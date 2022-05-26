Доверенным может стать любой клиент «Тинькофф». Оформление доверенности происходит в онлайне — без похода к юристу и подписания бумажных документов, внутри приложения и при соблюдении всех стандартов безопасности, говорят в компании. Доверенность подписывают с помощью SMS-кода, при необходимости личность доверителя может быть подтверждена селфи.