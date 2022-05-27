Рубль крепче, чем в январе: аналитики говорят, почему это случилось, и делают прогнозы на лето Статьи редакции
Сейчас европейцы всё же платят за газ в рублях, а экспортёры продают валютную выручку, которую реже покупают.
После признания Россией независимости Донецка и Луганска и начала «военной операции» в конце февраля 2022 года курсы доллара и евро к рублю сначала обновили исторические максимумы, а потом упали до минимумов последних лет.
- По курсу ЦБ на 18 февраля $1 стоил 75,8 рублей, €1 — 86 рублей.
- 21 февраля вечером Путин провозгласил независимость этих регионов: на следующий день доллар стоил 79,7 рублей, а евро — 90,3.
- 24 февраля Россия начала «военную операцию» в Украине: доллар вырос до 84,9 рублей, евро — до 95,3.
- На максимуме стоимость валют была 10 марта: доллар — 118,4 рублей, а евро — 128 рублей.
Почти сразу же после начала «военной операции» ЦБ и Минфин вводили ограничения, чтобы поддержать фондовый и валютный рынки: установили на бирже комиссию в 12% при покупке валюты, запретили выводить более $10 тысяч за границу и обязали экспортёров продавать 80% валютной выручки.
К концу марта курс вернулся к двузначным цифрам, а до конца мая практически каждый день снижался — даже после частичного снятия ограничений.
Например, 23 мая Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки, а не 80%. Но на курсы доллара и евро это не повлияло: они продолжали падать, и 25 мая доллар стоил 56,7 рублей, а евро — 57,8 рублей.
И только после снижения ключевой ставки до 11% рубль немного упал. По данным на 27 мая, ЦБ установил стоимость доллара на уровне 62,04 рублей, евро — 64,43 рублей. А на Мосбирже в 14:40 доллар стоит 65,6 рублей, а евро — 68,1 рублей.
Почему курс укреплялся, хотя ЦБ смягчил ограничения
Сейчас, в конце мая, рубль всё ещё остаётся «крепким» из-за нескольких причин, отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.
Ограничение ЦБ на движение капитала. До 30 сентября российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран можно переводить за рубеж до $50 тысяч в месяц. Не работающим в России физлицам и юрлицам из поддерживающих санкции стран всё ещё нельзя выводить деньги за рубеж.
Резкое сокращение импорта. ФТС не опубликовала статистику по экспорту за март-апрель, но The Economist проанализировал данные по восьми крупным партнёрам России, на которых приходится 60% российского импорта в страну и более 40% экспорта. Согласно журналу, импорт в деньгах упал на 44%, а экспорт вырос на 8%.
Оплата российского газа в рублях для «недружественных» стран. 19 мая зампред правительства Александр Новак заявил, что половина из 54 клиентов «Газпрома» открыли рублёвые счета, а некоторые уже даже заплатили.
Налоговый период. Сейчас экспортёрам нужно платить налоги — они продают свою валюту, чтобы заплатить в рублях, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. А из-за того, что с начала военной операции импорт резко упал, покупателей на эту валюту недостаточно. Поэтому курс валют и падает.
В «Тинькофф» ко всем этим причинам добавляют ещё одну: несмотря на разрешение ЦБ продавать только 50% валютной выручки, экспортеры продолжат продавать выручку в значительных объемах, поскольку опасаются хранить доллары и евро в банках из-за возможных санкций.
Что будет с рублём дальше
Пиковые налоговые платежи приходятся на 25 и 27 мая, после этого Бабин ожидает постепенное снижение рубля. Если импорт немного восстановится и вырастет спрос населения на валюту, то к лету курс доллара достигнет 65-70 рублей, считает эксперт.
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин добавляет, что на рубль также может повлиять возможность утверждения нефтяного эмбарго на саммите ЕС 30-31 мая. Но в то же время продавать валюту на российском рынке все равно продолжат чаще, чем покупать, поэтому сильно рубль не пострадает. Он отмечает, что краткосрочно курс рубля к доллару может держаться на уровне 62-66 рублей, а в июне постепенно сместиться в направлении 70.
В «Велес Капитале» согласны, что, если произойдёт отскок наверх, доллар и евро могут направиться прежде всего к 66 рублям и 70 рублям соответственно. В «Финаме» считают, что в июне курс доллара стабилизируется в районе 55-60 рублей и евро в районе 58-62 рублей.
Аналитик «Финама» Александр Потавин со ссылкой на Минэкономразвития указывает, что на привычные позиции рубль вернётся нескоро.
У аналитиков «Тинькофф» другой взгляд: по их мнению, перелом на валютном рынке возникнет только по мере восстановления импорта, на что может потребоваться 2-3 месяца.
Продал все свои доллары. Будущее, определённо, за локальными валютами. Давно пора отказаться от зелёной бумажки. Молодец Путин, опять всех нагнул, мой президент, моей любимой страны ❤️❤️❤️
Стоит ли создание иллюзии нормальности 15 р?
Ну чел, он настолько жирно троллит
Согласен! В интересах общественного блага и развития устойчивой стабильности готов поменять любые ваши наличные доллары и евро на свои рубли по курсу 1 к 1! Во исполнение воли царя-батюшки и его докторов
Прогнозы читать интересно, но кто там прогнозировал доллар по 60₽? Игры политиков слишком непредсказуемы
Я бы даже сказал, что уже неинтересно, ибо эти прогнозы стали как у синоптиков на 2 недели вперед. "То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет"
Но ведь страны не платят в рублях... Они платят в $\€ и гпб уже сам их конвертирует... Или я что-то не понимаю?
Я думаю сейчас не Вы один ничего не понимаете, но многие стали при этом называться экспертами
Я так понимаю, что схема такая: открывают в ГПБ два счета - один в евро, второй в рублях, переводят обычную сумму в евро и отправляют в ГПБ поручение на конвертацию переведенного в рубли, после чего проводят оплату на сумму, которая появилась в результате конвертации. Все довольны - одна сторона может сказать, что платит как и платила, вторая, что получила рубли.
Ну представьте что мы в Германии и что вы у меня что-то покупаете, а я вам что-то продаю и контракт у нас с вами в валюте. Раньше мы как расплачивались: вы мне со своего счёта в Deutsche Bundesbank переводили на мой счёт в Commerzbank оплату, а я вам поставлял товар.
А теперь вы со своего счёта Deutsche Bundesbank, переводите на свой валютный счёт в Газпромбанк, потом со своего валютного счёта в Газпромбанке переводите на мой рублёвый счёт в Газпромбанке/Сбербанке/ВТБ и т.п. При этом я ожидаю на своём рублёвом счёте сумму, эквивалентную сумме в контракте по курсу на дату платежа.
Теперь задайте себе вопрос, вот, вроде, с точки зрения математики ничего не поменялось, а с точки зрения не математики что-то поменялось?
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Ну и токс..
очень интересно, но ничего не понял
Чем крепче рубль, тем дороже доллар
В бюджете заложен один курс, будут придерживаться именно его. А вот какой заложат в 23 год.
А вот возьмут, и никакой не заложат потому что верят в «оплата только в рублях»
Пока наполнители бюджета - продажа ресурсов, будут закладывать.
Пугает не столько курс по номиналу, как дикая волатильность в 20% за два дня.