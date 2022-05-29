Еврокомиссия хочет отложить введение полного нефтяного эмбарго против России, узнал Bloomberg. По информации агентства, ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом через шесть месяцев ЕС откажется от импорта нефти из России по морю. Это компромисс, который позволит ЕС уладить разногласия с Венгрией — она блокирует принятие новых санкций против России, отмечает агентство.