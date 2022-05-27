В Казахстане на сайте госуслуг приостановили выдачу иностранцам ИИН — он нужен для открытия счёта в банках Статьи редакции
С марта 2022 года ИИН получили почти 36 тысяч россиян, что в 16 раз больше, чем годом ранее.
На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.
Telegram-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».
Сейчас надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”».
ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физлиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта.
С марта 2022 года ИИН получили в 16 раз больше россиян, чем годом ранее — почти 36 тысяч. ИИН также получили 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в 2021 году (213 украинцев).
Ещё до спецоперации нам рассказывали, как много у нас союзников, которые с нами пойдут в огонь и вводу. Теперь оказалось, что остался только лукашеско. Да и то потому что сидить на нашем бюджете и при превой возможности кинет.
а оказывается что не весь мир это "недружественные страны" , а мы сами являемся недружественной странной
Лукашенко такой союзник, что и врагов не надо)
Есть еще северная Корея, Эритрея.. Чем не союзники? ))
Не работает:
- при удаленном обращении через egov/посредников с сканом паспорта
Работает:
- при личном обращении
- через доверенность
Казахи в своём репертуаре. Вроде и нашим, и вашим. Типичный восток))
И услугу через сайт прикрыли, чтобы типа не способствовать уклонению от санкций, и вроде лично можно, поэтому возможность осталась!
Уважаемые рассеяне, вэлком в северную Корею. Ваш чухчхе вас ведёт в верном направлении. Пламенный привет из Казахстана
Если кто-то ещё не понял, все это в целом начало пиздеца. Ухудшения будут происходить постепенно и не очень заметно. С каждым месяцем будет постепенно хуже. Тенденция прослеживается. Кто-то может возразить, но я считаю что для желающих свалить, времени осталось немного. С такой думой, ограничения на выезд не горами.
Да все уже поняли, а те, кто нет - они и сейчас не поймут
Потом мб, но я в этом тоже не уверен. Хотя им и объяснят, что это всё из-за происков Запада и предателей внутри страны.
Свалить это, конечно, хорошо.
Но объективно доступно не каждому желающему. Хорошо, если ты одинокий айтишник 25 лет отроду со знанием английского. Работать удаленно можно и потенциал перебраться в европейскую страну.
Но, а если семья-дети-животные-ипотеки-офлайн бизнес?
Всех в охапку и бежать можно. Но куда? Шанс получить европейскую визу / внж ничтожно мал. А если мусульманская страна, тоже накладывает культурные особенности. Реально ли качество жизни в Армении-Казахстане-Узбекистане и т.п. будет выше? Да, в моменте там нет той жести, которая разворачивается в РФ. Но это и не западноевропейские страны, проблем своих там до кучи. С медициной, образованием и т.д.
Что делать человеку в плане работы? Стать фрилансером, работая на РФ или местную диаспору?
Для этого надо установить границы с Беларусью, Арменией и Казахстаном. Пока границ нет - никаких ограничений не будет.
Так сразу понятно было, что Запад санкции против россиян вводит не для того, чтобы выручку казахам и армянам поднять. Рисковать своим бизнесом, нарываясь на вторичные санкции ради россиян, идиотов нет. Пока риски были совсем эфемерными и умозрительными, жадность брала верх. Как только пошли первые официальные предупреждения от Запада, все тут же решили, что лучше перебдеть чем недобдеть. Запад потребует — начнут и закрывать уже открытые счета массово. Предлог всегда найдется.
Где тот чувак, который вчера слюной брызгал в комментариях к посту про "не платящий" гугл, что собирался ехать в Казахстан получать свои копейки?
Сори, аж выбесил, что не поленился регнуться сейчас. Как и многие другие я прекрасно получил очередную выплату от адсенса, просто на другой банк.
Так через физический визит работает. Только онлайн сдох.
"Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”»."То есть услуга не работает только на сайте,но получить ИИН можно
Лимит на регистрации исчерпан, попробуйте снова через пять месяцев 😁
Ахаха, то есть, мяу...
збс что успел. и счет дистанционно открыл с виртуалками
Кто не успел тот опоздал D
Думаю восстановят когда поток приезжих поубавится
Сколько за удаленное открытие отдал?
Все кто хотел уже сделали! Народ тянет до последнего….что прикроют было понятно с самого начала.
Какая разница, все равно каспи не пополнить из России
откуда такая уверенность ? все прекрасно пополняется
Золотая корона и SWIFT как минимум. В крайнем случае - через обменники.
Можно с криптобиржи отправить на каспи
Только-только собирался заказать ИИН через посредника, не успел..
хватит кормить пидарасов)
Нужно было оперативней решать такие вопросы. Теперь прийдётся обналичивать так же как и открывать счёт.
https://youtu.be/X-KwYX2u8e4
Кзахобандеровцы!