Новости и тексты на фоне 91 дня «операции»: ТЦ просят льгот, страховщики ждут падения рынка на 10-20% в 2022 году Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 25 мая: доллар — 56,96 рублей, евро — 58,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,98 рублей.
В марте 2022 года частные инвесторы забрали рекордный за четыре года объём денег с брокерских счетов, подсчитали в ЦБ (он сократился с 950,4 млрд рублей до 689,7 млрд). Речь идёт о свободных средствах, без учёта вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.
Что происходит
Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочки упаковкой. Всё из-за угрозы перебоев поставок от Tetra Pak, пишут «Ведомости».
Запрет на импорт алкоголя из России негативно сказался на производителе водки «Русский стандарт» — группе «Руст». За январь-апрель она снизила выпуск водки на 14% год к году, уступив позиции «Татспиртпрому» и Алкогольной сибирской группе.
Музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры предупредили администрацию президента о рисках при создании специальных рублёвых счетов для расчётов с иностранными правообладателями. Лейблы боятся, что не смогут оперативно получить доступ к такому счёту, видеосервисы — что зарубежные студии будут разрывать договоры.
Российский союз ТЦ попросил у Минпромторга льготы в условиях «непростой экономической ситуации»: заморозку до конца года выплат налогов на землю и имущество и изменение расчёта налогооблагаемой базы — не по кадастровой стоимости, а по объёму выручки объектов.
Минцифры и операторы связи обсудили перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования — чтобы понять реальную ситуацию, выяснил «Ъ». Больше всего их волнует Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь.
Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники подают заявки на документы, позволяющие продавать её в Евразийском экономическом союзе. Формально сертификация может проводиться для поставок в другие страны ЕАЭС, но эксперты считают, что производители рассчитывают возобновить продажи в России.
Nike не продлила соглашение с Inventive Retail Group (IRG) — крупнейшим франчайзи в стране, узнали «Ведомости». Поставки Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. В текущих реалиях IRG будет вынуждена закрыть монобрендовые магазины.
Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин назвал спорными плюсы от присоединения банка к ВТБ и перечислил минусы обсуждаемой сделки. По его мнению, несмотря на санкции, «Открытие» ещё можно продать инвесторам.
Иностранная система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, продолжила работу, рассказали «Ъ» участники платёжного рынка.
Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%, рассказали источники «Ведомостей».
Большинство участников рынка страхования ждут его падения по итогам 2022 года более чем на 10%, или на 180 млрд рублей год к году: 41% опрошенных ждут падения на 10-20%, а 23% — более чем на 20%. Это следует из опроса рейтингового агентства «Эксперт РА».
Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.
Увы, люди все длиннее говорят и все короче слушают.
– доллар чуть дешевле
– рекорд инвесторов по изъятию денег с брокерских счетов установлен в марте 2022-го
– минпромторг не допустит производство молока без упаковки
– Русский стандарт и Зелёная марка в большой печали - выпуск упал на 14%
– рублёвые счета угрожают музыкальным лейблам и онлайн-кинотеатрам разрывом договоров с зарубежными студиями
– союз ТЦ просит льгот у минпромторга. Но тот занят упаковкой для молока
– минцифры и ОПСосы не понимают реальную ситуацию, взволнованы позицией Huawei - она не выходит на связь, что иронично
– Samsung и Apple хотят продавать технику в ЕАЭС и расчитывают на продажи в России, считают эксперты
– Nike остановила поставки, товар в дефиците
– Открытие не верит в плюсы от присоединения к ВТБ и видит одни минусы
– система переводов Paysend "ушла", но продолжает работу, 2 стула господам!
– власти повысят МРОТ и пенсии аж на 10%
– рынок страхования ожидает падение на 10% в 2022-м.
Сегодня:
Международный день пропавших детей;
День полотенца;
День филолога в России;
День Нерпенка;
Всемирный день щитовидной железы;
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.
Желаю всем роскошного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога)
С днем полотенца господа. Шампанского! Кто бы мы без них.
Неумытые трубочисты. Стыд и срам нам!
ТЦ не льгот пора просить, а пощады.
В ТЦ и так ветер гуляет, народ по старой памяти заходит в супермаркеты при них, за продуктами, а основные площади пустые. Мегу не узнать, как Икея ушла.
О том и речь. Живые трупы. Завтра все остальные арендаторы потребуют пересмотра арендных ставок ввиду падения трафика из-за ухода якорей и привет банкротство.
Всех у кого есть щитовидка с праздником
А у кого нет – с днём полотенца!
ТЦ все, скоро будут сельпо и универмаги 80-х.
