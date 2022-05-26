Наши меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали.



Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели.

