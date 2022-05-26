Финансы
Маша Цепелева

Приставы полностью взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление информации Статьи редакции

Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.

  • Исполнительное производство о взыскании с Google 7,7 млрд рублей закрыто, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФССП.
  • Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года.
  • В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора штраф вырос ещё на 505 млн рублей.
  • В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

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30 комментариев
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Юрий Карташов

а с Яндекса 60 к за слитые данные D

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MEGAtraXXXer666

странно, что сими ему еще не заплатили

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Life Expert

Заплатили, отдали же весь российский рынок рекламы за это

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Александр

«Россия — это Нигерия в снегу». Теперь точно.

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Иван Вознюк

Ваканда без вибраниума

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Pavel Admex

😁 отличный перл, только больше к Украине подходит в нынешних условиях

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Дарья Смолякова

Россия все войны побеждает. Даже Big Tech победила, а ведь это непростая задача была, ведь там много умных людей работает. Можно объявить это цифровым днем победы. Спасибо приставам, отличная работа.

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Точный американец
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Роман Дикий
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Николай Бойко
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Вячеслав Мурзин

Такая ж была мысль

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ART

А что потом?

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Тяжелый бинокль

А они такими вопросами не задаются.

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Petr Razdorov

какие счастливые, живут одним днем, не думают о последствиях

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fffggg gggfff

выдавливают, что б сами ушли. они же "не собираются блокировать youtube"

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Upollo Crash
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Herzensgut

Ну это победа, не иначе, за "ВОСИМЬ ЛЕТ" смогли дойти от наращивания присутствия и открытия филиалов гугла в других городах, кроме Москвы(2013-й), до полного ухода с Российского рынка...
Единственное, что радует, что они себе все-таки путь назад оставили хотя бы небольшой.

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Betty Boop

Ахахахха. Путь назад оставили. Ну да, а то что? В очередь стоят стотысяч компаний, желающих заменить Google? Из кого будем выбирать?

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Herzensgut

Я вообще не понял смысла, если выбирать нам не из кого, то они не могли закрыть продукты в РФ?

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Herzensgut

Ещё у меня хорошая новость для "патриотов". Гугл уже месяца два как перестал переводить средства на счета в РФ. Как вы думаете, что произошло? ТЕПЕРЬ НАЛОГИ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПОЛУЧАЛ БЮДЖЕТ РФ, ПОЛУЧАЮТ БЮДЖЕТЫ СТРАН СНГ. Щас "нагрузку" в основном распределяет Казахстан с Грузией, ну Армении немного перепадает.
Как это делается объясню - за пару дней получают ИНН, за день-два счёт в банке, ещё месяц-другой верификация Адсенса, и готово.

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Alexander Zagvozdin
перестал переводить средства на счета в РФ.

Ну это же неправда. Люди спокойно получают денежные переводы от Гугла за адсенс / подписки в приложениях в банках типа Тинькофф, где Свифт платежи проходят

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Herzensgut

А, неправда, ну ладно. Мне, просто через две недели примерно лететь в КЗ, потому что у меня платежи встали, но если это неправда, то, я, конечно, не поеду(нет).

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Я никто и звать меня никак

И направят на субсидии ипотеки айтишникам ))

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Николай Сугутский

С авито тоже бы надо взыскать за сбор биометрии без письменного(!) согласия субъекта данных - за нарушение КоАП 13.11.
Так как полностью согласен с человеком который предложил.
1) подавать групповую жалобу в прокуратуру за нарушение 152 ФЗ, ч.11
2) подавать групповой иск в суд за нарушение того же закона.
+ моральная компенсация и траты на адвоката.
Отписал Андрею Караулову по этому поводу, жду ответа очень интересно что он об этом думает. Может и сюжет выйдет на ютубе)))

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Castle Bravo

Рэкет государственного масштаба!

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ЯжПрограммист

Понятно к чему это https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-26_google_nachal_unichtozhat_svoyu

Google начал уничтожать свою инфраструктуру в…
В России начались отключения серверов Google Global Cache. Они нужны для быстрой работы сервисов…
www.cnews.ru
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Павел Ро

На последок

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Алексей Дымов

Красавцы

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Платон Щукин

Если все взыскали, то и счёт разблокировали.

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Совет безопасности

500 🍋 сервисный сбор😳.

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