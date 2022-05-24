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Передовой динозавр

Новости и тексты на фоне 90 дня «операции»: ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ЦБ

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 24 мая: доллар — 58,20 рублей, евро — 60,38 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,83 рублей, евро — 63,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,64 рублей.

Мосбиржа возобновила торги паями 10 БПИФов на иностранные ценные бумаги. Теперь инвесторам доступны четыре фонда под управлением «Тинькофф» и по три фонда от «Райффайзен капитала» и «Альфа-капитала».

Что происходит

Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления, по которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.

Официальные ритейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, выяснил «Коммерсантъ».

Стоимость рекламы в Telegram в марте-апреле выросла на 32,9%, а во «ВКонтакте» — на 92,5%, подсчитали в SocialJet. Основные причины — общее сокращение инвентаря из-за блокировки Facebook и Instagram (владеющая им Meta признана в России экстремистской организацией), а также миграция на российские площадки блогеров.

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Биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года, но падение цен пока мало отразилось на ценниках на АЗС.

ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами — не начислять проценты за долги, полученные в результате сделок с «плечом», а также не судиться за эти убытки. Эксперты оценивают число задолжавших инвесторов как минимум «в тысячи человек».

Российские банки стали «доплачивать» за размещение долларов на рынке — обмен долларов на рубли теперь обходится им дороже, чем прямые займы в рублях, подсчитал РБК.

Банк России также опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных — так регулятор ответил на сообщения в Telegram-каналах о планах ограничить снятие наличных со вкладов и карт.

«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске. Новый комплекс поможет снизить зависимость от импорта.

X5 Group, которая управляет магазинами «Перекрёсток» и «Пятёрочка», «в новых условиях рынка» рассматривает возможность доставки через крупных агрегаторов. По данным «Ъ», компания планирует организовать доставку через «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club.

Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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18 комментариев
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Вадим Д.

Хорошее вдвойне хорошо, когда оно коротко.

– доллар чуть дешевле – 58,20 ₽
– мосбиржа возобновляет торги паями 10 БПИФов (инвесторы рады?)
– минпромторг разрешил сам себе, минстрою и минэнерго регулировать наценки на стройматериалы, металлопрока и из сырьё. Ну-ну
– магазины техники Apple в России закрываются, чтобы передать технику в те точк, где её точно купят
– стоимость рекламы растёт, марта-апрель в Telegram: +32,9%, ВКонтакте: +92,5%, виной тому – блогеры-мигранты
– биржевые цены на бензин обвалились. Но не волнуйтесь, ценники на АЗС остались на месте, там берегут психику людей, нельзя так сразу
– ЦБ рекомендует не наказывать неквалицифированных брокеров. Пока лучше грозить пальцем
– Банк России опровергает ввод ограничений на снятие налички. Хотя идею могут оценить
– в салаты Новороссийска готовы инвестировать 1 млрд ₽
– Пятёрочка и Перекрёсток, вероятно, будут доставлять покупки через сторонних агрегаторов. Сбермаркет и остальные: теперь будут пробки в проходах Пятёрок.

Исправляюсь!

Сегодня:
День славянской письменности и культуры;
Европейский день парков;
День кадровика в России!

Желаю всем приятного дня и великолепного настроения!

Ещё лучше в канале https://t.me/write_and_cut

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Юности вольная птица

А традиционное день пингвина, выжившего полярника и независимости всех разведёнок? Чо эт так? Я привыкла за неделю! Каркаде поднять не за что!

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Вадим Д.

Исправляюсь!

Сегодня:
День славянской письменности и культуры;
Европейский день парков;
День кадровика в России!

Думал, что этот момент не очень интересен.

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Вадим Д.

Дополнил исходный, новый удалить не могу.

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Космический цветок

С днем европейских парков господа! Шампанского. Кто бы мы без них.

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Grigory Kosov

Доллар и цена на бензин падают... Сюрреалистический сон

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Alfa Sierra

Wake up, Neo. Matrix has you

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Alex Noskov

Только на бумаге

Получается, что сон?)

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Grigory Kosov

Бензин пока на бумаге, валюту уже покупал дешевле, конвертировал и отправлял дешевле. Даже сумасшедшие цены на авто на первичке и вторичке вниз пошли. Но выглядит все равно как странный сон =)

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Добрый Песец

Скоро проснёмся

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Вадим Д.

Получется не сюр, если на бумаге - рядовая обыденность.

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Многие бокалы

Новости.
Главное. Курс красивый и Мосбиржа постепенно начинает торговлю иностранными ценными бумагами. Держатели инвестиционных шеллов выдохнули, можно вывезти свои активы, жизни царю ничего не угрожает.
Стоимость взяток в регионах вырастет. Государство будет назначать цену на стройматериалы, металлы и сырье для их выпуска. Это цены завышают, курс настоящий! - заявляют в Минпромторге.
Официальные ритейлеры Apple постепенно закрывают магазины, чтобы сосредоточить имеющуюся продукцию в более выгодных местах. "Нафиг я покинул МКАД" - комментируют происходящее владельцы.
Цены на рекламу в продуктах Дурова растут.
Цены на бензин красивые, но не для вас.
ЦБ призывает не бить брокеров, и тихонечко извиняется.
Банк России отвергает слухи об ограничении выдачи налички. Всем даем! - утверждают в банке.
Пятерочка и Перекресток будут делать доставку через агрегаторов. Разборки между ними выйдут на новый уровень. Делаем ставки.

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Василий Цымбал

Начало торговли фондами это конечно хорошо, но вот уровень падения стоимости совсем не радует! Альфа-космос почти в два раза упал с момента закрытия... По логике нужно докупать, но что то не хочется 🤔

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Франсиско Пухольс

Я уже год ахрениваю от фонда Акции казахстанских компаний — ему на всё срать, будь то бунт, вирус или война. Почти весь портфель в красном, а этот всегда зелёный. Надо было на всю котлету в Казахстан вкладываца походу.

А остальные фонды, конечно, тоску по просадке навевают. Хотя с другой стороны все же ждали коррекций, ну так вот они.

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Дмитрий Филиппов
ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами

На%уй инвестиции, единственное что можно, в шорт вставать. Ой нельзя :(

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Генератор случайных мыслей

По данным «Ъ», компания планирует организовать доставку через «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club.
Забавно наблюдать всё это после недавних сливов личных данных клиентов. Но когда это в России кого-то волновало, верно?

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ROME

Региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов.

По-моему кто-то не может достроить дачу)))))))

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Forgotten Games

Правильно ли я понимаю, что теперь инвест-копилка тинькова будет раблокирована на вывод средств?

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