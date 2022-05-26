ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых Статьи редакции
Это третье понижение за два месяца.
Совет директоров на внеочередном собрании решил снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п. — до 11% годовых. Годовая инфляция снижается быстрее апрельского прогноза, пояснил регулятор.
Кроме того, россияне несут деньги на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой. Это ограничивает проинфляционные риски, поэтому регулятор смягчает денежно-кредитные условия. Внешние условия «остаются сложными», отмечает ЦБ. Но риски для финансовой стабильности снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.
Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 10 июня 2022 года. При принятии решения Банк России будет учитывать фактическую и ожидаемую динамику инфляции, процесс структурной перестройки экономики, а также оценивать риски и реакции на них финансовых рынков. Регулятор допускает снижение ставки на ближайших заседаниях.
- ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до рекордных 20% 28 февраля, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затем до 14%.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что кредитование и экономическая активность заметно возрастут, лишь когда ставка уйдет ниже 10% годовых. Ставки по вкладам неизбежно снизятся вслед за решением ЦБ.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Печальная история
Мять чуваки, читаю комменты, вот реально бороздец вы нытики.
Когда ключевую ставку подняли и я спрашивал почему это плохо (потому что я не шарю), тут целая река говна и слез была, что ипотеку и кредиты теперь не взять, цены взлетят, народ обнещает, мы все умрем.
Сейчас ставку вернули до прошлого уровня (насколько я помню вроде 10 же было до февраля?), опять река говна и слез, инфляция вырастет, вклады упадут, народ общещает, мы все умрем. Я просто худеюс с вас, до февраля я думал что VC - это сообщество умных людей, а не нытиков.
Я уже давно привык. Это основное лицо демшизы. Среди айтишников таких нытиков чуть больше, чем дофига.
я тя умоляю, как будто тут при регистрации скан аттестата и диплома спрашивают. половина школьники
Ну вы же понимаете, что дело не только в цифре ставки?
Нужна стабильность. Чтобы это цифра была одинаковой хотя бы 5 лет. То что цифра уменьшается, это как бы хорошо, но все сидят и ничего не происходит. Банки бояться выдать кредит, а вдруг опять всё вернётся взад. Бизнес по той же причине боится брать..
Так может дело не в ставке ЦБ? А во многом другом?
В перекосе платежного баланса.
В сломанных цепочках поставок.
В отсутствии аналоговнет.
И эти игры со ставкой не имеют особой роли, как не имели и до того.
А многие - просто иронизируют, и нужно уметь выкупать это.
Да, виси испортился в последнее время, я так понял сюда народ с тижорнал переполз, там совсем другая аудитория
Так логично же, что пишут сначала одни, потом другие, а не одни и те же.
В комментариях уже объяснили почему это плохо?
вызываем диванных экспертов, все объяснят, все расскажут
Меньше процент по депозитам.
Нет такой новости по которой на vc не смогли бы объяснить почему это плохо, и будет ещё хуже и всё тлен и всему пиздец. Люблю этот ресурс!
Почему?
Значит понизят ставки по ипотеке, а это значит:
-цены на недвижку снова пойдут вверх;
-льготная ипотека, как средство удержания айтишников перестанет работать.
Потому что инляция улетает в небеса, а она в свою очередь бьет по самым бедным слоям населения, т.е. по большей части России.
Молодцы ЦБ. Потихоньку нагибаем вонючий доллар. Будущее за рублём.
Слишком толсто.
жирновато тут много снежинок, которые не поймут
👍🏻👍🏻👍🏻
А можно еще цены на всё снизить как было до 24 фев?
Это вопрос к барыгам наверное уже. Думаю, что в повышении цен влияют санкции в большей степени а не ключевая ставка. Да и стоить признать, что решения Набиулиной весной реально успокоили ситуацию
9,5?
Нет
машину времени пока еще не изобрели, так что нет
А как же экономика в клочья?
Экономика не может быть в клочья. Ибо даже простой обмен гвозди на дерть уже экономика.
Какая экономика?
@Альфа-Банк брал стал брать комиссию за перевод денег между банками, ссылаясь на то, что ключевая ставка выросла. Опять сделают бесплатно?
Имеете в виду пополнение с наших карт через другие приложения? Можно бесплатно переводить до 100 000 рублей в месяц по номеру телефона в нашем приложении.
не вижу связи
Не понимаю смешков. Набиулина делает максимально профессиональную работу при супер неадекватной политике правительства. Я считаю, что только благодаря действиям ЦБ и Министерству финансов в России как-то удаётся нивелировать полную санкционную изоляцию.
Вы случаем не из этой компашки? Все что эти 2 ведомства делают это только вредит экономике. А если им позволяют так себя вести, то значит такая задумка у власти в целом. По ходу для них главное побольше рублей с экспорта получать, чтоб биомассу на плаву держать.
Ставку в этой ситуации нужно опускать фактически до 0.
На данный момент перекрыты все источники инвестирования.
Внешние по объективным причинам.
А внутренние из-за как раз такой высокой ставки.
И что мы видим? Продолжаем дальше держать деньги на депозитах.
Не велика разница 14% или 11%.
"...максимально профессиональную работу..."
Стремительный рост цен сменился их отрицательным падением!
Теперь продукты можно обменять на всё бОльшее количество долларов!
Достигнута цель по нагибанию вражеской валюты!
Благодарим всех терпил этой великой страны!
Ура, товарищи!
Все теперь завтра наконец-то продукты в магазине подешевеют)
Но мы этого не заметим
@Роман Кондрашкин
планируется ли в AzurDrive снизить платеж за лизинг авто? недавно вы его подняли, ссылаясь на повышение ставки ЦБ, вот, она снизилась.
Все таки как расцвела экономика Росиии с период самых детских санкций!
10% в рублях - это же сказка наяву
Что вы хотите этим сказать?
@Альфа-Банк планируете ли возвращать бесплатное снятие наличных на кредитках, как было ранее? Ставка 11% против 9.5% в феврале.
Я решил проблему просто - иду закрывать их кредитку. Хоть какой-то плюс был в ней, теперь вообще ничего не осталось.
Здравствуйте! Если произойдут какие-либо изменения в тарифах, обязательно проинформируем.
Ждём комментариев от экспертов виси почему это плохо
ЦБ всё делает верно и Набиуллина реально молодец. Жаль только, что не всё от ЦБ зависит.
Теперь заживём!
Сахипзадовна пытается наполнить российский бюджет. И спасти от внутреннего дефолта.
А как это повлияет на курс рубля? Знатоки, объясните
Доллар немного вырастет, а что будет потом, никто не знает.
Последний шанс набрать барахла перед заключением договора?
Перед оглашением приговора
ничего нового не случилось
Доллар все равно вниз будет.Это щас только уверенности придаст
Чо-то пованивает, или мне кажется? Вы не смыли за собой что ли?
20% инфляция - все под контролем, время понижать ставку
это все хорошо, но как они инфляцию так считают, нет опубликованных "расчетов" ? ну каких 18%, там 40% минимум если не 60
У вас так сильно выросла зарплата?
Грустно...