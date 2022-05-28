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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

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Что происходит

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке — до 10,9% годовых. А ставки по краткосрочным вкладам упали до 8,5% годовых.

Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить порог обязательного контроля банковских операций — с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

У российских потребителей возникли сложности с возвратом средств за купленные подарочные карты и сертификаты ушедших из России торговых сетей, пишет «Коммерсант». Речь идёт о магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. По словам эксперта, на подарочных картах россиян находятся «десятки миллионов рублей».

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.