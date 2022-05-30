В списке лидеров — «Делобанк» и ПСБ.

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Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших мобильных банков для бизнеса (есть у vc.ru). Всего два списка — для ИП на УСН и для малого бизнеса. Оба возглавил «Альфа-банк», на втором и третьем местах «Делобанк» и ПСБ.

По мнению агентства, мобильные банки по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают на себя «тяжёлые» задачи бизнеса. В тройке лидеров банки могут закрыть потребности малого бизнеса, остальные сделали ставку на развитие отдельных продуктов.

В «Сбере» — полнофункциональный зарплатный проект.

«Открытие» — понятный продуктовый онбординг.

«Тинькофф» — зарплатный проект и возможности бухгалтерии.

«Модульбанк» — решение задач по управлению продуктами в чате.

«Точка» — автоматическое формирование авансовых отчетов, много возможностей для ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

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Развитие мобильных банков важно на фоне удаления приложений из Google Play и App Store, особенно для владельцев устройств на iOS, считают в агентстве. Markswebb отмечает, что у многих есть проблемы с мобильной вёрсткой веб-версий, у некоторых нет адаптации под экран смартфона. Почти никто не использует альтернативные решения для бизнес-задач: например, ботов в мессенджерах и другие.

Почти у всех есть базовые функции для расчётно-кассового обслуживания, но сервисам не хватает фильтров ленты операций, возможности открыть спецсчет и заказать наличные. В случае с ВЭД — базово доступны обмен валюты и открытие счета, у лидеров есть и другие функции.

Из 11 банков в рейтинге семь не продвигают кредитные продукты в мобильном банке. Мало где можно подключить или заказать банковские продукты для торговли: торговый эквайринг, СБП, онлайн-кассу, интернет-эквайринг. Также у большинства нет возможности полноценно управлять зарплатным проектом.