У российских инвесторов заморозили часть иностранных акций: почему так произошло Статьи редакции
Детали для непрофессиональных инвесторов, у которых пропал доступ к некоторым бумагам Amazon, Alphabet, Alibaba, Netflix, Nvidia, Twitter и другим.
31 мая в портфелях российских инвесторов оказались частично заморожены бумаги американских эмитентов — в том числе крупных компаний, которые торгуются на Nasdaq и Нью-йоркской бирже. Среди них Google, Amazon и другие.
Пострадали клиенты всех брокеров, переход к другим проблему не решит. Когда акции разморозят и ими можно будет торговать, пока неизвестно.
О решении заморозить часть бумаг ЦБ рассказал ещё 30 мая. Но в США в этот день национальный выходной и биржи были закрыты, поэтому инвесторы увидели и рассказали об изменениях только спустя день.
Почему так получилось
Акции иностранных компаний в основном торгуются на «СПб бирже» и обычно хранятся в расчётном депозитарии — «Бест Эффортс Банке». Он тоже хранит эти бумаги в других депозитариях — в российских и международных.
Схемы могут выглядеть так, пишет РБК:
- Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — международные депозитарии — Центральный депозитарий США (Depository Trust Company).
- Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — европейский депозитарий Euroclear — Центральный депозитарий США.
Причём акции одной и той же компании могут храниться по разным схемам.
Проблемы возникли при использовании второй модели, когда в качестве посредников выступают НРД и Euroclear. Европейский депозитарий ещё в марте заявил, что приостановит работу с НРД — из-за этого цепочка разрушилась и производить расчёты по некоторым иностранным бумагам стало невозможно, отмечает РБК.
С тех пор «Бест Эффортс Банк» и другие участники рынка обособили большую часть учитываемых в НРД бумаг и перевели их на неторговые счета. Одновременно с этим часть бумаг оказалась недоступна для клиентов из-за санкций, наложенных на их брокеров. После решения ЦБ клиенты всех брокеров оказались в равном положении — у всех из них заморозили часть акций.
По словам Маркова, ЦБ, «вероятно, запоздал с этим решением, и кто-то, возможно, этим воспользовался»: успел продать внутри биржи акции, чтобы избежать их частичной заморозки.
Какие бумаги затронула блокировка
Решение затронуло около 14% общего денежного объёма бумаг, торгующихся на «СПб Бирже». Список можно найти на сайте биржи. В нём 990 наименований, среди которых Amazon, Alphabet, Alibaba, eBay, Netflix, Nvidia и Twitter.
Ограничения не коснутся бумаг российских компаний на иностранных биржах — «Яндекса», «Циана», HeadHunter, Ozon и других. Также никак не пострадают ценные бумаги с листингом на других биржах, например, TCS Group и Fix Price на Лондонской.
Почему заморозка затронула всех и как её рассчитывали
В торгово-клиринговой системе «СПБ биржи» не маркируются конкретные акции, учтённые именно в НРД. Это значит, что биржа знает, какой процент бумаг по каждой компании заблокирован, но не знает, кто держит эти акции — и не может их точечно заморозить.
Поэтому ЦБ распределил заморозку активов по всем владельцам затронутых акций — вне зависимости от того, где хранится каждая конкретная бумага.
Допустим, на бирже торгуются 1000 акций Amazon, 100 из которых учитываются в НРД. Это 1% от всего объёма на бирже.
У одного инвестора есть 100 акций Amazon, все они учитываются в НРД. Значит, все они должны быть заморожены.
- У второго тоже есть 100 акций, но они в другом депозитарии — их никто не блокировал, торговать ими можно.
- ЦБ и биржа уравнивают всех — поэтому заблокируют по 1% (доля от общего объёма) у обоих инвесторов.
- Этот процент зависит от общего количества заблокированных бумаг: если на счетах в НРД 50% от общего объёма, то у всех инвесторов тоже заморозят половину.
Клиенты останутся собственниками заблокированных активов, торги ими будут заморожены до снятия ограничений. Инвесторы также не будут получать дивиденты по этим акциям — они будут копиться на счетах НРД в Euroclear и зачислятся после разморозки.
При этом те акции попавших под заморозку компаний, которые остались на бирже (то есть те которые лежат не в НРД, и не заморожены) останутся доступны для торгов.
Заморозили почему-то всего 9 акций из 2402... хорошо, что зашёл на Виси. А то весь день думаю, чО за хрень у меня в портфеле сегодня.
так вот же
https://vc.ru/finance/432987-bank-rossii-obosobil-25-moego-brokerskogo-scheta
Некогда мне было Виси почитать, вчера вообще телефон в руки не брал. Сегодня взял, посмотрел и за работу. Новости не смотрю
Мне повезло, ничего не заморозили, а у многих людей заморозили и половину, и большую часть портфеля, кому как повезло.
Ну это просто пиздец какой-то серьезно уже