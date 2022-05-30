Новости и тексты на фоне 96 дня «операции»: расчёты России по госдолгу будут схожи с оплатой иностранцами газа Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на выходные и 30 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,80 рублей.
Что происходит
Лига безопасного интернета предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными».
Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony. Россияне просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки ПО, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей на всех обратившихся.
Промысел краба в России может остановиться из-за сокращения экспорта замороженного краба в США. На долю США и Евросоюза приходилась почти половина экспорта, пишет «Ъ».
Правительство России подготовило ко второму чтению поправки в законопроект о введении реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, узнали «Ведомости». Оно предложило исключить положение о введении ЕГАИС на розничную продажу пива и пивоваренной продукции. Два пивовара предполагают, что «оно убрано из документа, чтобы хоть как-то оправдать введение обязательной маркировки».
Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, рассказали источники «Ъ».
Правительство из-за ужесточения санкций скорректирует режим специальных административных районов (САР) — «русских офшоров» в Калининграде и Владивостоке. Внесённые в Госдуму поправки могут открыть доступ к ним новым иностранным компаниям, выяснил «Ъ». Они активно создавались российскими резидентами для вывода валютных активов.
Российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%, подсчитало РБК. А по данным Мосбиржи, суммарный объём торгов долларом, евро, юанем с поставкой «завтра» впервые с начала кризиса превысила 1,5 трлн рублей (на 64% больше, чем неделей ранее). Результат сравним с показателями начала февраля, оценил «Ъ».
ЦБ и Минпромторг провели совещания с участием российских производителей банковских карт. Они рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом, узнал «Ъ».
А производитель российских процессоров «Эльбрус» ведёт переговоры о возможности переноса их производства на российскую фабрику «Микрон».
Расчёты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».
Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов по марке и модели, а также по VIN/Frame. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.
Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.
Сам факт того, что Мизулина возглавляет т.н. Лигу безопасного интернета, уже говорит о том, что интернет не может быть безопасным.
P.S. Каюсь, но только сейчас узнал, что пуаре - это грушевый сидр. Хотя прибухнуть любитель. Простите, товарищи алкоголики.
Ничего страшного, ты исправишься! (-:
Я его пил, конечно, просто не знал, что он так называется. Мне яблочный сидр больше нравится.
Окрошку главное им не запить сегодня)
Когда-то думал, что сидр только яблочным и бывает, лет 10 назад узнал и о пуаре, и о сливовых и прочих, там целый мир. Сам пью редко и только сухие.
Да, дурное дело - нехитрое, как говорила бабуля.(-:
почему Вас всё время кружит?
Мне мама так всегда говорила.
Нет, не кружит, но история (-: довольно стара, долго рассказывать. Пусть будет: "вот такой я странный".
Коротко о главном.
– $ с выходных тот же: 66,4 ₽
– ЛБИ хочет сделать блокировки превентивными и расширить перечень "запрещёнки". Блокировать до размещения?
– россиянам нужен доступ к магазину PlayStation и компенсация 280 млн ₽, подан иск на Sony
– добыча краба в РФ может сократиться: почти 50% раньше уходило врагам
– правительство, возможно, пытается оправдать обязательную маркировку пива и лёгкого алкоголя, подготовив поправки в законопроект
– минцифры таки согласовало ужесточение наказания за утечки перс. данных
– правительство планирует открыть доступ к "русским офшорам" иностранным компаниям
– банки РФ сокращают запасы золота со скоростю 20% за 2 месяца, а торги валютой сравнимы с цифрами начала февраля
– ЦБ готов на китайские "болванки" банковских карт с чипами
– "Эльбрус" может перенести производство на "Микрон" в РФ
– рассчитываться с держателями еврооблигаций РФ будут по схеме "газ за ₽", но задом-наперёд, рассказывает Силуанов
– WB запустил сервис подбора запчастей для авто. Ждём подбор органов по группе крови и % выкупа?
