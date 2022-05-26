Финансы
Формальный чувак

Tinkoff Private позволил клиентам назначать доверенных лиц для управления счетами в приложении Статьи редакции

Первым среди private banking в России, говорят в компании.

  • Цифровой банк для премиальных клиентов Tinkoff Private запустил институт доверенных лиц полностью в онлайне, объявила компания. Клиенты смогут передавать управление своими счетами личным ассистентам, родственникам и другим людям, которым доверяют, в мобильном приложении.
  • Уровни доступа для каждого доверенного можно настроить: платежи, контроль расходов, общение с менеджерами, запрос выписок, открытие счетов, вкладов, пополнение, переводы и другое. Например, несколько банковских счетов можно распределить между помощниками для регулярных оплат по направлениям их работы.

  • Доверенным может стать любой клиент «Тинькофф». Оформление доверенности происходит в онлайне — без похода к юристу и подписания бумажных документов, внутри приложения и при соблюдении всех стандартов безопасности, говорят в компании. Доверенность подписывают с помощью SMS-кода, при необходимости личность доверителя может быть подтверждена селфи.

  • Сейчас доступна передача управления брокерским счётом, летом 2022 года добавят управление банковскими операциями.
  • Чтобы назначить доверенное лицо, нужно на главном экране приложения «Тинькофф» зайти во вкладку Tinkoff Private, затем в раздел «Доверенные лица» и выбрать из записной книжки номер телефона доверенного и функции, которые станут ему доступны. Отозвать доверенность можно также в приложении. При выдаче прав доверенный получит уведомление и увидит счёт доверителя в приложении «Тинькофф Инвестиции».
Источник: «Тинькофф»

#новость #тинькофф

1847 просмотров
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30 комментариев
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Александр Привалов

Ждём заявлений банка в стиле "вы сами назначили незнакомого человека доверенным лицом".

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Art Kha

посмотрев его сторис

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Pavel Admex

😁

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Alexander Burtsev

К нему и идите

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Слегка Придурковатый

Хорошая новость. Для мошенников.

Потом придётся ещё одну серию мультиков с овощами выпускать.

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Тинькофф

Передача прав доверенному лицу происходит в авторизованной зоне, как и все другие банковские операции. Для авторизации нужны конфиденциальные данные, которые доступны только клиенту - их ни в коем случае нельзя сообщать посторонним людям.
А еще есть 24/7 работает система мониторинга, которая следит за подозрительной активностью и реагирует нетипичные действия с финансами клиентов.

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Om a

покупаешь дропа и все, потом выводишь.

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Артем П.

Время покажет как будет работать ваша система мониторинга. Вангую: Вы помогли мошенникам еще больше заработать!

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Andrey Novikov

Будет ли страхование/хеджирование вкладов от багов в приложении при выборе доверенного лица?

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Вадим Д.

Первое доверенное "лицо" – ассистент Олег?
Сарказм, разумеется.
А за ассистента – благодарю, ей богу. Особенно забавно читать переговоры, когда заонят боты-спамеры банковские и бодаются с ботом-Олегом (-:

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Александр Соколов

Блин, не первый про такое читаю, так и хочется поставить))

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Alexander Bet

Чтобы активировать доверенность денег достаточно просто посмотреть промо?

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John Doe
Чтобы активировать доверенность денег достаточно просто посмотреть промо?

Это Тинькофф Приват. Чтобы активировать доверенность надо посмотреть порно

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Александр Привалов
Оформление доверенности происходит в онлайне — без похода к юристу.

А как (1) проверить вменяемость (2) разъяснить доверителю, что он такое выдаёт? Или банк за всё отвечает, если что?

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Мурад Муртазалиев
Или банк за всё отвечает, если что

Ахахах)

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Илья Ив

Легализация пиздинга денег. Каким были дном и остались

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John Doe
Tinkoff Private позволил клиентам...

Тинькофф Приват?

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Алексей Воронин

После просмотра сторис в приложении тинька автоматически становишься доверенным лицом?)

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Дмитрий Сараула

СМС и иногда селфи? Зачем такие сложности?
Джентльменам верят на слово...

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Вася Пражкин
проверить вменяемость

по факту использования приложения Тинькоф )

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fishka2502

Наконец-то! Очень удобно для семьи

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A T

Еще один сервис для мошенников, до этого было снятие наличных по куар коду, теперь это.
Начнутся звонки и разводы на тему, вы должны срочно дать доступ, чтобы мошенники не увели деньги со счета...
А Тинькофф потом в чате напишет - ну вы же сами дали доступ, мы ту вообще не причем.

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Влад Борщ
Первым среди private banking в России

Олег уже ушёл, а тезисы остались.

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Kesha Pazzy

Доверенные лица готовы оставить работу в службах безопасности и стать доверенными лицами клиентов банков.

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Philips

На самом деле именно поэтому они и лучший банк в России

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Дмитрий

Лучше бы сделали, что бы лиры выводить было можно онлайн с брокерского счета.
А то пока я написал заявление, отнес его в офис банка, ждал 15 дней исполнения, лира сильно упала и я остался в минусе на 17000 руб.

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Alex S.
Доверенность подписывают с помощью SMS-кода

Опять всё сводится к одной смске.
Вся безопасность в интернет банках держится на доступе к смс и всё

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Айдар Ахметов

Комментаторы не особо знакомы с понятием приват банкинга 🤡

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Freddy

Тинькофф днари, есть слухи, что скоро схлопнется. Не доверяю я этим digital банкам.

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Внешний хот-дог

Со сберкнижкой ходите?

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