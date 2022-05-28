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Финансы
Ануш Алексанян

Новости и тексты на фоне 94 дня «операции»: «Сбер» снижает ставки по кредитам, к лету Россию покинут 40 000 айтишников Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

Что происходит

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке — до 10,9% годовых. А ставки по краткосрочным вкладам упали до 8,5% годовых.

Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить порог обязательного контроля банковских операций — с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

У российских потребителей возникли сложности с возвратом средств за купленные подарочные карты и сертификаты ушедших из России торговых сетей, пишет «Коммерсант». Речь идёт о магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. По словам эксперта, на подарочных картах россиян находятся «десятки миллионов рублей».

Правительство выделило более 37 млрд рублей на программу льготных кредитов импортёрам важной продукции. Их могут получить поставщики продовольственных товаров, лекарств, транспортных средств, стройматериалов, электроники и некоторых других товаров.

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В первой половине 2022 года Россию покинут до 40 000 ИТ-специалистов, говорится в исследовании «Руссофта». При этом около половины из них вернутся обратно до конца года, считают аналитики. В исследовании не уточняется, сколько специалистов уже покинули страну к середине мая. Но отмечается, что в основном это работники иностранных ИТ-компаний, которые свернули свой бизнес в России.

Суд в Москве снова арестовал счета российского Google — теперь на 1 млрд рублей. Причиной послужили иски АО «Москва Медиа»: компания требует восстановить доступ к YouTube-каналам «Москва 24» и «Москва Доверие».

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.

#днрилнр #новость

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119 комментариев
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Юности вольная птица

А еще Сбербанк вчера ввёл в обиход новую ипотечную программу - 3 напёрстка! Без первоначального взноса, но под залог имеющегося жилья.

Чтобы оформить ипотечный кредит без первоначального взноса, нужно найти квартиру или дом, представить в банк проект договора купли-продажи вместе с документами на квартиру в собственности, подписать кредитный (!!!) договор по новому объекту и оформить залог (!!!) собственной квартиры в пользу банка. После этого можно заключать договор купли-продажи по новой квартире.

И если ранее "заработок" банка был на люфте - первак ваше, остальное наше, 100 % не дадим, и процентами за года обожрём, то теперь, внимание,
1) сумма кредита не должна превышать 80% стоимости залоговой квартиры (той, первой, а не новой, поэтому про "улучшить жилищные условия" еще и не каждому удастся, так и люфт они сохраняют, но им мало
2) если у заёмщика начинаются проблемы с безработицей и прочим, человек вылетает из банкротной нормы про "единственное жильё отобрать нельзя". Ранее это не распространялось на ипотечное (залоговое) кредитование, ипотеку отбирали влёт по суду и ликвидационной стоимости, если в выданное время человек не успевал продать по рынку сам.
А теперь что - правильно, у человека в собственности уже отнюдь не одно (!) жильё, и теперь он мало того, что, с просрочками по второму жилью, так ещё и рискует потерять первое, родное, потому что оно в залоге, а продав - отдаёт долги по второму и продолжает тянуть ярмо.
Всё для людей.

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Вадим Д.

Прелесть какая, видать, всё же давят санкции-то, те, что на пользу. Ну а раз остались только соплеменники – в них когти поглубже и надо вонзать.

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4 комментария
Ольга Грабко

Ммм, прекрасное

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4 комментария
Артем П.

Еще РосСельхозБанк - дает ипотеку на строительство домов в частном секторе (3%), при условии что будет строить дом их подрядчик. Если подрядчик не успевает и срывает сроки, то пеня с собственника в сторону банка. На секунду, подрядчик банка!

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Илья Ив

Ещё Сбер может загнать дебетовую карту в минус,т.к. надо снять месячное обслуживание 200р. если потратишь меньше 2к в магазинах

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2 комментария
Пришелец

Красиво обошли закон.
Сбербанк. Развод всегда рядом.

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Андрей Захаров
Всё для людей.

Не понимаю, вас заставляют что ли под дулом пистолета брать ипотеку?

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Soulis

Всё для людей, заботятся о нас

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Константин Приветов

Т.е. у меня есть квартира. Я хочу вторую в ипотеку, но сбер хочет, чтобы залогом была первая???

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1 комментарий
Вадим Д.

Коротко о главном.

– доллар – вверх, не любо нам сие, но и делать нечего
– Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
– порог обязательного контроля банковских операций теперь с 1 млн ₽ – предлагает ЦБ
– с карт и сертификатов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's проблематично вернуть деньги. Разумеется, россиянам

Сегодня:
День пограничника в России;
День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);
День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика);
День брюнеток;
День красного волка!

Желаю всем восхитительного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. Теперь в блоге и короткие итоги дня!)

