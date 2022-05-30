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Финансы
Вкусный калькулятор

Новости и тексты на фоне 96 дня «операции»: расчёты России по госдолгу будут схожи с оплатой иностранцами газа Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ysia.ru

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на выходные и 30 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 27 мая — 66,88 рублей, евро — 69,45 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:58 мск 27 мая — 69,37 рублей, евро — 74,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,80 рублей.

Что происходит

Лига безопасного интернета предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными».

Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony. Россияне просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки ПО, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей на всех обратившихся.

Промысел краба в России может остановиться из-за сокращения экспорта замороженного краба в США. На долю США и Евросоюза приходилась почти половина экспорта, пишет «Ъ».

Правительство России подготовило ко второму чтению поправки в законопроект о введении реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, узнали «Ведомости». Оно предложило исключить положение о введении ЕГАИС на розничную продажу пива и пивоваренной продукции. Два пивовара предполагают, что «оно убрано из документа, чтобы хоть как-то оправдать введение обязательной маркировки».

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Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, рассказали источники «Ъ».

Правительство из-за ужесточения санкций скорректирует режим специальных административных районов (САР) — «русских офшоров» в Калининграде и Владивостоке. Внесённые в Госдуму поправки могут открыть доступ к ним новым иностранным компаниям, выяснил «Ъ». Они активно создавались российскими резидентами для вывода валютных активов.

Российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%, подсчитало РБК. А по данным Мосбиржи, суммарный объём торгов долларом, евро, юанем с поставкой «завтра» впервые с начала кризиса превысила 1,5 трлн рублей (на 64% больше, чем неделей ранее). Результат сравним с показателями начала февраля, оценил «Ъ».

ЦБ и Минпромторг провели совещания с участием российских производителей банковских карт. Они рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом, узнал «Ъ».

А производитель российских процессоров «Эльбрус» ведёт переговоры о возможности переноса их производства на российскую фабрику «Микрон».

Расчёты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов по марке и модели, а также по VIN/Frame. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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48 комментариев
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Слегка Придурковатый

Сам факт того, что Мизулина возглавляет т.н. Лигу безопасного интернета, уже говорит о том, что интернет не может быть безопасным.

P.S. Каюсь, но только сейчас узнал, что пуаре - это грушевый сидр. Хотя прибухнуть любитель. Простите, товарищи алкоголики.

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Вадим Д.

Ничего страшного, ты исправишься! (-:

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Слегка Придурковатый

Я его пил, конечно, просто не знал, что он так называется. Мне яблочный сидр больше нравится.

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Юности вольная птица

Окрошку главное им не запить сегодня)

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Вадим Д.

Когда-то думал, что сидр только яблочным и бывает, лет 10 назад узнал и о пуаре, и о сливовых и прочих, там целый мир. Сам пью редко и только сухие.

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Юности вольная птица

Да, дурное дело - нехитрое, как говорила бабуля.

(-:

почему Вас всё время кружит?

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Вадим Д.

Мне мама так всегда говорила.
Нет, не кружит, но история (-: довольно стара, долго рассказывать. Пусть будет: "вот такой я странный".

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Вадим Д.

Коротко о главном.

– $ с выходных тот же: 66,4 ₽
– ЛБИ хочет сделать блокировки превентивными и расширить перечень "запрещёнки". Блокировать до размещения?
– россиянам нужен доступ к магазину PlayStation и компенсация 280 млн ₽, подан иск на Sony
– добыча краба в РФ может сократиться: почти 50% раньше уходило врагам
– правительство, возможно, пытается оправдать обязательную маркировку пива и лёгкого алкоголя, подготовив поправки в законопроект
– минцифры таки согласовало ужесточение наказания за утечки перс. данных
– правительство планирует открыть доступ к "русским офшорам" иностранным компаниям
– банки РФ сокращают запасы золота со скоростю 20% за 2 месяца, а торги валютой сравнимы с цифрами начала февраля
– ЦБ готов на китайские "болванки" банковских карт с чипами
– "Эльбрус" может перенести производство на "Микрон" в РФ
– рассчитываться с держателями еврооблигаций РФ будут по схеме "газ за ₽", но задом-наперёд, рассказывает Силуанов
– WB запустил сервис подбора запчастей для авто. Ждём подбор органов по группе крови и % выкупа?

Сегодня:
Международный день феминизма;
Всемирный день борьбы против астмы и аллергии;
День окрошки!

Желаю всем отличного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Sergey Ilyin

Позвольте уточнить: сжатые новости сами так готовите или алгоритм какой? Без подколов, сжато и круто

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Вадим Д.

Всё сам, алгоритм в голове (-:
Подписывайтесь на блог и канал (в описании блога всё есть), там интереснее и собирается потихоньку группа любителей коротких новостей!

