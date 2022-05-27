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Финансы
TJ

В Казахстане на сайте госуслуг приостановили выдачу иностранцам ИИН — он нужен для открытия счёта в банках Статьи редакции

С марта 2022 года ИИН получили почти 36 тысяч россиян, что в 16 раз больше, чем годом ранее.

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На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.

Telegram-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».

Telegram-канал ORDA

Сейчас надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”».

TJ

ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физлиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта.

С марта 2022 года ИИН получили в 16 раз больше россиян, чем годом ранее — почти 36 тысяч. ИИН также получили 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в 2021 году (213 украинцев).

Финансы
Осторожный микрофон
Без лёгкого «карточного туризма»: банки Армении и Казахстана стали ужесточать требования для открытия счёта нерезидентам Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes.

Источник: b24.am

#новость #банки #казахстан

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86 комментариев
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evilnw

Ещё до спецоперации нам рассказывали, как много у нас союзников, которые с нами пойдут в огонь и вводу. Теперь оказалось, что остался только лукашеско. Да и то потому что сидить на нашем бюджете и при превой возможности кинет.

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Faith no More

а оказывается что не весь мир это "недружественные страны" , а мы сами являемся недружественной странной

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Soulis

Лукашенко такой союзник, что и врагов не надо)

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11 комментариев
Цифровые комплексы

Есть еще северная Корея, Эритрея.. Чем не союзники? ))

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2 комментария
Vlad Romanchenko

Не работает:
- при удаленном обращении через egov/посредников с сканом паспорта
Работает:
- при личном обращении
- через доверенность

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Denis Kiselev

Казахи в своём репертуаре. Вроде и нашим, и вашим. Типичный восток))

И услугу через сайт прикрыли, чтобы типа не способствовать уклонению от санкций, и вроде лично можно, поэтому возможность осталась!

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Iskander ApartX

Уважаемые рассеяне, вэлком в северную Корею. Ваш чухчхе вас ведёт в верном направлении. Пламенный привет из Казахстана

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25 комментариев
Alexandr Garuppa

Если кто-то ещё не понял, все это в целом начало пиздеца. Ухудшения будут происходить постепенно и не очень заметно. С каждым месяцем будет постепенно хуже. Тенденция прослеживается. Кто-то может возразить, но я считаю что для желающих свалить, времени осталось немного. С такой думой, ограничения на выезд не горами.

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Soulis

Да все уже поняли, а те, кто нет - они и сейчас не поймут
Потом мб, но я в этом тоже не уверен. Хотя им и объяснят, что это всё из-за происков Запада и предателей внутри страны.

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1 комментарий
Александр

Свалить это, конечно, хорошо.
Но объективно доступно не каждому желающему. Хорошо, если ты одинокий айтишник 25 лет отроду со знанием английского. Работать удаленно можно и потенциал перебраться в европейскую страну.

Но, а если семья-дети-животные-ипотеки-офлайн бизнес?
Всех в охапку и бежать можно. Но куда? Шанс получить европейскую визу / внж ничтожно мал. А если мусульманская страна, тоже накладывает культурные особенности. Реально ли качество жизни в Армении-Казахстане-Узбекистане и т.п. будет выше? Да, в моменте там нет той жести, которая разворачивается в РФ. Но это и не западноевропейские страны, проблем своих там до кучи. С медициной, образованием и т.д.

Что делать человеку в плане работы? Стать фрилансером, работая на РФ или местную диаспору?

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2 комментария
Цкуро Бесцветный

Для этого надо установить границы с Беларусью, Арменией и Казахстаном. Пока границ нет - никаких ограничений не будет.

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2 комментария
Игорь

Так сразу понятно было, что Запад санкции против россиян вводит не для того, чтобы выручку казахам и армянам поднять. Рисковать своим бизнесом, нарываясь на вторичные санкции ради россиян, идиотов нет. Пока риски были совсем эфемерными и умозрительными, жадность брала верх. Как только пошли первые официальные предупреждения от Запада, все тут же решили, что лучше перебдеть чем недобдеть. Запад потребует — начнут и закрывать уже открытые счета массово. Предлог всегда найдется.

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1 комментарий
Петр Мельшиков

Где тот чувак, который вчера слюной брызгал в комментариях к посту про "не платящий" гугл, что собирался ехать в Казахстан получать свои копейки?

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Петр Мельшиков

Сори, аж выбесил, что не поленился регнуться сейчас. Как и многие другие я прекрасно получил очередную выплату от адсенса, просто на другой банк.

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5 комментариев
Dmitry Kuzmitsky

Так через физический визит работает. Только онлайн сдох.

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Илья Фролов

"Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”»."То есть услуга не работает только на сайте,но получить ИИН можно

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Alex Shevchenko

Лимит на регистрации исчерпан, попробуйте снова через пять месяцев 😁

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Artem Borisenko

Ахаха, то есть, мяу...

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Mark

збс что успел. и счет дистанционно открыл с виртуалками

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Тимур Устинов

Кто не успел тот опоздал D
Думаю восстановят когда поток приезжих поубавится

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Anton Zavarzin

Сколько за удаленное открытие отдал?

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1 комментарий
Lonx

Все кто хотел уже сделали! Народ тянет до последнего….что прикроют было понятно с самого начала.

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Извинись

Какая разница, все равно каспи не пополнить из России

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Lonx

откуда такая уверенность ? все прекрасно пополняется

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Vladislav

Золотая корона и SWIFT как минимум. В крайнем случае - через обменники.

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Aidar

Можно с криптобиржи отправить на каспи

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Nick U

Только-только собирался заказать ИИН через посредника, не успел..

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Mark

хватит кормить пидарасов)

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6 комментариев
Светлана Завацкая

Нужно было оперативней решать такие вопросы. Теперь прийдётся обналичивать так же как и открывать счёт.

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Abnatop Sky

https://youtu.be/X-KwYX2u8e4

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Drunkenmaasta

Кзахобандеровцы!

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