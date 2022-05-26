Финансы
Формальный чувак

ЦБ защитил финансовую стабильность в стране, но «выдыхать» рано — Набиуллина Статьи редакции

«Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам».

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Банк России смог защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания «инфляционной спирали», но «выдыхать» рано. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.

Наши меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали.

Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

О чём ещё рассказал ЦБ

  • Регулятор не ожидает падения потребительского кредитования в 2022 году: в сегменте ипотеки он рассчитывает на рост 10-15%, в корпоративном — на 5%. Но в будущем вероятно ухудшение качества кредитов «из-за ограничений в экономике».
  • Большинство краткосрочных антикризисных мер, которые после начала «военной операции» вводились для банков в части послаблений их регулирования на полгода, будут продлены.
  • ЦБ предложил участникам рынка создавать банковские объединения без обмена активами или долями на основе бизнес-партнёрства между крупными и небольшими игроками.

Банковской системе нужны механизмы, чтобы распределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками.

Эльвира Набиуллина
цитата по Frank Media
  • Регулятор предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тысяч до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей. Банк России совместно с Росфинмониторингом также проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю — от многого можно отказаться.
  • ЦБ призвал банки перевести в рубли остатки валютной ипотеки.
  • На заседании 26 мая ЦБ рассматривал два варианта снижения ставки — до 11% и до 12%. Возвращение к стандартному шагу (25, 50, 75 б.п.) будет возможно, когда ставка «уйдёт от двухзначных значений». ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых.

#новость #цб

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94 комментария
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Ватная Корзиночка

Вообще в нынешних условиях, когда против России весь мир считай, ЦБ и Набиуллина в частности сработали отлично, спасибо им за профессионализм.

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Пришелец

Набиуллина молодец, спору нет. Но это не весь мир против России, а Россия против всего мира и здравого смысла впридачу.

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12 комментариев
S.Capusta

В истории двух лягушек в банке с молоком есть важный момент, о котором не задумываешься. Это молоко.
Когда вместо молока другая "субстанция", сколько не барахтайся, сметаны не будет.
А еще есть третья лягушка, которую дети через соломинку в жопу надули, которая не сможет даже побарахтаться.

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Лев Щенин
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Лаврентий Петренко

"против России весь мир считай"

А ведь и для этого кто-то отлично сработал! И ему спасибо огромное.

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Grigvik Fake

Рановато кажется говорить, что выдержали. Запас то был, закончится и что потом?

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Тяжелый бинокль

Не выдыхаю с 24 февраля.

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Герман Воронов

Почему-то считают, что кратковременные последствия были хуже всего, но вот как раз долговременные будут сильно хуже

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Илья Осипов

с кратковременными разобрались здесь и сейчас.

теперь появилось время и силы на долговременные, она же поэтому и говорит, что "выдыхать рано".

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arty

Как только цены на нефть опустятся, тогда и увидим чего они там защитили.

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1 комментарий
Hambala Fully

А брошка какая у неё?

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Павел Воробьев
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1 комментарий
Александр Саввин

Не до брошек теперь. Игры закончились.

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Василий Степанофф

Z

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Лев Щенин

Помню, какая-то певица ещё во времена СССР пела песню про "мадам Брошкину"...
(не помню фамилию, старый уже, памяти нет вообще)

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Drunkenmaasta

Ну вроде как с кратковременными финансовыми шоками с большего удалось финансовой системе справиться.
Но многие забывают тот факт, что финансовая система может быть устойчивой и работать стабильно только когда есть схема Деньги-товар-деньги. Деньги у нас есть. У нас товара нет. Импорт закрыт. Высокотехнологичного импорта практически нет. Как это отразится на основных отраслях, а потом на социальной сфере- пока точно никто не знает, но следует быть уверенными, что хорошего там будет мало. Мы только начинаем пробовать на вкус последствия санкций и "отмены" России, но впереди ещё двадцатилитровый казан говна расхлёбывать осталось

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Ватная Корзиночка

У нас куча ресурсов, их можно продавать с дисконтом, тот же Китай купит по дешману с радостью. Возможно Индия, Турция, арабы всякие тоже.

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5 комментариев
Рикардо Иванов
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Александр Лаптев
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1 комментарий
Лев Щенин

Интересно, где сейчас работает госпожа Цепляева?
В Сбербанке?

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Sergey Vasiliev

от чего они там что защитили если еще ничего не случилось по факту

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Denis Kiselev

Хм. Даже затрудняюсь как прокомментировать насчёт «ничего ещё не случилось»?!

Арест резервов, санкции на самых крупных игроков банковской сферы, отрезание от самых развитых рынков капитала, … И это начало длинного списка! Очень длинного!

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2 комментария
sles

ну вот потому крокодилов и нет (ц)

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SilanseR

Все супер все молодцы, только я нищее и нищее с каждым годом

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Drunkenmaasta

Зря Вы так. Надо быть здоровым, молодым, и богатым. А, чуть не забыл- ещё и красивым, как я) За совет не благодарите!

