Финансы
Полноценный велосипед

ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 120 рабочих дней Статьи редакции

Срок увеличили в два раза — раньше он составлял 60 дней.

  • Экспортёры могут продавать иностранную валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных банках, в течение 120 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
  • Решение касается обязательной для продажи части валютной выручки — вне зависимости от даты зачисления на счёт.
  • Продавать нужно 50% выручки, а не 80%.
  • В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня. В апреле срок увеличили до 60 дней.

#новость #цб

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64 комментария
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sun sun

Ну все. Курс 72. А не 56. Гаденыши.

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Михаил Петров

Ля, опять им не нравится. Откуда вы лезете?

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5 комментариев
Вася Пражкин

Похоже, что на 56 свозили, чтобы нужные люди закупились.

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2 комментария
Михаил Зеленин

Дык так и задумано, рубли то на 10% индексации откуда брать

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Виктор Албанец

А что вам не нравится? (серьёзно)

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Илья Попов
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5 комментариев
Edievsky

"Американские" горки рубля)

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1 комментарий
Pavel Petel

Ну курс будет соответствовать ценам или цены еще вверх?

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evilnw

Если не изменяет память, то минфин закладывал в прогноз на 2022 доллар по 72 и это ещё до спецоперации. Получается, что сейчас надо ронять рубль минимум до 80р, чтобы наполнить бюджет.

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S.Capusta

Оттепель!
* и новость хорошая, и ставку снизили, и евро-рубль подрос,
но все равно как-то тревожно

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СП

Только банки типа Тинькофф радостно осуществляют конвертацию по факту прохождения валютного контроля забив и на 3 и на 60 и на 120 дней

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Тинькофф

Приветствуем.

24 мая 2022 года Минфин внес изменения в указ, и теперь экспортеры должны продавать 50% валюты от экспортной выручки. Наши системы уже учитывают это изменение.

Компании-экспортеры могут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней вместо трех. При этом подать документы на валютный контроль нужно в течение 15 рабочих дней. Как и раньше, продажа выручки происходит в момент подтверждения платежа валютным контролем. Курс берем на момент, когда платеж проходит валютный контроль.

Мы дорабатываем наши процессы, чтобы клиенты могли подтверждать операцию и конвертировать выручку в разные дни. О изменениях мы рассказываем на своем сайте.

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15 комментариев
Deni Feni

"Как мы чуть не убили экспорт, не спасли импорт и делаем не глупое лицо" - без смс и регистрации

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sun sun

Все для себя. Любимых

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Юлия Бабенко

Да что толку то? Все равно технически у банков нет такой возможности. Они автомаГически продают 50% после прохождения валютного контроля.

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Pavel Loginov

А как же обещанный доллар по 30?.. Эх...

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Uwxan

эти обещания для ваты

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3 комментария
QAWERTYUI

Сейчас все экспортёры наймут трейдеров и превратятся в компании по высокочастотной торговле.

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олололександр

@Тинькофф когда сделаете раздельно валютный контроль и конвертацию?

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K D

Забудь, губу закатай. Не там свои деньги обслуживаешь. Лучше задумайся о смене банка.

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sse

выручка с газа трубопроводного 100% переводится в рубли и сразу. А это бОльшая часть экспорта.

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Михаил Зеленин

Большая часть экспорта это нефть

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Цкуро Бесцветный

Так это ж в Европу только? С Китаем наверно нет таких требований.

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1 комментарий
Вадим Голубев

Даже при продаже 50% от выручки это огромные объемы денег, которые значительно повышают предложение валюты на рынке, а без нормального импорта спрос на нее остается ограниченным. А если брать в расчет еще продажу газа за рубли так предложение только евро на мосбирже составит раза в два больше, чем весь объем торгов в паре евро/рубль за прошлый год. Где будут находить спрос на все эти объемы не понятно. Будем следить, что будут применять дальше чтобы удержать баланс на валютном рынке.

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evilnw

Вполне могут включить печатный станок. На заседании госдумы Набиулина рассказывала, что у ЦБ есть способ использовать замороженные резервы. Это означает только одно. Минфин запросит 10 млрд $ в рублях. ЦБ их напечатает и сделает у себя пометочку, что из замороженного резервного фонда якобы взяли 10 млрд $.

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1 комментарий
From Siberia to London

Но отдельные банки (привет, Пенькофф) всё равно будут продавать 80% и когда им, а не клиенту, будет удобно.

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Давид Каминер

Справедливости ради замечу что уже сделали 50 вместо 80.

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Артур Анатольевич Ротарь

Ну что господа, ваши ставки?!) берём попкорн и смотрим что и как «скукоживается»…

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Артур Анатольевич Ротарь

Настоящие американские горки и настоящий «скукожанный» рубль

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Your mother

Лучше б гонки на лафетах.

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Алексей К

Сейчас и инфляция снова пойдёт вверх. Жаль

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