Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":430659,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":430659,"gtm":null} 2249 просмотров

Источник: auto.ru

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 27 мая: доллар — 62,04 рублей, евро — 64,43 рублей.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 26 мая — 65,26 рублей, евро — 68 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:55 мск — 66,04 рублей, евро — 70,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,75 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Санкции

Страны G7 обсуждают возможность позволить российским миллиардерам «покупать» исключение из санкционных списков, сообщила AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде. Полученные деньги предполагается использовать на восстановление Украины.

Что происходит

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня 2022 года, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.

Сайт госуслуг Казахстана приостановил приём заявок на ИИН от иностранцев и лиц без гражданства. В уведомлении сказано, что планируемый срок возобновления услуги — 1 октября 2022. Причины не указаны.

Привлечение китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведётся, рассматриваются две компании, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Детали он не привёл.

Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода концерна из России. В дилерской сети Renault работает примерно 11 тысяч сотрудников, «которые оказались перед возможностью потери работы, а собственники 150 дилерских центров фактически потеряли свой бизнес», говорится в письме дилерам.

Аэропорты попросят власти перераспределить часть 100 млрд рублей субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний на апрель-октябрь, в свою пользу, узнал «Ъ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал РБК, что все 140 ресторанов МcDonald's откроются в середине июня и сохранят 95% меню. Весь персонал в регионе — 10 тысяч сотрудников ресторанов и 15 тысяч работников компаний-поставщиков — сохранят работу.

«Гостех» не смог обновить иностранное ПО, выяснили «Ведомости». По данным газеты, разработчикам госплатформы пришлось искать пути обхода ограничений.

АО «НПП Цифровые решения» планирует в сентябре запустить маркетплейс, на котором российские дизайн-центры будут публиковать данные о разработанных ими составных элементах электроники и их совместимости с различными полупроводниковыми производствами. Об этом пишет «Ъ».

Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.