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Финансы
Ануш Алексанян

Новости и тексты на фоне 95 дня «операции»: ЕС может смягчить эмбарго на нефть из России, полёты на юг снова отменили Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 28 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

Санкции

Еврокомиссия хочет отложить введение полного нефтяного эмбарго против России, узнал Bloomberg. По информации агентства, ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом через шесть месяцев ЕС откажется от импорта нефти из России по морю. Это компромисс, который позволит ЕС уладить разногласия с Венгрией — она блокирует принятие новых санкций против России, отмечает агентство.

Что происходит

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга страны — до 6 июня.

Новости предыдущего дня, 28 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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33 комментария
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Вадим Д.

Коротко о главном.

– $ покоряет привычные вершины: 73,58 ₽; € не остаёт – 89,67 ₽
– ЕК вилянт в поисках компромисса: полное нефтяное эмбарго отложить, по «Дружбе» получать, по морю – прекратить импорт. Угождать Венгрии непросто
– росавиация до 6 июня продлила ограничения на полёты на юг РФ.

Сегодня:
День военного автомобилиста Вооруженных сил России;
День ветеранов таможенной службы России;
День химика (межденародный);
Всемирный день здорового пищеварения!

Желаю всем прекрасного воскресенья!

(Канал коротких новостей в описании блога)

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Мокрый микрофон

С днем здорового пищеварения господа! Шампанского. Кто бы мы без него.

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Вадим Д.

Нездоровые гастритоносцы?

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Мокрый микрофон

Да, поэтому шампанского! Prost!

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evilnw

Крыму совсем хана? Я так понял, что регион остался без туристов, зато с водой.

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Слегка Придурковатый

А что, мост тоже перекрыли?

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Дмитрий Куликов

Нет, но большинство туристов прилетало самолетом.

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Слегка Придурковатый

Значит они были недостаточно патриотичны, раз им в лом через мост ехать.

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Дмитрий Куликов

Из центральной части страны вполне и на авто и поезде можно, но как быть тем кто за Уралом?

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Слегка Придурковатый

Непатриот всегда ищет оправдания!

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Дмитрий Куликов

Расскажите нам потом о своем патриотизме когда поедите на машине с детьми через всю страну

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Слегка Придурковатый

Я же не сумасшедший, чтобы через всю страну ехать в Крым (хоть на чём).

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Дмитрий Куликов

А по комментарию выше так и не скажешь

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Александр Голубев

Сарказм в этой стране уже объявлен преступлением?

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Дмитрий Куликов

Считаете из-за тупых шуток комментатора уже объявили в розыск?

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Владимир Кондратьев

Всегда можно поехать в братскую Турцию.

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Слегка Придурковатый

Это страна НАТО тебе братская? Ах ты коллаборационист проклятый!

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AlexSam

Или на Магадан )

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Skyray

День минимального пиздеца, уже неплохо.

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Александр Голубев

Позитивчик!

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Denis Bystruev
Курсы валют от ЦБ на 29 мая: доллар — 73,58 рубля, евро — 89,67 рубля.

Год попутали. 73,58 в 2021 году было.

Пока на 29 мая курс не установлен, на 28 мая — 66,4029:

https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=28.05.2022

Официальные курсы валют на заданную дату…
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно | Банк России
www.cbr.ru
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Ануш Алексанян
Автор

спасибо!

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Юности вольная птица

Ой, здравствуйте, а Вы теперь здесь работаете по выходным?

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vmp

Вы продаете рыбов?
https://m.vk.com/wall-73827707_17650
Аэропорт Симферополя организовал виртуальный тур по своим залам.

❗Друзья, вы также соскучились по полетам из…
❗Друзья, вы также соскучились по полетам из нашего замечательного аэропорта как мы по нашим…
m.vk.com
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Мокрый микрофон

- Нет, только показываем.
- Красивое.

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Слегка Придурковатый

Не густо, скажем прямо. Вся надежда на шевелящийся карандашик.

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Вадим Д.

Замрём и будем очень внимательно следить за ним (-:

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S.Capusta

Курсы ЦБ какие странные..
Я не слишком внимательно следил, это реально такой курс был в пятницу?
Мне кажется, на сайте ЦБ какой-то косяк, курс не менятся. В разные даты курс все время один и тот же..

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Denis Bystruev

Нет, они ошиблись на год

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Джахор Дырдырдаев

Тупой доллар растёт.

Зато теперь курс цб и банков совпадает.

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Владимир Кондратьев

В Альфе пока 67.45

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Джахор Дырдырдаев

Альфа подсанкционный, за эти доллары фиг че купишь. 🤔

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Александр Голубев

С днём химика!

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