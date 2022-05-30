Финансы
Сомнительный супер_стар

«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших мобильных банков для предпринимателей по версии Markswebb Статьи редакции

В списке лидеров — «Делобанк» и ПСБ.

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Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших мобильных банков для бизнеса (есть у vc.ru). Всего два списка — для ИП на УСН и для малого бизнеса. Оба возглавил «Альфа-банк», на втором и третьем местах «Делобанк» и ПСБ.

По мнению агентства, мобильные банки по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают на себя «тяжёлые» задачи бизнеса. В тройке лидеров банки могут закрыть потребности малого бизнеса, остальные сделали ставку на развитие отдельных продуктов.

  • В «Сбере» — полнофункциональный зарплатный проект.
  • «Открытие» — понятный продуктовый онбординг.
  • «Тинькофф» — зарплатный проект и возможности бухгалтерии.
  • «Модульбанк» — решение задач по управлению продуктами в чате.
  • «Точка» — автоматическое формирование авансовых отчетов, много возможностей для ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Развитие мобильных банков важно на фоне удаления приложений из Google Play и App Store, особенно для владельцев устройств на iOS, считают в агентстве. Markswebb отмечает, что у многих есть проблемы с мобильной вёрсткой веб-версий, у некоторых нет адаптации под экран смартфона. Почти никто не использует альтернативные решения для бизнес-задач: например, ботов в мессенджерах и другие.

Почти у всех есть базовые функции для расчётно-кассового обслуживания, но сервисам не хватает фильтров ленты операций, возможности открыть спецсчет и заказать наличные. В случае с ВЭД — базово доступны обмен валюты и открытие счета, у лидеров есть и другие функции.

Из 11 банков в рейтинге семь не продвигают кредитные продукты в мобильном банке. Мало где можно подключить или заказать банковские продукты для торговли: торговый эквайринг, СБП, онлайн-кассу, интернет-эквайринг. Также у большинства нет возможности полноценно управлять зарплатным проектом.

В исследовании участвовали топ-5 банков Business Mobile Banking Rank 2020 для любой модели бизнеса и лидеры по количеству тематических запросов в поиске «Яндекса». Каждый оценивали UX-исследователи Markswebb по 146 пользовательским сценариям и в семи юзабилити-тестах.

#новость #альфабанк #делобанк #псб #markswebb

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29 комментариев
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Евгений Фрост

Смешно... Учитывая что их приложения выпилили из магазинов...

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Борис Макаров

Новость удалось дочитать?) речь про веб интерфейс взамен приложению, логично, что лидирует банк у которого снесли приложение

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Artem Kiselev

Можно цитату, из которой был сделан вывод, что в рейтинге сравнивался веб-интерфейс вместо приложений?

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Борис Макаров
Развитие мобильных банков важно на фоне удаления приложений из Google Play и App Store, особенно для владельцев устройств на iOS, считают в агентстве.
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Евгений Фрост

Явно как-то об этом не говорилось. В любом случае веб версии для мобильных устройств в 2022 году как-то не очень звучит. Да и сам Альфач такой себе банк - опыт использования был (именно для комерс).

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Bobrdobr

Лучшее из неработающих 🤣

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meteo

Какой же треш. Они бы еще сделали альфа премию и сами у себя выиграли.

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Василий Степанофф

Карманное агенство Альфа-Банка. Еще в прошлых "победных" постах это выяснили.

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Роман Романов

Точка - лучший для бизнеса, все супербыстро и понятно, любой вопрос решается в чате.

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Антон Семенов

А свифт работает?

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Роман Романов

Врятли, точка это дочерний от Открытия

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Sergey Ryabov

А меня обманули в этом банке. Потом связывались специалисты, но никак не смогли разобраться в ситуации. Поэтому не советую этот «лучший» банк

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Slava Nikolsky

Лучший мобильный банк это Тинькофф. Другие даже рядом не стояли.

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Вишняковский

Был.

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Slava Nikolsky

Ещё не успели испортить, но вероятность высока.

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Вишняковский

Кэшбек порезали, лютуют с 115 фз, процент на остаток понижается раз в две недели, беды с валютными вкладами, поддержка испортилась, что-то еще упустил?

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Мурад Муртазалиев

Обещают защиту при оплате на фишинговых сайтах до 100 к, а как возникает проблема, ничего не платят)

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Василий Степанофф

Amen!

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Skyray

Спокойно, это просто Стрэндж сломал мультивселенную.

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Марина К

После всего того, что натворил альфа за последнее время для своей клиентуры, надо же как-то восстанавливать репутацию..только это необратимый процесс. Взялись за какие-то рейтинги..

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Алексей Пугачевич

Интерфейс реально хорошо сделали, что со смартфона, что с компа удобно пользоваться. С приложениями сейчас конечно беда, но тут уже ничего не попишешь

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Lukas Dexter

Делобанк и ПСБ. Кто нибудь слышал о таки? Первый раз слышу 🤦‍♂️

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Никита

Ну псб (пром связь банк) очень крупный оборонный банк так то, ну а дело банк такой... Типо, средне средний банк

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Мурад Муртазалиев

Да только сегодня там был, такой ламповый банк у нас в городе. Нет электронной очереди)

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John Rickman

Нужно чаще информировать себя, значит.

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Dmitry Salatov

ВЭД в Точке - они что курят?))))

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Константин Кузнецов

В комментах постоянно говорят то один банк мобильный лучше, то другой. А какие критерии? У меня сбер и тиньков. Субъективно мне в сбере мобильном удобнее.

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Игорь Крафт

Не мпркссвэб а МракобесВэб надо было назваться после такого заявления

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Игорь Крафт

К ним не дозвониться вообще никогда , а тут грамоты дарят ! Нормально)

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