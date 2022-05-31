Детали для непрофессиональных инвесторов, у которых пропал доступ к некоторым бумагам Amazon, Alphabet, Alibaba, Netflix, Nvidia, Twitter и другим.

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31 мая в портфелях российских инвесторов оказались частично заморожены бумаги американских эмитентов — в том числе крупных компаний, которые торгуются на Nasdaq и Нью-йоркской бирже. Среди них Google, Amazon и другие.

Пострадали клиенты всех брокеров, переход к другим проблему не решит. Когда акции разморозят и ими можно будет торговать, пока неизвестно.

О решении заморозить часть бумаг ЦБ рассказал ещё 30 мая. Но в США в этот день национальный выходной и биржи были закрыты, поэтому инвесторы увидели и рассказали об изменениях только спустя день.

Почему так получилось

Акции иностранных компаний в основном торгуются на «СПб бирже» и обычно хранятся в расчётном депозитарии — «Бест Эффортс Банке». Он тоже хранит эти бумаги в других депозитариях — в российских и международных.

Схемы могут выглядеть так, пишет РБК:

Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — международные депозитарии — Центральный депозитарий США (Depository Trust Company).

Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — европейский депозитарий Euroclear — Центральный депозитарий США.

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Причём акции одной и той же компании могут храниться по разным схемам.

Проблемы возникли при использовании второй модели, когда в качестве посредников выступают НРД и Euroclear. Европейский депозитарий ещё в марте заявил, что приостановит работу с НРД — из-за этого цепочка разрушилась и производить расчёты по некоторым иностранным бумагам стало невозможно, отмечает РБК.

С тех пор «Бест Эффортс Банк» и другие участники рынка обособили большую часть учитываемых в НРД бумаг и перевели их на неторговые счета. Одновременно с этим часть бумаг оказалась недоступна для клиентов из-за санкций, наложенных на их брокеров. После решения ЦБ клиенты всех брокеров оказались в равном положении — у всех из них заморозили часть акций.

Клиенты подсанкционных брокеров не могли ничего сделать, а сроки по передаче бумаг от одного брокера к другому, потом к третьему растянулись на месяцы. Сейчас, видимо, ЦБ или биржа рассчитали общее количество заблокированных бумаг и решили размазать блокировку по всем клиентам «СПб биржи». Алексей Марков автор канала «Хулиномика» и одноимённой книги

По словам Маркова, ЦБ, «вероятно, запоздал с этим решением, и кто-то, возможно, этим воспользовался»: успел продать внутри биржи акции, чтобы избежать их частичной заморозки.

Какие бумаги затронула блокировка

Решение затронуло около 14% общего денежного объёма бумаг, торгующихся на «СПб Бирже». Список можно найти на сайте биржи. В нём 990 наименований, среди которых Amazon, Alphabet, Alibaba, eBay, Netflix, Nvidia и Twitter.

Ограничения не коснутся бумаг российских компаний на иностранных биржах — «Яндекса», «Циана», HeadHunter, Ozon и других. Также никак не пострадают ценные бумаги с листингом на других биржах, например, TCS Group и Fix Price на Лондонской.

Почему заморозка затронула всех и как её рассчитывали

В торгово-клиринговой системе «СПБ биржи» не маркируются конкретные акции, учтённые именно в НРД. Это значит, что биржа знает, какой процент бумаг по каждой компании заблокирован, но не знает, кто держит эти акции — и не может их точечно заморозить.

Поэтому ЦБ распределил заморозку активов по всем владельцам затронутых акций — вне зависимости от того, где хранится каждая конкретная бумага.

Допустим, на бирже торгуются 1000 акций Amazon, 100 из которых учитываются в НРД. Это 1% от всего объёма на бирже.

У одного инвестора есть 100 акций Amazon, все они учитываются в НРД. Значит, все они должны быть заморожены.

У второго тоже есть 100 акций, но они в другом депозитарии — их никто не блокировал, торговать ими можно.

ЦБ и биржа уравнивают всех — поэтому заблокируют по 1% (доля от общего объёма) у обоих инвесторов.

Этот процент зависит от общего количества заблокированных бумаг: если на счетах в НРД 50% от общего объёма, то у всех инвесторов тоже заморозят половину.

Клиенты останутся собственниками заблокированных активов, торги ими будут заморожены до снятия ограничений. Инвесторы также не будут получать дивиденты по этим акциям — они будут копиться на счетах НРД в Euroclear и зачислятся после разморозки.