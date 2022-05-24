Forbes рассказал о проблемах со SWIFT-переводами — они могут идти дольше и зависнуть по пути Статьи редакции
Главное из материала издания о сложностях с переводами и условиях российских банков.
- В марте 2022 года ЕС отключил от SWIFT ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», банк «Россия», «ВЭБ.рф» и «Новикомбанк». В мае Politico сообщила о планах отключить от системы также «Сбер», «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Россельхозбанк». При этом «Сбер» и «Альфа-банк» фактически уже потеряли возможность проводить международные переводы после попадания под блокирующие санкции США, пишет издание.
- Но российские банки, не попавшие под санкции, тоже сталиваются с трудностями при использовании SWIFT. Например, иностранные банки могут не отображать перевод и запросить данные о происхождении денег. С такой проблемой столкнулся один из клиентов «Тинькофф», который отправил €9500 на счёт в израильском банке. Чтобы снять ограничения, нужно собрать банковские выписки, например о том, что перевод — это зарплата или доход с брокерского счета.
- Чтобы выполнить SWIFT-перевод в валюте, у банка-отправителя должен быть открыт счёт в иностранном банке — банке-корреспонденте, который выполняет платёжные поручения. В переводе могут участвовать несколько банков-посредников, и чем меньше банков-корреспондентов, тем быстрее и дешевле проходит перевод, пояснили в «Тинькофф».
- Для валютных переводов за рубеж также есть лимиты: российские резиденты и нерезиденты из «дружественных стран» могут перевести до $50 тысяч в месяц или эквивалент со своего счёта в российском банке на свой счёт или счёт другого физлица за рубежом. Нерезиденты из «недружественных стран» могут переводить с российских счетов деньги в размере зарплаты, если они работают в России, или до $10 тысяч в месяц со счёта и до $5000 без его открытия.
- Отследить, где находится перевод до зачисления на счёт адресата, можно с помощью GPI-трекера. Это сервис для самостоятельного контроля статуса международных платежей, который разработала SWIFT. Трекер показывает данные о местонахождении платежа, а также о комиссии из суммы перевода банками-посредниками. Такой сервис есть в том числе в «Тинькофф», «Росбанке» и «Россельхозбанке».
- Forbes спросил в колл-центрах нескольких российских банков о возможности сделать SWIFT-перевод. «Газпромбанк» позволяет отправить доллары и евро во все страны, кроме Великобритании, Австралии и Канады. «Россельхозбанк» — во все страны, если у страны-получателя нет ограничений на входящие переводы из российского банка. У МКБ ограничений по странам-получателям нет.
- Некоторые опрошенные банки позволяют сделать перевод в любой валюте, другие с ограничениями. Также в зависимости от банка пользователи могут отправить перевод в приложении или только в отделении. Сроки перевода — от двух до нескольких дней.
1979 просмотров
Какое же говно этот Swift в 2022 году
Почему?
Свои задачи выполняет успешно.
Дай подумать... медленный, не безопасный и дорогой способ перевести деньги?
Ну до 2022 года это был хороший способ - Тинькофф 15 долларов или бесплатно на Премиум - доходил за 2 рабочих дня. Почему не безопасный? А как вы еще переведете, ну скажем 100к евро без СВИФТ?
Ну сделай другой, все просто же.
согласен. даже сутки для платежей - зашквар, а уже недели нафиг надо.
прогрессивные банки начали тезер принимать - так что нафиг свифт не нужен, крипта бегает за минуты
И падает за минуты
".. до $50 тысяч в месяц"
но не более $5 тысяч в сутки.
Сегодня в банке получил разъяснение
Тинькофф комиссия 15$, ясно-понятно.
Там доллары
15 долларов. Для меня получается самая низкая комиссия в Тиньке, и деньги идут сутки.
Cутки идут куда, мне интересно просто, сам запарился с переводами за последний месяц.
куда идут сутки? в долларах у них вообще никуда ничего не прошло. евро неделю ходили, пока не отключили
ТАК КУРЗ ЖЕ НЕ ИСКУВЕНЫ КАК ТАК ВАШ СВИНТ НЕ РАБОТАТЬ???
Вот жду с 4 мая перевод на Тинек 🎃
Я ровно месяц ждал один перевод
Почти никому кстати деньги с CU и ASOS не пришли из-за неработающего Свифта. 🤔
Можно ссылку на этот сервис у Тинькофф? Или это где-то в приложении искать надо (где?)?
Спасибо!
Нет у них полноценного сервиса для физиков, только для бизнеса. Скажем так в урезанном виде вы получаете уведомление, что "Платеж ушел из Тинькофф" и "Платеж получен банком получателя". Хотя бы что-то.
Нет у Тинькофф GPI-трекера для клиентов, но даже для сотрудников нет - они 2 недели не могут маршрут показать, надеюсь ЦБ им поможет в этом вопросе. И, кстати, у Тинькофф больше нет переводов в евро, хотя их никто не отключал - они сами отключились.
Не только Тинькофф отключил евро - БКС тоже перестал делать переводы в евро "в связи с ростом отказов в проведении платежей в евро со стороны банков-корреспондентов"
Отправить то из какого-нибудь МКБ можно, но дойдет ли он - вопрос
ну сами себе евро заскамили.
Тинькофф каждый день неприятные сюрпризы генерирует :(