабочие места?)
– комитет госдума по фин рынку "в порядке", обсуждают возможность иметь больше одного ИИС
– ЦБ снова покупает валюту - слишком уж рубль укрепляется, неконтролируемо, пора это прекращать!
– ФТС: возможно возвращение таможенной статистики, есть "расизм" к отечественным перевозчикам и несёт ли риски параллельный импорт
– менеджеры уехавшие из России реже покупают обратные билеты: денег нет или не планируют возвращение?
– авиакомпании России: пассажиров стало меньше на 30%
– Турция не купила Reebok, но может
– Levi Strauss решила окончательно уйти из России, ищет покупателей на розничный бизнес. Оставляют нас без штанов.
Сегодня:
Всемирный день черепахи;
Вешнее Макошье (День Земли)!
Желаю всем чудесного дня и бодрого настроения!
Чуть больше в канале https://t.me/write_and_cut
Больше доить и меньше кормить, классика российского бизнеса
Благодарю, важное замечание!
С днем черепахи господа! Шампанского. Кто бы мы без них.
А вот тут сложнее. Но попробую: без них мы просто ниндзя (-:
"Оставляют нас без штанов." Лично Лёва Штросс никогда и не носил такие штаны, они не для реальных пацанов.
Ну так он ведь их не для себя делал (-:
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в апреле на 30% год к году — до 5,03 млн человек, пишет «Ъ». В марте среднее снижение пассажиропотока год к году составило 20%, до 5,2 млн человек.
Это ожидаемо с учетом того что некоторые направления просто закрыли
И некоторые самолёты не летают.
И не будут , а если и будут, то люди 10 раз подумают , чтоб туда сесть
Ну пока-то рано так опасаться, но вскорости да: летайте поездами РЖД. Хотя там свои сложности из-за ухода siemens.
Зная , что контроля по техобслуживанию от иностранцев уже нет , я уже понимаю, что наши рукастые Ваньки будут все делать как обычно через одно место. Трястись в поезде до Сибири несколько суток или 7 часов с пересадкой на самолёте , если нет прямого, то вот тут возникает главный триггер
А какие там сложности из-за ухода Siemens?
если коротко, то Падишах все еще жив и находится за штурвалом, падаем дальше
Второму пилоту, Набиуллиной, не дали застрели, простите, уйти в отставку и покинуть пост в ЦБ
😀😀😀Лайкаю стабильно
В первоисточнике написано, что это "касается сотрудников консалтинговых, финансовых и IT-компаний", а не только неких абстрактных менеджеров
Я мечтаю жить в Европе, не покидая свой страны..
Е.Гайдар
Не получилось..
к сожалению это факт(
Это значит , что процесс уезда мозгов или тех людей, которые знают как находить и управлять мозгами. Вообщем , все сказки , что большинство тех , кто уехал , вернулся обратно весьма были смешные, но сейчас ещё больше. С большей долей вероятности , что люди вернулись продать все тут , что возможно,чтобы с новыми лимитами на вывод выручки перевести все туда и уехать точно в один конец.
Или у софтлайна были зп на 30% выше рынка (в чем я сомневаюсь), или что-то непонятное они делают. Уж лучше сократить, чем разбегутся оставшиеся ценные кадры из-за низкой зп
Там ещё пишут, что и часть персонала в планах сократить
Ничего, сделают самолёт из трактора. Главное тщательно обработать напильником.
дада и на это выделят очень много миллионов рублей
А производить будет УАЗ
из китайских москвичей
А он хоть знает значение слова расизм?))
Перевозчики = негры. Так и запишем.
ждем коротко, впрочем, как и всегда
Херово в условиях инфляции.