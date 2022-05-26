Приставы полностью взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление информации Статьи редакции
Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.
- Исполнительное производство о взыскании с Google 7,7 млрд рублей закрыто, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФССП.
- Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года.
- В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора штраф вырос ещё на 505 млн рублей.
- В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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а с Яндекса 60 к за слитые данные D
странно, что сими ему еще не заплатили
Заплатили, отдали же весь российский рынок рекламы за это
«Россия — это Нигерия в снегу». Теперь точно.
Ваканда без вибраниума
😁 отличный перл, только больше к Украине подходит в нынешних условиях
Россия все войны побеждает. Даже Big Tech победила, а ведь это непростая задача была, ведь там много умных людей работает. Можно объявить это цифровым днем победы. Спасибо приставам, отличная работа.
Такая ж была мысль
А что потом?
А они такими вопросами не задаются.
какие счастливые, живут одним днем, не думают о последствиях
выдавливают, что б сами ушли. они же "не собираются блокировать youtube"
Ну это победа, не иначе, за "ВОСИМЬ ЛЕТ" смогли дойти от наращивания присутствия и открытия филиалов гугла в других городах, кроме Москвы(2013-й), до полного ухода с Российского рынка...
Единственное, что радует, что они себе все-таки путь назад оставили хотя бы небольшой.
Ахахахха. Путь назад оставили. Ну да, а то что? В очередь стоят стотысяч компаний, желающих заменить Google? Из кого будем выбирать?
Я вообще не понял смысла, если выбирать нам не из кого, то они не могли закрыть продукты в РФ?
Ещё у меня хорошая новость для "патриотов". Гугл уже месяца два как перестал переводить средства на счета в РФ. Как вы думаете, что произошло? ТЕПЕРЬ НАЛОГИ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПОЛУЧАЛ БЮДЖЕТ РФ, ПОЛУЧАЮТ БЮДЖЕТЫ СТРАН СНГ. Щас "нагрузку" в основном распределяет Казахстан с Грузией, ну Армении немного перепадает.
Как это делается объясню - за пару дней получают ИНН, за день-два счёт в банке, ещё месяц-другой верификация Адсенса, и готово.
Ну это же неправда. Люди спокойно получают денежные переводы от Гугла за адсенс / подписки в приложениях в банках типа Тинькофф, где Свифт платежи проходят
А, неправда, ну ладно. Мне, просто через две недели примерно лететь в КЗ, потому что у меня платежи встали, но если это неправда, то, я, конечно, не поеду(нет).
И направят на субсидии ипотеки айтишникам ))
С авито тоже бы надо взыскать за сбор биометрии без письменного(!) согласия субъекта данных - за нарушение КоАП 13.11.
Так как полностью согласен с человеком который предложил.
1) подавать групповую жалобу в прокуратуру за нарушение 152 ФЗ, ч.11
2) подавать групповой иск в суд за нарушение того же закона.
+ моральная компенсация и траты на адвоката.
Отписал Андрею Караулову по этому поводу, жду ответа очень интересно что он об этом думает. Может и сюжет выйдет на ютубе)))
Рэкет государственного масштаба!
Понятно к чему это https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-26_google_nachal_unichtozhat_svoyu
На последок
Красавцы
Если все взыскали, то и счёт разблокировали.
500 🍋 сервисный сбор😳.