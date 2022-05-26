Tinkoff Private позволил клиентам назначать доверенных лиц для управления счетами в приложении Статьи редакции
Первым среди private banking в России, говорят в компании.
- Цифровой банк для премиальных клиентов Tinkoff Private запустил институт доверенных лиц полностью в онлайне, объявила компания. Клиенты смогут передавать управление своими счетами личным ассистентам, родственникам и другим людям, которым доверяют, в мобильном приложении.
- Уровни доступа для каждого доверенного можно настроить: платежи, контроль расходов, общение с менеджерами, запрос выписок, открытие счетов, вкладов, пополнение, переводы и другое. Например, несколько банковских счетов можно распределить между помощниками для регулярных оплат по направлениям их работы.
Доверенным может стать любой клиент «Тинькофф». Оформление доверенности происходит в онлайне — без похода к юристу и подписания бумажных документов, внутри приложения и при соблюдении всех стандартов безопасности, говорят в компании. Доверенность подписывают с помощью SMS-кода, при необходимости личность доверителя может быть подтверждена селфи.
- Сейчас доступна передача управления брокерским счётом, летом 2022 года добавят управление банковскими операциями.
- Чтобы назначить доверенное лицо, нужно на главном экране приложения «Тинькофф» зайти во вкладку Tinkoff Private, затем в раздел «Доверенные лица» и выбрать из записной книжки номер телефона доверенного и функции, которые станут ему доступны. Отозвать доверенность можно также в приложении. При выдаче прав доверенный получит уведомление и увидит счёт доверителя в приложении «Тинькофф Инвестиции».
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Ждём заявлений банка в стиле "вы сами назначили незнакомого человека доверенным лицом".
посмотрев его сторис
😁
К нему и идите
Хорошая новость. Для мошенников.
Потом придётся ещё одну серию мультиков с овощами выпускать.
Передача прав доверенному лицу происходит в авторизованной зоне, как и все другие банковские операции. Для авторизации нужны конфиденциальные данные, которые доступны только клиенту - их ни в коем случае нельзя сообщать посторонним людям.
А еще есть 24/7 работает система мониторинга, которая следит за подозрительной активностью и реагирует нетипичные действия с финансами клиентов.
покупаешь дропа и все, потом выводишь.
Время покажет как будет работать ваша система мониторинга. Вангую: Вы помогли мошенникам еще больше заработать!
Будет ли страхование/хеджирование вкладов от багов в приложении при выборе доверенного лица?
Первое доверенное "лицо" – ассистент Олег?
Сарказм, разумеется.
А за ассистента – благодарю, ей богу. Особенно забавно читать переговоры, когда заонят боты-спамеры банковские и бодаются с ботом-Олегом (-:
Блин, не первый про такое читаю, так и хочется поставить))
Чтобы активировать доверенность денег достаточно просто посмотреть промо?
Это Тинькофф Приват. Чтобы активировать доверенность надо посмотреть порно
А как (1) проверить вменяемость (2) разъяснить доверителю, что он такое выдаёт? Или банк за всё отвечает, если что?
Ахахах)
Легализация пиздинга денег. Каким были дном и остались
Тинькофф Приват?
После просмотра сторис в приложении тинька автоматически становишься доверенным лицом?)
СМС и иногда селфи? Зачем такие сложности?
Джентльменам верят на слово...
по факту использования приложения Тинькоф )
Наконец-то! Очень удобно для семьи
Еще один сервис для мошенников, до этого было снятие наличных по куар коду, теперь это.
Начнутся звонки и разводы на тему, вы должны срочно дать доступ, чтобы мошенники не увели деньги со счета...
А Тинькофф потом в чате напишет - ну вы же сами дали доступ, мы ту вообще не причем.
Олег уже ушёл, а тезисы остались.
Доверенные лица готовы оставить работу в службах безопасности и стать доверенными лицами клиентов банков.
На самом деле именно поэтому они и лучший банк в России
Лучше бы сделали, что бы лиры выводить было можно онлайн с брокерского счета.
А то пока я написал заявление, отнес его в офис банка, ждал 15 дней исполнения, лира сильно упала и я остался в минусе на 17000 руб.
Опять всё сводится к одной смске.
Вся безопасность в интернет банках держится на доступе к смс и всё
Комментаторы не особо знакомы с понятием приват банкинга 🤡
Тинькофф днари, есть слухи, что скоро схлопнется. Не доверяю я этим digital банкам.
Со сберкнижкой ходите?