Новости и тексты на фоне 92 дня «операции»: тысячи фур встали на российско-грузинской границе Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 26 мая: доллар — 56,29 рублей, евро — 57,92 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,95 рублей.
Санкции
В Евросоюзе в рамках санкций заморозили активы российского ЦБ на €23 млрд. США заморозили активы регулятора на $100 млрд.
Что происходит
Отдельные российские интернет-провайдеры получили от Google уведомления об отключении серверов, которые позволяют ускорить загрузку сервисов этой компании, выяснил РБК. На сетях крупнейших операторов это оборудование продолжает работать.
По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Изменения могут коснуться также сроков, целевых показателей и объемов финансирования сквозных проектов.
ГАЗ, который попал под американские санкции ещё в 2018 году, с 25 мая будет вынужден столкнуться с последствиями: вступление их в силу скажется на сборке Volkswagen и Skoda на конвейере компании в Нижнем Новгороде. В группе заявили «Ъ», что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen. В немецкой компании — что с 2018 года продолжение производства зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC.
За январь-апрель рынок МФО почти не пострадал от кризиса — в основном потому, что среднесрочные займы, выданные качественным заёмщикам до 24 февраля, продолжают полностью обслуживаться. Однако второй квартал будет менее доходным, пишет «Ъ».
По прогнозу «ТМТ Консалтинга», рынок платного ТВ в 2022 году не сможет вернуться к допандемийным темпам роста. Этому будут способствовать уход зарубежных каналов, в том числе MTV, Nickelodeon, Discovery и других, а также снижение платежеспособности абонентов.
Доля и темпы продаж импортного пива в России в апреле резко сократились на фоне логистических сложностей и геополитического кризиса, говорится в обзоре NielsenIQ. За последний год продажи импортного пива росли на 22,4% в натуральном выражении, а в апреле сократились сразу на 30,7% год к году.
Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, пишут «Ведомости» со ссылкой на перевозчиков.
Новости предыдущего дня, 25 мая — здесь.
А клево в правительстве придумали... Давать субсидии на то чего нет(отечественное оборудование). Можно пойти дальше и каждому россиянину выплатить 100% компенсацию за покупку российской видеокарты.
Давайте начнём просто с российского вентилятора к лету...
Как это нет, пример Vipnet, sterra. Другое дело насколько они качественны по сравнению с зарубежными аналогами.
Так о том и речь)
А там вообще затейники сидят, если вы не заметили)
Каждому купившему Эльбрус надо будет орден давать.
Коротко о главном.
– доллар уже по 56,29 ₽, подождём ещё
– ЕС отжимает активы ЦБ РФ на €23 млрд, США – на $100 млрд, красиво округлили
– Google отключает российским провайдерам ускоренную загрузку саоих сервисов. У крупных компаний изменений нет
– новые правила: слово "субсидии" переименовано в "кредиты" для тех, кто будет внедрять отечественное оборудование. Ммм... Что?!
– в ГАЗ ждут решения Volkswagen по сборке авто в Нижнем Новгороде, всё из-за санкций 2018 года
– рынку МФО всё нипочём! Он не страдает от кризиса. Оказалось, что у них есть качественные заёмщики и среднесрочные займы
– прогноз: рынок платного ТВ не аернётся к прежним темпам роста: уходят крупные зарубежные каналы
– в апреле продажи импортного пива сократились на 30,7%. Виновата логистика или вражеское происходдение напитков?
– российско-грузинская граница собрала тысячи фур. Почему и для чего – выясняется.
Сегодня:
День российского предпринимательства;
День снежного барса на Алтае.
Желаю всем великолепного настроения!
(Канал коротких новостей в описании блога)
прогнозі - ЧТО???
Это опечатка, всё нормально!
Благодарю за оперативность!
А я уж успела подумать.
Не-не!
вызываем укоротителя
Вааадик, выходи, подлый трус леопольд зачёркнуто
Спокойствие, всё в порядке! Всё укорачивается (-:
По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты.
Что никто из бизнеса помощи не попросил?
Хотя "статья дополняется" и есть шанс что мы увидим, как производители ёршиков просят Правительство помочь им, так как все устали уже чистить засоры по всей стране и продажи вантузов падают.
Я просил кредит по госпрограмме (15%). Но что? Правильно, мне его не одобрили. Сумма, на самом деле смешная - 500 тысяч под участие в закупках. Сбер заставил искать что я могу оставить в залог, но это вопрос решён - в залог ТМЦ не принимают, поэтому закрыли глаза на это. Заставил искать поручителя - ок, но он в другом городе. Короче девчонки из поддержки сказали, что этот вопрос можно решить и да, они так увлечённо решали её, что… Прошла неделя и заявка аннулировалась. Спасибо Сбер :))))
Пришлите, пожалуйста, на zabota@sberbank.ru ваши ФИО, дату рождения, контактный номер телефона, дату подачи заявки, ИНН и название организации. В теме письма укажите "Всеволод Ярославович VC". Проверим, что произошло с заявкой
Ну вот, кто вкинул всё в обходное наземное вместо самолётов по сырью и грузам, сейчас то тут, то там будут стоять и терять. Еще только этого не хватало, Эвэр Гивен или как там эту канальную пробку звали.
Канальную? Затыкает канал? (-;
да)
Я так и подумал.
.
Доллар был 114₽, бензин 95 заливали по 56
Сейчас доллар 56₽, бензин 95 все равно 56. Дешевеет только доллар))