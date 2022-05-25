Мэрия Москвы отменит штрафы для бизнеса за нарушения ковидных ограничений и компенсирует уже оплаченные Статьи редакции
Общая сумма, которую вернут или не будут взыскивать — 13,6 млрд рублей.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» из-за «падения реальных доходов граждан». Органы исполнительной власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Это не касается несоблюдения режима изоляции во время заболевания Covid-19.
- Амнистия вступает в силу 1 июня 2022 года. Скачать заявление на субсидии за уже оплаченные штрафы можно будет на сайте mos.ru. Это касается всех штрафов, оплаченных до дня вступления в силу постановления мэрии.
- Для получения субсидий жители Москвы, ИП и юрлица могут обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении наказания и документа, подтверждающего оплату.
- Общая сумма, которую не будут взыскивать или вернут — около 13,6 млрд рублей.
- С 3 марта в Москве отменили режим QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест. С 15 марта — масочный режим.
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Если даже мэр столицы пишет, что у москвичей доходы отрицательно растут, представьте, какая ситуация у людей, проживающих в провинции.
Я живу на Дальнем Востоке, это провинция провинции.
Сограждане говорят им заебись, кайфуют, смотрят в будущее в районе календарного дня.
Вы там можете в Китай на шопинг съездить как в соседний магазин. Так что вы не очень-то и провинция по нынешним временам. А когда щас челноки попрут - вам и карты в руки. Можете ваще стать второй столицей. Так-то!
В Китай на шоппинг мы могли съездить лет 15 назад. Ещё про дешёвые морепродукты миф вспомни
На шопинк в Китай ездило малое количество людей, потому что все хавает ебанутая комуналка, пизданутые цены на продукты ну и на все что можно придумать. Основная масса людей выходила в ноль, теперь в минус.
Челночные возможности - классно, как у них отменят Covid, попрёт дело, но второй (десятой) столицей никто не станет: была масса времени с куда более благоприятными условиями чтобы всё развить.
Живу в регионах, у нас уже давно все отменили, как операция началась всем стало пох...
Проект "коронавирус" на паузе.
«падения реальных доходов граждан»? как так, а в новостях говорят, что все классно и что мы встаем с колен.... неужели врут?
А где-то в новостях действительно говорят, что доходы населения растут? Где именно?
Кэшбэк?
Хм...
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»
Так звучит серьезно амнистия,как будто речь не о масках и удаленке,а о реальном преступлении
Теперь будет штраф за ношение маски?
Я думал ковид, еще в феврале победили.
Уже ковид запретили?
Да , дискриминирует армию рф
Правильно понимаю, что лучшей тактикой для бизнеса и граждан было не оплачивать штрафы? Ведь все исполнительные производства по взысканию прекратят.
Не то, что нам нужно, но то, что мы заслужили.
следующей амнистией я надеюсь будет коммунальная