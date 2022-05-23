Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки, а не 80% Статьи редакции
Это связано со «стабилизацией валютного курса рубля».
- На решение ведомства повлияло и «достижение достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
- Продажа 80% валютной выручки стала обязательной 28 февраля. Решение вошло в список ответных мер на западные санкции после начала «спецоперации».
- ЦБ определил, что продавать надо выручку, полученную с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
- В апреле источники «Ведомостей» сообщали, что экспортёры не могут продать выручку из-за низкого спроса на доллары и евро. Позже ЦБ разрешил продавать её не за три дня, а за 60 рабочих дней.
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Покупаем доллары
А есть на что?
и любуемся ими на счетах? снять до сентября (пока что) не дадут
На рубль нет спроса. Так что эти 50% погоды не сделают.
Вроде да, но если спроса нет, как пишут выше, бакс не сильно должен отскочить. Им ведь когда рассрочку растянули до 60 дней, это сильно не повлияло. В общем, к июню станет ясно что почём.
вот как будет по 30 за доллар, так можно брать
Все финансисты говорили, что именно маневр с продажей выручки помог рублю доползти до 59 рублей за бакс....Ну, что ж , ща мы увидим походу настоящий курс, если эти фокусники новое не придумают
Настоящий курс мы не увидим пока не откроют свободный вывоз капитала, чтобы западные инвесторы могли выйти из российских активов.
Рубль достаточно окреп, что стал опасен
Россияне скупили весь Алиэкспресс.
Испугались, что крепкий рубль добьет экспортеров быстрея санкций
А скоро будет что экспортировать? :D
Видимо Тинькофф сделает курс еще более невыгодным для своих клиентов бизнеса, чтоб как-то компенсировать недополученную прибыль?
Приветствуем. Мы не преследуем такой цели. Курс устанавливаем на основе данных Банка России, также учитываем волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.
Горшочек, не вари
Ну, те у кого есть зарубежные счета или в странах, где работает МИР, в целом в плюсе конечно. Можно даже в Белку ехать и там октрывать счета, а потом свифтом гонять по курсу 75.
Остальные как обычно без соли доедают.
Ну неправда, у меня ещё осталась прошлогодняя консервация)
Даёшь курс по 80!
Крепкий рубль нам нужен, но не настолько же крепкий, – сказал минфин и нажал кнопку «Разрешить!».
Оплата в рублях за газ подразумевает принудлительную 100% конвертацию валюты. Поэтому рубль будет только укрепляться. А на подходе и нефть за рубли. И зерно и удобрения. Так что вспомним весну 2008 года с долларом по 23 рубля.
ДОПОЛНЕНИЕ.
Я не говорю, что это хорошо. Я констатирую факт, что при такой политике "назло маме отморожу уши", рубль будет только укрепляться. И посмотрите на сальдо торгового баланса.
Где за рубли?
Сейчас запад как отправлял валюту, так и отправляет. Это уже в России ее меняют на рубли. А не запад скупает рубли для покупки
понимаете, в чем проблема.
От нефти гораздо проще отказаться(заменить) чем от газа. И при повторении того же шантажа с нефтью мы получим давно обещанное нефтеэмбарго.
А зерно мы продаем в Египет и Турцию. Они типа "дружественные".
Укрепление рубля с инфляцией 20%, вы хоть немного соображаете?
Встаём с колен
Если вы в своей квартире
Лягте на пол, три-четыре...
А потом начинайте коленовставательные процедуры)
А толку то, газпром то продает 100%.
Ждем доллар по 35 значит и евро по 39
Нефть и прочее приносят больше газа всё же. Но ежели не поможет - еще скинут %
ЦБ опять танцует под дудку МВФ, а всё так хорошо начиналось.
ЦБ под дудку Кремля танцует. Рынок сбыта нефти сжимается, нефть с огромной скидкой продаётся. ФНБ на 2 триллиона рублей только за апрель сократился.
Закупаем ?
Говорили же в течении недели снизят до 50% я закупиться не успел //
Це перемога або зрада? лол
Це перемога ЧИ зрада? Не надо коверкать Великий украинский язык 😛
Нда, ну и ралли. Главное что бы ручная коробка передач у экономики не сдохла.
Гениальный ход, теперь когда все подуспокоились и доллар движется к своему реальному курсу (30-35 рублей) можно и снять эти временные ограничения.
Все равно эти доллары мало кого интересуют с учетом того что многие перешли на расчеты в нацвалютах, тут не последнюю роль сыграло досрочное испытание Сармата(между прочим отечественная разработка, не имеющая аналогов в мире), люди понимают что мир больше не будет однополярным.
В блумберг писали что в этом году Эльвиру Набиуллину номинировали на нобелевку по экономике за грамотное управление ЦБ на фоне санкций.
Даже в букмекерской конторе Вильям Хилл она фаворит на нее дают коэффициент 1.07, эксперты оценивают шансы в примерно 90% что она получит премию, и не просто оценивают а отвечают деньгами. На то что она не получит премию коэффициент 7 к 1, можете обогатиться, если не верите мнению экспертов.
Прославляторы - вы нам пытаетесь внушить мысль что какой она будущий хороший Президент РФ?