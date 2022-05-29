Новости и тексты на фоне 95 дня «операции»: ЕС может смягчить эмбарго на нефть из России, полёты на юг снова отменили Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.
Санкции
Еврокомиссия хочет отложить введение полного нефтяного эмбарго против России, узнал Bloomberg. По информации агентства, ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом через шесть месяцев ЕС откажется от импорта нефти из России по морю. Это компромисс, который позволит ЕС уладить разногласия с Венгрией — она блокирует принятие новых санкций против России, отмечает агентство.
Что происходит
Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга страны — до 6 июня.
Новости предыдущего дня, 28 мая — здесь.
Статья дополняется
Коротко о главном.
– $ покоряет привычные вершины: 73,58 ₽; € не остаёт – 89,67 ₽
– ЕК вилянт в поисках компромисса: полное нефтяное эмбарго отложить, по «Дружбе» получать, по морю – прекратить импорт. Угождать Венгрии непросто
– росавиация до 6 июня продлила ограничения на полёты на юг РФ.
Сегодня:
День военного автомобилиста Вооруженных сил России;
День ветеранов таможенной службы России;
День химика (межденародный);
Всемирный день здорового пищеварения!
Желаю всем прекрасного воскресенья!
(Канал коротких новостей в описании блога)
С днем здорового пищеварения господа! Шампанского. Кто бы мы без него.
Нездоровые гастритоносцы?
Да, поэтому шампанского! Prost!
Крыму совсем хана? Я так понял, что регион остался без туристов, зато с водой.
А что, мост тоже перекрыли?
Нет, но большинство туристов прилетало самолетом.
Значит они были недостаточно патриотичны, раз им в лом через мост ехать.
Из центральной части страны вполне и на авто и поезде можно, но как быть тем кто за Уралом?
Непатриот всегда ищет оправдания!
Расскажите нам потом о своем патриотизме когда поедите на машине с детьми через всю страну
Я же не сумасшедший, чтобы через всю страну ехать в Крым (хоть на чём).
А по комментарию выше так и не скажешь
Сарказм в этой стране уже объявлен преступлением?
Считаете из-за тупых шуток комментатора уже объявили в розыск?
Всегда можно поехать в братскую Турцию.
Это страна НАТО тебе братская? Ах ты коллаборационист проклятый!
Или на Магадан )
День минимального пиздеца, уже неплохо.
Позитивчик!
Год попутали. 73,58 в 2021 году было.
Пока на 29 мая курс не установлен, на 28 мая — 66,4029:
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=28.05.2022
спасибо!
Ой, здравствуйте, а Вы теперь здесь работаете по выходным?
Вы продаете рыбов?
https://m.vk.com/wall-73827707_17650
Аэропорт Симферополя организовал виртуальный тур по своим залам.
- Нет, только показываем.
- Красивое.
Не густо, скажем прямо. Вся надежда на шевелящийся карандашик.
Замрём и будем очень внимательно следить за ним (-:
Курсы ЦБ какие странные..
Я не слишком внимательно следил, это реально такой курс был в пятницу?
Мне кажется, на сайте ЦБ какой-то косяк, курс не менятся. В разные даты курс все время один и тот же..
Нет, они ошиблись на год
Тупой доллар растёт.
Зато теперь курс цб и банков совпадает.
В Альфе пока 67.45
Альфа подсанкционный, за эти доллары фиг че купишь. 🤔
С днём химика!