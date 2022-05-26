ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 120 рабочих дней Статьи редакции
Срок увеличили в два раза — раньше он составлял 60 дней.
- Экспортёры могут продавать иностранную валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных банках, в течение 120 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
- Решение касается обязательной для продажи части валютной выручки — вне зависимости от даты зачисления на счёт.
- Продавать нужно 50% выручки, а не 80%.
- В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня. В апреле срок увеличили до 60 дней.
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Ну все. Курс 72. А не 56. Гаденыши.
Ля, опять им не нравится. Откуда вы лезете?
Похоже, что на 56 свозили, чтобы нужные люди закупились.
Дык так и задумано, рубли то на 10% индексации откуда брать
А что вам не нравится? (серьёзно)
"Американские" горки рубля)
Ну курс будет соответствовать ценам или цены еще вверх?
Если не изменяет память, то минфин закладывал в прогноз на 2022 доллар по 72 и это ещё до спецоперации. Получается, что сейчас надо ронять рубль минимум до 80р, чтобы наполнить бюджет.
Оттепель!
* и новость хорошая, и ставку снизили, и евро-рубль подрос,
но все равно как-то тревожно
Только банки типа Тинькофф радостно осуществляют конвертацию по факту прохождения валютного контроля забив и на 3 и на 60 и на 120 дней
Приветствуем.
24 мая 2022 года Минфин внес изменения в указ, и теперь экспортеры должны продавать 50% валюты от экспортной выручки. Наши системы уже учитывают это изменение.
Компании-экспортеры могут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней вместо трех. При этом подать документы на валютный контроль нужно в течение 15 рабочих дней. Как и раньше, продажа выручки происходит в момент подтверждения платежа валютным контролем. Курс берем на момент, когда платеж проходит валютный контроль.
Мы дорабатываем наши процессы, чтобы клиенты могли подтверждать операцию и конвертировать выручку в разные дни. О изменениях мы рассказываем на своем сайте.
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Все для себя. Любимых
Да что толку то? Все равно технически у банков нет такой возможности. Они автомаГически продают 50% после прохождения валютного контроля.
А как же обещанный доллар по 30?.. Эх...
эти обещания для ваты
Сейчас все экспортёры наймут трейдеров и превратятся в компании по высокочастотной торговле.
@Тинькофф когда сделаете раздельно валютный контроль и конвертацию?
Забудь, губу закатай. Не там свои деньги обслуживаешь. Лучше задумайся о смене банка.
выручка с газа трубопроводного 100% переводится в рубли и сразу. А это бОльшая часть экспорта.
Большая часть экспорта это нефть
Так это ж в Европу только? С Китаем наверно нет таких требований.
Даже при продаже 50% от выручки это огромные объемы денег, которые значительно повышают предложение валюты на рынке, а без нормального импорта спрос на нее остается ограниченным. А если брать в расчет еще продажу газа за рубли так предложение только евро на мосбирже составит раза в два больше, чем весь объем торгов в паре евро/рубль за прошлый год. Где будут находить спрос на все эти объемы не понятно. Будем следить, что будут применять дальше чтобы удержать баланс на валютном рынке.
Вполне могут включить печатный станок. На заседании госдумы Набиулина рассказывала, что у ЦБ есть способ использовать замороженные резервы. Это означает только одно. Минфин запросит 10 млрд $ в рублях. ЦБ их напечатает и сделает у себя пометочку, что из замороженного резервного фонда якобы взяли 10 млрд $.
Но отдельные банки (привет, Пенькофф) всё равно будут продавать 80% и когда им, а не клиенту, будет удобно.
Справедливости ради замечу что уже сделали 50 вместо 80.
Ну что господа, ваши ставки?!) берём попкорн и смотрим что и как «скукоживается»…
Настоящие американские горки и настоящий «скукожанный» рубль
Лучше б гонки на лафетах.
Сейчас и инфляция снова пойдёт вверх. Жаль