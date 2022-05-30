Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":432166,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":432166,"gtm":null} 2619 просмотров

Источник: ysia.ru

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на выходные и 30 мая: доллар — 66,4 рубля, евро — 69,43 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 27 мая — 66,88 рублей, евро — 69,45 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:58 мск 27 мая — 69,37 рублей, евро — 74,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,80 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Что происходит

Лига безопасного интернета предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными».

Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony. Россияне просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки ПО, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей на всех обратившихся.

Промысел краба в России может остановиться из-за сокращения экспорта замороженного краба в США. На долю США и Евросоюза приходилась почти половина экспорта, пишет «Ъ».

Правительство России подготовило ко второму чтению поправки в законопроект о введении реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, узнали «Ведомости». Оно предложило исключить положение о введении ЕГАИС на розничную продажу пива и пивоваренной продукции. Два пивовара предполагают, что «оно убрано из документа, чтобы хоть как-то оправдать введение обязательной маркировки».

Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, рассказали источники «Ъ».

Правительство из-за ужесточения санкций скорректирует режим специальных административных районов (САР) — «русских офшоров» в Калининграде и Владивостоке. Внесённые в Госдуму поправки могут открыть доступ к ним новым иностранным компаниям, выяснил «Ъ». Они активно создавались российскими резидентами для вывода валютных активов.

Российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%, подсчитало РБК. А по данным Мосбиржи, суммарный объём торгов долларом, евро, юанем с поставкой «завтра» впервые с начала кризиса превысила 1,5 трлн рублей (на 64% больше, чем неделей ранее). Результат сравним с показателями начала февраля, оценил «Ъ».

ЦБ и Минпромторг провели совещания с участием российских производителей банковских карт. Они рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом, узнал «Ъ».

А производитель российских процессоров «Эльбрус» ведёт переговоры о возможности переноса их производства на российскую фабрику «Микрон».

Расчёты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов по марке и модели, а также по VIN/Frame. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.