Финансы
Умерший турник

Глава «Тинькофф»: льготы для ИТ-компаний нужно распространить и на банки Статьи редакции

Сейчас они не проходят по выручке — 90% её должно быть от разработки ПО.

Банки всё больше становятся похожи на ИТ-компании, и в них растёт доля ИТ-специалистов, но при этом они не получают такие же налоговые льготы, передаёт РБК слова предправления «Тинькофф» Станислава Близнюка.

Сейчас есть некая диспропорция конкуренции между банками и другими ИТ-компаниями: почему-то для ИТ-компаний дают набор льгот, начиная от налоговых, отсрочки от армии, какие-то ипотеки раздают, но почему-то банковское сообщество от этого отстраняют, и это создает неравноправное поле для ИТ-специалистов, которые работают в банковской сфере классической и условных ИT-компаниях.

Станислав Близнюк

председатель правления «Тинькофф»

Например, даже признание «Сбера» ИТ-компанией позволяет его ИТ-специалистам получить только отсрочку от армии, для остального — льготные кредиты для компаний, льготная ипотека для сотрудников, пониженные ставки налога на прибыль и страховым взносам — банк не подходит.

Важный аспект — распространять вот эти льготы [и на банки], потому что мы живем в одном поле с точки зрения ИT-специалистов.

Станислав Близнюк
председатель правления «Тинькофф»

Сейчас претендовать на эти льготы могут только аккредитованные ИТ-компании, которые получают не менее 90% выручки от разработки ПО.

#новость #банки

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43 комментария
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Вадим Д.

Правильно! На банки. И на ТЦ. И на бани. Там ведь и сетка есть, и видеонаблюдение, и вифи работает. Чем не ИТ-конторы?

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Денис

То есть банковский финтех для вас не является частью it сектора? Где-то заплакали тысяч банковских java программистов

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Вадим Д.

Является, разумеется. Только вот бант от этого ИТ-компанией не станет.
Подразделение банка, ведущее исследования/разработки/тесты/внедрение/сопровождение – определённо ИТ-компания.

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Денис

Согласен, по хорошему как-то надо вводить эти льготы, но не на весь банк, на отдельные департаменты

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Вадим Д.

Полностью согласен. Но это опять и снова вопрос проработки законов.
А там госдума (вчера, к примеру) принимает всё, что дают с первого захода. Видно законы-то все – идеальные, добавить/поправить нечего.

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Илья Попов

Потому что они идеальные ( депутаты). Они так считают.

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Д Хб

А я не согласен, мы тут не в разработку, а в бюрократию играем.

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Денис

Скорее уж нами играют, чем мы...

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Денис Ананьев

Бизнес который построен на комиссии как может считаться IT?

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Пришелец

Каждому гражданину по IT-компании!

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Grigoriy Malyshev

Я за вас проголосую!

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ivan krapivin

Банк будет получать льготы после просмотра сториз в аккаунте Набиуллиной

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Dimitri

Давайте тогда всех кто хоть что-то на компьютере делает, назовем IT и льготы выделим.

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Илья Ив

всё что на калькуляторе считается-всё IT)

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Илья Попов

А кто сделал первый калькулятор он отец всех айтишников. Давайте выпьем за отца царя.

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I0

Что мешает банкам выделать ИТ в отдельную компанию?

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Недостаточный огонь

Они ж обанкротятся, вы чего, им нужна поддержка в столько трудные и темные времена)

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Национальный меч

Жадность. Им нужны льготы на весь банк, а не одно подразделение.

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Дмитрий Кузнецов

Вот тоже этих причитаний не понял. Выделяйте свой Тиньтех и пусть он льготы получает (хотя непонятно за что, если он работает на единственного заказчика, а не на широкий рынок).

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I0

Ну можно какую-нибудь CRM продавать стартапам

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Дмитрий Кузнецов

Особенно позабавили льготные кредиты. Банку. Льготные. Тинькову.

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Владислав Брючко

Льготы для банков - нет. Вообще непонятно, как из топ провёл параллель между банком и it-компанией. Они за разное деньги получают и платят люди за разное.

А льготы для айти специалистов, которые работают в банк - это да, логично распространить.

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Drunkenmaasta

А если на предприятии есть сторож, который на смартфоне в нарды играет, это тоже айти получается?

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Денис

Интересное у Вас понимание специфики работы it-сотрудников

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Drunkenmaasta

Так, стопэ, падажжи я че, тогда не айтишник получается???

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Денис

А льготы получаешь?

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Drunkenmaasta

Ну как продакт менеджер конечно получаю. Продукты со склада пизжу это же продакт менеджмент, да?

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Drunkenmaasta

Ну как продакт менеджер конечно получаю. Продукты со склада пизжу это же продакт менеджмент, да?

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Денис

Все правильно, перераспределение ресурсов на предприятии

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Drunkenmaasta

В резюме добавлю ресурс- менеджмент, прошу Вас подтвердить данный навык в линкедине.

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Ринат Айзен

Ишь ты какие несчастные банкиры, велком на наш завод, поработайте на нашу зп)

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Денис

Проклятый капитализм и социальное неравенство!

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Mr. Anderson

Каждый думает только о себе. Льготы только для IT компаний. А сотрудники отделов IT ЛЮБЫХ компаний идут лесом от льгот. Вот банки теперь зашевелились. Видимо народ уходит и хотят завлечь.

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Forgotten Games

Ага, ага. Каждый в душе немножечко IT-шник?

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Шпуля Шунтиковна

Одного не могу понять.... Мы собираемся поддерживать IT. специалистов в этой области. А простите - фермеров, сантехников, парикмахеров, тренеров (про учителей и врачей не говорю, уже оскомину набило) и всех остальных поддерживать не надо??? Жрать то эти IT что будут? И их физические потребности кто обслуживает..?.

Пы.сы: сегодня пыталась получить "поддержку". Соответствую всем требованиям для IT. Но сказали - "не положено". Видители я ИП.... без комментариев в общем..

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Shoo

А зачем фермеров поддерживать, они и так никуда не денутся.
Это айтишники эти ваши положили макбук в рюкзак, взяли смузи и поехали работать в другую страну.
С фермерами так не работает.

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Алексей Терно

Не можешь уехать из страны, значит и "поддержка" не нужна

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Henry Hetz

Слушайте, банки, вы или трусы оденьте, или крестик снимите.
Другими словами: если вы IT-компания, то сдайте банковскую лицензию. Если вы банк - не надо пытаться выдать себя за IT-компанию. Все прекрасно понимают, что современный бизнес во многом состоит из софта и прочих IT-решений, но при этом вы создаёте этот софт для нужд своего бизнеса и для собственного использования.

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Герман Манвелов

Программисты работают не только в сертифицированных IT-компаниях, но и в банках, и других видах компаний. Если государство решило поддержать программистов, чтобы они не сбежали зарубеж, то почему поддерживают одних, и не поддерживают других?

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Madina Djalilova

Да. Банкам надо больше льгот.
А какому нибудь швейно-молочному производству - НДС повысить, тройник маркировку и проверки 2 раза в неделю

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Андрей Храмченко

Надо делать именно на it специалиста льготы и не важно где он работает.

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Muxa84

Не правильно сформулировал чел. из тинькоф. Не нужно распространять льготы "На И Банки"

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Дарья Смирнова

У Тиньков офиса-то нет, сам в Лондоне, какие ему льготы? Перебьется.

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