Финансы
Квадратный чайник

Переименование «Тинькофф» не на повестке дня, заявил предправления: у банка сейчас много «хлопот» Статьи редакции

В апреле компания говорила, что проведёт ребрендинг в течение 2022 года, поскольку банк «перерос именной бренд».

Руководство «Тинькофф» пока не придумало новый бренд, и вопрос переименования не стоит на повестке дня. Об этом рассказал после заседания совета Ассоциации банков России предправления банка Станислав Близнюк, пишет Forbes.

У нас сейчас хлопот больше. Это не стоит на повестке дня. Мы эту работу будем обдумывать и в течение года какую-нибудь версию выскажем.

Станислав Близнюк
предправления «Тинькофф»

Топ-менеджер добавил, что «Тинькофф» может использовать бренд бессрочно, право на него в России и СНГ принадлежит банку.

  • «Тинькофф» объявил о том, что проведёт ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда, в апреле. В компании отмечали, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли основателя Олега Тинькова в TCS Group (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами). После этого предприниматель написал в соцсетях, что «забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha». В компании заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.

#новость #тинькофф

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23 комментария
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Максим Ефимов

Придумывают как оформить на клиента ипотеку при заходе в приложение?

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Василий Степанофф

При любом упоминании Тинькофф в приемной автору автоматически оформляется кредит.

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Максим Ефимов

@Тинькофф - проверка на выдачу кредита при упоминании

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Andrey Vorozhev

Здравствуйте, Максим Сергеевич! Средства в размере 6 980 000 руб уже переведены застройщику. Первый платёж 25 июня в размере 121 000 руб. Остальные условия отправили вам на почту. Желаем приятного новоселья! Ваш банк Тинькофф.

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Пришелец

Не переобулись, а переосмыслили.

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Павел Евграфович

Смена названия на почве антивоенной позиции Олега Тинькова — это готовое приглашение банка под санкции. Сами прямо попросят.

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Дмитрий Михайлович

Но это приятные хлопоты, когда осваиваешь купленное с таким дисконтом ))))))

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Джон Картошкин

точно, выносишь пару экономических трупов, полы отмыл, диван поставил, и как дома

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Вадим Д.

Ну всё верно, у российских банков сейчас есть куда важнее заботы, чем перерастание фамилий.

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Конечный кавалер

Блокировать счета просто потому, что могут?

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AIAIAI

База

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Arr Arutyunyan

Можно назвать Тенёк, и лого в виде тени от Олега

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Johnny Vorony
у банка сейчас много «хлопот»

Как и у его клиентов)

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Денис

Ну у них конечно столько репутационных потерь, что одним ребрендингом тут не отделаешься

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High Stakes

Ретиньковизация

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Порядочный Влад
«Тинькофф» объявил о том, что проведёт ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда, в апреле. В компании отмечали, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».

Какие «события»? Что-то произошло?

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NNM ASSN

Думают, как настроить микрофон, чтобы при вдохе оформлять кредит.

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Сергей И

При установке приложения автоматическое согласие на кредит, рассрочку, каско с осаго, даже если машины нет

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Lukas Dexter

То стоит, то не стоит 😁

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Влад Асташевич

У нас сейчас хлопот больше. Недавно все почему-то начали рассрочки оформлять

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Andrey Yu

ТинькOFF - вот вам ребрендинг бесплатно.

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Александр Сидоров
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Вася Пражкин
у банка сейчас много «хлопот»

Да мы по приемной тут видим. Причем банк сам генерит хлопоты и себе и пользователям.

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