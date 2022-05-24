Минфин предложил упростить требования для получения налоговых льгот ИТ-компаниями — РБК Статьи редакции
Это позволит увеличить количество участников налогового манёвра.
- По проекту поправок министерства, участвовать в налоговом манёвре смогут аккредитованные ИТ-компании с долей выручки от ИТ-деятельности в 70% и без ограничений по количеству сотрудников. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердил федеральный чиновник.
- Также ведомство предлагает расширить состав выручки, которую можно учитывать при расчёте 70-процентной доли: это продажа разработанных компанией программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним доступа через интернет, услуги по разработке или модификации программ или баз данных и другое.
- В Минцифры сообщили, что вместе с Минфином подготовили поправки в Налоговый кодекс в рамках указа о поддержке ИТ-отрасли. Минфин внёс законопроект в правительство в апреле, добавили в ведомстве. В Минфине и правительстве пока не ответили на запросы издания.
- Часто для сохранения льгот ИТ-компании вынуждены отказываться от дополнительных рекламных контрактов (например, рекламы в играх), чтобы уложиться в соотношение 90/10, теперь таких ограничений не будет, отмечают опрошенные РБК эксперты. Отмена порога по количеству сотрудников позволит претендовать на льготы начинающим стартапам. Под льготы смогут попасть и системные интеграторы.
- Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Сейчас эти льготы могут получить аккредитованные ИТ-компании, у которых не менее 90% выручки от разработки ПО и не менее семи человек в штате.
1863 просмотров
Хорошая попытка)))
что с глазами?
они просто смотрят в счастливое будущее
Он программист и остался в РФ
Они просто не видят что вокруг
Очень актуально в аэропорту такой билборд разместить. Вот прям представляю, как программист идет на посадку, вдруг видит этого улыбающегося мужика. И тут его мир переворачивается. Он падает на колени, рвет посадочный, рыдает и остается в России навсегда.
Если ты программист то переустанови Виндовс.
Винду переустанавливают тыжпрограммисты, а этот просто программист. Он такого не умеет
Я понимаю, что дефицит айтишников и всё такое, но мне кажется, что это не сможет удержать большую часть людей, если они уже думают о переезде
Так и есть. Лично у меня, неприятная ситуация с электроникой и узнал насколько у нас все плохо с законами для потребителя(точнее их исполнение). И уже не хочется находится в этом бардаке.
P.S Особенно благодарю Ozon за кидалово с видекартой, теперь узнал +1 изощрённый способ обмануть потребителя, пренебрегая моралью и законами. Вы укоренили мое мнение про беззаконый рыночек маркетплейсов(кроме возможно— wb)
:)
А кто сказал, что цель - удержать? Своим подсобить хотят.
Сейчас шустренько Сберы и прочие экосистемы начнут получать статусы ИТ компаний, чтобы получить льготы
Сбер уже)
Так для них и печатают все эти законы)
судя по каментам в каждой новости vc уже можно переезжать на ...
Идея хорошая. Долгое время Упростить было не в тренде для чиновников.
Это и странно. Не понятно, в чём подвох
Подвох в том что часть игроков уже свалили, а это деньги и налоги
В том что один электорат их не прокормит
Аккредитованные компании....налоговый манёвр.... Все остальные 98% компаний-удачи заграницей)
давайте уже не только для айтишников льготы, все таки и в других областях спецы нужны
Упростить требования – отлично, правда отлично!
Но вот наверняка же есть подвох какой-то. Не усложнится ли получение разрешения на оформление упрощения? (-:
"Также ведомство предлагает расширить состав выручки, которую можно учитывать при расчёте 70-процентной доли: это продажа разработанных компанией программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним доступа через интернет, услуги по разработке или модификации программ или баз данных и другое".
Можно дополнить "другое":
торговля оружием/донорскими органами и в том же духе?
Разумеется, это сарказм.
Чур я айти компания.
Упростили правило лежать в камере на своей кроватке, теперь можно и боком лежать - какие мелкие радости в тюрьме народов
Как будто бы сейчас эти льготы сложно получить. Стартапы спокойно себе получают аккредитацию, без понятия, для кого эти послабления.
Лучше бы свои первичные обещания выполнили, ибо НДФЛ так никто и не отменил.