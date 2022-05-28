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Финансы
Ануш Алексанян

Новости и тексты на фоне 94 дня «операции»: «Сбер» снижает ставки по ипотеке и кредитам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

Что происходит

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке — до 10,9% годовых. А ставки по краткосрочным вкладам упали до 8,5% годовых.

Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить порог обязательного контроля банковских операций — с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

У российских потребителей возникли сложности с возвратом средств за купленные подарочные карты и сертификаты ушедших из России торговых сетей, пишет «Коммерсант». Речь идёт о магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. По словам эксперта, на подарочных картах россиян находятся «десятки миллионов рублей».

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.

#днрилнр #новость

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57 комментариев
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Юности вольная птица

А еще Сбербанк вчера ввёл в обиход новую ипотечную программу - 3 напёрстка! Без первоначального взноса, но под залог имеющегося жилья.

Чтобы оформить ипотечный кредит без первоначального взноса, нужно найти квартиру или дом, представить в банк проект договора купли-продажи вместе с документами на квартиру в собственности, подписать кредитный (!!!) договор по новому объекту и оформить залог (!!!) собственной квартиры в пользу банка. После этого можно заключать договор купли-продажи по новой квартире.

И если ранее "заработок" банка был на люфте - первак ваше, остальное наше, 100 % не дадим, и процентами за года обожрём, то теперь, внимание,
1) сумма кредита не должна превышать 80% стоимости залоговой квартиры (той, первой, а не новой, поэтому про "улучшить жилищные условия" еще и не каждому удастся, так и люфт они сохраняют, но им мало
2) если у заёмщика начинаются проблемы с безработицей и прочим, человек вылетает из банкротной нормы про "единственное жильё отобрать нельзя". Ранее это не распространялось на ипотечное (залоговое) кредитование, ипотеку отбирали влёт по суду и ликвидационной стоимости, если в выданное время человек не успевал продать по рынку сам.
А теперь что - правильно, у человека в собственности уже отнюдь не одно (!) жильё, и теперь он мало того, что, с просрочками по второму жилью, так ещё и рискует потерять первое, родное, потому что оно в залоге, а продав - отдаёт долги по второму и продолжает тянуть ярмо.
Всё для людей.

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Ольга Грабко

Ммм, прекрасное

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3 комментария
Вадим Д.

Прелесть какая, видать, всё же давят санкции-то, те, что на пользу. Ну а раз остались только соплеменники – в них когти поглубже и надо вонзать.

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1 комментарий
Илья Ив

Ещё Сбер может загнать дебетовую карту в минус,т.к. надо снять месячное обслуживание 200р. если потратишь меньше 2к в магазинах

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2 комментария
Пришелец

Красиво обошли закон.
Сбербанк. Развод всегда рядом.

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Вадим Д.

Коротко о главном.

– доллар – вверх, не любо нам сие, но и делать нечего
– Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
– порог обязательного контроля банковских операций теперь с 1 млн ₽ – предлагает ЦБ
– с карт и сертификатов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's проблематично вернуть деньги. Разумеется, россиянам

Сегодня:
День пограничника в России;
День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);
День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика);
День брюнеток;
День красного волка!

Желаю всем восхитительного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. Теперь в блоге и короткие итоги дня!)

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S.Capusta

Забыли:
- Китай закрыл небо
- Wella уходит
- YIT финский девелоперский концерн уходит
- REHAU (пластиковые окна) уходит
- Разработчик решений для резервного копирования Veeam уходит
- Гардиан стекло уходит ( как-то совсем не писали про него)

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32 комментария
Илья Ефимов

Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
Когда отказал в выплатах дивидендов акционерам, можно играть на всю котлету)

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Юности вольная птица
с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

Как, однако, выросли доходы населения! /sarc

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Вадим Д.

Стремительно растут! И неотвратимо.

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1 комментарий
Артём К

Какая самая крупная компания, ушедшая на этой неделе?

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Dear Moscow,
Какая самая крупная компания, ушедшая на этой неделе?

ИП Хамидов Угур Ибрагимович

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3 комментария
Товарищ Майор

Well

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Борис Денисов

Насчет финмониторинга правильное решение. Лимит принимали давно, плюс сегодня люди используют любую возможность выйти в плюс из ситуации на рынке. Банки тут тоже активно банкуют по лимитам. Вместо того, чтобы делом заниматься.

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