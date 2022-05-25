Переименование «Тинькофф» не на повестке дня, заявил предправления: у банка сейчас много «хлопот» Статьи редакции
В апреле компания говорила, что проведёт ребрендинг в течение 2022 года, поскольку банк «перерос именной бренд».
Руководство «Тинькофф» пока не придумало новый бренд, и вопрос переименования не стоит на повестке дня. Об этом рассказал после заседания совета Ассоциации банков России предправления банка Станислав Близнюк, пишет Forbes.
Топ-менеджер добавил, что «Тинькофф» может использовать бренд бессрочно, право на него в России и СНГ принадлежит банку.
- «Тинькофф» объявил о том, что проведёт ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда, в апреле. В компании отмечали, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли основателя Олега Тинькова в TCS Group (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами). После этого предприниматель написал в соцсетях, что «забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha». В компании заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.
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Придумывают как оформить на клиента ипотеку при заходе в приложение?
При любом упоминании Тинькофф в приемной автору автоматически оформляется кредит.
@Тинькофф - проверка на выдачу кредита при упоминании
Здравствуйте, Максим Сергеевич! Средства в размере 6 980 000 руб уже переведены застройщику. Первый платёж 25 июня в размере 121 000 руб. Остальные условия отправили вам на почту. Желаем приятного новоселья! Ваш банк Тинькофф.
Не переобулись, а переосмыслили.
Смена названия на почве антивоенной позиции Олега Тинькова — это готовое приглашение банка под санкции. Сами прямо попросят.
Но это приятные хлопоты, когда осваиваешь купленное с таким дисконтом ))))))
точно, выносишь пару экономических трупов, полы отмыл, диван поставил, и как дома
Ну всё верно, у российских банков сейчас есть куда важнее заботы, чем перерастание фамилий.
Блокировать счета просто потому, что могут?
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База
Можно назвать Тенёк, и лого в виде тени от Олега
Как и у его клиентов)
Ну у них конечно столько репутационных потерь, что одним ребрендингом тут не отделаешься
Ретиньковизация
Какие «события»? Что-то произошло?
Думают, как настроить микрофон, чтобы при вдохе оформлять кредит.
При установке приложения автоматическое согласие на кредит, рассрочку, каско с осаго, даже если машины нет
То стоит, то не стоит 😁
У нас сейчас хлопот больше. Недавно все почему-то начали рассрочки оформлять
ТинькOFF - вот вам ребрендинг бесплатно.
Да мы по приемной тут видим. Причем банк сам генерит хлопоты и себе и пользователям.