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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 26 мая: доллар — 56,29 рублей, евро — 57,92 рублей.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 25 мая — 59,33 рублей, евро — 60,63 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 06:12 мск — 60,02 рублей, евро — 64,14 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,95 рублей.

Санкции

В Евросоюзе в рамках санкций заморозили активы российского ЦБ на €23 млрд. США заморозили активы регулятора на $100 млрд.

Что происходит

Отдельные российские интернет-провайдеры получили от Google уведомления об отключении серверов, которые позволяют ускорить загрузку сервисов этой компании, выяснил РБК. На сетях крупнейших операторов это оборудование продолжает работать.

По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Изменения могут коснуться также сроков, целевых показателей и объемов финансирования сквозных проектов.

ГАЗ, который попал под американские санкции ещё в 2018 году, с 25 мая будет вынужден столкнуться с последствиями: вступление их в силу скажется на сборке Volkswagen и Skoda на конвейере компании в Нижнем Новгороде. В группе заявили «Ъ», что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen. В немецкой компании — что с 2018 года продолжение производства зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC.

За январь-апрель рынок МФО почти не пострадал от кризиса — в основном потому, что среднесрочные займы, выданные качественным заёмщикам до 24 февраля, продолжают полностью обслуживаться. Однако второй квартал будет менее доходным, пишет «Ъ».

По прогнозу «ТМТ Консалтинга», рынок платного ТВ в 2022 году не сможет вернуться к допандемийным темпам роста. Этому будут способствовать уход зарубежных каналов, в том числе MTV, Nickelodeon, Discovery и других, а также снижение платежеспособности абонентов.

Доля и темпы продаж импортного пива в России в апреле резко сократились на фоне логистических сложностей и геополитического кризиса, говорится в обзоре NielsenIQ. За последний год продажи импортного пива росли на 22,4% в натуральном выражении, а в апреле сократились сразу на 30,7% год к году.

Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, пишут «Ведомости» со ссылкой на перевозчиков.

Новости предыдущего дня, 25 мая — здесь.