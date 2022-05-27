С марта 2022 года ИИН получили почти 36 тысяч россиян, что в 16 раз больше, чем годом ранее.

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На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.

Telegram-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».

Telegram-канал ORDA

Сейчас надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”».

TJ

ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физлиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта.

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