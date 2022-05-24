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Источник: ЦБ

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 24 мая: доллар — 58,20 рублей, евро — 60,38 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,83 рублей, евро — 63,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,64 рублей.

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Мосбиржа возобновила торги паями 10 БПИФов на иностранные ценные бумаги. Теперь инвесторам доступны четыре фонда под управлением «Тинькофф» и по три фонда от «Райффайзен капитала» и «Альфа-капитала».

Что происходит

Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления, по которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.

Официальные ритейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, выяснил «Коммерсантъ».

Стоимость рекламы в Telegram в марте-апреле выросла на 32,9%, а во «ВКонтакте» — на 92,5%, подсчитали в SocialJet. Основные причины — общее сокращение инвентаря из-за блокировки Facebook и Instagram (владеющая им Meta признана в России экстремистской организацией), а также миграция на российские площадки блогеров.

Биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года, но падение цен пока мало отразилось на ценниках на АЗС.

ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами — не начислять проценты за долги, полученные в результате сделок с «плечом», а также не судиться за эти убытки. Эксперты оценивают число задолжавших инвесторов как минимум «в тысячи человек».

Российские банки стали «доплачивать» за размещение долларов на рынке — обмен долларов на рубли теперь обходится им дороже, чем прямые займы в рублях, подсчитал РБК.

Банк России также опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных — так регулятор ответил на сообщения в Telegram-каналах о планах ограничить снятие наличных со вкладов и карт.

«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске. Новый комплекс поможет снизить зависимость от импорта.

X5 Group, которая управляет магазинами «Перекрёсток» и «Пятёрочка», «в новых условиях рынка» рассматривает возможность доставки через крупных агрегаторов. По данным «Ъ», компания планирует организовать доставку через «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club.

Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.