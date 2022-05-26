Финансы
Формальный чувак

ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых Статьи редакции

Это третье понижение за два месяца.

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Совет директоров на внеочередном собрании решил снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п. — до 11% годовых. Годовая инфляция снижается быстрее апрельского прогноза, пояснил регулятор.

Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза.

Банк России

Кроме того, россияне несут деньги на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой. Это ограничивает проинфляционные риски, поэтому регулятор смягчает денежно-кредитные условия. Внешние условия «остаются сложными», отмечает ЦБ. Но риски для финансовой стабильности снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 10 июня 2022 года. При принятии решения Банк России будет учитывать фактическую и ожидаемую динамику инфляции, процесс структурной перестройки экономики, а также оценивать риски и реакции на них финансовых рынков. Регулятор допускает снижение ставки на ближайших заседаниях.

Динамика ключевой ставки в 2013-2022 годах
  • ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до рекордных 20% 28 февраля, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затем до 14%.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что кредитование и экономическая активность заметно возрастут, лишь когда ставка уйдет ниже 10% годовых. Ставки по вкладам неизбежно снизятся вслед за решением ЦБ.

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новость #ключеваяставка

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115 комментариев
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Gen Tech
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Андрей Фролов
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2 комментария
John Doe
Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен
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14 комментариев
Gen Tech

Печальная история

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Rax034

Мять чуваки, читаю комменты, вот реально бороздец вы нытики.
Когда ключевую ставку подняли и я спрашивал почему это плохо (потому что я не шарю), тут целая река говна и слез была, что ипотеку и кредиты теперь не взять, цены взлетят, народ обнещает, мы все умрем.

Сейчас ставку вернули до прошлого уровня (насколько я помню вроде 10 же было до февраля?), опять река говна и слез, инфляция вырастет, вклады упадут, народ общещает, мы все умрем. Я просто худеюс с вас, до февраля я думал что VC - это сообщество умных людей, а не нытиков.

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Александр Иванов

Я уже давно привык. Это основное лицо демшизы. Среди айтишников таких нытиков чуть больше, чем дофига.

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2 комментария
Дмитрий

я тя умоляю, как будто тут при регистрации скан аттестата и диплома спрашивают. половина школьники

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S.Capusta

Ну вы же понимаете, что дело не только в цифре ставки?
Нужна стабильность. Чтобы это цифра была одинаковой хотя бы 5 лет. То что цифра уменьшается, это как бы хорошо, но все сидят и ничего не происходит. Банки бояться выдать кредит, а вдруг опять всё вернётся взад. Бизнес по той же причине боится брать..

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1 комментарий
Vlad Romanchenko

Так может дело не в ставке ЦБ? А во многом другом?
В перекосе платежного баланса.
В сломанных цепочках поставок.
В отсутствии аналоговнет.

И эти игры со ставкой не имеют особой роли, как не имели и до того.

А многие - просто иронизируют, и нужно уметь выкупать это.

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Nesterov Igor

Да, виси испортился в последнее время, я так понял сюда народ с тижорнал переполз, там совсем другая аудитория

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Алеоп

Так логично же, что пишут сначала одни, потом другие, а не одни и те же.

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Люц Шнайдер

В комментариях уже объяснили почему это плохо?

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Штаб революционных моряков

вызываем диванных экспертов, все объяснят, все расскажут

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3 комментария
Джахор Дырдырдаев

Меньше процент по депозитам.

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15 комментариев
ЯжПрограммист

Нет такой новости по которой на vc не смогли бы объяснить почему это плохо, и будет ещё хуже и всё тлен и всему пиздец. Люблю этот ресурс!

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Екатерина Шульженко

Почему?

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1 комментарий
Василий Степанофф

Значит понизят ставки по ипотеке, а это значит:
-цены на недвижку снова пойдут вверх;
-льготная ипотека, как средство удержания айтишников перестанет работать.

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1 комментарий
evilnw

Потому что инляция улетает в небеса, а она в свою очередь бьет по самым бедным слоям населения, т.е. по большей части России.

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Freddy

Молодцы ЦБ. Потихоньку нагибаем вонючий доллар. Будущее за рублём.

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Цифровые комплексы

Слишком толсто.

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1 комментарий
Eliot Ness

жирновато тут много снежинок, которые не поймут

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Ярослав Колесников

👍🏻👍🏻👍🏻

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Маркетолог

А можно еще цены на всё снизить как было до 24 фев?

