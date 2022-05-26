Yandex Cloud запустил программу грантов для ИТ-компаний — можно получить 100 тысяч рублей на запуск проектов в облаке Статьи редакции
Разработчики и другие ИТ-специалисты могут получить 10 тысяч рублей за каждого нового пользователя облака.
- Yandex Cloud запустил программу, чтобы «снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период». Участники смогут оптимизировать и ускорить разработку приложений, масштабировать инфраструктуру под конкретные задачи, улучшить бизнес-аналитику.
- Грант в 100 тысяч рублей на три месяца могут получить малые и средние компании, которые развивают ИТ-бизнес в России. Деньги можно использовать для работы с инфраструктурными сервисами, платформой данных, технологиями для контейнерной разработки и машинного обучения. Эксперты Yandex Cloud помогут участникам в переходе на облако.
- DevOps-инженеры, разработчики, системные администраторы, data-аналитики и другие ИТ-специалисты, которые помогают переходу компаний в облако, получат бонус в 10 тысяч рублей за каждого нового бизнес-пользователя. Yandex Cloud также запустил бесплатный курс для обучения профессии инженера облачных сервисов.
- В партнёрской программе Yandex Cloud появились новые инструменты — защита проекта, автоматизированное обучение партнёров, программы софинансирования проектов по миграции и маркетинговых кампаний и другое.
- На программу поддержки ИТ-бизнеса компания планирует выделить около 100 млн рублей до конца 2022 года.
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Ну всё, держись Кремниевая Долина! Русские идут, за сто тыщ твой айти шатать.
вот это именно то, что привлечет ит специалистов
думаю, стоит еще и 100 тыс дать тем, кто придумал эту классную идею
Я так понял, что там не деньги, а купоны на пользование своими сервисами. Вообще это "демо-период" всегда назывался, а не грант 😄
Ага, free tier, но он для физиков вообще копеечный, и по кредитам и по времени пользования
Баллы Яндекс Плюс.
Мелко плаваем. ;)
100 тысяч как то маловато будет
100000 рублей
То ли средний бизнес в России нищий, то ли Яндекс скупится...
у среднего бизнеса обычно айти-составляющая не развита совсем. купить второй сервер - нееее, это непозволительная роскошь для нашего комбината.
Потому что в России нищенские доходы у бизнеса, а сервера стоят в 3 раза дороже чем в странах с нормальными доходами. Вот ниче и не развивается. Оно просто не может развиваться в таких условиях
И ценники, выросшие на 40% за 2 месяца.
Приходишь к выводу, что держать собственные сервера в колокейшн - это не такая уже и плохая идея.
AWS выдает стартапам 15000$ на 2 года или 100000$ на 1 год
Яндекс Гранты - Лады Гранты
А они цены у себя видели? Там это на пару месяцев от силы