Финансы
Маша Цепелева

Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки, а не 80% Статьи редакции

Это связано со «стабилизацией валютного курса рубля».

  • На решение ведомства повлияло и «достижение достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
  • Продажа 80% валютной выручки стала обязательной 28 февраля. Решение вошло в список ответных мер на западные санкции после начала «спецоперации».
  • ЦБ определил, что продавать надо выручку, полученную с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
  • В апреле источники «Ведомостей» сообщали, что экспортёры не могут продать выручку из-за низкого спроса на доллары и евро. Позже ЦБ разрешил продавать её не за три дня, а за 60 рабочих дней.

#новость #валюта

2983 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
88 комментариев
Написать комментарий...
Андрей Иванов

Покупаем доллары

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А есть на что?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
неформат

и любуемся ими на счетах? снять до сентября (пока что) не дадут

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
evilnw

На рубль нет спроса. Так что эти 50% погоды не сделают.

Ответить
Развернуть ветку
Интересный украинец

Вроде да, но если спроса нет, как пишут выше, бакс не сильно должен отскочить. Им ведь когда рассрочку растянули до 60 дней, это сильно не повлияло. В общем, к июню станет ясно что почём.

Ответить
Развернуть ветку
DmitriyB

вот как будет по 30 за доллар, так можно брать

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Все финансисты говорили, что именно маневр с продажей выручки помог рублю доползти до 59 рублей за бакс....Ну, что ж , ща мы увидим походу настоящий курс, если эти фокусники новое не придумают

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Настоящий курс мы не увидим пока не откроют свободный вывоз капитала, чтобы западные инвесторы могли выйти из российских активов.

Ответить
Развернуть ветку
31 комментарий
Solomon Vagner

Рубль достаточно окреп, что стал опасен

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Россияне скупили весь Алиэкспресс.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Иван Саблин

Испугались, что крепкий рубль добьет экспортеров быстрея санкций

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

А скоро будет что экспортировать? :D

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Василий Петров

Видимо Тинькофф сделает курс еще более невыгодным для своих клиентов бизнеса, чтоб как-то компенсировать недополученную прибыль?

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Приветствуем. Мы не преследуем такой цели. Курс устанавливаем на основе данных Банка России, также учитываем волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex V

Горшочек, не вари

Ответить
Развернуть ветку
color

Ну, те у кого есть зарубежные счета или в странах, где работает МИР, в целом в плюсе конечно. Можно даже в Белку ехать и там октрывать счета, а потом свифтом гонять по курсу 75.

Остальные как обычно без соли доедают.

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Ну неправда, у меня ещё осталась прошлогодняя консервация)

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Razbo

Даёшь курс по 80!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Крепкий рубль нам нужен, но не настолько же крепкий, – сказал минфин и нажал кнопку «Разрешить!».

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Слободчиков

Оплата в рублях за газ подразумевает принудлительную 100% конвертацию валюты. Поэтому рубль будет только укрепляться. А на подходе и нефть за рубли. И зерно и удобрения. Так что вспомним весну 2008 года с долларом по 23 рубля.

ДОПОЛНЕНИЕ.
Я не говорю, что это хорошо. Я констатирую факт, что при такой политике "назло маме отморожу уши", рубль будет только укрепляться. И посмотрите на сальдо торгового баланса.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Где за рубли?
Сейчас запад как отправлял валюту, так и отправляет. Это уже в России ее меняют на рубли. А не запад скупает рубли для покупки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Analyst

понимаете, в чем проблема.
От нефти гораздо проще отказаться(заменить) чем от газа. И при повторении того же шантажа с нефтью мы получим давно обещанное нефтеэмбарго.
А зерно мы продаем в Египет и Турцию. Они типа "дружественные".

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Жорик

Укрепление рубля с инфляцией 20%, вы хоть немного соображаете?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
A.A. Rayskiy

Встаём с колен

Ответить
Развернуть ветку
Gal

Если вы в своей квартире
Лягте на пол, три-четыре...
А потом начинайте коленовставательные процедуры)

Ответить
Развернуть ветку
Злой Полушубок

А толку то, газпром то продает 100%.

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Слободчиков

Ждем доллар по 35 значит и евро по 39

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мимопрохожий

Нефть и прочее приносят больше газа всё же. Но ежели не поможет - еще скинут %

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

ЦБ опять танцует под дудку МВФ, а всё так хорошо начиналось.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

ЦБ под дудку Кремля танцует. Рынок сбыта нефти сжимается, нефть с огромной скидкой продаётся. ФНБ на 2 триллиона рублей только за апрель сократился.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Afanasev

Закупаем ?

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Говорили же в течении недели снизят до 50% я закупиться не успел //

Ответить
Развернуть ветку
An Ar

Це перемога або зрада? лол

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Razbo

Це перемога ЧИ зрада? Не надо коверкать Великий украинский язык 😛

Ответить
Развернуть ветку
Suxfoto

Нда, ну и ралли. Главное что бы ручная коробка передач у экономики не сдохла.

Ответить
Развернуть ветку
Веселый Одессит

Гениальный ход, теперь когда все подуспокоились и доллар движется к своему реальному курсу (30-35 рублей) можно и снять эти временные ограничения.
Все равно эти доллары мало кого интересуют с учетом того что многие перешли на расчеты в нацвалютах, тут не последнюю роль сыграло досрочное испытание Сармата(между прочим отечественная разработка, не имеющая аналогов в мире), люди понимают что мир больше не будет однополярным.

В блумберг писали что в этом году Эльвиру Набиуллину номинировали на нобелевку по экономике за грамотное управление ЦБ на фоне санкций.
Даже в букмекерской конторе Вильям Хилл она фаворит на нее дают коэффициент 1.07, эксперты оценивают шансы в примерно 90% что она получит премию, и не просто оценивают а отвечают деньгами. На то что она не получит премию коэффициент 7 к 1, можете обогатиться, если не верите мнению экспертов.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Прославляторы - вы нам пытаетесь внушить мысль что какой она будущий хороший Президент РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 88 комментариев
null