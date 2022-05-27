Сейчас европейцы всё же платят за газ в рублях, а экспортёры продают валютную выручку, которую реже покупают.

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График курса рубля с декабря 2021 года по 27 мая 2022 года

После признания Россией независимости Донецка и Луганска и начала «военной операции» в конце февраля 2022 года курсы доллара и евро к рублю сначала обновили исторические максимумы, а потом упали до минимумов последних лет.

По курсу ЦБ на 18 февраля $1 стоил 75,8 рублей, €1 — 86 рублей.

21 февраля вечером Путин провозгласил независимость этих регионов: на следующий день доллар стоил 79,7 рублей, а евро — 90,3.

24 февраля Россия начала «военную операцию» в Украине: доллар вырос до 84,9 рублей, евро — до 95,3.

На максимуме стоимость валют была 10 марта: доллар — 118,4 рублей, а евро — 128 рублей.

Почти сразу же после начала «военной операции» ЦБ и Минфин вводили ограничения, чтобы поддержать фондовый и валютный рынки: установили на бирже комиссию в 12% при покупке валюты, запретили выводить более $10 тысяч за границу и обязали экспортёров продавать 80% валютной выручки.

К концу марта курс вернулся к двузначным цифрам, а до конца мая практически каждый день снижался — даже после частичного снятия ограничений.

Например, 23 мая Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки, а не 80%. Но на курсы доллара и евро это не повлияло: они продолжали падать, и 25 мая доллар стоил 56,7 рублей, а евро — 57,8 рублей.

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И только после снижения ключевой ставки до 11% рубль немного упал. По данным на 27 мая, ЦБ установил стоимость доллара на уровне 62,04 рублей, евро — 64,43 рублей. А на Мосбирже в 14:40 доллар стоит 65,6 рублей, а евро — 68,1 рублей.

Почему курс укреплялся, хотя ЦБ смягчил ограничения

Сейчас, в конце мая, рубль всё ещё остаётся «крепким» из-за нескольких причин, отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Ограничение ЦБ на движение капитала. До 30 сентября российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран можно переводить за рубеж до $50 тысяч в месяц. Не работающим в России физлицам и юрлицам из поддерживающих санкции стран всё ещё нельзя выводить деньги за рубеж.

Резкое сокращение импорта. ФТС не опубликовала статистику по экспорту за март-апрель, но The Economist проанализировал данные по восьми крупным партнёрам России, на которых приходится 60% российского импорта в страну и более 40% экспорта. Согласно журналу, импорт в деньгах упал на 44%, а экспорт вырос на 8%.

Оплата российского газа в рублях для «недружественных» стран. 19 мая зампред правительства Александр Новак заявил, что половина из 54 клиентов «Газпрома» открыли рублёвые счета, а некоторые уже даже заплатили.

Налоговый период. Сейчас экспортёрам нужно платить налоги — они продают свою валюту, чтобы заплатить в рублях, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. А из-за того, что с начала военной операции импорт резко упал, покупателей на эту валюту недостаточно. Поэтому курс валют и падает.

В «Тинькофф» ко всем этим причинам добавляют ещё одну: несмотря на разрешение ЦБ продавать только 50% валютной выручки, экспортеры продолжат продавать выручку в значительных объемах, поскольку опасаются хранить доллары и евро в банках из-за возможных санкций.

Что будет с рублём дальше

Пиковые налоговые платежи приходятся на 25 и 27 мая, после этого Бабин ожидает постепенное снижение рубля. Если импорт немного восстановится и вырастет спрос населения на валюту, то к лету курс доллара достигнет 65-70 рублей, считает эксперт.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин добавляет, что на рубль также может повлиять возможность утверждения нефтяного эмбарго на саммите ЕС 30-31 мая. Но в то же время продавать валюту на российском рынке все равно продолжат чаще, чем покупать, поэтому сильно рубль не пострадает. Он отмечает, что краткосрочно курс рубля к доллару может держаться на уровне 62-66 рублей, а в июне постепенно сместиться в направлении 70.

В «Велес Капитале» согласны, что, если произойдёт отскок наверх, доллар и евро могут направиться прежде всего к 66 рублям и 70 рублям соответственно. В «Финаме» считают, что в июне курс доллара стабилизируется в районе 55-60 рублей и евро в районе 58-62 рублей.

Аналитик «Финама» Александр Потавин со ссылкой на Минэкономразвития указывает, что на привычные позиции рубль вернётся нескоро.

По мнению Минэкономразвития, укрепление рубля уже достигло предела. Теперь импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. «Перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года — в этот период будет спад ВВП, затем начнется рост», — заявил глава счетной палаты Кудрин. Вот и ответ на вопрос, когда рубль вернется на более адекватные уровни. Видимо, этот процесс будет протекать быстрее, поскольку для российских экспортеров будет смягчено требование по продаже валютной выручки с 80% до 50%. Как минимум, это должно на треть снизить объемы обязательной продажи валюты, а значит, усиление курса рубля должно со временем остановится. Александр Потавин аналитик «Финама»