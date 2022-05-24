Финансы
Передовой динозавр

Минфин предложил упростить требования для получения налоговых льгот ИТ-компаниями — РБК Статьи редакции

Это позволит увеличить количество участников налогового манёвра.

  • По проекту поправок министерства, участвовать в налоговом манёвре смогут аккредитованные ИТ-компании с долей выручки от ИТ-деятельности в 70% и без ограничений по количеству сотрудников. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердил федеральный чиновник.
  • Также ведомство предлагает расширить состав выручки, которую можно учитывать при расчёте 70-процентной доли: это продажа разработанных компанией программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним доступа через интернет, услуги по разработке или модификации программ или баз данных и другое.
  • В Минцифры сообщили, что вместе с Минфином подготовили поправки в Налоговый кодекс в рамках указа о поддержке ИТ-отрасли. Минфин внёс законопроект в правительство в апреле, добавили в ведомстве. В Минфине и правительстве пока не ответили на запросы издания.
  • Часто для сохранения льгот ИТ-компании вынуждены отказываться от дополнительных рекламных контрактов (например, рекламы в играх), чтобы уложиться в соотношение 90/10, теперь таких ограничений не будет, отмечают опрошенные РБК эксперты. Отмена порога по количеству сотрудников позволит претендовать на льготы начинающим стартапам. Под льготы смогут попасть и системные интеграторы.
  • Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Сейчас эти льготы могут получить аккредитованные ИТ-компании, у которых не менее 90% выручки от разработки ПО и не менее семи человек в штате.

#новость #налоговыйманевр

1863 просмотров
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25 комментариев
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Nomad from Mordor

Хорошая попытка)))

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Андрей Геращенко

что с глазами?

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Sarmat Bagayev

они просто смотрят в счастливое будущее

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Hnorr

Он программист и остался в РФ

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Андрей Грачев

Они просто не видят что вокруг

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Пришелец

Очень актуально в аэропорту такой билборд разместить. Вот прям представляю, как программист идет на посадку, вдруг видит этого улыбающегося мужика. И тут его мир переворачивается. Он падает на колени, рвет посадочный, рыдает и остается в России навсегда.

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Джахор Дырдырдаев

Если ты программист то переустанови Виндовс.

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Hnorr

Винду переустанавливают тыжпрограммисты, а этот просто программист. Он такого не умеет

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Дима К.

Я понимаю, что дефицит айтишников и всё такое, но мне кажется, что это не сможет удержать большую часть людей, если они уже думают о переезде

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Мамин шмель

Так и есть. Лично у меня, неприятная ситуация с электроникой и узнал насколько у нас все плохо с законами для потребителя(точнее их исполнение). И уже не хочется находится в этом бардаке.
P.S Особенно благодарю Ozon за кидалово с видекартой, теперь узнал +1 изощрённый способ обмануть потребителя, пренебрегая моралью и законами. Вы укоренили мое мнение про беззаконый рыночек маркетплейсов(кроме возможно— wb)
:)

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Вася Пражкин

А кто сказал, что цель - удержать? Своим подсобить хотят.

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Ксения Евсюкова

Сейчас шустренько Сберы и прочие экосистемы начнут получать статусы ИТ компаний, чтобы получить льготы

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Александра Алексеева

Сбер уже)

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ROME

Так для них и печатают все эти законы)

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Nickname

судя по каментам в каждой новости vc уже можно переезжать на ...

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Максим В

Идея хорошая. Долгое время Упростить было не в тренде для чиновников.

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Hnorr

Это и странно. Не понятно, в чём подвох

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Oleg Zhuravlev

Подвох в том что часть игроков уже свалили, а это деньги и налоги

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Alexey Melikhov

В том что один электорат их не прокормит

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Илья Ив

Аккредитованные компании....налоговый манёвр.... Все остальные 98% компаний-удачи заграницей)

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Анна Преснякова

давайте уже не только для айтишников льготы, все таки и в других областях спецы нужны

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Вадим Д.

Упростить требования – отлично, правда отлично!
Но вот наверняка же есть подвох какой-то. Не усложнится ли получение разрешения на оформление упрощения? (-:

"Также ведомство предлагает расширить состав выручки, которую можно учитывать при расчёте 70-процентной доли: это продажа разработанных компанией программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним доступа через интернет, услуги по разработке или модификации программ или баз данных и другое".

Можно дополнить "другое":
торговля оружием/донорскими органами и в том же духе?

Разумеется, это сарказм.

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Джахор Дырдырдаев

Чур я айти компания.

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Zeta Reticulum

Упростили правило лежать в камере на своей кроватке, теперь можно и боком лежать - какие мелкие радости в тюрьме народов

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Hambala Fully

Как будто бы сейчас эти льготы сложно получить. Стартапы спокойно себе получают аккредитацию, без понятия, для кого эти послабления.

Лучше бы свои первичные обещания выполнили, ибо НДФЛ так никто и не отменил.

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