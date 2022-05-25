Финансы
Маша Цепелева

Мэрия Москвы отменит штрафы для бизнеса за нарушения ковидных ограничений и компенсирует уже оплаченные Статьи редакции

Общая сумма, которую вернут или не будут взыскивать — 13,6 млрд рублей.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» из-за «падения реальных доходов граждан». Органы исполнительной власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Это не касается несоблюдения режима изоляции во время заболевания Covid-19.
  • Амнистия вступает в силу 1 июня 2022 года. Скачать заявление на субсидии за уже оплаченные штрафы можно будет на сайте mos.ru. Это касается всех штрафов, оплаченных до дня вступления в силу постановления мэрии.
  • Для получения субсидий жители Москвы, ИП и юрлица могут обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении наказания и документа, подтверждающего оплату.
  • Общая сумма, которую не будут взыскивать или вернут — около 13,6 млрд рублей.
  • С 3 марта в Москве отменили режим QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест. С 15 марта — масочный режим.

#новость #москва

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20 комментариев
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Слегка Придурковатый

Если даже мэр столицы пишет, что у москвичей доходы отрицательно растут, представьте, какая ситуация у людей, проживающих в провинции.

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Skyray

Я живу на Дальнем Востоке, это провинция провинции.
Сограждане говорят им заебись, кайфуют, смотрят в будущее в районе календарного дня.

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Слегка Придурковатый

Вы там можете в Китай на шопинг съездить как в соседний магазин. Так что вы не очень-то и провинция по нынешним временам. А когда щас челноки попрут - вам и карты в руки. Можете ваще стать второй столицей. Так-то!

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Eternal Hate

В Китай на шоппинг мы могли съездить лет 15 назад. Ещё про дешёвые морепродукты миф вспомни

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Skyray

На шопинк в Китай ездило малое количество людей, потому что все хавает ебанутая комуналка, пизданутые цены на продукты ну и на все что можно придумать. Основная масса людей выходила в ноль, теперь в минус.
Челночные возможности - классно, как у них отменят Covid, попрёт дело, но второй (десятой) столицей никто не станет: была масса времени с куда более благоприятными условиями чтобы всё развить.

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Евгений Громыко

Живу в регионах, у нас уже давно все отменили, как операция началась всем стало пох...

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Vasya Stark

Проект "коронавирус" на паузе.

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Faith no More

«падения реальных доходов граждан»? как так, а в новостях говорят, что все классно и что мы встаем с колен.... неужели врут?

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Андрей Донской

А где-то в новостях действительно говорят, что доходы населения растут? Где именно?

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Skyray

Кэшбэк?

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Анна Козлова
С 3 марта в Москве отменили режим QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест. С 15 марта — масочный режим.

Хм...

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Cергей Павлихин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»
Так звучит серьезно амнистия,как будто речь не о масках и удаленке,а о реальном преступлении

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Семен Стужа
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AE1

Теперь будет штраф за ношение маски?

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Владимир Кондратьев

Я думал ковид, еще в феврале победили.

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Руслан Сурков

Уже ковид запретили?

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Андрей Арутюнян

Да , дискриминирует армию рф

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Daniil Levi

Правильно понимаю, что лучшей тактикой для бизнеса и граждан было не оплачивать штрафы? Ведь все исполнительные производства по взысканию прекратят.

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Konstantin Kortava

Не то, что нам нужно, но то, что мы заслужили.

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Garmonbon

следующей амнистией я надеюсь будет коммунальная

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