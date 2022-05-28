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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

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Что происходит

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке — до 10,9% годовых. А ставки по краткосрочным вкладам упали до 8,5% годовых.

Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить порог обязательного контроля банковских операций — с текущих 600 тысяч он вырастет до 1 млн рублей.

У российских потребителей возникли сложности с возвратом средств за купленные подарочные карты и сертификаты ушедших из России торговых сетей, пишет «Коммерсант». Речь идёт о магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi's. По словам эксперта, на подарочных картах россиян находятся «десятки миллионов рублей».

Правительство выделило более 37 млрд рублей на программу льготных кредитов импортёрам важной продукции. Их могут получить поставщики продовольственных товаров, лекарств, транспортных средств, стройматериалов, электроники и некоторых других товаров.

В первой половине 2022 года Россию покинут до 40 000 ИТ-специалистов, говорится в исследовании «Руссофта». При этом около половины из них вернутся обратно до конца года, считают аналитики. В исследовании не уточняется, сколько специалистов уже покинули страну к середине мая. Но отмечается, что в основном это работники иностранных ИТ-компаний, которые свернули свой бизнес в России.

Суд в Москве снова арестовал счета российского Google — теперь на 1 млрд рублей. Причиной послужили иски АО «Москва Медиа»: компания требует восстановить доступ к YouTube-каналам «Москва 24» и «Москва Доверие».

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.