За сразу уж купеческие базары средневековья, хули там. И платить будем монетами золотыми, серебряными. Ну а чо, визу с мастером то отключили.
И носить будем холщевые плащи тоже как в средневековье, одежду покупать-то теперь совсем негде
Бред конечно вы пишите, жаль вас (
С регистрацией, добро пожаловать на VC.
Ну я так понял, что это сарказм на первый коммент. Жаль будет, если я ошибаюсь)))
И вас с регистрацией!
Тоже как вариант
пойду закажу себе доспехи в мастерской.
Все уже давно в интернете торгуют😉
А давайте тоже попросил помощи у Правительства?
Как граждане страны?
Чем мы хуже ТЦ, кинотеатров, застройщиков, нефтяников и банков?
Хуже мы, у них свои союзы есть.
Ещё очередной бред,я как предприниматель попросила у правительства Москвы денег на открытие кафе-дали! Мэр города выделаешь гранды много на что, только это же надо идти подавать документы и делать а вам видать некогда, писать тут такие комментарии видать важнее 😉
А как называется кафе? Я к вам загляну, посмотрю, что у вас за ассортимент. Заранее спасибо.
Мы рады за вас. Честно.
Есть одна мааааленькая проблема - Москва не Россия.
И гранды за МКАД либо не дают, либо даёт столько, что можно открыть только бутылку Буратино.
Даже если это, случайно правда, то как там с платежеспособностью клиентов? Они тоже на лишнюю чашку кофе у мэра Москвы просят и получают гранды?
Бизнес говорит на высоте. Продажи идут, кафе трафик в ТЦ поднимает. Все идут в ТЦ в котором все закрыто только ради кафе.
С регистрацией! Добро пожаловать!
Кинотеатры на 3 буквы послали и ТЦ пошлют. А граждан туда посылать - это вообще традиция.
С вами, простыми гражданами которые просят положенную помощь рассчитались ещё в 2020-2021… правда прививками…
Так и у них нет гарантии что-то получить. Попросить то ты можешь
Падишах еще не помер, расходимся
Когда зашел что-то прокомментировать, но комментировать нечего, всё уже 90 раз прокомментировано.
⚡В России запретили расставлять все точки над i
Вот те раз.
Вы удивлены?
Очень.
Теперь вы Sergel Llstopad
Ситуация конечно неоднозначная.
Посмотрел в интернете, сказали что всё абсолютно однозначно. Это очередное нападение Мордора на свободу и нужно срочно выходить и свергать.
Предлагаю просто подождать когда в бункер проберется хоббит с кольцом.
А стабильность выйдет погулять?
Она в спецкомандировке в Украине.
Новости.
Курс красивый, а вот торги сократились. В марте брокеры вывели рекордное количество денег участвовавшие в торгах.
"Я больше не вкладываю в российские компании", - заявляют с места событий, - "Зачем мне эти ваши загнивающие ценности, у меня есть дом и и коровы в Сибири"
Тетрапаки все-таки уходят, в Минпромторге выражают обеспокоенность.
Импортные бренды водки стали покупать реже. Национальная гордость под угрозой.
"Ты втираешь мне какую-то дичь", - ответили музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры, по поводу оплаты лицензий в рублях. Западные партнеры солидарны.
Союз ТЦ просит послабления с налогами, вождь недоволен.
Кремль: "Нам помогут братья китайцы!"
Китайцы: выходят из чата.
Samsung и Apple, совместно с казахами, представляют новый бизнес-проект, закупите смартфоны по цене розницы оптом.
Закупите смартфоны по цене розницы оптом! Не сосете, а побеждаете Байдена.
Кросcовки Динамо скоро вернутся! Nike не продлили соглашение со своими франчайзи.
"Не национализируйте, ироды, давайте лучше продадим!" - Михаил Задорнов о присоединениb "Открытия" к ВТБ.
Власти пообещали повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10%.
Уровень поддержки царя вырос на 5 пунктов.
Рынку страхования п***а.
Лично внесу вклад в экономику нашей страны в это непростое время - и начну глушить алкоголь как минимум на 14% больше год от года.
Так победим!
Так так, а про Paysend подробнее, что значит не ушла? Я так и не могу получить через неё перевод
Вроде где-то в сарае на даче были бидоны за молоком ходить. Минпромторг может расслабиться
Больше все-го волнует Huawei, но они не выходят на связь😂
Вам хороший айтишник нужен чтоб связь настроил))
Но они тоже не на связи.
То что падение будет это однозначно, вопрос когда...
@Больше всего их волнует Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь.@
Ха-ха! Большой, Могучий, Нефритовый! В не зоны доступа!
@Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%@
Ха-ха! При инфляции в 20%? Ах какие молодцы! Браво!