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5 комментариев
Max Nalobin

24 февраля покупал бананы по 67р, в начале этой недели в пятёрке - 137р, при $ за 68р - идём в сторону российского военного коробля, при "слабом" рубле - будем лежать на дне черного моря...

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-EK-

Свечи в машину с 500 рублей выросли до 2к. Масло с 1800 до 5к =(

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Александр Кремлёв

Неверно ! Цена на бананы имела потанцевал к дальнейшему накоплению россиянами валюты недружественных стран но после действий Центробанка негативное обнищание прекратилось и установился четкий курс на пополнение бюджета посредством отрицательного дохода россиян. Ватники-дохода,пасоны !!! Дохода !!!

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melkiyPadonok

Бананы в Финляндии 1,59€ , в РФ получается дороже , круто живёте однако . МРОТ в Финляндии 1211€

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Алеоп

Веду банановый индекс по магазину рядом:
было 59
стало 110
периодически снижают до 49

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donhuan

Хожу в пятерочку и и каждый раз говорю спасибо за то что спасли экономику, а главное стабильный рост цен!

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Джахор Дырдырдаев

Ебать спасибо нахуй. Давайте поднимайте руль обратно, черти.

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Solomon Vagner
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Дарья Смолякова

Благодаря грамотной политике ЦБ и Набиулиной удолось избежать краха экономики, тем более этого добивался весь Запад и США, так что легко отделались.

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Антон Штадлер

Что такое крах сырьевой экономики?) Как его можно добиться в условиях роста цен на ресурсы?

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2 комментария
Вадим Чиняев

осталось узнать только кто прое-л 300 ярдов...

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2 комментария
Михаил Желтухин

Смотря что понимать под крахом экономики, экономика остановиться не может, хоть ничего не делай, а спад есть и будет еще хуже

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Ashad Riventas

С самых первых дней говорили что санкции нацелены не на крах экономики России. А на то чтобы лишить её возможности вести экспансиональные войны во первых. Во вторых, ввести страну в технологическую деградацию

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Gre Li

Они не избежали его, а только отсрочили. По сути удалось лишь сохранить от краха из-за паники. Но системные проблемы никуда не деваются, и могут только добавиться новые.

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Алексей Дымов

Перефразирую: тактически мы устояли и не дали курсу улететь в облака. Для этого мы остановили кредитование в стране.
Стратегии у нас нет, мы решаем проблемы по мере поступления, будем распределять риски между банками в надежде, что все под санкции не попадут. Если попадут все, то что-нибудь придумаем (или нет).
Ипотека просядет, мы принимаем этот риск, ничего здесь делать не будем.

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Антон Штадлер

Мне интересно, как может вырасти ипотека в таких условиях после провала марта-мая, относительно прошлого года. Это надо наверстать упущенное весной и ещё добавить в оставшиеся полгода. Если она не ждёт дальнейшего ускорения инфляции и при текущем уровне ставок, ипотека совсем не выглядит интересным вложением.

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Грязный динозавр

Ну в целом да, но вторичка может свою роль сыграть. По ней вроде более оптимистичный прогноз чем по новостройкам.

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1 комментарий
Aleksey Bobkov

выдыхай

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sles

бобёр

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Алексей Родной

Господа экономисты, а что будет, если ставку опустить до 2-5%?
+ и -

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Сельский самолет

Кредитование улетит в космос, потянув за собой инфляцию. Депозиты уйдут под отрицательную ставку. Короче, только польза.

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Умид Бахромов

Денег в банках не будет. Для этого сначала нужно инфляцию до 1-2% опустить.

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Александр Кремлёв

Выдыхать рано,пасоны сказала Эльвира Наебуллина,у народа ещё есть деньги

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Марина

И самое интересное, когда исчезнет ПРИЗНАК РУБЛЯ и появится официальный по Конституции рубль

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Аноним

Где они были 8 лет?

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Александр Кремлёв

Домбили бомбас

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Anton Katerin

мда, с такими защитниками, конечно спать можно спокойно, ничего можем не бояться

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Роковой крюк

Э-кхе-хе-хе-хы-ы...нее не выдыхается...
Совсем совсем не могу выдохнуть!

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Andrei Bourdine
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Дмитрий Алтунин

Защитите экономику ИП и ООО кредитом под 1% годовых на 3-7 лет без пачки А4 бумаг. Так можно половину экономики страны в рост вывести

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Kate Kras

а что с курсом будет?!

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Андрей Ургант

Пара, пара, парадуемся на своём веку!
Эге-ге-гей!Канальи!!!
Выкусите!
Дырку вам от бублика, а не крах России!!!
Мы если захотим, то весь мир раком поставим!!!!!!!!

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Умид Бахромов

И не трahнем. Кавказский баклажан засунем.

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1 комментарий
Shoo

Ну, «стабильно хуево и лучше уже не будет» - тоже можно считать финансовой стабильностью, конечно.
Респект, спасибо блэт.

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darkAlert

кого защитили, а кому все бабло заморозили на валютном счете

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Лаврентий Петренко

"на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас"

Не знал, что проблемы возникали таким образом. По-моему, причина у них другая. И они не сами возникали.

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