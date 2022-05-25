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Финансы
Квадратный чайник

Новости и тексты на фоне 91 дня «операции»: ТЦ просят льгот, страховщики ждут падения рынка на 10-20% в 2022 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Hanna Loban/shutterstock

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 25 мая: доллар — 56,96 рублей, евро — 58,87 рублей.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 24 мая — 56,8 рублей, евро — 58,55 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:15 мск 24 мая — 58,12 рублей, евро — 62,41 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,98 рублей.

В марте 2022 года частные инвесторы забрали рекордный за четыре года объём денег с брокерских счетов, подсчитали в ЦБ (он сократился с 950,4 млрд рублей до 689,7 млрд). Речь идёт о свободных средствах, без учёта вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.

Что происходит

Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочки упаковкой. Всё из-за угрозы перебоев поставок от Tetra Pak, пишут «Ведомости».

Запрет на импорт алкоголя из России негативно сказался на производителе водки «Русский стандарт» — группе «Руст». За январь-апрель она снизила выпуск водки на 14% год к году, уступив позиции «Татспиртпрому» и Алкогольной сибирской группе.

Музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры предупредили администрацию президента о рисках при создании специальных рублёвых счетов для расчётов с иностранными правообладателями. Лейблы боятся, что не смогут оперативно получить доступ к такому счёту, видеосервисы — что зарубежные студии будут разрывать договоры.

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Российский союз ТЦ попросил у Минпромторга льготы в условиях «непростой экономической ситуации»: заморозку до конца года выплат налогов на землю и имущество и изменение расчёта налогооблагаемой базы — не по кадастровой стоимости, а по объёму выручки объектов.

Минцифры и операторы связи обсудили перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования — чтобы понять реальную ситуацию, выяснил «Ъ». Больше всего их волнует Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь.

Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники подают заявки на документы, позволяющие продавать её в Евразийском экономическом союзе. Формально сертификация может проводиться для поставок в другие страны ЕАЭС, но эксперты считают, что производители рассчитывают возобновить продажи в России.

Nike не продлила соглашение с Inventive Retail Group (IRG) — крупнейшим франчайзи в стране, узнали «Ведомости». Поставки Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. В текущих реалиях IRG будет вынуждена закрыть монобрендовые магазины.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин назвал спорными плюсы от присоединения банка к ВТБ и перечислил минусы обсуждаемой сделки. По его мнению, несмотря на санкции, «Открытие» ещё можно продать инвесторам.

Иностранная система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, продолжила работу, рассказали «Ъ» участники платёжного рынка.

Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%, рассказали источники «Ведомостей».

Большинство участников рынка страхования ждут его падения по итогам 2022 года более чем на 10%, или на 180 млрд рублей год к году: 41% опрошенных ждут падения на 10-20%, а 23% — более чем на 20%. Это следует из опроса рейтингового агентства «Эксперт РА».

Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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48 комментариев
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Вадим Д.

Увы, люди все длиннее говорят и все короче слушают.

– доллар чуть дешевле
– рекорд инвесторов по изъятию денег с брокерских счетов установлен в марте 2022-го
– минпромторг не допустит производство молока без упаковки
– Русский стандарт и Зелёная марка в большой печали - выпуск упал на 14%
– рублёвые счета угрожают музыкальным лейблам и онлайн-кинотеатрам разрывом договоров с зарубежными студиями
– союз ТЦ просит льгот у минпромторга. Но тот занят упаковкой для молока
– минцифры и ОПСосы не понимают реальную ситуацию, взволнованы позицией Huawei - она не выходит на связь, что иронично
– Samsung и Apple хотят продавать технику в ЕАЭС и расчитывают на продажи в России, считают эксперты
– Nike остановила поставки, товар в дефиците
– Открытие не верит в плюсы от присоединения к ВТБ и видит одни минусы
– система переводов Paysend "ушла", но продолжает работу, 2 стула господам!
– власти повысят МРОТ и пенсии аж на 10%
– рынок страхования ожидает падение на 10% в 2022-м.

Сегодня:
Международный день пропавших детей;
День полотенца;
День филолога в России;
День Нерпенка;
Всемирный день щитовидной железы;
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

Желаю всем роскошного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога)

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Ценный шар

С днем полотенца господа. Шампанского! Кто бы мы без них.

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Вадим Д.

Неумытые трубочисты. Стыд и срам нам!

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Пришелец

ТЦ не льгот пора просить, а пощады.

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Ценный шар
ТЦ не льгот пора просить, а пощады.

В ТЦ и так ветер гуляет, народ по старой памяти заходит в супермаркеты при них, за продуктами, а основные площади пустые. Мегу не узнать, как Икея ушла.

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Пришелец

О том и речь. Живые трупы. Завтра все остальные арендаторы потребуют пересмотра арендных ставок ввиду падения трафика из-за ухода якорей и привет банкротство.

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Никита Каляев

Всех у кого есть щитовидка с праздником

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Вадим Д.

А у кого нет – с днём полотенца!

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Артур Анатольевич Ротарь

ТЦ все, скоро будут сельпо и универмаги 80-х.

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Andrey Olenin

За сразу уж купеческие базары средневековья, хули там. И платить будем монетами золотыми, серебряными. Ну а чо, визу с мастером то отключили.
И носить будем холщевые плащи тоже как в средневековье, одежду покупать-то теперь совсем негде

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Анжелика Астахова

Бред конечно вы пишите, жаль вас (

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Ценный шар

С регистрацией, добро пожаловать на VC.

