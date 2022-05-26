Финансы
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Новости и тексты на фоне 92 дня «операции»: ЕС заморозил активы российского ЦБ на €23 млрд, США — на $100 млрд Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ЦБ

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 26 мая: доллар — 56,29 рублей, евро — 57,92 рублей.

Курс доллара на Мосбирже на 10:10 мск — 60,1 рублей, евро — 61,63 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 06:12 мск — 60,02 рублей, евро — 64,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,95 рублей.

Санкции

В Евросоюзе в рамках санкций заморозили активы российского ЦБ на €23 млрд. США заморозили активы регулятора на $100 млрд.

Что происходит

Отдельные российские интернет-провайдеры получили от Google уведомления об отключении серверов, которые позволяют ускорить загрузку сервисов этой компании, выяснил РБК. На сетях крупнейших операторов это оборудование продолжает работать.

По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Изменения могут коснуться также сроков, целевых показателей и объемов финансирования сквозных проектов.

ГАЗ, который попал под американские санкции ещё в 2018 году, с 25 мая будет вынужден столкнуться с последствиями: вступление их в силу скажется на сборке Volkswagen и Skoda на конвейере компании в Нижнем Новгороде. В группе заявили «Ъ», что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen. В немецкой компании — что с 2018 года продолжение производства зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC.

Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия» и другие) не планирует уходить из России, её предприятия продолжают работать и выпускать продукцию. В марте компания заявила, что приостановит экспорт и импорт из России, а также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в стране.

Купить рекламу Отключить

За январь-апрель рынок МФО почти не пострадал от кризиса — в основном потому, что среднесрочные займы, выданные качественным заёмщикам до 24 февраля, продолжают полностью обслуживаться. Однако второй квартал будет менее доходным, пишет «Ъ».

По прогнозу «ТМТ Консалтинга», рынок платного ТВ в 2022 году не сможет вернуться к допандемийным темпам роста. Этому будут способствовать уход зарубежных каналов, в том числе MTV, Nickelodeon, Discovery и других, а также снижение платежеспособности абонентов.

«Медуза» рассказывает, что происходит с кинопрокатов в России: каких фильмов российские зрители лишились, закроются ли кинотеатры и собирается ли государство поддерживать индустрию.

Доля и темпы продаж импортного пива в России в апреле резко сократились на фоне логистических сложностей и геополитического кризиса, говорится в обзоре NielsenIQ. За последний год продажи импортного пива росли на 22,4% в натуральном выражении, а в апреле сократились сразу на 30,7% год к году.

Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, пишут «Ведомости» со ссылкой на перевозчиков.

BFM.ru рассказывает, что происходит с экономическими отношениями России и Южной Кореи. Страна не вводила санкции, но действия её бизнеса вызывают вопросы — например, разрыв контракта на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ — 2», что невыгодно самой корейской верфи. Также в подвешенном состоянии автопроизводство и импорт косметики.

После отключения Apple Pay и Google Pay в России на оплату наличными перешли до 40% владельцев смартфонов. Доля платежей наличными в рознице выросла с 39% в первом квартале до 42% — в начале апреля, подсчитали в НАФИ.

Новости предыдущего дня, 25 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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163 комментария
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evilnw

А клево в правительстве придумали... Давать субсидии на то чего нет(отечественное оборудование). Можно пойти дальше и каждому россиянину выплатить 100% компенсацию за покупку российской видеокарты.

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Юности вольная птица

Давайте начнём просто с российского вентилятора к лету...

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10 комментариев
Sparta

Как это нет, пример Vipnet, sterra. Другое дело насколько они качественны по сравнению с зарубежными аналогами.

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8 комментариев
Пришелец

Каждому купившему Эльбрус надо будет орден давать.

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16 комментариев
Solomon Vagner

А там вообще затейники сидят, если вы не заметили)

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Make Luv

Добавить возможность потратить материнский капитал на отечественные видеокарты.

