Производитель процессоров Broadcom купит разработчика облачных сервисов VMware за $61 млрд Статьи редакции
Покупка поможет Broadcom укрепиться на рынке корпоративного ПО.
- О заключении сделки объявила Broadcom. Кроме покупки за $61 млрд, компания также возьмёт на себя $8 млрд чистого долга VMware.
- После заключения сделки Broadcom объединит разработчика со своим подразделением Broadcom Software и переименует его в VMware. Как пишет CNBC, это одна из крупнейших технологических сделок за всё время.
- Покупка VMware поможет Broadcom укрепить позиции на рынке корпоративного ПО и диверсифицировать свой бизнес, который сейчас сосредоточен на проектировании и продаже процессоров, считает CNBC.
- В 2018 году Broadcom за $18,9 млрд купила разработчика ПО CA Technologies, а в 2019 году — корпоративное подразделение Symantec за $10,7 млрд.
- VMware создана в 1998 году и несколько раз меняла владельцев. В 2015 году её приобрёл производитель компьютерной техники Dell, а в 2021 году выделил VMware в отдельную компанию.
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Хорошая покупка
Твиттер в шоке ))
Нехило )
Клиенты VMware , у которых есть продукты Broadcom, всплакнули :)