Финансы
Полноценный велосипед

Производитель процессоров Broadcom купит разработчика облачных сервисов VMware за $61 млрд Статьи редакции

Покупка поможет Broadcom укрепиться на рынке корпоративного ПО.

  • О заключении сделки объявила Broadcom. Кроме покупки за $61 млрд, компания также возьмёт на себя $8 млрд чистого долга VMware.
  • После заключения сделки Broadcom объединит разработчика со своим подразделением Broadcom Software и переименует его в VMware. Как пишет CNBC, это одна из крупнейших технологических сделок за всё время.
  • Покупка VMware поможет Broadcom укрепить позиции на рынке корпоративного ПО и диверсифицировать свой бизнес, который сейчас сосредоточен на проектировании и продаже процессоров, считает CNBC.
  • В 2018 году Broadcom за $18,9 млрд купила разработчика ПО CA Technologies, а в 2019 году — корпоративное подразделение Symantec за $10,7 млрд.
  • VMware создана в 1998 году и несколько раз меняла владельцев. В 2015 году её приобрёл производитель компьютерной техники Dell, а в 2021 году выделил VMware в отдельную компанию.

#новость #broadcom #vmware

871 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Павел Морозов

Хорошая покупка

Ответить
Развернуть ветку
Edievsky

Твиттер в шоке ))

Ответить
Развернуть ветку
Ziyech

Нехило )

Ответить
Развернуть ветку
Data Ardbelava

Клиенты VMware , у которых есть продукты Broadcom, всплакнули :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
null