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Sergey Ilyin

Готово!

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Вадим Д.

Гран мерси! 👍🏻

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Ivan Poliakov

Хоть кому-то счастье привалило

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Иван парфомин

Э не спеши. Скоро в русском маке будут продавать крабсбургеры с маком

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Alex Gurulli

Новости коротко - начинайте учить китайский.

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Слегка Придурковатый

习同志好帅！

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Alex Gurulli

А я товарища ПЖ ещё больше Ку.

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Юности вольная птица

На вкус и цвет все 同志 разные

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Георгий Дронов

Тогда уж арабский

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Александр Иванов

по платежам по госдолгу. если я взял в российском банке кредит в долларах, то и отдавать я должен буду в долларах. Почему-то законы не позволяют мне открыть счет у себя самого и втирать банкам что я оплачиваю, просто деньги не у них на счетах, а у меня под подушкой. И банк, как и судебную систему, не будет колыхать что у меня где-то счет в другом банке заморожен. Как они любят говорить: "когда брали кредит должны были все учесть. А тут пытаются сделать то что своим же гражданам не позволяют делать.

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Николай Краснов

"Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, рассказали источники «Ъ»."
А все то нужно было чтобы данные миллионов слили в общий доступ
P.S увеличат размер штафов с 60 тыс до 70 :D

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Платон Щукин

Там же где-то было что-то про 1% от оборота

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Юности вольная птица
Wildberries ...В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта

Я ж говорила, консервы на Почте России до добра не доведут.

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Roman Goncharenko

Это не от хорошей жизни, а от конских цен на запчасти. Через площадку продавцы смогут больше покупателей найти на адекватные цены, а перекупов вынесут вперед ногами.

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Юности вольная птица

А автодок с экзистом останутся?

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Skyray

Русские офшоры для иностранных агентов?
Иронично

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Виктор Д.

Лига безопасного интернета предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными».
Действительно, зачем нам эти их интернеты

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Михаил Колмаков

интересная тенденция, если начинается какая-то опа, правительство сразу на помощь завет Китай

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Слегка Придурковатый

А потом спина начинает болеть от множественных ударов в псину.

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Бесполезный утюг

Точно!

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Бесполезный утюг

Ага с Могучим Нефритовым в псину!

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Sanjar Tolibjonov

Немного не в тему вопрос к комментаторам, но у всех в айти офферов и приглашений на работу больше стало? Или это ложное ощущение.
Мне очень часто писать начали последние 2 недели (бэкенд-разработчик, 3,5 года опыта)

При том большая часть компаний СНГ (Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия, etc), зарплаты нормальные.

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Вадим Д.

Хз, у меня резюме закрыто. У знакомых и друзей тоже, не слышал пока что кому-то полетели пачками приглашения.

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Sergey Ilyin

Судя по моим знакомым, офферы летят мидлам и выше. Но ценник прижался, конечно. Джуны вообще сосут. Стек - го/бэкенд

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Sanjar Tolibjonov

Странно.
Цена офферов наоборот выше стала, но видимо я до этого раньше просил меньше.

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Sanjar Tolibjonov
Джуны вообще сосут.

Это всегда так было) Даже 4 года назад.

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Дмитрий Глотов

а где выжимка?

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Бесполезный утюг

Выше!

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Юности вольная птица

Бери!

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Sergey Ilyin

Комментарии не читай, сразу пиши, все что накопилось на душе

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Бесполезный утюг

Друзья с праздниками! Какие они там у нас сегодня...

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Юности вольная птица

Да такие, что стыдно было и плюс ставить. Закажу набор для окрошки и буду никому не мешать)

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Жан Жак

Снова хотят всё фантиками оплачивать?

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Елена Седышева

C Sony навряд ли что-то получится( Но я тоже жду разблокировки стора

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Roman Goncharenko

Ну Гугл натянули на многолярдный штраф, отчего это Сони целкой останется? Придут ко всем.

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Бесполезный утюг

О! Какие сегодня новости! В интернете хотят запретить видимо вообще всё кроме срутуба, ВК и госуслуг...ну может ещё Али!
Интернет надо защищать от таких как Мизулина!

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Roman Goncharenko

А что там по вилдбериз? Или это надо интерфаксу вопрос задавать, а тут разговор с копипастой? Я пишу вилдбериз в поддержку - типа что за поиск запчастей по ВИН, а мне отвечают отписками или "мы ничего не знаем".

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SilanseR

Где то одна Собчак плачет в обнимку со своим крабом, я вчера в пятерочке - читос за 300₽ и в Россию пришли нанотехнологии, нанохлеб за те же деньги.

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