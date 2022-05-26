ЦБ защитил финансовую стабильность в стране, но «выдыхать» рано — Набиуллина Статьи редакции
«Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам».
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Банк России смог защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания «инфляционной спирали», но «выдыхать» рано. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.
О чём ещё рассказал ЦБ
- Регулятор не ожидает падения потребительского кредитования в 2022 году: в сегменте ипотеки он рассчитывает на рост 10-15%, в корпоративном — на 5%. Но в будущем вероятно ухудшение качества кредитов «из-за ограничений в экономике».
- Большинство краткосрочных антикризисных мер, которые после начала «военной операции» вводились для банков в части послаблений их регулирования на полгода, будут продлены.
- ЦБ предложил участникам рынка создавать банковские объединения без обмена активами или долями на основе бизнес-партнёрства между крупными и небольшими игроками.
- Регулятор предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тысяч до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей. Банк России совместно с Росфинмониторингом также проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю — от многого можно отказаться.
- ЦБ призвал банки перевести в рубли остатки валютной ипотеки.
- На заседании 26 мая ЦБ рассматривал два варианта снижения ставки — до 11% и до 12%. Возвращение к стандартному шагу (25, 50, 75 б.п.) будет возможно, когда ставка «уйдёт от двухзначных значений». ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых.
Вообще в нынешних условиях, когда против России весь мир считай, ЦБ и Набиуллина в частности сработали отлично, спасибо им за профессионализм.
Набиуллина молодец, спору нет. Но это не весь мир против России, а Россия против всего мира и здравого смысла впридачу.
В истории двух лягушек в банке с молоком есть важный момент, о котором не задумываешься. Это молоко.
Когда вместо молока другая "субстанция", сколько не барахтайся, сметаны не будет.
А еще есть третья лягушка, которую дети через соломинку в жопу надули, которая не сможет даже побарахтаться.
"против России весь мир считай"
А ведь и для этого кто-то отлично сработал! И ему спасибо огромное.
Рановато кажется говорить, что выдержали. Запас то был, закончится и что потом?
Не выдыхаю с 24 февраля.
Почему-то считают, что кратковременные последствия были хуже всего, но вот как раз долговременные будут сильно хуже
с кратковременными разобрались здесь и сейчас.
теперь появилось время и силы на долговременные, она же поэтому и говорит, что "выдыхать рано".
Как только цены на нефть опустятся, тогда и увидим чего они там защитили.
А брошка какая у неё?
Не до брошек теперь. Игры закончились.
Z
Помню, какая-то певица ещё во времена СССР пела песню про "мадам Брошкину"...
(не помню фамилию, старый уже, памяти нет вообще)
Ну вроде как с кратковременными финансовыми шоками с большего удалось финансовой системе справиться.
Но многие забывают тот факт, что финансовая система может быть устойчивой и работать стабильно только когда есть схема Деньги-товар-деньги. Деньги у нас есть. У нас товара нет. Импорт закрыт. Высокотехнологичного импорта практически нет. Как это отразится на основных отраслях, а потом на социальной сфере- пока точно никто не знает, но следует быть уверенными, что хорошего там будет мало. Мы только начинаем пробовать на вкус последствия санкций и "отмены" России, но впереди ещё двадцатилитровый казан говна расхлёбывать осталось
У нас куча ресурсов, их можно продавать с дисконтом, тот же Китай купит по дешману с радостью. Возможно Индия, Турция, арабы всякие тоже.
Интересно, где сейчас работает госпожа Цепляева?
В Сбербанке?
от чего они там что защитили если еще ничего не случилось по факту
Хм. Даже затрудняюсь как прокомментировать насчёт «ничего ещё не случилось»?!
Арест резервов, санкции на самых крупных игроков банковской сферы, отрезание от самых развитых рынков капитала, … И это начало длинного списка! Очень длинного!
ну вот потому крокодилов и нет (ц)
Все супер все молодцы, только я нищее и нищее с каждым годом
Зря Вы так. Надо быть здоровым, молодым, и богатым. А, чуть не забыл- ещё и красивым, как я) За совет не благодарите!