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Alan Caracessec

Формально есть обходные методы. Плату видеокарты без видеовыходов, корпуса и охлаждения можно импортировать с Китая серыми схемами, в РФ ставить весь пластмассовый визуал и делать упаковку. Получится какая-нибудь МЦСТ RTX3080. Если правительство всем будет субсидировать такое действо, то оно быстро самореализуется. Черт, да я сам к вам с долларами и евро приеду, шоб на RTX от МЦСТ посмотреть)))

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1 комментарий
Soulis

Если бы субсидии...кредиты. *Пингвин кланяется и говорит спасибо "

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Илья Ив

за покупку русского видеоплеера
так фраза будет вернее)

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Noblesse. tv
А клево в правительстве придумали... Давать субсидии на то чего нет(отечественное оборудование).

Поэтому дают не субсидии, а кредиты :-)

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Вадим Д.

Коротко о главном.

– доллар уже по 56,29 ₽, подождём ещё
– ЕС отжимает активы ЦБ РФ на €23 млрд, США – на $100 млрд, красиво округлили
– Google отключает российским провайдерам ускоренную загрузку саоих сервисов. У крупных компаний изменений нет
– новые правила: слово "субсидии" переименовано в "кредиты" для тех, кто будет внедрять отечественное оборудование. Ммм... Что?!
– в ГАЗ ждут решения Volkswagen по сборке авто в Нижнем Новгороде, всё из-за санкций 2018 года
– рынку МФО всё нипочём! Он не страдает от кризиса. Оказалось, что у них есть качественные заёмщики и среднесрочные займы
– прогноз: рынок платного ТВ не аернётся к прежним темпам роста: уходят крупные зарубежные каналы
– в апреле продажи импортного пива сократились на 30,7%. Виновата логистика или вражеское происходдение напитков?
– российско-грузинская граница собрала тысячи фур. Почему и для чего – выясняется.

Сегодня:
День российского предпринимательства;
День снежного барса на Алтае.

Желаю всем великолепного настроения!

(Канал коротких новостей в описании блога)

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Грязный динозавр

С днем снежного барса господа. Шампанского! Кто бы мы без них.

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4 комментария
Юности вольная птица

прогнозі - ЧТО???

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5 комментариев
Oleg Sukhoveev

Всех предпринимателей с праздником

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1 комментарий
Грязный динозавр
ЕС отжимает активы ЦБ РФ на €23 млрд, США – на $100 млрд, красиво округлили

Красиво работают.

Оказалось, что у них есть качественные заёмщики и среднесрочные займы

.. и свежие треки.

ТВ не аернётся к прежним темпам роста: уходят крупные зарубежные каналы

Хуй вам а не National Geographic, сказали зарубежные каналы и ушли.

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Юности вольная птица

По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты.

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mr.biscuit.eater

Доллар был 114₽, бензин 95 заливали по 56
Сейчас доллар 56₽, бензин 95 все равно 56. Дешевеет только доллар))

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Вадим Д.

Это ₽ крепчает (-:

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2 комментария
Serghei Arghirii

Правильно... раньше был доллар главной валютой, он рос и цены росли. Сейчас рубль главный наминал, рубль ростёт, растёт и цена
Всё логично 🤣

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1 комментарий
trtrtr95

вы точно из России это пишете?

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11 комментариев
Garmonbon

даже если европа перестанет закупать нефть и ее некуда будет сбывать бензин все равно будет по 56.

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

Страна-бензоколонка!)))

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Александр Голубев

Бюджет посыпался вслед за экономикой: Минфин отчитался о падении сборов НДС на 54%

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Alexander Weber

Пришла беда откуда не ждали, кто бы мог подумать.. Или всё таки "Всё идёт согласно графику и планам"?

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3 комментария
Макс Бруквин

А вот это заебись новость.
Вчера же главный экономик рассказывал как мы отлично справляемся и скоро вот вот встанем с колен.
Скоро, видимо, засекретят данные по сбору НДС.

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

И это несмотря на рост цен на десятки процентов!

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2 комментария
Сидор

Что никто из бизнеса помощи не попросил?

Хотя "статья дополняется" и есть шанс что мы увидим, как производители ёршиков просят Правительство помочь им, так как все устали уже чистить засоры по всей стране и продажи вантузов падают.

