Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":428993,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":428993,"gtm":null} 2878 просмотров

Источник: Hanna Loban/shutterstock

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 25 мая: доллар — 56,96 рублей, евро — 58,87 рублей.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 24 мая — 56,8 рублей, евро — 58,55 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:15 мск 24 мая — 58,12 рублей, евро — 62,41 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,98 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В марте 2022 года частные инвесторы забрали рекордный за четыре года объём денег с брокерских счетов, подсчитали в ЦБ (он сократился с 950,4 млрд рублей до 689,7 млрд). Речь идёт о свободных средствах, без учёта вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.

Что происходит

Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочки упаковкой. Всё из-за угрозы перебоев поставок от Tetra Pak, пишут «Ведомости».

Запрет на импорт алкоголя из России негативно сказался на производителе водки «Русский стандарт» — группе «Руст». За январь-апрель она снизила выпуск водки на 14% год к году, уступив позиции «Татспиртпрому» и Алкогольной сибирской группе.

Музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры предупредили администрацию президента о рисках при создании специальных рублёвых счетов для расчётов с иностранными правообладателями. Лейблы боятся, что не смогут оперативно получить доступ к такому счёту, видеосервисы — что зарубежные студии будут разрывать договоры.

Российский союз ТЦ попросил у Минпромторга льготы в условиях «непростой экономической ситуации»: заморозку до конца года выплат налогов на землю и имущество и изменение расчёта налогооблагаемой базы — не по кадастровой стоимости, а по объёму выручки объектов.

Минцифры и операторы связи обсудили перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования — чтобы понять реальную ситуацию, выяснил «Ъ». Больше всего их волнует Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь.

Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники подают заявки на документы, позволяющие продавать её в Евразийском экономическом союзе. Формально сертификация может проводиться для поставок в другие страны ЕАЭС, но эксперты считают, что производители рассчитывают возобновить продажи в России.

Nike не продлила соглашение с Inventive Retail Group (IRG) — крупнейшим франчайзи в стране, узнали «Ведомости». Поставки Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. В текущих реалиях IRG будет вынуждена закрыть монобрендовые магазины.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин назвал спорными плюсы от присоединения банка к ВТБ и перечислил минусы обсуждаемой сделки. По его мнению, несмотря на санкции, «Открытие» ещё можно продать инвесторам.

Иностранная система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, продолжила работу, рассказали «Ъ» участники платёжного рынка.

Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%, рассказали источники «Ведомостей».

Большинство участников рынка страхования ждут его падения по итогам 2022 года более чем на 10%, или на 180 млрд рублей год к году: 41% опрошенных ждут падения на 10-20%, а 23% — более чем на 20%. Это следует из опроса рейтингового агентства «Эксперт РА».

Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.