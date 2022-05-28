Новости и тексты на фоне 94 дня «операции»: «Сбер» снижает ставки по ипотеке и кредитам Статьи редакции
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Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.
Что происходит
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке — до 10,9% годовых. А ставки по краткосрочным вкладам упали до 8,5% годовых.
Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить порог обязательного контроля банковских операций — с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.
У российских потребителей возникли сложности с возвратом средств за купленные подарочные карты и сертификаты ушедших из России торговых сетей, пишет «Коммерсант». Речь идёт о магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. По словам эксперта, на подарочных картах россиян находятся «десятки миллионов рублей».
Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.
А еще Сбербанк вчера ввёл в обиход новую ипотечную программу - 3 напёрстка! Без первоначального взноса, но под залог имеющегося жилья.Чтобы оформить ипотечный кредит без первоначального взноса, нужно найти квартиру или дом, представить в банк проект договора купли-продажи вместе с документами на квартиру в собственности, подписать кредитный (!!!) договор по новому объекту и оформить залог (!!!) собственной квартиры в пользу банка. После этого можно заключать договор купли-продажи по новой квартире.
И если ранее "заработок" банка был на люфте - первак ваше, остальное наше, 100 % не дадим, и процентами за года обожрём, то теперь, внимание,
1) сумма кредита не должна превышать 80% стоимости залоговой квартиры (той, первой, а не новой, поэтому про "улучшить жилищные условия" еще и не каждому удастся, так и люфт они сохраняют, но им мало
2) если у заёмщика начинаются проблемы с безработицей и прочим, человек вылетает из банкротной нормы про "единственное жильё отобрать нельзя". Ранее это не распространялось на ипотечное (залоговое) кредитование, ипотеку отбирали влёт по суду и ликвидационной стоимости, если в выданное время человек не успевал продать по рынку сам.
А теперь что - правильно, у человека в собственности уже отнюдь не одно (!) жильё, и теперь он мало того, что, с просрочками по второму жилью, так ещё и рискует потерять первое, родное, потому что оно в залоге, а продав - отдаёт долги по второму и продолжает тянуть ярмо.
Всё для людей.
Ммм, прекрасное
Прелесть какая, видать, всё же давят санкции-то, те, что на пользу. Ну а раз остались только соплеменники – в них когти поглубже и надо вонзать.
Ещё Сбер может загнать дебетовую карту в минус,т.к. надо снять месячное обслуживание 200р. если потратишь меньше 2к в магазинах
Красиво обошли закон.
Сбербанк. Развод всегда рядом.
Коротко о главном.
– доллар – вверх, не любо нам сие, но и делать нечего
– Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
– порог обязательного контроля банковских операций теперь с 1 млн ₽ – предлагает ЦБ
– с карт и сертификатов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's проблематично вернуть деньги. Разумеется, россиянам
Сегодня:
День пограничника в России;
День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);
День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика);
День брюнеток;
День красного волка!
Желаю всем восхитительного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога. Теперь в блоге и короткие итоги дня!)
Забыли:
- Китай закрыл небо
- Wella уходит
- YIT финский девелоперский концерн уходит
- REHAU (пластиковые окна) уходит
- Разработчик решений для резервного копирования Veeam уходит
- Гардиан стекло уходит ( как-то совсем не писали про него)
Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
Когда отказал в выплатах дивидендов акционерам, можно играть на всю котлету)
Как, однако, выросли доходы населения! /sarc
Стремительно растут! И неотвратимо.
Какая самая крупная компания, ушедшая на этой неделе?
ИП Хамидов Угур Ибрагимович
Well
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Насчет финмониторинга правильное решение. Лимит принимали давно, плюс сегодня люди используют любую возможность выйти в плюс из ситуации на рынке. Банки тут тоже активно банкуют по лимитам. Вместо того, чтобы делом заниматься.