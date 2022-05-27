Новости и тексты на фоне 93 дня «операции»: дилеры Renault хотят возместить инвестиции, аэропорты — поделить субсидии Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 27 мая: доллар — 62,04 рублей, евро — 64,43 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,75 рублей.
Санкции
Страны G7 обсуждают возможность позволить российским миллиардерам «покупать» исключение из санкционных списков, сообщила AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде. Полученные деньги предполагается использовать на восстановление Украины.
Что происходит
Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня 2022 года, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
Сайт госуслуг Казахстана приостановил приём заявок на ИИН от иностранцев и лиц без гражданства. В уведомлении сказано, что планируемый срок возобновления услуги — 1 октября 2022. Причины не указаны.
Привлечение китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведётся, рассматриваются две компании, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Детали он не привёл.
Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода концерна из России. В дилерской сети Renault работает примерно 11 тысяч сотрудников, «которые оказались перед возможностью потери работы, а собственники 150 дилерских центров фактически потеряли свой бизнес», говорится в письме дилерам.
Аэропорты попросят власти перераспределить часть 100 млрд рублей субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний на апрель-октябрь, в свою пользу, узнал «Ъ».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал РБК, что все 140 ресторанов МcDonald's откроются в середине июня и сохранят 95% меню. Весь персонал в регионе — 10 тысяч сотрудников ресторанов и 15 тысяч работников компаний-поставщиков — сохранят работу.
«Гостех» не смог обновить иностранное ПО, выяснили «Ведомости». По данным газеты, разработчикам госплатформы пришлось искать пути обхода ограничений.
АО «НПП Цифровые решения» планирует в сентябре запустить маркетплейс, на котором российские дизайн-центры будут публиковать данные о разработанных ими составных элементах электроники и их совместимости с различными полупроводниковыми производствами. Об этом пишет «Ъ».
Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.
"Страны G7 обсуждают возможность позволить российским миллиардерам «покупать» исключение из санкционных списков"
Абрамович облегчённо вздохнул.
"Покупка" - это слишком просто. Нужно организовать ежемесячную подписку.
"Королевскую битву" олигархов на необитаемом острове. С последнего выжившего снимаются все санкции.
Битву двух якодзун ))
Нетфликс уже начал съёмки
Рассрочку, что ли? Как оброк и обратный выкуп?
Коротко о главном.
– доллар вверх до
62,04 ₽, к потеплению
– G7 могут начать продажу "индульгенций" миллиардерам под санкциями. Ну, Европе не привыкать, опыт богатый
– возможен дефолт Ozon
– госуслуги Казахстана принимают заявки на ИНН только от своих граждан. Причины неясны
– всё же ведётся привлечение китайских проиводителей к производству "Москвича"
– АДР ищет способы вернуть инвестиции в дил. центры
– аэропорты просят власти отдать именно им 100 млрд ₽. Ну не авиакомпаниям же, у тех нет проблем
– неизвестный преемник McDonald's сохранит меню на 95%. Что будет в новых 5%?
– Гостех не смог обновить иностранное ПО. Здравствуй, VPN?
– АО "НПП ЦР" запустит маркетплейс для дизайн-центров.
Сегодня:
Общероссийский день библиотек;
День сварщика в России;
Европейский день соседей!
Желаю всем чудесной пятницы!
(Канал коротких новостей в описании блога)
Звучит примерно так же, как "типи в глэмпинге"(
Кругом стукачи. Это я о европейских соседях)
Ну хоть диспетчерам заплатят.
Как же МакЧиккен со свежим салатом хочется(
Поправьте опечатку - "газеиты"
спасибо!
И ещё вот это блюдо, которое у тебя значится в меню под названием «мсяо» жареное. Что? Это опечатка? Нет, это не опечатка. Всё верно напечатано. Посмотри на него. Какое ж это мясо? Это мсяо. Вон и дальше верно напечатано — «говюжье»! :)
Привлечение китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведётся.
Кажется я знаю, какие пути обхода нашёл Гостех :)
Старина Пистолетов!
Я так понимаю, пора становиться в очередь на Москвич? 😂
За 2 недели с прошлой новости уже все номерки расписаны. Приходите завтра, может, кто ещё не слышал про подушки и АБС, откажется)
Москвич будет положен только членам ЕдРо и айтишникам из шараг
Новости коротко - ничего хорошего.
С днем соседей господа! Шампанского. Кто бы мы без них.
"Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода концерна из России."
Да зачем искать?
Есть же проторенная дорожка.. Иск, суд, судебные приставы.
Готово!
У нас нет законов которые могли бы помочь ушедшим из «недружественных» стран.
Теперь законы работают только для своих
Спасибо.