Глава «Тинькофф»: льготы для ИТ-компаний нужно распространить и на банки Статьи редакции
Сейчас они не проходят по выручке — 90% её должно быть от разработки ПО.
Банки всё больше становятся похожи на ИТ-компании, и в них растёт доля ИТ-специалистов, но при этом они не получают такие же налоговые льготы, передаёт РБК слова предправления «Тинькофф» Станислава Близнюка.
Например, даже признание «Сбера» ИТ-компанией позволяет его ИТ-специалистам получить только отсрочку от армии, для остального — льготные кредиты для компаний, льготная ипотека для сотрудников, пониженные ставки налога на прибыль и страховым взносам — банк не подходит.
Сейчас претендовать на эти льготы могут только аккредитованные ИТ-компании, которые получают не менее 90% выручки от разработки ПО.
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Правильно! На банки. И на ТЦ. И на бани. Там ведь и сетка есть, и видеонаблюдение, и вифи работает. Чем не ИТ-конторы?
То есть банковский финтех для вас не является частью it сектора? Где-то заплакали тысяч банковских java программистов
Является, разумеется. Только вот бант от этого ИТ-компанией не станет.
Подразделение банка, ведущее исследования/разработки/тесты/внедрение/сопровождение – определённо ИТ-компания.
Согласен, по хорошему как-то надо вводить эти льготы, но не на весь банк, на отдельные департаменты
Полностью согласен. Но это опять и снова вопрос проработки законов.
А там госдума (вчера, к примеру) принимает всё, что дают с первого захода. Видно законы-то все – идеальные, добавить/поправить нечего.
Потому что они идеальные ( депутаты). Они так считают.
А я не согласен, мы тут не в разработку, а в бюрократию играем.
Скорее уж нами играют, чем мы...
Бизнес который построен на комиссии как может считаться IT?
Каждому гражданину по IT-компании!
Я за вас проголосую!
Банк будет получать льготы после просмотра сториз в аккаунте Набиуллиной
Давайте тогда всех кто хоть что-то на компьютере делает, назовем IT и льготы выделим.
всё что на калькуляторе считается-всё IT)
А кто сделал первый калькулятор он отец всех айтишников. Давайте выпьем за отца царя.
Что мешает банкам выделать ИТ в отдельную компанию?
Они ж обанкротятся, вы чего, им нужна поддержка в столько трудные и темные времена)
Жадность. Им нужны льготы на весь банк, а не одно подразделение.
Вот тоже этих причитаний не понял. Выделяйте свой Тиньтех и пусть он льготы получает (хотя непонятно за что, если он работает на единственного заказчика, а не на широкий рынок).
Ну можно какую-нибудь CRM продавать стартапам
Особенно позабавили льготные кредиты. Банку. Льготные. Тинькову.
Комментарий удален модератором
Льготы для банков - нет. Вообще непонятно, как из топ провёл параллель между банком и it-компанией. Они за разное деньги получают и платят люди за разное.
А льготы для айти специалистов, которые работают в банк - это да, логично распространить.
А если на предприятии есть сторож, который на смартфоне в нарды играет, это тоже айти получается?
Интересное у Вас понимание специфики работы it-сотрудников
Так, стопэ, падажжи я че, тогда не айтишник получается???
А льготы получаешь?
Ну как продакт менеджер конечно получаю. Продукты со склада пизжу это же продакт менеджмент, да?
Ну как продакт менеджер конечно получаю. Продукты со склада пизжу это же продакт менеджмент, да?
Все правильно, перераспределение ресурсов на предприятии
В резюме добавлю ресурс- менеджмент, прошу Вас подтвердить данный навык в линкедине.
Ишь ты какие несчастные банкиры, велком на наш завод, поработайте на нашу зп)
Проклятый капитализм и социальное неравенство!
Каждый думает только о себе. Льготы только для IT компаний. А сотрудники отделов IT ЛЮБЫХ компаний идут лесом от льгот. Вот банки теперь зашевелились. Видимо народ уходит и хотят завлечь.
Ага, ага. Каждый в душе немножечко IT-шник?
Одного не могу понять.... Мы собираемся поддерживать IT. специалистов в этой области. А простите - фермеров, сантехников, парикмахеров, тренеров (про учителей и врачей не говорю, уже оскомину набило) и всех остальных поддерживать не надо??? Жрать то эти IT что будут? И их физические потребности кто обслуживает..?.
Пы.сы: сегодня пыталась получить "поддержку". Соответствую всем требованиям для IT. Но сказали - "не положено". Видители я ИП.... без комментариев в общем..
А зачем фермеров поддерживать, они и так никуда не денутся.
Это айтишники эти ваши положили макбук в рюкзак, взяли смузи и поехали работать в другую страну.
С фермерами так не работает.
Не можешь уехать из страны, значит и "поддержка" не нужна
Слушайте, банки, вы или трусы оденьте, или крестик снимите.
Другими словами: если вы IT-компания, то сдайте банковскую лицензию. Если вы банк - не надо пытаться выдать себя за IT-компанию. Все прекрасно понимают, что современный бизнес во многом состоит из софта и прочих IT-решений, но при этом вы создаёте этот софт для нужд своего бизнеса и для собственного использования.
Программисты работают не только в сертифицированных IT-компаниях, но и в банках, и других видах компаний. Если государство решило поддержать программистов, чтобы они не сбежали зарубеж, то почему поддерживают одних, и не поддерживают других?
Да. Банкам надо больше льгот.
А какому нибудь швейно-молочному производству - НДС повысить, тройник маркировку и проверки 2 раза в неделю
Надо делать именно на it специалиста льготы и не важно где он работает.
Не правильно сформулировал чел. из тинькоф. Не нужно распространять льготы "На И Банки"
У Тиньков офиса-то нет, сам в Лондоне, какие ему льготы? Перебьется.