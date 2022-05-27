Финансы
Осторожный микрофон

Новости и тексты на фоне 93 дня «операции»: дилеры Renault хотят возместить инвестиции, аэропорты — поделить субсидии Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: auto.ru

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 27 мая: доллар — 62,04 рублей, евро — 64,43 рублей.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 26 мая — 65,26 рублей, евро — 68 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:55 мск — 66,04 рублей, евро — 70,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,75 рублей.

Санкции

Страны G7 обсуждают возможность позволить российским миллиардерам «покупать» исключение из санкционных списков, сообщила AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде. Полученные деньги предполагается использовать на восстановление Украины.

Что происходит

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня 2022 года, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.

Сайт госуслуг Казахстана приостановил приём заявок на ИИН от иностранцев и лиц без гражданства. В уведомлении сказано, что планируемый срок возобновления услуги — 1 октября 2022. Причины не указаны.

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Привлечение китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведётся, рассматриваются две компании, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Детали он не привёл.

Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода концерна из России. В дилерской сети Renault работает примерно 11 тысяч сотрудников, «которые оказались перед возможностью потери работы, а собственники 150 дилерских центров фактически потеряли свой бизнес», говорится в письме дилерам.

Аэропорты попросят власти перераспределить часть 100 млрд рублей субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний на апрель-октябрь, в свою пользу, узнал «Ъ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал РБК, что все 140 ресторанов МcDonald's откроются в середине июня и сохранят 95% меню. Весь персонал в регионе — 10 тысяч сотрудников ресторанов и 15 тысяч работников компаний-поставщиков — сохранят работу.

«Гостех» не смог обновить иностранное ПО, выяснили «Ведомости». По данным газеты, разработчикам госплатформы пришлось искать пути обхода ограничений.

АО «НПП Цифровые решения» планирует в сентябре запустить маркетплейс, на котором российские дизайн-центры будут публиковать данные о разработанных ими составных элементах электроники и их совместимости с различными полупроводниковыми производствами. Об этом пишет «Ъ».

Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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24 комментария
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Слегка Придурковатый

"Страны G7 обсуждают возможность позволить российским миллиардерам «покупать» исключение из санкционных списков"

Абрамович облегчённо вздохнул.

"Покупка" - это слишком просто. Нужно организовать ежемесячную подписку.

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Джахор Дырдырдаев

"Королевскую битву" олигархов на необитаемом острове. С последнего выжившего снимаются все санкции.

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Антон Большаков

Битву двух якодзун ))

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AIAIAI

Нетфликс уже начал съёмки

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Юности вольная птица

Рассрочку, что ли? Как оброк и обратный выкуп?

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Вадим Д.

Коротко о главном.

– доллар вверх до
62,04 ₽, к потеплению
– G7 могут начать продажу "индульгенций" миллиардерам под санкциями. Ну, Европе не привыкать, опыт богатый
– возможен дефолт Ozon
– госуслуги Казахстана принимают заявки на ИНН только от своих граждан. Причины неясны
– всё же ведётся привлечение китайских проиводителей к производству "Москвича"
– АДР ищет способы вернуть инвестиции в дил. центры
– аэропорты просят власти отдать именно им 100 млрд ₽. Ну не авиакомпаниям же, у тех нет проблем
– неизвестный преемник McDonald's сохранит меню на 95%. Что будет в новых 5%?
– Гостех не смог обновить иностранное ПО. Здравствуй, VPN?
– АО "НПП ЦР" запустит маркетплейс для дизайн-центров.

Сегодня:
Общероссийский день библиотек;
День сварщика в России;
Европейский день соседей!

Желаю всем чудесной пятницы!

(Канал коротких новостей в описании блога)

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Юности вольная птица
маркетплейс для дизайн-центров

Звучит примерно так же, как "типи в глэмпинге"(

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Юности вольная птица

Кругом стукачи. Это я о европейских соседях)

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Юности вольная птица

Ну хоть диспетчерам заплатят.

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Юности вольная птица
и сохранят 95% меню

Как же МакЧиккен со свежим салатом хочется(

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Роман Гущин

Поправьте опечатку - "газеиты"

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Осторожный микрофон

спасибо!

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Сергей Коновалов

И ещё вот это блюдо, которое у тебя значится в меню под названием «мсяо» жареное. Что? Это опечатка? Нет, это не опечатка. Всё верно напечатано. Посмотри на него. Какое ж это мясо? Это мсяо. Вон и дальше верно напечатано — «говюжье»! :)

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Oleksiy Rubin

Привлечение китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведётся.

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Skyray

Кажется я знаю, какие пути обхода нашёл Гостех :)

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Слегка Придурковатый

Старина Пистолетов!

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Dzan Yang

Я так понимаю, пора становиться в очередь на Москвич? 😂

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Юности вольная птица

За 2 недели с прошлой новости уже все номерки расписаны. Приходите завтра, может, кто ещё не слышал про подушки и АБС, откажется)

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Василий Степанофф

Москвич будет положен только членам ЕдРо и айтишникам из шараг

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Alex Gurulli

Новости коротко - ничего хорошего.

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Классический чайник

С днем соседей господа! Шампанского. Кто бы мы без них.

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S.Capusta

"Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода концерна из России."

Да зачем искать?
Есть же проторенная дорожка.. Иск, суд, судебные приставы.
Готово!

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Сидор

У нас нет законов которые могли бы помочь ушедшим из «недружественных» стран.
Теперь законы работают только для своих

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Джахор Дырдырдаев

Спасибо.

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