24 февраля покупал бананы по 67р, в начале этой недели в пятёрке - 137р, при $ за 68р - идём в сторону российского военного коробля, при "слабом" рубле - будем лежать на дне черного моря...
Свечи в машину с 500 рублей выросли до 2к. Масло с 1800 до 5к =(
Неверно ! Цена на бананы имела потанцевал к дальнейшему накоплению россиянами валюты недружественных стран но после действий Центробанка негативное обнищание прекратилось и установился четкий курс на пополнение бюджета посредством отрицательного дохода россиян. Ватники-дохода,пасоны !!! Дохода !!!
Бананы в Финляндии 1,59€ , в РФ получается дороже , круто живёте однако . МРОТ в Финляндии 1211€
Веду банановый индекс по магазину рядом:
было 59
стало 110
периодически снижают до 49
Хожу в пятерочку и и каждый раз говорю спасибо за то что спасли экономику, а главное стабильный рост цен!
Ебать спасибо нахуй. Давайте поднимайте руль обратно, черти.
Благодаря грамотной политике ЦБ и Набиулиной удолось избежать краха экономики, тем более этого добивался весь Запад и США, так что легко отделались.
Что такое крах сырьевой экономики?) Как его можно добиться в условиях роста цен на ресурсы?
осталось узнать только кто прое-л 300 ярдов...
Смотря что понимать под крахом экономики, экономика остановиться не может, хоть ничего не делай, а спад есть и будет еще хуже
С самых первых дней говорили что санкции нацелены не на крах экономики России. А на то чтобы лишить её возможности вести экспансиональные войны во первых. Во вторых, ввести страну в технологическую деградацию
Они не избежали его, а только отсрочили. По сути удалось лишь сохранить от краха из-за паники. Но системные проблемы никуда не деваются, и могут только добавиться новые.
Перефразирую: тактически мы устояли и не дали курсу улететь в облака. Для этого мы остановили кредитование в стране.
Стратегии у нас нет, мы решаем проблемы по мере поступления, будем распределять риски между банками в надежде, что все под санкции не попадут. Если попадут все, то что-нибудь придумаем (или нет).
Ипотека просядет, мы принимаем этот риск, ничего здесь делать не будем.
Мне интересно, как может вырасти ипотека в таких условиях после провала марта-мая, относительно прошлого года. Это надо наверстать упущенное весной и ещё добавить в оставшиеся полгода. Если она не ждёт дальнейшего ускорения инфляции и при текущем уровне ставок, ипотека совсем не выглядит интересным вложением.
Ну в целом да, но вторичка может свою роль сыграть. По ней вроде более оптимистичный прогноз чем по новостройкам.
выдыхай
бобёр
Господа экономисты, а что будет, если ставку опустить до 2-5%?
+ и -
Кредитование улетит в космос, потянув за собой инфляцию. Депозиты уйдут под отрицательную ставку. Короче, только польза.
Денег в банках не будет. Для этого сначала нужно инфляцию до 1-2% опустить.
Выдыхать рано,пасоны сказала Эльвира Наебуллина,у народа ещё есть деньги
И самое интересное, когда исчезнет ПРИЗНАК РУБЛЯ и появится официальный по Конституции рубль
Где они были 8 лет?
Домбили бомбас
мда, с такими защитниками, конечно спать можно спокойно, ничего можем не бояться
Э-кхе-хе-хе-хы-ы...нее не выдыхается...
Совсем совсем не могу выдохнуть!
Защитите экономику ИП и ООО кредитом под 1% годовых на 3-7 лет без пачки А4 бумаг. Так можно половину экономики страны в рост вывести
а что с курсом будет?!
Пара, пара, парадуемся на своём веку!
Эге-ге-гей!Канальи!!!
Выкусите!
Дырку вам от бублика, а не крах России!!!
Мы если захотим, то весь мир раком поставим!!!!!!!!
И не трahнем. Кавказский баклажан засунем.
Ну, «стабильно хуево и лучше уже не будет» - тоже можно считать финансовой стабильностью, конечно.
Респект, спасибо блэт.
кого защитили, а кому все бабло заморозили на валютном счете
"на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас"
Не знал, что проблемы возникали таким образом. По-моему, причина у них другая. И они не сами возникали.