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S.Capusta

Забыли:
- Китай закрыл небо
- Wella уходит
- YIT финский девелоперский концерн уходит
- REHAU (пластиковые окна) уходит
- Разработчик решений для резервного копирования Veeam уходит
- Гардиан стекло уходит ( как-то совсем не писали про него)

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44 комментария
Предыдущий чувак

С днем брюнеток господа! Шампанского. Кто бы мы без них.

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5 комментариев
Илья Ефимов

Сбер банкует: потреб. кредиты всего за 15,9% годовых, ипотека будет за 10,9%
Когда отказал в выплатах дивидендов акционерам, можно играть на всю котлету)

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darkAlert

С хуяли не любо нам сие. Плохо что-ли? Хорошо же

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Андрей Иванов

Вот интересно. Кремль играет в экономическую игру - делает курс доллара, каким хочет, ставки по ипотеке какими хочет, а кто расплачиваться то будет в итоге? Такое ощущение, что за банковской системой вообще следить перестали - пусть делают, что хотят. А по косвенным признакам видно, что уже сейчас все банки России стали не ликвидными. Или ЦБ планирует по итогу просто нарисовать рубли и докапитализовать банки, когда банковская система рухнет? Какой сумасшедший будет брать ипотеку, когда по телеку летят ракеты, а по дорогам на Восточный фронт идут эшелоны с танками и вот-вот начнут бомбить Севастополь и Крымский мост?)

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Социальный хичхакер

Так. А про какую страну собственно речь?
Кремль - вроде бы Россия.
Но вроде Россия пока ни с кем на Востоке не воюет.

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2 комментария
Александр Голубев

Те кто поумнее из Крыма уже бегут. Продав всю недвижимость оптимистам ещё в апреле. )))

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5 комментариев
Мимопрохожий
и вот-вот начнут бомбить Севастополь и Крымский мост?)

Возможно, ипотеку берут те кто не верят в это фэнтези?
И при этом ИТшники :) ибо по текущим ставкам - перебор кмк.

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2 комментария
Юности вольная птица
с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

Как, однако, выросли доходы населения! /sarc

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Вадим Д.

Стремительно растут! И неотвратимо.

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1 комментарий
Артём К

Какая самая крупная компания, ушедшая на этой неделе?

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Dear Moscow,
Какая самая крупная компания, ушедшая на этой неделе?

ИП Хамидов Угур Ибрагимович

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8 комментариев
Товарищ Майор

Well

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1 комментарий
Дмитрий Михайлович

Wella

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DN
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Send_Nukes
евро — 69,43 рубля.

Nice.

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Oleg Oleg

Как же "нравится" такие заголовки "к лету Россию покинут 40.000 айтишников". Вообще-то лето через 4 дня наступает. Ресурс превратился в Не пойми что где публикуются просто сплетни

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Волков Павел

Скоро все земли освободим от нечисти! (с) ))

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Александр Голубев

Из окопа вещаешь, отрок?

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Лаврентий Петренко

Ставки по кредитам Сбер снизил (молодец же!), а по депозитам ставки упали (сами, Сбер тут ни при чём).

"с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей" - понимаю, затраты слуг народа выросли, как и у всех, на 60%, но контролировать их не нужно. А рубль всё крепче! Ура, товарищи! Или нет...

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Иван Помидоров

На днях продлевал небольшой вклад в Сбере, там помимо ставок еще они обложили вклад приятными для себя условиями. Типа если открыл с пополнением, то на последующую сумму пополнения ставка вклада будет начисляться в два раза меньше.

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Soulis

Интересно, у тех, кто писал, что жадный бизнес не снижает цены хотя курс валют сильно рухнул, появится понимание почему так было или нет 🤔
(На самом деле, я знаю, что нет)

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Мимопрохожий

к вопросу о неснижении цен:
Арарат 5* в КиБ стоит уже 700руб., на пике доллара был по 1350. До начала всей фигни был по 800+.
Т.е. на что-то ценник падает, жаль не на всё подряд.

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5 комментариев
Борис Денисов

Насчет финмониторинга правильное решение. Лимит принимали давно, плюс сегодня люди используют любую возможность выйти в плюс из ситуации на рынке. Банки тут тоже активно банкуют по лимитам. Вместо того, чтобы делом заниматься.

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неформат

когда б ещё на vc написали о том шо сбер ставки снижает по еботеке как не на фоне целого 94 ого дня

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Abnatop Sky
>> Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.
Что происходит

Курсы? Биржи?? Это была шутка юмора???

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kernel panic

Вроде как Кремль удивлен слабыми последствиями
Как бы новую затею не придумали в обозримом будущем

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