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Всеволод Ярославович

Я просил кредит по госпрограмме (15%). Но что? Правильно, мне его не одобрили. Сумма, на самом деле смешная - 500 тысяч под участие в закупках. Сбер заставил искать что я могу оставить в залог, но это вопрос решён - в залог ТМЦ не принимают, поэтому закрыли глаза на это. Заставил искать поручителя - ок, но он в другом городе. Короче девчонки из поддержки сказали, что этот вопрос можно решить и да, они так увлечённо решали её, что… Прошла неделя и заявка аннулировалась. Спасибо Сбер :))))

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7 комментариев
Soulis

Да не, мы помним, что это бизнес должен помочь стране в трудную минуту и благодарим правительство и лично Президента за то, что нам предоставили такую великолепную возможность

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Слегка Придурковатый

Зайду-ка я сегодня в "Бристоль", пожалуй.

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S.Capusta

Самая надежная инвестиция, это инвестиция в себя!!))

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Юности вольная птица

За здравие снежных барсов?

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3 комментария
Plazm

вызываем укоротителя

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Юности вольная птица

Вааадик, выходи, подлый трус леопольд зачёркнуто

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1 комментарий
Юлиан Юрьевич

за продажи импортного пива особенно обидно

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Soulis

Ну не знаю, в отличии от практически всего остального наши вполне научились делать нормальное пиво и открылось много крафтовых пивоварен. Вот только хмель импортный, если я правильно помню 🤷

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2 комментария
Ромулус

кто попил пиваса в германии и бельгии,тот знает,что в россии нет нормального пива.

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6 комментариев
Alexander Weber

Удар ниже скреп, в самую псину 🤷‍♂️

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Джахор Дырдырдаев

Особенно Гиннеса, Блю Риббона и Стенли Купера.

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Юности вольная птица

Ну вот, кто вкинул всё в обходное наземное вместо самолётов по сырью и грузам, сейчас то тут, то там будут стоять и терять. Еще только этого не хватало, Эвэр Гивен или как там эту канальную пробку звали.

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Вадим Д.

Канальную? Затыкает канал? (-;

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2 комментария
Bobby Jazzz

я, кончено, многое могу понять, многое могу терпеть, но вот за пиво максимально обидно было

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Денис В.

А ничего, что новость про ТЫСЯЧИ фур на Верхнем Ларсе от 20 МАРТА 2022? Точнее, даже от 04 марта, а 20 марта обновлена новость! Два месяца там стоят?

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Юности вольная птица

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов рассказал, что проблема скопления машин в пункте пропуска Верхний Ларс наблюдается уже несколько месяцев. По его словам, в среднем время ожидания проезда достигает 30–40 дней.
Но возмутиться надо, да, обязательно, прям с утра, новость всё ещё актуальна, видите ли.

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1 комментарий
Юности вольная птица

Давайте порадуемся чуть?
https://www.ixbt.com/news/2022/05/25/3-0-160.html

Российский электропоезд «Иволга 3.0», способный…
«Трансмашхолдинг» заявил о том, что на Тверском вагоностроительном заводе завершилась приемка…
www.ixbt.com
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Aleksey Danilin

А кто не пускает Россия или Грузия

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Александр Голубев

Разумеется Грузия.

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3 комментария
Aleksey Danilin

Новости на скорую руку совсем без деталей, почему скопились фуры и в какую сторону хотя бы

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Юности вольная птица

В российскую

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11 комментариев
Юности вольная птица

.

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Александр Голубев

Новость не закрыта для всякого рода выводов и прогнозов )

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Blackrock

Да запустили бы уже паром Новороссийск Трабзон и пункт пропуска бы разгрузили.

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Dmitry Kuzmitsky

"продолжение производства зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC."

Немецкий завод, работающий в РФ, должен получать разрешение от дяди Сэма. Зачем так?

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Александр Голубев

Издержки глобализации и международного разделения труда, ежели чо.

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3 комментария
Юности вольная птица

Дубль.

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Anton Shevtsov

Видел вчера эту пробку по обе стороны, зрелище впечатляющее

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Александр Голубев

Это к вопросу "заграница нам поможет".

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Константин Приветов
тысячи фур встали на российско-грузинской границе

Релокнувшиеся возвращаются обратно, закупившись орехами и вином?)

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