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Алексей Усов

Ну я так понял, что это сарказм на первый коммент. Жаль будет, если я ошибаюсь)))

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Неизменный браслет

И вас с регистрацией!

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Артур Анатольевич Ротарь

Тоже как вариант

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Владимир Кондратьев

пойду закажу себе доспехи в мастерской.

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Анжелика Астахова

Все уже давно в интернете торгуют😉

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Сидор

А давайте тоже попросил помощи у Правительства?
Как граждане страны?

Чем мы хуже ТЦ, кинотеатров, застройщиков, нефтяников и банков?

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Вадим Д.

Хуже мы, у них свои союзы есть.

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Анжелика Астахова

Ещё очередной бред,я как предприниматель попросила у правительства Москвы денег на открытие кафе-дали! Мэр города выделаешь гранды много на что, только это же надо идти подавать документы и делать а вам видать некогда, писать тут такие комментарии видать важнее 😉

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Ценный шар

А как называется кафе? Я к вам загляну, посмотрю, что у вас за ассортимент. Заранее спасибо.

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Сидор

Мы рады за вас. Честно.
Есть одна мааааленькая проблема - Москва не Россия.
И гранды за МКАД либо не дают, либо даёт столько, что можно открыть только бутылку Буратино.

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Ezis Ozols

Даже если это, случайно правда, то как там с платежеспособностью клиентов? Они тоже на лишнюю чашку кофе у мэра Москвы просят и получают гранды?

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Владимир Кондратьев

Бизнес говорит на высоте. Продажи идут, кафе трафик в ТЦ поднимает. Все идут в ТЦ в котором все закрыто только ради кафе.

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ROME

С регистрацией! Добро пожаловать!

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Пришелец

Кинотеатры на 3 буквы послали и ТЦ пошлют. А граждан туда посылать - это вообще традиция.

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Артур Анатольевич Ротарь

С вами, простыми гражданами которые просят положенную помощь рассчитались ещё в 2020-2021… правда прививками…

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Ezis Ozols

Так и у них нет гарантии что-то получить. Попросить то ты можешь

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Alfa Sierra

Падишах еще не помер, расходимся

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Александр Котовский

Когда зашел что-то прокомментировать, но комментировать нечего, всё уже 90 раз прокомментировано.

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S.Capusta

⚡В России запретили расставлять все точки над i

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Ценный шар

Вот те раз.

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S.Capusta

Вы удивлены?

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Ценный шар

Очень.

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Национальный меч

Теперь вы Sergel Llstopad

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Ценный шар

Ситуация конечно неоднозначная.

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Станислав Назаров

Посмотрел в интернете, сказали что всё абсолютно однозначно. Это очередное нападение Мордора на свободу и нужно срочно выходить и свергать.

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Владимир Кондратьев

Предлагаю просто подождать когда в бункер проберется хоббит с кольцом.

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Kirill Kazakov

А стабильность выйдет погулять?

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Alex Gurulli

Она в спецкомандировке в Украине.

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Многие бокалы

Новости.
Курс красивый, а вот торги сократились. В марте брокеры вывели рекордное количество денег участвовавшие в торгах.
"Я больше не вкладываю в российские компании", - заявляют с места событий, - "Зачем мне эти ваши загнивающие ценности, у меня есть дом и и коровы в Сибири"

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Многие бокалы

Тетрапаки все-таки уходят, в Минпромторге выражают обеспокоенность.

Импортные бренды водки стали покупать реже. Национальная гордость под угрозой.

"Ты втираешь мне какую-то дичь", - ответили музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры, по поводу оплаты лицензий в рублях. Западные партнеры солидарны.

Союз ТЦ просит послабления с налогами, вождь недоволен.

Кремль: "Нам помогут братья китайцы!"
Китайцы: выходят из чата.

Samsung и Apple, совместно с казахами, представляют новый бизнес-проект, закупите смартфоны по цене розницы оптом.
Закупите смартфоны по цене розницы оптом! Не сосете, а побеждаете Байдена.

Кросcовки Динамо скоро вернутся! Nike не продлили соглашение со своими франчайзи.

"Не национализируйте, ироды, давайте лучше продадим!" - Михаил Задорнов о присоединениb "Открытия" к ВТБ.

Власти пообещали повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10%.
Уровень поддержки царя вырос на 5 пунктов.

Рынку страхования п***а.

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Слегка Придурковатый

Лично внесу вклад в экономику нашей страны в это непростое время - и начну глушить алкоголь как минимум на 14% больше год от года.

Так победим!

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Denis Kosov

Так так, а про Paysend подробнее, что значит не ушла? Я так и не могу получить через неё перевод

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Pushkareva Ekaterina

Вроде где-то в сарае на даче были бидоны за молоком ходить. Минпромторг может расслабиться

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Эзиз Артыков

Больше все-го волнует Huawei, но они не выходят на связь😂
Вам хороший айтишник нужен чтоб связь настроил))
Но они тоже не на связи.

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Иван Нижинский

То что падение будет это однозначно, вопрос когда...

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Неизменный браслет

@Больше всего их волнует Huawei, которая прямо не заявила о запрете поставок, но перестала выходить на связь.@
Ха-ха! Большой, Могучий, Нефритовый! В не зоны доступа!
@Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%@
Ха-ха! При инфляции в 20%? Ах какие молодцы! Браво!

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