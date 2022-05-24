Новости и тексты на фоне 90 дня «операции»: ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 24 мая: доллар — 58,20 рублей, евро — 60,38 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,64 рублей.
Мосбиржа возобновила торги паями 10 БПИФов на иностранные ценные бумаги. Теперь инвесторам доступны четыре фонда под управлением «Тинькофф» и по три фонда от «Райффайзен капитала» и «Альфа-капитала».
Что происходит
Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления, по которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.
Официальные ритейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, выяснил «Коммерсантъ».
Стоимость рекламы в Telegram в марте-апреле выросла на 32,9%, а во «ВКонтакте» — на 92,5%, подсчитали в SocialJet. Основные причины — общее сокращение инвентаря из-за блокировки Facebook и Instagram (владеющая им Meta признана в России экстремистской организацией), а также миграция на российские площадки блогеров.
Биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года, но падение цен пока мало отразилось на ценниках на АЗС.
ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами — не начислять проценты за долги, полученные в результате сделок с «плечом», а также не судиться за эти убытки. Эксперты оценивают число задолжавших инвесторов как минимум «в тысячи человек».
Российские банки стали «доплачивать» за размещение долларов на рынке — обмен долларов на рубли теперь обходится им дороже, чем прямые займы в рублях, подсчитал РБК.
Банк России также опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных — так регулятор ответил на сообщения в Telegram-каналах о планах ограничить снятие наличных со вкладов и карт.
«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске. Новый комплекс поможет снизить зависимость от импорта.
X5 Group, которая управляет магазинами «Перекрёсток» и «Пятёрочка», «в новых условиях рынка» рассматривает возможность доставки через крупных агрегаторов. По данным «Ъ», компания планирует организовать доставку через «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club.
Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.
Хорошее вдвойне хорошо, когда оно коротко.
– доллар чуть дешевле – 58,20 ₽
– мосбиржа возобновляет торги паями 10 БПИФов (инвесторы рады?)
– минпромторг разрешил сам себе, минстрою и минэнерго регулировать наценки на стройматериалы, металлопрока и из сырьё. Ну-ну
– магазины техники Apple в России закрываются, чтобы передать технику в те точк, где её точно купят
– стоимость рекламы растёт, марта-апрель в Telegram: +32,9%, ВКонтакте: +92,5%, виной тому – блогеры-мигранты
– биржевые цены на бензин обвалились. Но не волнуйтесь, ценники на АЗС остались на месте, там берегут психику людей, нельзя так сразу
– ЦБ рекомендует не наказывать неквалицифированных брокеров. Пока лучше грозить пальцем
– Банк России опровергает ввод ограничений на снятие налички. Хотя идею могут оценить
– в салаты Новороссийска готовы инвестировать 1 млрд ₽
– Пятёрочка и Перекрёсток, вероятно, будут доставлять покупки через сторонних агрегаторов. Сбермаркет и остальные: теперь будут пробки в проходах Пятёрок.
Исправляюсь!
Сегодня:
День славянской письменности и культуры;
Европейский день парков;
День кадровика в России!
Желаю всем приятного дня и великолепного настроения!
Ещё лучше в канале https://t.me/write_and_cut
А традиционное день пингвина, выжившего полярника и независимости всех разведёнок? Чо эт так? Я привыкла за неделю! Каркаде поднять не за что!
Исправляюсь!
Сегодня:
День славянской письменности и культуры;
Европейский день парков;
День кадровика в России!
Думал, что этот момент не очень интересен.
Дополнил исходный, новый удалить не могу.
С днем европейских парков господа! Шампанского. Кто бы мы без них.
Доллар и цена на бензин падают... Сюрреалистический сон
Wake up, Neo. Matrix has you
Только на бумаге
Получается, что сон?)
Бензин пока на бумаге, валюту уже покупал дешевле, конвертировал и отправлял дешевле. Даже сумасшедшие цены на авто на первичке и вторичке вниз пошли. Но выглядит все равно как странный сон =)
Скоро проснёмся
Получется не сюр, если на бумаге - рядовая обыденность.
Новости.
Главное. Курс красивый и Мосбиржа постепенно начинает торговлю иностранными ценными бумагами. Держатели инвестиционных шеллов выдохнули, можно вывезти свои активы, жизни царю ничего не угрожает.
Стоимость взяток в регионах вырастет. Государство будет назначать цену на стройматериалы, металлы и сырье для их выпуска. Это цены завышают, курс настоящий! - заявляют в Минпромторге.
Официальные ритейлеры Apple постепенно закрывают магазины, чтобы сосредоточить имеющуюся продукцию в более выгодных местах. "Нафиг я покинул МКАД" - комментируют происходящее владельцы.
Цены на рекламу в продуктах Дурова растут.
Цены на бензин красивые, но не для вас.
ЦБ призывает не бить брокеров, и тихонечко извиняется.
Банк России отвергает слухи об ограничении выдачи налички. Всем даем! - утверждают в банке.
Пятерочка и Перекресток будут делать доставку через агрегаторов. Разборки между ними выйдут на новый уровень. Делаем ставки.
Начало торговли фондами это конечно хорошо, но вот уровень падения стоимости совсем не радует! Альфа-космос почти в два раза упал с момента закрытия... По логике нужно докупать, но что то не хочется 🤔
Я уже год ахрениваю от фонда Акции казахстанских компаний — ему на всё срать, будь то бунт, вирус или война. Почти весь портфель в красном, а этот всегда зелёный. Надо было на всю котлету в Казахстан вкладываца походу.
А остальные фонды, конечно, тоску по просадке навевают. Хотя с другой стороны все же ждали коррекций, ну так вот они.
На%уй инвестиции, единственное что можно, в шорт вставать. Ой нельзя :(
По данным «Ъ», компания планирует организовать доставку через «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club.
Забавно наблюдать всё это после недавних сливов личных данных клиентов. Но когда это в России кого-то волновало, верно?
Региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов.
По-моему кто-то не может достроить дачу)))))))
Правильно ли я понимаю, что теперь инвест-копилка тинькова будет раблокирована на вывод средств?