Финансы
Маша Цепелева

ЦБ перенёс запуск пилотного проекта цифрового рубля на реальных операциях на год раньше — апрель 2023-го Статьи редакции

Из-за санкций в отношении российской банковской системы.

  • Ускорение разработки системы цифрового рубля связано с санкциями, передаёт Forbes слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
  • ЦБ планировал запустить пилотный проект на реальных операциях и клиентах с 2024 года, но теперь перенёс срок на апрель 2023 года. С апреля 2024 года Банк России планирует использовать в сделках с цифровым рублём смарт-контракты.
  • Банк России объявил о проекте в октябре 2020 года. Цифровой рубль сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.
  • Регулятор начал тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. Два банка из пилотной группы успешно провели переводы цифровых рублей между клиентами через банковские мобильные приложения. Клиенты смогли открыть кошельки на платформе, обменяли безналичные на цифровые и перевели их между собой.

#новость #цифровойрубль

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Положенный инструмент

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Утечки ПД из всех основных сервисов ✅

- мы здесь -

@ утечки цифровых рублей со счетов граждан

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Иван Лезгинов

Они и сейчас неплохо утекают через "службу безопасности банка".

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Вячеслав Быков

Я все же не понимаю, в чем смысл цифрового рубля? Его можно будет как крипту на флешке носить?

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Андрей Николаев

А как можно это не понимать? Людей переводят на полный безнал, который не снимешь, не потрогаешь, не увидишь, и кошельки будут полностью принадлежать государству. Поработал хорошо - тебе увеличили циферки, чтобы ты мог купить то, что тебе скажут (Как в китае сейчас тестируют зарплаты со сроком годности). Вышел на митинг - обнулили твои циферки.

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Поджог Сараев

Если описывать будущее на один шаг вперёд, то не минусуют и санитаров не постят.
На два шага - уже начинается ОТРИЦАНИЕ :)

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Национальный меч

Цифровой рубль, это как крипта, но без её достоинств. «Майнить» будет только ЦБ, а все ходы, фамилии, явки, будут исправно логироваться и пересылаться куда надо.

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Джахор Дырдырдаев

Очередной скам короч.

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Кирилл Фотькин

бОльшая управляемость например. Установка категорий, на которые можно тратить деньги. Настраиваемый TTL, который при необходимости заставит тратить деньги.

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Алексей Дымов

Смысл цифрового рубля в том, что рубль вместо значения (суммы), становится объектом, у которого могут быть свои свойства (источник, отрасль, возможность использования/ограничения)

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Digger M

Исполнил смартконтракт - деньги тут же пришли, без посредника и задержек. Без кнопочек всяких "ой, Глаша в отпуске"; "ой, а вы вот еще нам не привезли акт об акте с актом на акте"; "денег пока нет"; "задержка финансирования" и т.д.
Да и просто отсутствие коррупционной составляющей. Любую транзакцию можно отследить от А до Я.
У бумажной банкноты есть свой номер, но отследить его сложно. Кто, кому и когда передал. Цифровой рубль можно легко отследить. Большой брат всегда будет знать происхождение данной цифровой купюры и ее "блуждание" в сети. Купили вы, условно, йогурт за 100 цифровых рублей в Перекрестке, а потом Перекресток закупил морковки (в том числе на ваши рубли), а продавец морковки купил потом себе авто... ну, логика понятна. Ваш цифровой рубль можно отследить в любой транзакции.
Вот за этим и многим другим он нужен).

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Юности вольная птица

Бедные проститутки.

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Джахор Дырдырдаев

Буду совать им флешку с цифровыми рублями в задний проход.

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Алексей Нуждин

Я тоже пытаюсь понять чем отличается Цифровой от Безналичного.

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S.Capusta

В цифровом внутри блокчейна будут все транзакции. Т.е вся история. Во всяком случае так планируют.
А в безналичном ничего подобного нет, надо искать проводки в разных банках

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designmoda

Я бы ещё добавил сюда «доп.функционал» в действительно целевой эмиссии, безе возможности использовать эту самую эмиссию нецелевым образом.