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Артём Валерьевич

Это вопрос к барыгам наверное уже. Думаю, что в повышении цен влияют санкции в большей степени а не ключевая ставка. Да и стоить признать, что решения Набиулиной весной реально успокоили ситуацию

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7 комментариев
R-Globus

9,5?

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Джахор Дырдырдаев

Нет

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Alfa Sierra

машину времени пока еще не изобрели, так что нет

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Nk

А как же экономика в клочья?

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Александр Голубев

Экономика не может быть в клочья. Ибо даже простой обмен гвозди на дерть уже экономика.

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Alfa Sierra

Какая экономика?

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Псков Бурито

@Альфа-Банк брал стал брать комиссию за перевод денег между банками, ссылаясь на то, что ключевая ставка выросла. Опять сделают бесплатно?

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Альфа-Банк

Имеете в виду пополнение с наших карт через другие приложения? Можно бесплатно переводить до 100 000 рублей в месяц по номеру телефона в нашем приложении.

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4 комментария
R-Globus

не вижу связи

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Nikita Bragin

Не понимаю смешков. Набиулина делает максимально профессиональную работу при супер неадекватной политике правительства. Я считаю, что только благодаря действиям ЦБ и Министерству финансов в России как-то удаётся нивелировать полную санкционную изоляцию.

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Gor Sam

Вы случаем не из этой компашки? Все что эти 2 ведомства делают это только вредит экономике. А если им позволяют так себя вести, то значит такая задумка у власти в целом. По ходу для них главное побольше рублей с экспорта получать, чтоб биомассу на плаву держать.

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Artem Tuichiev

Ставку в этой ситуации нужно опускать фактически до 0.
На данный момент перекрыты все источники инвестирования.
Внешние по объективным причинам.
А внутренние из-за как раз такой высокой ставки.
И что мы видим? Продолжаем дальше держать деньги на депозитах.
Не велика разница 14% или 11%.

"...максимально профессиональную работу..."

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Лаврентий Петренко

Стремительный рост цен сменился их отрицательным падением!
Теперь продукты можно обменять на всё бОльшее количество долларов!
Достигнута цель по нагибанию вражеской валюты!
Благодарим всех терпил этой великой страны!
Ура, товарищи!

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Мурад Муртазалиев

Все теперь завтра наконец-то продукты в магазине подешевеют)

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R-Globus

Но мы этого не заметим

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AlexName

@Роман Кондрашкин

планируется ли в AzurDrive снизить платеж за лизинг авто? недавно вы его подняли, ссылаясь на повышение ставки ЦБ, вот, она снизилась.

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Сидор

Все таки как расцвела экономика Росиии с период самых детских санкций!
10% в рублях - это же сказка наяву

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Виктор Албанец

Что вы хотите этим сказать?

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Lapish

@Альфа-Банк планируете ли возвращать бесплатное снятие наличных на кредитках, как было ранее? Ставка 11% против 9.5% в феврале.

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jonewayne

Я решил проблему просто - иду закрывать их кредитку. Хоть какой-то плюс был в ней, теперь вообще ничего не осталось.

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Альфа-Банк

Здравствуйте! Если произойдут какие-либо изменения в тарифах, обязательно проинформируем.

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1 комментарий
Nesterov Igor

Ждём комментариев от экспертов виси почему это плохо

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Soulis

ЦБ всё делает верно и Набиуллина реально молодец. Жаль только, что не всё от ЦБ зависит.

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Знатный Тролль

Теперь заживём!

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Михаил Зеленин

Сахипзадовна пытается наполнить российский бюджет. И спасти от внутреннего дефолта.

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Наим Алиев

А как это повлияет на курс рубля? Знатоки, объясните

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Александр Иванов

Доллар немного вырастет, а что будет потом, никто не знает.

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1 комментарий
Вектореан Элон

Последний шанс набрать барахла перед заключением договора?

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роман долгополов

Перед оглашением приговора

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Дмитрий

ничего нового не случилось

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роман долгополов

Доллар все равно вниз будет.Это щас только уверенности придаст

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R-Globus

Чо-то пованивает, или мне кажется? Вы не смыли за собой что ли?

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2 комментария
Vladislav

20% инфляция - все под контролем, время понижать ставку

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sse

это все хорошо, но как они инфляцию так считают, нет опубликованных "расчетов" ? ну каких 18%, там 40% минимум если не 60

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Максим Мещеряков

У вас так сильно выросла зарплата?

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1 комментарий
Граф Монтекристо

Грустно...

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