Сегодня:
Международный день феминизма;
Всемирный день борьбы против астмы и аллергии;
День окрошки!
Желаю всем отличного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Позвольте уточнить: сжатые новости сами так готовите или алгоритм какой? Без подколов, сжато и круто
Всё сам, алгоритм в голове (-:
Подписывайтесь на блог и канал (в описании блога всё есть), там интереснее и собирается потихоньку группа любителей коротких новостей!
Готово!
Гран мерси! 👍🏻
Хоть кому-то счастье привалило
Э не спеши. Скоро в русском маке будут продавать крабсбургеры с маком
Новости коротко - начинайте учить китайский.
习同志好帅！
А я товарища ПЖ ещё больше Ку.
На вкус и цвет все 同志 разные
Тогда уж арабский
по платежам по госдолгу. если я взял в российском банке кредит в долларах, то и отдавать я должен буду в долларах. Почему-то законы не позволяют мне открыть счет у себя самого и втирать банкам что я оплачиваю, просто деньги не у них на счетах, а у меня под подушкой. И банк, как и судебную систему, не будет колыхать что у меня где-то счет в другом банке заморожен. Как они любят говорить: "когда брали кредит должны были все учесть. А тут пытаются сделать то что своим же гражданам не позволяют делать.
"Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, рассказали источники «Ъ»."
А все то нужно было чтобы данные миллионов слили в общий доступ
P.S увеличат размер штафов с 60 тыс до 70 :D
Там же где-то было что-то про 1% от оборота
Я ж говорила, консервы на Почте России до добра не доведут.
Это не от хорошей жизни, а от конских цен на запчасти. Через площадку продавцы смогут больше покупателей найти на адекватные цены, а перекупов вынесут вперед ногами.
А автодок с экзистом останутся?
Русские офшоры для иностранных агентов?
Иронично
Лига безопасного интернета предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными».
Действительно, зачем нам эти их интернеты
интересная тенденция, если начинается какая-то опа, правительство сразу на помощь завет Китай
А потом спина начинает болеть от множественных ударов в псину.
Точно!
Ага с Могучим Нефритовым в псину!
Немного не в тему вопрос к комментаторам, но у всех в айти офферов и приглашений на работу больше стало? Или это ложное ощущение.
Мне очень часто писать начали последние 2 недели (бэкенд-разработчик, 3,5 года опыта)
При том большая часть компаний СНГ (Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия, etc), зарплаты нормальные.
Хз, у меня резюме закрыто. У знакомых и друзей тоже, не слышал пока что кому-то полетели пачками приглашения.
Судя по моим знакомым, офферы летят мидлам и выше. Но ценник прижался, конечно. Джуны вообще сосут. Стек - го/бэкенд
Странно.
Цена офферов наоборот выше стала, но видимо я до этого раньше просил меньше.
Это всегда так было) Даже 4 года назад.
а где выжимка?
Выше!
Бери!
Комментарии не читай, сразу пиши, все что накопилось на душе
Друзья с праздниками! Какие они там у нас сегодня...
Да такие, что стыдно было и плюс ставить. Закажу набор для окрошки и буду никому не мешать)
Снова хотят всё фантиками оплачивать?
C Sony навряд ли что-то получится( Но я тоже жду разблокировки стора
Ну Гугл натянули на многолярдный штраф, отчего это Сони целкой останется? Придут ко всем.
О! Какие сегодня новости! В интернете хотят запретить видимо вообще всё кроме срутуба, ВК и госуслуг...ну может ещё Али!
Интернет надо защищать от таких как Мизулина!
А что там по вилдбериз? Или это надо интерфаксу вопрос задавать, а тут разговор с копипастой? Я пишу вилдбериз в поддержку - типа что за поиск запчастей по ВИН, а мне отвечают отписками или "мы ничего не знаем".
Где то одна Собчак плачет в обнимку со своим крабом, я вчера в пятерочке - читос за 300₽ и в Россию пришли нанотехнологии, нанохлеб за те же деньги.