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Положенный инструмент

Наличные - untraceable
Цифровые - traceable

Изи

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Злой Полушубок

Цифровой рубль позволяет в некоторых сценариях избавиться от банков.

Кошельки для ЦР открываются пользователем самостоятельно (нужно только идентификацию пройти, но это можно делегировать почте или банкам). Операции проводятся через ЦБ и ЦБ сам осуществляет антифрод и AML. В будущем ЦБ сможет выпускать карты МИР привязанные к цифровому кошельку, а банкам останутся кредиты и доп услуги.

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Антон Штадлер

Без банков и сейчас ЦБ может обходиться. Нацсистема, ее клиринг осуществляется ЦБ через (НСПК), а не банками. Те же транзакции по карте Мир. Банки тут как сервис по работе с клиентами, а не поставщик технологий расчетов

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Иван Никитин

По моему мнению, перевести в будущем все население

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Джон Картошкин

будут знать сколько ты спиздил, ИМХО

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Иван

Цифровой рубль = электронное голосование.

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Alex Noskov

Если весь бюджет страны посадить на смарт контракты - получается прекратится коррупция?🤔

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Valeryi

Ха ха

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Андрей Николаев

Да уж, фигово. Доживаем последний более-менее нормальный год.

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Drunkenmaasta

К цифровому рублю даёшь цифровую инфляцию, цифровых менял возле вокзала и прочие прелести

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Dmitriy Dmitriev

Даёшь Цифровую Эльвиру с возможностью смены цифровой броши

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Shoo

Это уже NFT.

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Игорь Крафт

Пооооотоооооооом нам неееекогдааааааааа....а потом и и на 2037 год ...неее поммиииинайтееее лииихооооом земляяяянеее

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Владимир

Отсыпь мне тоже..

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Положенный инструмент

Ты не понял. Они наоборот ускорились.

Это тот самый рывок и скачок.

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Сергей Р.

Цифровое крепостное право намечается?

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Лысый криптоинвестор

Некоторые из особенностей которые есть у цифрового рубля в его проекте:
1) выпущенный цифровой рубль может иметь разрешённые и неразрешённые категории операций. Например, цифровые рубли выплачиваемые на детские пособия могут быть потрачены только в категориях «детские товары» и «супермаркеты», но не «табачная продукция и алкоголь». Это так благо обосновывается. Но мы то с вами понимаем, что в стоп-листе могут оказаться пожертвования иноагентам, покупка крипты и прочие неугодные операции. И не только для детских пособий.
2) Снижение роли банков. Все цифровые рубли они на блокчейне которым управляет ЦБ, деньги не хранятся в банке. Если банк лопнул вы не потеряете цифровые рубли. Роль банков снижается с транзакционной до кредитно-депозитной.
3) У каждого рубля есть своя отслеживаемая по блокчейну история - когда он был выпущен у кого побывал в каких покупках участвовал.
4) Цифровой рубль может быть отключён и выведен из оборота, например, если он использовался для нелегальных операций, например, покупки наркотиков или мошенничестве - преступники подучили деньги, но воспользоваться ими не смогут. Но опять же как вы думаете будет ли государство злоупотреблять этим пунктом?

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Недостаточный огонь

Это так руководство решило не пинать болты и заняться делом или заставят программистов(разработчиков) ишачить 24/7, чтоб проект в срок уложился по требованию серьезных дядюшек?

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Arr Arutyunyan

поражаюсь вашей возможности придать позитивному комментарию негативный оттенок)

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Недостаточный огонь

Я рад бы ошибаться, но не верю, что это все делается без какого-либо большого подвоха)

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Владимир

Жаль. Наверное.

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Джахор Дырдырдаев

Че там по блокчейну, как майнить?

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designmoda

Так майнить необязательно. Множество проектов без майнинга (классического) успешно работают.

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Джахор Дырдырдаев

Очередной скам.

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Вагиф Гаджиумаров

И я бы не отказался

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Василий Степанофф

С каждым днем новости все хуже..

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Denis

@ В сеть утек прототип смарт-контракта

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Gosoo Gosoo

Есть в мире аналоги? Как это будет работать?

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