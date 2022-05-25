Сейчас они не проходят по выручке — 90% её должно быть от разработки ПО.

Банки всё больше становятся похожи на ИТ-компании, и в них растёт доля ИТ-специалистов, но при этом они не получают такие же налоговые льготы, передаёт РБК слова предправления «Тинькофф» Станислава Близнюка.

Сейчас есть некая диспропорция конкуренции между банками и другими ИТ-компаниями: почему-то для ИТ-компаний дают набор льгот, начиная от налоговых, отсрочки от армии, какие-то ипотеки раздают, но почему-то банковское сообщество от этого отстраняют, и это создает неравноправное поле для ИТ-специалистов, которые работают в банковской сфере классической и условных ИT-компаниях. Станислав Близнюк председатель правления «Тинькофф»

Например, даже признание «Сбера» ИТ-компанией позволяет его ИТ-специалистам получить только отсрочку от армии, для остального — льготные кредиты для компаний, льготная ипотека для сотрудников, пониженные ставки налога на прибыль и страховым взносам — банк не подходит.

Важный аспект — распространять вот эти льготы [и на банки], потому что мы живем в одном поле с точки зрения ИT-специалистов. Станислав Близнюк председатель правления «Тинькофф»

Сейчас претендовать на эти льготы могут только аккредитованные ИТ-компании, которые получают не менее 90% выручки от разработки ПО.